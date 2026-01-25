newspaper
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
ΗΠΑ: Στο έλεος της κακοκαιρίας Fern – Τρεις νεκροί από τις ακραίες θερμοκρασίες, χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων
Κόσμος 25 Ιανουαρίου 2026, 08:55

ΗΠΑ: Στο έλεος της κακοκαιρίας Fern – Τρεις νεκροί από τις ακραίες θερμοκρασίες, χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων

Εκτιμάται ότι πάνω από 220 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από το πέρασμα της «Fern» - Ήδη πάνω από 130.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ρεύμα

Σύνταξη
Στο έλεος της κακοκαιρίας «Fern» βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, με ισχυρή χιονοθύελλα να πλήττει πολλές περιοχές που δεν έχουν δει χιόνι εδώ και πάνω από έναν αιώνα.

Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, απειλώντας να παραλύσει μεγάλο μέρος των ανατολικών πολιτειών λόγω των έντονων χιονοπτώσεων. Διακοπές ηλεκτροδότησης καταγράφονται δυτικότερα, κυρίως στο Τέξας και στη Λουιζιάνα, επηρεάζοντας περισσότερα από 130.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, χιόνι, χιονόνερο, βροχή και παγετός αναμένεται να σαρώσουν τα δύο τρίτα των ανατολικών πολιτειών από σήμερα έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ενώ εκτιμάται ότι πάνω από 220 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από το πέρασμα της καταιγίδας.

Κάνοντας λόγο για «ιστορικό» κύμα κακοκαιρίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενέκρινε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε Νότια Καρολίνα, Βιρτζίνια, Τενεσί, Τζόρτζια, Βόρεια Καρολίνα, Μέριλαντ, Άρκανσο, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μισισίπι, Ιντιάνα και Δυτική Βιρτζίνια.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και να βρισκόμαστε σε επαφή με τις αρχές όλων των πολιτειών που βρίσκονται στην πορεία της καταιγίδας. Μείνετε ασφαλείς, μείνετε στα ζεστά», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Τρεις νεκροί στη Νέα Υόρκη

Τρεις άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στους δρόμους της Νέας Υόρκης εξαιτίας των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 67χρονος άνδρας βρέθηκε το πρωί σε πεζοδρόμιο στο Μανχάταν, ενώ περίπου δύο ώρες αργότερα εντοπίστηκαν στο Μπρούκλιν άλλες δύο σοροί, ενός άνδρα 30 ετών και μίας γυναίκας 60 ετών, σε διαφορετικά σημεία.

Την ίδια ώρα, περισσότερες από 13.000 πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω της χειμερινής καταιγίδας. Οι περισσότερες ακυρώσεις καταγράφηκαν σε πτήσεις από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλας/Φορτ Γουόρθ, με σχεδόν 1.500 ακυρωμένες πτήσεις, καθώς και στο αεροδρόμιο Λοβ Φιλντ, όπου ακυρώθηκαν 190 πτήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μέρος του ημερήσιου προγράμματος.

Αρκετές αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις, καλώντας τους επιβάτες να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να ενημερώνονται για την κατάσταση των πτήσεών τους.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) προειδοποίησε για μια ασυνήθιστα εκτεταμένη και μεγάλης διάρκειας χειμερινή καταιγίδα, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει εκτενή συσσώρευση πάγου στις νοτιοανατολικές πολιτείες, με δυνητικά «καταστροφικές επιπτώσεις». Παράλληλα, προβλέπονται ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών και ισχυροί παγωμένοι άνεμοι που θα φτάσουν έως και την περιοχή των Μεγάλων Πεδιάδων.

Αυξάνονται ζήτηση, τιμές σε σπίτια κοντά στους νέους σταθμούς μετρό
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Αυξάνονται ζήτηση, τιμές σε σπίτια κοντά στους νέους σταθμούς μετρό

Ποιες περιοχές έχουν μπει στον χάρτη των επιλογών κατασκευαστών, αγοραστών, ενοικιαστών και επενδυτών που έως σήμερα δεν τις «έβλεπαν» ούτε για κατοικία ούτε για επαγγελματική αξιοποίηση.

