Εγκρίθηκε η απαγόρευση της εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Κόσμος 20 Οκτωβρίου 2025 | 13:41

Εγκρίθηκε η απαγόρευση της εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε απόφαση υπέρ της απαγόρευσης αγοράς φυσικού αερίου από τη Ρωσία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστήριξαν τη Δευτέρα τις προτάσεις της Ένωσης για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έως τον Ιανουάριο του 2028, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη Δευτέρα.

Απομάκρυνση από την αγορά ρωσικού φυσικού αερίου

Σε συνάντηση στο Λουξεμβούργο, οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ ενέκριναν τα σχέδια, τα οποία προβλέπουν επίσης τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου βάσει νέων συμβάσεων από τον Ιανουάριο του 2026, των υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων συμβάσεων από τον Ιούνιο του 2026 και των μακροπρόθεσμων συμβάσεων από τον Ιανουάριο του 2028, αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.

Η ΕΕ επιθυμεί να καταργήσει σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, σε μια προσπάθεια να στερήσει από το Κρεμλίνο τα έσοδα που χρησιμοποιεί για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία

Πέρυσι στη Μόσχα αναλογούσε ακόμη χονδρικά το ένα πέμπτο όλων των εισαγωγών αερίου στην ΕΕ, και αυξημένου ποσοστού φυσικού αερίου, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα της. Το πρώτο εξάμηνο του 2025, τα κράτη μέλη εισήγαγαν από τη Ρωσία φυσικό αέριο αξίας σχεδόν 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι κυρώσεις μπορούν να υιοθετηθούν μόλις συμφωνηθούν από τα 27 κράτη μέλη, χωρίς εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε η διαδικασία να προχωρήσει ταχύτερα.

Τα τιμωρητικά μέτρα χαρακτηρίζονται προσωρινά και μπορούν να αρθούν όταν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία κι όταν οι Βρυξέλλες δεν θα βλέπουν πλέον λόγο για την επιβολή τους.

Markets
Μπουζνά (Euronext): Δεν θα δώσουμε υψηλότερο τίμημα για την ΕΧΑΕ

Μπουζνά (Euronext): Δεν θα δώσουμε υψηλότερο τίμημα για την ΕΧΑΕ

Ενέργεια
ΕΕ: Με ρήτρα για τον TurkStream η απαγόρευση του ρωσικού αερίου

ΕΕ: Με ρήτρα για τον TurkStream η απαγόρευση του ρωσικού αερίου

Λούβρο: Μέσα σε 4 λεπτά άρπαξαν τα ανεκτίμητα κοσμήματα – Τα κενά ασφαλείας και η εμπλοκή ξένης χώρας
Κόσμος 20.10.25

Λούβρο: Μέσα σε 4 λεπτά άρπαξαν τα ανεκτίμητα κοσμήματα – Τα κενά ασφαλείας και η εμπλοκή ξένης χώρας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στη Γαλλία για τον εντοπισμό των δραστών που άρπαξαν τα θρυλικά κοσμήματα της εποχής του Ναπολέοντα από το μουσείο του Λούβρου.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Έτοιμος να συμμετάσχει στη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν, εάν λάβει πρόσκληση – Σκεπτικισμός από ΕΕ
Δεν έλαβε πρόσκληση 20.10.25

Ο Ζελένσκι θέλει να συμμετάσχει στις συνομιλίες Τραμπ - Πούτιν - Σκεπτικισμός από ΕΕ για τη σύνοδο στη Βουδαπέστη

Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη για την Ουκρανία αλλά δεν έχουν καλέσει τον Ζελένσκι - Σύνοδος ΥΠΕΞ της ΕΕ στο Λουξεμβούργο για να καθορίσουν τη στάση τους

Σύνταξη
Γάζα: Σε ισχύ ξανά η κατάπαυση πυρός – Τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από την αρχή της εκεχειρίας
Σε τεντωμένο σχοινί 20.10.25

Σε ισχύ ξανά η κατάπαυση πυρός στη Γάζα - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιους από την αρχή της εκεχειρίας

