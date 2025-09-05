Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν βρίσκονται και πάλι στο ίδιο μετερίζι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να απαντήσει αν θα εγκρίνει αυστηρές άμεσες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ρώσος ομόλογός του δείχνουν με το δάχτυλο τους Ευρωπαίους και συμφωνούν ότι αυτοί φταίνε για τη στασιμότητα που παρουσιάζουν οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τρεις εβδομάδες μετά την πολυδιαφημισμένη συνάντηση κορυφής στην Αλάσκα, η οποία είχε μικρή επίδραση, όπως αναφέρει το CNN.

Ο Τραμπ κάλεσε την Ευρώπη να κάνει περισσότερα σε τηλεφωνική συνδιάλεξη με Ευρωπαίους ηγέτες την Πέμπτη.

Το γνωστό αμερικάνικο μέσο σχολιάζει ότι αυτό συμβαίνει την ώρα που η μόνη επιπλέον διπλωματική δραστηριότητα που σχετίζεται με τον πόλεμο προέρχεται από τους διατλαντικούς συμμάχους των ΗΠΑ, οι οποίοι προσπαθούν να καταρτίσουν εγγυήσεις ασφάλειας για την προστασία της Ουκρανίας μετά από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε το παραπάνω μήνυμα στους Ευρωπαίους μια μέρα μετά τη δήλωσή του σε δημοσιογράφους όπου τόνισε πως σκοπεύει να μιλήσει ξανά με τον Πούτιν σύντομα, ώστε να καταλήξουν στο «τι θα κάνουμε».

Ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει αν θα εγκρίνει αυστηρές άμεσες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, σε περίπτωση που ο Πούτιν συνεχίσει να καθυστερεί την ειρηνευτική του πρωτοβουλία, αφού ο Ρώσος πρόεδρος αγνόησε τις αλεπάλληλες προθεσμίες δύο εβδομάδων, η τελευταία από τις οποίες λήγει σήμερα Παρασκευή.

«Όποια κι αν είναι η απόφασή του, είτε θα είμαστε ευχαριστημένοι είτε δυσαρεστημένοι. Κι αν είμαστε δυσαρεστημένοι, θα δείτε να συμβαίνουν πράγματα», δήλωσε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη.

Ο Τραμπ μίλησε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Πέμπτη, μαζί με τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε στη συνέχεια ότι η συζήτηση αφορούσε την οικονομική πίεση προς τη Ρωσία και την «αποστέρηση χρημάτων από τη ρωσική πολεμική μηχανή».

Περισσότερα πυρά κατά της Ευρώπης παρά κατά της Ρωσίας

Ωστόσο, μετά την επικοινωνία, η αμερικάνικη πλευρά κατηγόρησε την Ευρώπη περισσότερο από τη Μόσχα.

Ο Τραμπ «τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο που χρηματοδοτεί τον πόλεμο, καθώς η Ρωσία έλαβε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ από τις πωλήσεις καυσίμων από την ΕΕ σε ένα έτος», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Ο πρόεδρος τόνισε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να ασκήσουν οικονομική πίεση στην Κίνα για τη χρηματοδότηση των πολεμικών προσπαθειών της Ρωσίας», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Από τη μία πλευρά, ο Τραμπ έχει δίκιο, γράφει το CNN.

Δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκές χώρες εκτιμούν ότι η Ρωσία αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια, είναι παράξενο ότι υπάρχουν ακόμη χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθούν να αγοράζουν ρωσική ενέργεια, σε μια εποχή που η Δύση έχει επιβάλει κυρώσεις για να αποδυναμώσει την οικονομία της Μόσχας λόγω της παράνομης εισβολής της στην Ουκρανία το 2022, τονίζει το αμερικάνικο μέσο.

Η υποκριτική στάση του Τραμπ

Ωστόσο, όπως και πολλές από τις θέσεις του Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο, η πίεση που ασκεί στην Ευρώπη περιέχει παράλογα και ακόμη και υποκριτικά στοιχεία.

Σε τελική ανάλυση, απαιτεί από την Ευρώπη να αντιμετωπίσει την Κίνα για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, ενώ ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να επιβάλει κυρώσεις στο Πεκίνο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Κίνα, μετά την κήρυξη εμπορικού πολέμου από τον Αμερικανό πρόεδρο με υψηλούς δασμούς, παρά τις μάλλον δυσμενείς συνθήκες για τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ φαίνεται απρόθυμος να κάνει οτιδήποτε θα βλάψει τις πιθανότητές του για συμφωνία.

Ωστόσο, η στάση του απέναντι στην Ευρώπη αντικατοπτρίζει τη συμπεριφορά του απέναντι σε έναν άλλο πρώην φίλο, την Ινδία, η οποία στενάζει υπό το βάρος του δασμού 50% στις εξαγωγές της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον οποίο ο Τραμπ επέβαλε λόγω του ότι το Νέο Δελχί συνεχίζει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Η κίνησή του αυτή κατέστρεψε μια προσπάθεια τριών δεκαετιών από διαδοχικούς προέδρους των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων να κρατήσουν την Ινδία μακριά από την επιρροή της αναδυόμενης ασιατικής υπερδύναμης, της Κίνας, γράφει χαρακτηριστικά το CNN.

Το κόστος της στρατηγικής του Αμερικανού προέδρου

Το κόστος της στρατηγικής του φάνηκε αυτή την εβδομάδα, όταν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχτηκε με ενθουσιασμό τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO).

Ο Μόντι, από την άλλη πλευρά, πέρασε μια ώρα στη λιμουζίνα του Πούτιν, σε μια εικόνα που θύμιζε τη βόλτα του Ρώσου ηγέτη με το θωρακισμένο αυτοκίνητο Beast του Τραμπ κατά τη σύνοδο κορυφής τους στην Αλάσκα.

