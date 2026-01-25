Στο έλεος της κακοκαιρίας «Fern» βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, με ισχυρή χιονοθύελλα να πλήττει πολλές περιοχές που δεν έχουν δει χιόνι εδώ και πάνω από έναν αιώνα.

Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, απειλώντας να παραλύσει μεγάλο μέρος των ανατολικών πολιτειών λόγω των έντονων χιονοπτώσεων. Διακοπές ηλεκτροδότησης καταγράφονται δυτικότερα, κυρίως στο Τέξας και στη Λουιζιάνα, επηρεάζοντας περισσότερα από 130.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, χιόνι, χιονόνερο, βροχή και παγετός αναμένεται να σαρώσουν τα δύο τρίτα των ανατολικών πολιτειών από σήμερα έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ενώ εκτιμάται ότι πάνω από 220 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από το πέρασμα της καταιγίδας.

Κάνοντας λόγο για «ιστορικό» κύμα κακοκαιρίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενέκρινε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε Νότια Καρολίνα, Βιρτζίνια, Τενεσί, Τζόρτζια, Βόρεια Καρολίνα, Μέριλαντ, Άρκανσο, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μισισίπι, Ιντιάνα και Δυτική Βιρτζίνια.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και να βρισκόμαστε σε επαφή με τις αρχές όλων των πολιτειών που βρίσκονται στην πορεία της καταιγίδας. Μείνετε ασφαλείς, μείνετε στα ζεστά», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Τρεις νεκροί στη Νέα Υόρκη

Τρεις άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στους δρόμους της Νέας Υόρκης εξαιτίας των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 67χρονος άνδρας βρέθηκε το πρωί σε πεζοδρόμιο στο Μανχάταν, ενώ περίπου δύο ώρες αργότερα εντοπίστηκαν στο Μπρούκλιν άλλες δύο σοροί, ενός άνδρα 30 ετών και μίας γυναίκας 60 ετών, σε διαφορετικά σημεία.

Την ίδια ώρα, περισσότερες από 13.000 πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω της χειμερινής καταιγίδας. Οι περισσότερες ακυρώσεις καταγράφηκαν σε πτήσεις από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλας/Φορτ Γουόρθ, με σχεδόν 1.500 ακυρωμένες πτήσεις, καθώς και στο αεροδρόμιο Λοβ Φιλντ, όπου ακυρώθηκαν 190 πτήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μέρος του ημερήσιου προγράμματος.

Αρκετές αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις, καλώντας τους επιβάτες να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να ενημερώνονται για την κατάσταση των πτήσεών τους.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) προειδοποίησε για μια ασυνήθιστα εκτεταμένη και μεγάλης διάρκειας χειμερινή καταιγίδα, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει εκτενή συσσώρευση πάγου στις νοτιοανατολικές πολιτείες, με δυνητικά «καταστροφικές επιπτώσεις». Παράλληλα, προβλέπονται ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών και ισχυροί παγωμένοι άνεμοι που θα φτάσουν έως και την περιοχή των Μεγάλων Πεδιάδων.