Το τελευταίο 24ωρο η εύρθαυστη εκεχειρία στη Γάζα πήγε να τιναχτεί στον αέρα - Το Ισραήλ εξαπέλυσε βομβαρδισμούς σκοτώνοντας 45 ανθρώπους - Υποβάθμισε το γεγονός ο Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ιαπωνία: Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού – Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι
Υπερσυντηρητική εθνικίστρια 20.10.25

Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού στην Ιαπωνία - Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι

Η ουσία της πολιτικής της Τακαΐτσι εδράζεται σε μια άκαμπτη υπερσυντηρητική ιδεολογία διαμορφωμένη από τον μέντορά της, τον πρώην πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε που δολοφονήθηκε το 2022 στην Ιαπωνία

Σύνταξη
ΕΕ: Οι υπουργοί Ενέργειας συζητούν την πλήρη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού αερίου
Κόσμος 20.10.25

Σήμερα αποφασίζουν οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ για μπλόκο στο ρωσικό αέριο

Οι υπουργοί επιδιώκουν να σφυρηλατήσουν κοινή θέση για την πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών προτού η απόφαση οριστικοποιηθεί σε διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύνταξη
Ερωτήματα μετά την τολμηρή διάρρηξη στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται
Τι κλάπηκε 20.10.25

Ερωτήματα μετά την τολμηρή διάρρηξη στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται

H διάρρηξη-αστραπή στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο, διαπράχθηκε με ανησυχητική ευκολία, σε 7 λεπτά, υπό το φως της μέρας - Τα ερωτήματα που εγείρονται

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Κληρονόμος της Hermès έμεινε «σχεδόν» άπορος – Και το ανακάλυψε χάρη στη σύζυγο του επιστάτη του
Τεράστια απάτη 20.10.25

Κληρονόμος της Hermès έμεινε «σχεδόν» άπορος – Και το ανακάλυψε χάρη στη σύζυγο του επιστάτη του

Ο 82χρονος Νικολά Πουές, μέτοχος της Hermès, έχασε 15 δισ. δολάρια. Τον εξαπάτησε ο διαχειριστής της περιουσίας του –πιθανόν και εραστής του. Το ανακάλυψε χάρη στη σύζυγο του επιστάτη του.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ στοχεύει στην ανατροπή του Μαδούρο μέσω ενίσχυσης των δυνάμεων στην Καραϊβική
Financial Times 20.10.25

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ στοχεύει στην ανατροπή του Μαδούρο μέσω ενίσχυσης των δυνάμεων στην Καραϊβική

Ο αρχικός στόχος καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών έχει αλλάξει. Σύμφωνα με στελέχη της αντιπολίτευση από τη Βενεζουέλα, πλέον η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να ανατρέψει διά της πίεσης τον Μαδούρο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υπάρχει Θεός; Η επιστήμη έχει τη δική της ματιά
Κόσμος 20.10.25

Υπάρχει Θεός; Η επιστήμη έχει τη δική της ματιά

Στη σύγχρονη εποχή, η συζήτηση για την ύπαρξη Θεού αποκτά νέα διάσταση, καθώς η επιστήμη και η λογική προσφέρουν εργαλεία για να εξεταστεί η πιθανότητα ενός δημιουργού πέρα από τη θρησκευτική πίστη

Σύνταξη
Νεοφασιστικά «fight club»: Μία νέα παγκόσμια μορφή διάδοσης της ακροδεξιάς
Διακρατική απειλή 20.10.25

Νεοφασιστικά «fight club»: Μία νέα παγκόσμια μορφή διάδοσης της ακροδεξιάς

Ένα νέο είδος εξτρεμιστικού κινήματος, καμουφλαρισμένο πίσω από τα γυμναστήρια και τις πολεμικές τέχνες, εξαπλώνεται σιωπηλά σε ολόκληρο τον κόσμο προκαλώντας ανησυχία στις υπηρεσίες πληροφοριών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Πορτογαλία ονειρεύεται την επιστροφή της Formula 1: Το σχέδιο για το Estoril του 2028
Άλλα Αθλήματα 20.10.25

Η Πορτογαλία ονειρεύεται την επιστροφή της Formula 1: Το σχέδιο για το Estoril του 2028

Τριάντα χρόνια μετά τον τελευταίο αγώνα, ο ιστορικός πορτογαλικός αυτοκινητόδρομος ετοιμάζεται για αναγέννηση. Ο Δήμος του Cascais αποκτά το Estoril με στόχο να φιλοξενήσει τη Formula 1 το 2028 και τη MotoGP το 2027

