newspaper
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΗΠΑ: 12 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κακοκαιρίας – 10.000 πτήσεις ακυρώθηκαν
Κόσμος 24 Ιανουαρίου 2026, 09:25

ΗΠΑ: 12 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κακοκαιρίας – 10.000 πτήσεις ακυρώθηκαν

Σε 220 εκατομμύρια ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που θα επηρεαστούν στις ΗΠΑ από την κακοκαιρία - «Αυτή η καταιγίδα θα συζητείται για πολύ καιρό», σχολίασε μετεωρολόγος 

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

Spotlight

Με θερμοκρασίες που φτάνουν τους -23°C στη Νέα Υόρκη και πέφτουν κάτω από τους -46°C στις Βόρειες Πεδιάδες, 40 πολιτείες των ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με ακραία κακοκαιρία, η οποία έως την Κυριακή εκτιμάται ότι θα επηρεάσει έως και 150 εκατομμύρια πολίτες.

Ήδη έντονες χιονοπτώσεις πλήττουν το βορειοδυτικό Τέξας και την Οκλαχόμα, όπου περίπου 24.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Στο Σικάγο το θερμόμετρο έδειξε -27°C. Οι κυβερνήτες σε τουλάχιστον 12 πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων των Αρκάνσας, Τζόρτζια, Τέξας, Βόρειας Καρολίνας και Νότιας Καρολίνας, έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θέτοντας σε επιφυλακή και τα στρατεύματα της Εθνοφρουράς.

Ακυρώθηκαν πάνω από 10.000 πτήσεις

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στις αερομεταφορές, με περισσότερες από 10.000 πτήσεις να έχουν ακυρωθεί. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλας Φορτ Γουόρθ, ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας, έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα, καθώς πάνω από 1.200 πτήσεις αναχώρησης και άφιξης του Σαββατοκύριακου έχουν ακυρωθεί μέχρι στιγμής.

«Αυτή η καταιγίδα θα συζητείται για πολύ καιρό»

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ δήλωσε ότι η πολιτεία επιστρατεύει πάνω από 1.600 εκχιονιστικά μηχανήματα και 114.000 τόνους αλατιού για την αντιμετώπιση της καταιγίδας, η οποία, όπως είπε, δεν θα αφήσει καμία γωνιά της πολιτείας «άτρωτη από την οργή της Μητέρας Φύσης».

«Αν λάβουμε υπόψη και το κρύο, ο αριθμός των ανθρώπων που θα επηρεαστούν ανέρχεται σε 220 εκατομμύρια», δήλωσε ο Τζέικομπ Άσερμαν, μετεωρολόγος στο Κέντρο Πρόβλεψης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

«Αυτή η καταιγίδα θα συζητείται για πολύ καιρό», δήλωσε την Παρασκευή η Κέιτλιν Ντιρκς, μετεωρολόγος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, εξηγώντας: «Αποκαλούμε αυτή τη χειμερινή καταιγίδα ιστορική επειδή τα συνολικά στρώματα πάγου προβλέπονται καταστροφικά για τις υποδομές».

Ενδεικτική της έντασης της κακοκαιρίας είναι η εικόνα που επικρατεί σε πολλές περιοχές, με ουρές πολιτών έξω από καταστήματα για προμήθειες πρώτης ανάγκης και τα ράφια να αδειάζουν με ταχύ ρυθμό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Το timing της εξαγοράς του ΧΑ πριν τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται

Euronext: Το timing της εξαγοράς του ΧΑ πριν τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

Τρόφιμα – ποτά
Γιάννης Μασούτης: Χτίζοντας το… «νέο Μασούτη» – Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις

Γιάννης Μασούτης: Χτίζοντας το… «νέο Μασούτη» – Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ιράν: «Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου» – Η απάντηση στην ανάπτυξη αμερικανικού στρατού
Κόσμος 24.01.26

«Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη πολέμου»: Η απάντηση του Ιράν στην ανάπτυξη αμερικανικού στρατού στην περιοχή

