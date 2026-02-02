newspaper
Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
Γιατί τα ομόλογα καταστροφών γίνονται όλο και πιο δημοφιλή
Διεθνής Οικονομία 02 Φεβρουαρίου 2026, 23:48

Γιατί τα ομόλογα καταστροφών γίνονται όλο και πιο δημοφιλή

Τα ομόλογα καταστροφών αυξήθηκαν κατά 45% το 2025 – Ισχυρή συνέχεια αναμένεται φέτος

Μελίνα Ζιάγκου
ΕπιμέλειαΜελίνα Ζιάγκου
Εχοντας ολοκληρώσει μια χρονιά επιδόσεων ρεκόρ το 2025, η αγορά καταστροφικών ομολόγων αναμένεται ευρέως να συνεχίσουν να προσελκύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον, αν και θεωρείτο μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που συχνά παραβλέπεται.

Η έκδοση των λεγόμενων ομολόγων CAT αυξήθηκε στα 25,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο πάροχο δεδομένων Artemis.bm, ξεπερνώντας κατά 45% το ρεκόρ του 2024, που ήταν λίγο κάτω από 17,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το συνολικό ποσό της έκδοσης προήλθε από 122 συναλλαγές, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 95 που είχε σημειωθεί το 2023, με 15 πρωτοεισρχόμενους επενδυτές.

Συνολικά, αυτά τα ρεκόρ δίνουν το περίγραμμα μιας χρονιάς-ορόσημο για έναν τομέα που για πολύ καιρό θεωρούνταν σχετικά εξειδικευμένος κλάδος της ασφαλιστικής βιομηχανίας.

Ο Andy Palmer, επικεφαλής της διαμόρφωσης ασφαλιστικών τίτλων (ILS) για τις περιοχές EMEA και APAC στη Swiss Re, μία από τις μεγαλύτερες αντασφαλιστικές εταιρείες στον κόσμο, δήλωσε ότι κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει το ύψος της έκδοσης ομολόγων CAT το 2025, κάνοντας λόγο για «απολύτως αξιοσημείωτη» επίδοση».

Πρόσθεσε, δε, ότι «αΑπό οποιαδήποτε άποψη και αν το δεις, η αγορά αναπτύσσεται. Βλέπουμε να γίνονται μεγαλύτερες συναλλαγές, βλέπουμε νέους χορηγούς να εισέρχονται στην αγορά [και] βλέπουμε μια σημαντική επέκταση του κινδύνου», δήλωσε ο Palmer στο CNBC.

Ο ίδιος εκτιμά ότι πρόκειται για αλλαγή στη νοοτροπία όλων όσων παρακολουθούν αυτόν τον τομέα, η οποία θα συνεχιστεί.

Τι είναι τα ομόλογα καταστροφών

Τα CAT bonds, που δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1990, είναι ένα είδος χρηματοοικονομικού μέσου που έχει σχεδιαστεί για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για τις ασφαλιστικές εταιρείες σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.

Αυτά τα ασφαλιστικά χρεόγραφα αποτελούν ουσιαστικά έναν τρόπο για τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές εταιρείες να μεταφέρουν το κίνδυνο ενδεχόμενων μεγάλων ζημιών από ακραία γεγονότα στους επενδυτές. Αυτό, με τη σειρά του, παρέχει στις ασφαλιστικές εταιρείες πρόσβαση σε χρηματοδότηση, βοηθώντας τις να πληρώσουν αποζημιώσεις σε περίπτωση καταστροφής.

Ο Palmer της Swiss Re δήλωσε ότι περίπου το 60% των συναλλαγών στην αγορά ομολόγων CAT τείνουν να έχουν τριετή διάρκεια και ότι οι επενδυτές είναι πολύ πιθανό να επιθυμούν να ανανεώσουν την κάλυψη όταν αυτές οι συναλλαγές λήξουν το 2026.