Δήμητρα Σκούφου
Σόκαρε ο Γκασκόιν στην περιγραφή της περιπέτειάς του: «Είδα τον πατέρα μου στα σύννεφα και αυτό με τρόμαξε»
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Σόκαρε ο Γκασκόιν στην περιγραφή της περιπέτειάς του: «Είδα τον πατέρα μου στα σύννεφα και αυτό με τρόμαξε»

Ο ποδοσφαιρικός θρύλος Πολ Γκασκόιν έξι μήνες μετά μίλησε με λεπτομέρειες για το δράμα που πέρασε: «Έχω κάνει 38 εγχειρήσεις και συνήθως δεν φοβάμαι, αλλά αυτή τη φορά πραγματικά πανικοβλήθηκα»

Βάιος Μπαλάφας
Άλμπερτ Σπέερ: Η διπλή ζωή του «καλού» Ναζί που γλίτωσε την αγχόνη
Stories 25.01.26

Άλμπερτ Σπέερ: Η διπλή ζωή του «καλού» Ναζί που γλίτωσε την αγχόνη

Ήταν ο αρχιτέκτονας του Χίτλερ και ο «μετανοημένος» Ναζί και στη Νυρεμβέργη βρήκε τρόπο να ξεφύγει από την καταδίκη. Ο Άλμπερτ Σπέερ έπεισε τον κόσμο πως άλλαξε, μα πίσω από τη μετάνοια έκρυβε μια διπλή, σκοτεινή ζωή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εργασία πέρα από τα σύνορα της ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία
Διεθνής Οικονομία 25.01.26

Εργασία πέρα από τα σύνορα: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία

Στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά, το 17 % των ατόμων από την ΕΕ που αναζητούν εργασία έχουν διεθνή εργασιακή εμπειρία, η οποία τους έχει δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη ζωή μακριά από την πατρίδα τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τέμπη – Κόρδοβα: Ομοιότητες και διαφορές
Ελλάδα 25.01.26

Τέμπη – Κόρδοβα: Ομοιότητες και διαφορές

Στην Ελλάδα, το σιδηροδρομικό των Τεμπών το 2023 – μια σφοδρή μετωπική σύγκρουση δύο αμαξοστοιχιών στην ίδια γραμμή – καταγράφηκε ως η πιο πολύνεκρη σύγκρουση στην πρόσφατη ιστορία της χώρας, με 57 νεκρούς και πάνω από 180 τραυματίες.

Κώστας Ντελέζος
Υπομονή για το στεγαστικό συστήνει η κυβέρνηση – «Δεν πάει άλλο» απαντούν τα σωματεία ενοικιαστών
Οικονομία 25.01.26

Υπομονή για το στεγαστικό συστήνει η κυβέρνηση – «Δεν πάει άλλο» απαντούν τα σωματεία ενοικιαστών

Η κυβέρνηση συστήνει στους πολίτες να κάνουν υπομονή για το στεγαστικό, απορρίπτοντας το πλαφόν στα ενοίκια. «Η υπομονή μας τελείωσε. Αλλαγή πορείας στο στεγαστικό τώρα!», απαντά η Ένωση Ενοικιαστών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία
Πρόβλημα για την υγεία 25.01.26

Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι χαμηλοί φόροι τροφοδοτούν παχυσαρκία, χρόνιες ασθένειες και τραυματισμούς, ενώ στερούν από τα κράτη πολύτιμα έσοδα πρόληψης

Γεώργιος Μαζιάς
Έρχονται ανατροπές σε επιδόματα και ενισχύσεις – Όλα από μηδενική βάση
Εθνικό Μητρώο Παροχών 25.01.26

Έρχονται ανατροπές σε επιδόματα και ενισχύσεις - Όλα από μηδενική βάση

Ψηφιακό φάκελο αποκτά κάθε δικαιούχος - Οι αλλαγές που σχεδιάζονται για ενισχύσεις και επιδόματα - Πώς θα λειτουργήσει το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
