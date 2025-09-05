Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί σήμερα στην Ουκρανία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, με κεντρικό θέμα των συνομιλιών τους να είναι η ενέργεια.

Ο Ζελένσκι επιδιώκει να αποσπάσει τον Φίτσο από την αγκαλιά του Πούτιν

Όπως εξήγησε ο αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Ρόμαν Ανταράκ, ο Ζελένσκι θα ζητήσει από τον Φίτσο σήμερα τη σταδιακή αποδέσμευση της Σλοβακίας από το ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Ανταράκ, προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ που διεξάγεται στην Κοπεγχάγη, δήλωσε ότι το Κίεβο έχει να προτείνει λύσεις στη Μπρατισλάβα σχετικά με την ενέργεια.

❗🇸🇰Slovak PM Robert Fico will visit 🇺🇦Uzhhorod on September 5 for talks with Zelensky focused on Ukraine’s energy infrastructure, TASR reports. pic.twitter.com/uctKoXBqGv — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 5, 2025

«Η ΕΕ δεν θα πρέπει να επιστρέψει στη ρωσική ενέργεια»

Από την πλευρά του, όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν εκτίμησε σήμερα, κατά την άφιξή του στην ίδια σύνοδο, ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να επιστρέψει στη ρωσική ενέργεια, ακόμη κι αν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ακόμη κι όταν υπάρξει ειρήνη, άποψή μου είναι ότι ακόμη δεν θα πρέπει να εισάγουμε (από τη Ρωσία). Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ισχύσει», τόνισε.