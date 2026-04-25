Ποια ευρωπαϊκά ομόλογα χάνουν την αίγλη τους

Ανακατατάξεις συντελούνται στα ευρωπαϊκά ομόλογα με την Ελλάδα να οδεύει να χάσει τον τίτλο της πιο χρεωμένης χώρας από την Ιταλία και το Βέλγιο να υποβαθμίζεται κλονίζοντας την ασφάλεια των ομόλογων του.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters το δημόσιο χρέος της Ελλάδας θα μειωθεί σε περίπου 137% του ΑΕΠ φέτος από 145,9% το 2025. Το χρέος της Ελλάδας, το υψηλότερο στην ευρωζώνη τις τελευταίες δύο δεκαετίες, μειώθηκε κατά περισσότερο από 60%, φτάνοντας το 145,9% του ΑΕΠ πέρυσι, από το υψηλότερο επίπεδο του 209,4% που είχε καταγράψει το 2020.

Η Ιταλία αναμένει ότι το χρέος της θα κορυφωθεί στο 138,6% του ΑΕΠ το 2026, αυξημένο κατά 1,5% από 137,1% το 2025, στο πλαίσιο του πολυετούς σχεδίου προϋπολογισμού του ταμείου που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα.

Η υποβάθμιση του Βελγίου

Στην καρδιά της ευρωζώνης το Βέλγιο δέχτηκε την δεύτερη ψυχρολουσία αυτή τη φορά από την S&P Global Ratings που υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα του κατά μία βαθμίδα σε AA- με σταθερές προοπτικές καθώς η χώρα παρουσιάζει τα μεγαλύτερα δημοσιονομικά ελλείμματα της ευρωζώνης. Είχε προηγηθεί η Moody’s που μείωσε κατά μια βαθμίδα το Βέλγιο.

Η πιστοληπτική ικανότητα αξιολογείται πλέον στο A1, έξι βαθμίδες πάνω από την αξιολόγηση «junk», με σταθερή προοπτική, ανακοίνωσε ο οίκος αξιολόγησης. Αυτή είναι μια ισοδύναμη βαθμολογία με αυτήν της Fitch Ratings, η οποία ήδη υποβάθμισε το Βέλγιο πέρυσι.

Οι διαχειριστές κεφαλαίων της Candriam και της Mediolanum λένε ότι η κατάσταση δείχνει γιατί προτιμούν να κατέχουν τίτλους αλλού στην Ευρώπη, όπως η Ισπανία.

Η διάκριση μεταξύ των ασφαλέστερων και των πιο επικίνδυνων ομολόγων της Ευρώπης, που σφυρηλατήθηκε στην κρίση χρέους πριν από μια δεκαετία, όταν χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία χρειάζονταν όλες διάσωση, τώρα εξασθενεί. Το κόστος δανεισμού για το Βέλγιο, έδρα των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ξεπεράσει το αντίστοιχο των χωρών της περιφέρειας.

«Έχουμε παραμελήσει εντελώς τα δημόσια οικονομικά και είμαστε οι χειρότεροι σε όλη την Ευρώπη» υπογράμμισε ο Bart De Wever, πρωθυπουργός του Βελγίου, στη συνάντηση ηγετών της ΕΕ στην Κύπρο. «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία».

Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων του Βελγίου είναι επί του παρόντος ελαφρώς χαμηλότερες από αυτές της Γαλλίας, η οποία θα πρέπει να τιθασεύσει το έλλειμμα της ενώ έχει ταλανιστεί πολιτικά με καταρρεύσεις κυβερνήσεων. Οι βετεράνοι της αγοράς ομολόγων θεωρούσαν τη Γαλλία και το Βέλγιο ως το πυρήνα των ευρωπαϊκών ομολόγων. Τώρα μόνο τα γερμανικά ομόλογα διατηρούν το καθεστώς του ασφαλούς καταφυγίου.

Ποια ομόλογα προτιμούν οι διαχειριστές

«Το Βέλγιο συνήθως συγκρίνεται και διαπραγματεύεται έναντι της Γαλλίας» εξηγεί στο Bloomberg ο Άλες Κουτνί, επικεφαλής διεθνών επιτοκίων στην Vanguard. «Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η δημοσιονομική θέση του Βελγίου επιδεινώνεται ταχύτερα από τη Γαλλία».

Ο Νίκολας Φόρεστ, επικεφαλής επενδύσεων στην Candriam με έδρα τις Βρυξέλλες, αναμένει ότι το χάσμα μεταξύ του κόστους δανεισμού του Βελγίου και της Γαλλίας θα κλείσει και προτιμά να κατέχει ισπανικά και πορτογαλικά ομόλογα.

«Η κατάσταση στο Βέλγιο παραμένει εύθραυστη» τονίζει. «Πιστεύουμε ότι μια περαιτέρω υποβάθμιση θα μπορούσε να ασκήσει περαιτέρω πίεση».

Τα οικονομικά του Βελγίου πλήττονται από την αύξηση του κόστους δανεισμού, τη γήρανση του πληθυσμού και τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες. Το χρέος του αναμένεται να αυξηθεί με ρυθμό δεύτερο μόνο μετά τις ΗΠΑ μεταξύ των προηγμένων οικονομιών, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με τον λόγο προς το ΑΕΠ να αναμένεται να φτάσει το 122% μέσα σε πέντε χρόνια. Ο μεγαλύτερος λόγος προς στην Ευρώπη μετά την Ιταλία.

«Συνεχίζουμε να ευνοούμε τα κράτη της ευρωζώνης με μια πιο σαφή πορεία προς δημοσιονομική βελτίωση, όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία», τονίζει ο Niall Scanlon, διαχειριστής χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος στη Mediolanum.

Πηγή: ΟΤ