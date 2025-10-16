Η επιτροπή ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστήριξε την Πέμπτη προτάσεις για την επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης του ρωσικού φυσικού αερίου από την ΕΕ κατά ένα έτος.

Η νέα πρόταση της ΕΕ για τον περιορισμό αγοράς φυσικού αερίου από την Ρωσία

Σύμφωνα με τη νέα πρόταση, οι εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία θα απαγορευτούν από τις αρχές του επόμενου έτους, με περιορισμένες εξαιρέσεις έως την 1η Ιανουαρίου 2027, για συμβάσεις που συνήφθησαν πριν από τις 17 Ιουνίου 2025.

Το σχέδιο απαγόρευσης θα υποβληθεί τώρα στο σύνολο του Κοινοβουλίου για έγκριση ή τροποποιήσεις και στη συνέχεια θα τεθεί σε διαπραγμάτευση με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει το δημοσίευμα του Reuters.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αρχικά τον Ιούνιο μια νομικά δεσμευτική απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το τέλος του 2027.

Ωστόσο, οι επικεφαλής νομοθέτες του Κοινοβουλίου πρότειναν να μετατεθεί η προθεσμία αυτή στην 1η Ιανουαρίου 2027.

Διπλωμάτες από χώρες της ΕΕ έχουν δηλώσει ότι είναι απίθανο οι κυβερνήσεις να συμφωνήσουν να προωθήσουν την απαγόρευση κατά ένα έτος, αλλά ότι οι νομοθέτες της ΕΕ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το αίτημα ως μοχλό πίεσης για να εξασφαλίσουν άλλες αλλαγές στις διαπραγματεύσεις.

Την ίδια ώρα η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειές της να ενισχύσει τα αμυντικά συστήματα κάνοντας ανησυχητικές προβλέψεις για μία πιθανή πολεμική σύρραξη με τη Ρωσία τα επόμενα χρόνια, σε έγγραφο που πρόκειται να παρουσιάσει σήμερα.