«Έτσι, ένας πολύ γρήγορος κανόνας θα μπορούσε να είναι να ρίξουμε μια ματιά στις νέες εκδόσεις το 2023, τις οποίες εκτιμούμε σε περίπου 15,6 δισεκατομμύρια δολάρια, και αυτό θα αποτελέσει ένα είδος κατώτατου ορίου», δήλωσε ο Palmer.

Η προσδοκία για περαιτέρω ανάπτυξη και μεγαλύτερες συναλλαγές το 2026 σημαίνει ότι η έκδοση ομολόγων CAT θα μπορούσε να ανέλθει σε περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε ο Palmer. Εάν αυτό πραγματοποιηθεί, δεν θα είναι τόσο μεγάλο όσο το 2025, αλλά θα εξακολουθεί να αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο έτος έκδοσης που έχει καταγραφεί.

Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου

Ελλείψει καταστροφικού γεγονότος που να προκαλεί ζημιά, τα ομόλογα CAT είναι γνωστό ότι προσφέρουν εξαιρετικά ελκυστικές αποδόσεις παρόμοιες με αυτές των μετοχών, χαμηλή μεταβλητότητα και χαμηλή συσχέτιση με τις ευρύτερες χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η εμφάνιση αυτής της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων ως ένα όλο και πιο διαδεδομένο χρηματοοικονομικό δεν είναι ανεξάρτηση από τα όσο και συχνότερα ακαρία φαινόμενα που συνδέοντα με την κλιματική κρίση.

Ο Steve Evans, ιδιοκτήτης και αρχισυντάκτης του Artemis.bm, δήλωσε στο CNBC ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών για αυτή την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων παραμένει «πολύ υψηλό» μετά από το 2025, που ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά με διψήφιες αποδόσεις για πολλές στρατηγικές κεφαλαίων ομολόγων CAT.

«Αυτό, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη αποδοχή των ομολόγων καταστροφών ως αποτελεσματικής πηγής αντασφάλισης για πολλά έτη μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών και άλλων που επιδιώκουν τη μεταφορά κινδύνου καταστροφών, θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το 2026 θα είναι ένα άλλο ισχυρό έτος εκδόσεων στον τομέα», δήλωσε ο Evans.

Τα ομόλογα καταστροφών ως επενδυτική διαφοροποίηση

Κατά το επόμενο έτος, η αγορά θα δει επίσης σημαντικά επίπεδα ωριμασμένων συναλλαγών που θα οδηγήσουν σε αύξηση ρευστότητας και θα πρέπει να ανακυκλωθούν σε νέες εκδόσεις ή να επιστραφούν στους επενδυτές, συνέχισε.

«Αυτό, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των επενδυτών σχετικά με τα οφέλη των καταστροφικών ομολόγων και των ILS ως κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων που προσφέρουν διαφοροποίηση, θα πρέπει να διασφαλίσει περαιτέρω ότι η εκτέλεση των συναλλαγών θα παραμείνει ελκυστική για τους αγοραστές προστασίας καταστροφικών ομολόγων, οπότε στην Artemis αναμένουμε ότι η ροή των συναλλαγών καταστροφικών ομολόγων θα είναι έντονη τους επόμενους μήνες».

Ο Bob Smith, πρόεδρος και συν-διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Sage Advisory Services, μιας επενδυτικής εταιρείας με έδρα το Οστιν, περιέγραψε τα ομόλογα CAT και τα ασφαλιστικά χρεόγραφα ως μια εξαιρετική επιλογή για επενδυτές που επιθυμούν να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους τους επόμενους μήνες.

«Αυτή είναι η ουσία της MPT», είπε ο Smith, αναφερόμενος στο ακρωνύμιο της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου, μιας επενδυτικής στρατηγικής που έχει σχεδιαστεί για να εξισορροπεί τον κίνδυνο και την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων.

«Η σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου λέει ότι πρέπει πραγματικά να διαφοροποιήσετε το χαρτοφυλάκιό σας. Λοιπόν, αυτό είναι ουσιαστικά το καλύτερο πράγμα που υπάρχει αυτήν τη στιγμή για να το επιτύχετε», είπε ο Smith.

Πηγή: ot.gr