Σε κάθε περίπτωση, η πίεση που ασκείται στην Ευρώπη να μειώσει τις αγορές πετρελαίου από τον Πούτιν δεν είναι πιθανό να αποδειχθεί καθοριστική.

Το CNN σημειώνει ότι η ευρωπαϊκή ήπειρος έχει λάβει μέτρα για να μειώσει την εξάρτησή της από τη ρωσική ενέργεια, καθώς ο πόλεμος μαίνεται στην Ουκρανία.

Η Ρωσία ήταν κάποτε ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου στην ΕΕ. Ωστόσο, τα κράτη μέλη έχουν επιβάλει απαγόρευση στις θαλάσσιες εξαγωγές πετρελαίου και προϊόντων διύλισης πετρελαίου.

Η Λόρεν Κεντ του CNN ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι οι εισαγωγές πετρελαίου στην Ευρώπη μειώθηκαν σε 1,72 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2025, από 16,4 δισεκατομμύρια δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Η Ρωσία επιχειρεί να προκαλέσει διάσπαση στο στρατόπεδο ΗΠΑ και Ευρώπης

Η Ρωσία, εν τω μεταξύ, εντείνει την κλασική στρατηγική της να προσπαθεί να σπείρει τη διχόνοια μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, καθώς επιδιώκει να δημιουργήσει τις συνθήκες για τις δυνάμεις της να πιέσουν για περισσότερα εδαφικά κέρδη στο μέτωπο στην ανατολική Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα, ο Πούτιν συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο και κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ότι καλλιεργούν «υστερία» σχετικά με το ότι η Μόσχα φέρεται να σχεδιάζει επίθεση κατά της Ευρώπης.

«Κάθε λογικός άνθρωπος γνωρίζει πολύ καλά ότι η Ρωσία δεν είχε, δεν έχει και δεν θα έχει ποτέ καμία πρόθεση να επιτεθεί σε κανέναν», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, του οποίου οι δυνάμεις εισέβαλαν στην Ουκρανία το 2014 και το 2022.

Στην Αλάσκα, ο Πούτιν προειδοποίησε — ενώ στεκόταν δίπλα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος έχει συχνά επικρίνει τους συμμάχους της Αμερικής — ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να «βάλει εμπόδια» στις διπλωματικές του επαφές με τον Τραμπ.

Σε μια άλλη επίθεση κατά της Ευρώπης αυτή την εβδομάδα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία θεωρεί «απαράδεκτη» την ιδέα της αποστολής ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ σήμερα επανέλαβε ότι ο ρωσικός στρατός θεωρεί «νόμιμο στόχο» κάθε ξένη δύναμη που θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία.

Καμιά ένδειξη για συνάντηση των Πούτιν και Ζελένσκι

Δεν υπάρχει επίσης καμιά ένδειξη για συνάντηση Πούτιν και Ζελένσκι, για την οποία αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου προέβλεπαν με σιγουριά ότι θα πραγματοποιηθεί πριν από δύο εβδομάδες.

Ο Πούτιν πρότεινε να πραγματοποιηθούν συνομιλίες στη Μόσχα. Ωστόσο, δεδομένου ότι θα ήταν αδύνατο για τον Ζελένσκι να αισθάνεται ασφαλής σε έναν τέτοιο χώρο, αυτό θεωρήθηκε ως ένα ακόμη παράδειγμα κωλυσιεργίας.

Ο Τραμπ είχε κάποτε προτείνει να συμμετάσχει ως τρίτος σε τέτοιες συνομιλίες, αλλά επανήλθε στη ρωσική θέση ότι πρώτα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια κατ’ ιδίαν συνάντηση.

Το CNN σημειώνει ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ανησυχούν ότι ο Πούτιν θα προκαλέσει αντιπαράθεση σε μια διμερή συνάντηση, την οποία θα μπορούσε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει για να πει στον Τραμπ ότι ο Ζελένσκι σαμποτάρισε τη διαδικασία.

Τι γίνεται με τις εγγυήσεις ασφαλείας

Την Πέμπτη υπήρξε μια αμυδρή ελπίδα προόδου — ακόμα κι αν αυτή εξαρτάται από την απίθανη επιτυχία μιας ειρηνευτικής πρωτοβουλίας του Τραμπ, η οποία σταμάτησε πριν καν ξεκινήσει πραγματικά, γράφει σκωπτικά το CNN.

Μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Τραμπ, του Ζελένσκι και των μελών της «Συμμαχίας των Προθύμων» Ουκρανών συμμάχων, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι 26 χώρες έχουν δεσμευτεί να συνεισφέρουν σε μια πιθανή ειρηνευτική δύναμη, εάν επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι, παράλληλα με την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων του Κιέβου και την αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων σε ουκρανικό έδαφος, το τρίτο συστατικό των εγγυήσεων ασφάλειας της Ουκρανίας θα πρέπει να είναι ένα «αμερικανικό δίχτυ ασφαλείας».

Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει στους συμμάχους τους ότι είναι διατεθειμένες να αναλάβουν περιορισμένο ρόλο στην παροχή εγγυήσεων ασφάλειας στην Ουκρανία, εάν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Το CNN καταλήγει ότι μετά από μία ακόμη εβδομάδα που δεν υπάρχουν σοβαρά αποτελέσματα από τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, ο Τραμπ θα αισθάνεται εκνευρισμένος, αλλά χωρίς κάποια μεγάλη ιδέα για να αλλάξει την κατάσταση.