Γεώργιος Μαζιάς
Δαπάνες υγείας: Στην κορυφή της ΕΕ η Ελλάδα σε επιβάρυνση νοικοκυριών – 35 στα 100 ευρώ δεν αποζημιώνονται
Στοιχεία Eurostat 20.10.25

Στην κορυφή της ΕΕ η Ελλάδα σε επιβάρυνση νοικοκυριών από δαπάνες υγείας - 35 στα 100 ευρώ δεν αποζημιώνονται

Στην Ελλάδα, οι ασφαλισμένοι πληρώνουν περισσότερο από το διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε δαπάνες υγείας που δεν αποζημιώνονται από δημόσιο φορέα, όπως φάρμακα, ιατρικές εξετάσεις και νοσηλείες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πώς ένας αιματηρός αγώνας του Μοχάμεντ Άλι άλλαξε για πάντα την τηλεόραση
Εποχή Ψυχρού Πολέμου 20.10.25

Πώς ένας αιματηρός αγώνας του Μοχάμεντ Άλι άλλαξε για πάντα την τηλεόραση

Το πρωί της 1ης Οκτωβρίου 1975, ο Μοχάμεντ Άλι και ο Τζο Φρέιζερ μπήκαν σε ένα ρινγκ πυγμαχίας στις Φιλιππίνες για να αναμετρηθούν για το παγκόσμιο πρωτάθλημα βαρέων βαρών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κόσμος 20.10.25

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΚΒ’)
Literature 20.10.25

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΚΒ’)

Με το έργο του «Ρητορική τέχνη» ο Αριστοτέλης συγκεντρώνει, συστηματοποιεί και συμπληρώνει τα μέχρι τότε διδάγματα της ρητορείας και αναδεικνύει τη ρητορική τέχνη –την τέχνη της πειθούς– σε επιστήμη

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε η δίκη του πρώην προέδρου Μελά και Ρέππα- Δέχθηκα απειλές λέει η Τυχεροπούλου
Ελλάδα 20.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε η δίκη του πρώην προέδρου Μελά και Ρέππα- Δέχθηκα απειλές λέει η Τυχεροπούλου

Η Παρασκευη Τυχεροπούλου ήταν η πρώτη μάρτυρας η οποία ανέβηκε στο βήμα του δικαστηρίου περιγράφοντας σειρά ελέγχων που διενήργησε το 2020 και τα ευρήματά της για εκτεταμένες παρατυπίες στη διανομή του Εθνικού Αποθέματος ενώ όπως αποκάλυψε δέχθηκε απειλές από τον κ. Ξυλούρη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση εξελίσσεται σε πληγή για την Δημοκρατία – Με τον Α. Τσίπρα έχουμε το ίδιο σπίτι ιδεών και αξιών
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση εξελίσσεται σε πληγή για την Δημοκρατία – Με τον Α. Τσίπρα έχουμε το ίδιο σπίτι ιδεών και αξιών

«Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα είναι μια τομή [...] δημιουργεί νέα δεδομένα που επηρεάζουν το πολιτικό σύστημα της χώρας συνολικά» ανέφερε ο κ. Ζαχαριάδης - Χαρακτήρισε την κυβέρνηση Μητσοτάκη «επικίνδυνη, γι’ αυτό και πρέπει να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται»

Σύνταξη
Κρήτη: Εργατικό δυστύχημα στο Ρέθυμνο – Σκοτώθηκε 55χρονος που έπεσε από σκαλωσιά
Τραγωδία 20.10.25

Εργατικό δυστύχημα στο Ρέθυμνο - Σκοτώθηκε 55χρονος που έπεσε από σκαλωσιά

Ο άνδρας έκανε εργασίες σε αποθήκη κοντά στον Κουρνά στο Ρέθυμνο όταν από τη σκαλωσιά βρέθηκε στο κενό - Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Σύνταξη
Ο αιμοδιψής βιαστής «γνωστός Πρωθυπουργός» και ο σωτήρας Τραμπ: Νέες αποκαλύψεις στο βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ
Σοκ 20.10.25

Ο αιμοδιψής βιαστής «γνωστός Πρωθυπουργός» και ο σωτήρας Τραμπ: Νέες αποκαλύψεις στο βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ

«Με έπνιξε επανειλημμένα. Γελούσε όταν με πονούσε και τον διέγειρε περισσότερο όταν τον ικέτευα να σταματήσει. Βγήκα από το κιόσκι αιμόφυρτη», γράφει μεταξύ άλλων η Βιρτζίνια Τζουφρέ για την εμπειρία της με «γνωστό Πρωθυπουργό»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Στο έλεος της ανικανότητας της κυβέρνησης αγρότες, κτηνοτρόφοι – Το φιάσκο με τις πληρωμές συνεχίζεται
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ κατά κυβέρνησης με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Το φιάσκο με τις αγροτικές πληρωμές συνεχίζεται»

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη που είχε μετατρέψει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μηχανισμό παραγωγής σκανδάλων [...]σήμερα, με πρόσχημα τους ελέγχους και τον φόβο των «καταλογισμών», τιμωρεί τους αγρότες για τα δικά της λάθη και τη δική της μνημειώδη κακοδιαχείριση», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Συνεχίζεται η σύγκρουση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης για τον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Συνεχίζεται η σύγκρουση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Η κυβέρνηση χωρίς να ακούει την κοινωνία, επιμένει στην απόφασή της για τον Άγνωστο Στρατιώτη υιοθετώντας το αφήγημα περί σεβασμού του χώρου - Η αντιπολίτευση, την κατηγορεί για αποπροσανατολισμό και διχαστική επικοινωνιακή «διαχείριση της ήττας της», στο θέμα των Τεμπών

Σύνταξη
(Και) το ιταλικό βόλεϊ κατακτά τη Σαουδική Αραβία
Άλλα Αθλήματα 20.10.25

(Και) το ιταλικό βόλεϊ κατακτά τη Σαουδική Αραβία

Για πρώτη φορά μια επίσημη διοργάνωση ιταλικού ομαδικού αθλήματος —πλην ποδοσφαίρου— βγαίνει εκτός Ευρώπης. Η ελίτ του ιταλικού βόλεϊ ταξιδεύει στη Μέση Ανατολή, γράφοντας ιστορία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Έγινα ένας από εκείνους»: Οι Beatles αποκαλύπτουν πως άλλαξε η συμπεριφορά των δικών τους μετά την επιτυχία του 1963
Anthology 4 20.10.25

«Έγινα ένας από εκείνους»: Οι Beatles αποκαλύπτουν πως άλλαξε η συμπεριφορά των δικών τους μετά την επιτυχία του 1963

Πώς άλλαξε οι συμπεριφορά των οικογενειών τους και του κόσμου μετά την επιτυχία τους το 1963; Ανέκδοτο, έως σήμερα, υλικό από τα τέσσερα μέλη των Beatles έρχεται στο Anthology 4.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γεραπετρίτης: Παρούσα η Ελλάδα στο ουκρανικό και την ανοικοδόμηση της Γάζας – Τι είπε για τη συνάντησή του με Φιντάν
Συμβούλιο ΥΠΕΞ της ΕΕ 20.10.25

Γεραπετρίτης: Παρούσα η Ελλάδα στο ουκρανικό και την ανοικοδόμηση της Γάζας – Τι είπε για τη συνάντησή του με Φιντάν

«Είναι η εποχή των συνθέσεων. Είναι η εποχή να δούμε το μέλλον με όραμα. Οι διχόνοιες μόνο καταστροφικά αποτελέσματα μπορούν να έχουν», είπε ο κ. Γεραπετρίτης από το Λουξεμβούργο, όπου θα συναντηθεί με τον τούρκο ομόλογό του

Σύνταξη
Οι ενέσεις αδυνατίσματος έχουν νομιμοποιήσει ξανά το skinny στη μόδα – Το body positivity νοσεί
Plus size 20.10.25

Οι ενέσεις αδυνατίσματος έχουν νομιμοποιήσει ξανά το skinny στη μόδα - Το body positivity νοσεί

Μια νέα έκθεση της Vogue διαπιστώνει μείωση του αριθμού των μοντέλων με «καμπύλες» στην πασαρέλα, ενώ η ευρεία χρήση των φαρμάκων απώλειας βάρους πιστώνεται με την ομαλοποίηση της λεπτότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
