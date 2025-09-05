Μετά τη νέα δέσμευση των ευρωπαίων «προθύμων» για ανάπτυξη εγγυήτριας δύναμης στην Ουκρανία, ο Βλάντιμιρ Πούτιν προειδοποίησε από το βήμα οικονομικού φόρουμ, ότι ο ρωσικός στρατός θεωρεί «νόμιμο στόχο» κάθε ξένη δύναμη που θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία.

Δεν θα υπάρχει νόημα στην ανάπτυξη στρατευμάτων αφού θα έχει προηγηθεί κατάπαυση του πυρός, υποστήριξε, ενώ στη συνέχεια δήλωσε έτοιμος για διεθνή συνάντηση με στόχο τη διευθέτηση του Ουκρανικού. «Παρακαλώ ελάτε στην Ρωσία, παρέχουμε ασφάλεια, είναι το ιδανικό μέρος», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με μία πιθανή συνεργασία Ρωσίας – ΗΠΑ στην Αλάσκα ο Πούτιν ανέφερε ότι «απαιτείται πολιτική απόφαση από την Ουάσιγκτον για την επανέναρξη της οικονομικής συνεργασίας»

Η ανάπτυξη ξένης δύναμης δεν ευνοεί τη μακροπρόθεσμη ειρήνη, πόσο μάλλον αφού οι στρατιωτικοί δεσμοί της Ουκρανίας με τη Δύση είναι από τις «βασικές αιτίες» της σύγκρουσης, είπε ο Ρώσος πρόεδρος από το Βλαδιβοστόκ. Χαρακτήρισε μη αποδεκτή κάθε προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και αντίθετα μίλησε για δικαίωμα του Κιέβου να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Νομικά εμπόδια στην Ουκρανία

Ο Πούτιν αναφέρθηκε και στα εδαφικά ζητήματα που θέτει στο Κίεβο: Υπάρχουν νομικά εμπόδια στην Ουκρανία ενάντια σε όποια συμφωνία για το εδαφικό, είπε. «Η Ρωσία θα τηρήσει τις συμφωνίες για την Ουκρανία. Βλέπουμε ότι το Κίεβο ζητά επαφές, είμαι έτοιμος για επαφές, αλλά δεν βλέπω κανένα νόημα, όσο υπάρχουν νομικά εμπόδια στην Ουκρανία για την πιθανή συμφωνία σχετικά με τα εδάφη.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι το Σύνταγμα της Ουκρανίας δεν επιτρέπει στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε εδαφικές παραχωρήσεις.

Σε σχέση με την επικοινωνία του με τον αμερικανό πρόεδρο ο Πούτιν είπε «ότι έχουμε ανοιχτό διάλογο αλλά δεν του έχω μιλήσει ακόμη».

Οι ΗΠΑ διαθέτουν σημαντικό επίπεδο δυνητικών πόρων στην Αλάσκα, ενώ η Ρωσία διαθέτει αποτελεσματικές τεχνολογίες για την ανάπτυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, πρόσθεσε.

Δεν προετοιμάζονται νέες συνομιλίες

Τεράστια δουλειά, πρέπει να γίνει για αναβαθμιστεί σε υψηλότερο επίπεδο η επικοινωνία της Μόσχας με το Κίεβο, τόνισε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ και συμπλήρωσε ότι επί του παρόντος δεν προετοιμάζονται νέες συνομιλίες μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανήγγειλε πως «θα μιλήσει» με τον ομόλογό του Πούτιν πολύ σύντομα.

Ο Πεσκόφ επέμεινε πως οι εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία δεν μπορούν να δοθούν από «ξένα στρατεύματα», και, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επανέλαβε ότι η Μόσχα εναντιώνεται «απόλυτα» στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι τα στρατεύματα της συμμάχου της Βόρειας Κορέας δεν έχουν αναπτυχθεί σε ουκρανικό έδαφος αλλά σε ρωσικό.