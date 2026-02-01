Πορτογαλία: Πακέτο βοήθειας ύψους 2,5 δισ. ευρώ μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Κριστίν
Το πέρασμα της Κριστίν, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, που έφερε κατακρημνίσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δημόσιες υποδομές και σε πολλά σπίτια.
- Tραγωδία στην Αττάλεια: 16 νεκροί και 30 τραυματίες σε δύο τροχαία μέσα σε λίγη ώρα
- Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε στην Παλιά εθνική Κατερίνης - Θεσσαλονίκης
- Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω 20χρονη για κλοπή - Κρύφτηκε σε ντουλάπα και απείλησε με μαχαίρι
- Πώς θα γίνει το 2026 η χρονιά που θα αρχίσετε να γίνεστε πλούσιοι;
Η πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα τη διάθεση πακέτου 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για ανοικοδόμηση και βοήθεια μετά το καταστροφικό πέρασμα της καταιγίδας Κριστίν την περασμένη εβδομάδα, η οποία άφησε πίσω της πέντε νεκρούς.
Ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο ανακοίνωσε επίσης ότι η κατάσταση συναγερμού, στις οποίες έχουν τεθεί πολλές περιοχές της χώρας, παρατείνεται έως τις 8 Φεβρουαρίου, καθώς αναμένονται νέες βροχοπτώσεις.
Αυτό το μέτρο, που επιβλήθηκε αρχικά την Πέμπτη, δίνει στις αρχές τη δυνατότητα να εφαρμόσουν μέτρα ασφαλείας και να συντονίσουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.
«Ορισμένες περιοχές θα αντιμετωπίσουν πιο σοβαρές καταστάσεις που θα μπορούσαν ακόμη και να απαιτήσουν εκκένωση», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου μετά από έκτακτη συνεδρίαση της κυβέρνησης.
Η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία IPMA έθεσε το σύνολο της επικράτειας της ηπειρωτικής Πορτογαλίας σε κατάσταση συναγερμού ενόψει ισχυρών βροχοπτώσεων ως αύριο Δευτέρα λόγω έντονων βροχοπτώσεων που συνοδεύονται από ανέμους που φτάνουν έως και 100 χλμ /ώρα.
Σύμφωνα με τις τρέχουσες μετεωρολογικές προβλέψεις, οι ζημιές θα μπορούσαν να είναι σημαντικές, προειδοποίησε ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας, Μάριο Σιλβέστρε. «Το έδαφος δεν μπορεί πλέον να συγκρατήσει νερό», τόνισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Η Πολιτική Προστασία έστειλε μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα σε μεγάλο μέρος της χώρας για να προειδοποιήσει για τον κίνδυνο πλημμυρών.
Η κακοκαιρία Κριστίν
Το πέρασμα της Κριστίν, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, που έφερε κατακρημνίσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δημόσιες υποδομές και σε πολλά σπίτια.
Σύμφωνα με τον διαχειριστή του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού E-redes, περίπου 167.000 νοικοκυριά συνέχιζαν να μην έχουν ρεύμα σήμερα,, σε σύγκριση με λίγο πάνω από ένα εκατομμύριο αμέσως μετά την καταιγίδα.
Χθες Σάββατο, στο κεντρικό τμήμα της χώρας δυο άνδρες έχασαν χθες τη ζωή τους σε δυστυχήματα, σε χωριστά περιστατικά, καθώς επισκεύαζαν οροφές που υπέστησαν ζημιές από τους σφοδρούς ανέμους.
- Πορτογαλία: Πακέτο βοήθειας ύψους 2,5 δισ. ευρώ μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Κριστίν
- LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
- Ζελένσκι: Την Τετάρτη ο δεύτερος γύρος συνομιλιών με τους Ρώσους για την ειρήνη στην Ουκρανία
- Ήταν δίκαιο, άλλα άργησε να γίνει πράξη: Η Γαλλία θα επιστρέψει λεηλατηθέντα έργα από τις πρώην αποικίες της
- Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 12 νεκροί από επίθεση ρωσικού drone σε λεωφορείο που μετέφερε εργάτες ορυχείου
- Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό (pic)
- Ολυμπιακός: Η 11άδα για το ντέρμπι με την ΑΕΚ (pic)
- Ο Εμπαπέ ισοφάρισε ρεκόρ των Μέσι, Ρονάλντο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις