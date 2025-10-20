Εγκρίθηκε η απαγόρευση της εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστήριξαν τη Δευτέρα τις προτάσεις της Ένωσης για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έως τον Ιανουάριο του 2028, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη Δευτέρα.

Απομάκρυνση από την αγορά ρωσικού φυσικού αερίου

Σε συνάντηση στο Λουξεμβούργο, οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ ενέκριναν τα σχέδια, τα οποία προβλέπουν επίσης τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου βάσει νέων συμβάσεων από τον Ιανουάριο του 2026, των υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων συμβάσεων από τον Ιούνιο του 2026 και των μακροπρόθεσμων συμβάσεων από τον Ιανουάριο του 2028, αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.

Η ΕΕ επιθυμεί να καταργήσει σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, σε μια προσπάθεια να στερήσει από το Κρεμλίνο τα έσοδα που χρησιμοποιεί για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία

Πέρυσι στη Μόσχα αναλογούσε ακόμη χονδρικά το ένα πέμπτο όλων των εισαγωγών αερίου στην ΕΕ, και αυξημένου ποσοστού φυσικού αερίου, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα της. Το πρώτο εξάμηνο του 2025, τα κράτη μέλη εισήγαγαν από τη Ρωσία φυσικό αέριο αξίας σχεδόν 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι κυρώσεις μπορούν να υιοθετηθούν μόλις συμφωνηθούν από τα 27 κράτη μέλη, χωρίς εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε η διαδικασία να προχωρήσει ταχύτερα.

Τα τιμωρητικά μέτρα χαρακτηρίζονται προσωρινά και μπορούν να αρθούν όταν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία κι όταν οι Βρυξέλλες δεν θα βλέπουν πλέον λόγο για την επιβολή τους.