Νέο επεισόδιο έντασης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι αναπτύσσεται αρμάδα με αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικά στην περιοχή - «Θέλουμε να έχουμε επιλογές», λέει ο Βανς

Σύνταξη
Ο Τραμπ κυριάρχησε στο Νταβός, αλλά ο Κάρνεϊ ήταν το αστέρι – Η ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού που «έστησε στον τοίχο» τις ΗΠΑ
«Πύρινος» λόγος 24.01.26

Ο Τραμπ κυριάρχησε στο Νταβός, αλλά ο Κάρνεϊ ήταν το αστέρι – Η ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού που «έστησε στον τοίχο» τις ΗΠΑ

Ο Κάρνεϊ εκφώνησε μια εντυπωσιακή ομιλία που αντιμετώπισε ευθέως τον κόσμο που δημιούργησε η προεδρία του Τραμπ. Οι παρευρισκόμενοι στο Νταβός - συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ - την έλαβαν υπόψη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Νέα στρατηγική ΗΠΑ: Περιορίζει την υποστήριξη στους ευρωπαίους συμμάχους – Προτεραιότητα η αποτροπή της Κίνας
Ουάσιγκτον 24.01.26

Νέο έγγραφο: Οι ΗΠΑ περιορίζουν την υποστήριξη στους ευρωπαίους συμμάχους

Οι ΗΠΑ «πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην υπεράσπιση της πατρίδας και στην αποτροπή της Κίνας», παρότι η αμερικανική εμπλοκή στην Ευρώπη θα συνεχιστεί, αναφέρει η νέα στρατηγική της Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Νέα Ζηλανδία: Απίθανο να βρεθούν επιζώντες μετά την κατολίσθηση που έπληξε κάμπινγκ
Κατολίσθηση 24.01.26

Μόνο για νεκρούς ψάχνουν στο κάμπινγκ

Η επιχείρηση για την ανεύρεση επιζώντων σε κάμπινγκ που επλήγη από κατολίσθηση, στη Νέα Ζηλανδία, έχει σταματήσει και πλέον οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον εντοπισμό των νεκρών

Σύνταξη
Συρία: Οι Κούρδοι παραδίδουν και άλλη φυλακή στις κυβερνητικές δυνάμεις καθώς εκπνέει η εκεχειρία
Συρία 24.01.26

Οι Κούρδοι παραδίδουν και άλλη φυλακή στις κυβερνητικές δυνάμεις

Κυβερνητικά στρατεύματα κατέλαβαν ολόκληρα μέρη της βόρειας και της ανατολικής Συρίας, που διοικούσαν οι Κούρδοι, και χθες πήραν τον έλεγχο μιας ακόμα φυλακής, μετά την έξοδο των κούρδων μαχητών.

Σύνταξη
Λούλα: Ο Τραμπ προσπαθεί με το «Συμβούλιο Ειρήνης» να δημιουργήσει νέο ΟΗΕ
«Συμβούλιο Ειρήνης» 24.01.26

Ο Τραμπ προσπαθεί να δημιουργήσει νέο ΟΗΕ, λέει ο Λούλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ «καταρτίζει πρόταση για τη δημιουργία νέου ΟΗΕ, του οποίου θα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης», τονίζει ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, αναφερόμενος στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εκρήξεις και πυρκαγιές στο Κίεβο καθώς η Ρωσία εξαπολύει νέα μαζική επίθεση
Ουκρανία 24.01.26

Νέα μαζική επίθεση της Ρωσίας - Εκρήξεις και πυρκαγιές στο Κίεβο

Νέα μαζική επίθεση έχει εξαπολύσει η Ρωσία στο Κίεβο, όπου οι αρχές κάνουν λόγο για πλήγματα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προειδοποιώντας για πιθανές επιδρομές και με βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Μελάνια Τραμπ: Οργανώνει ιδιωτική προβολή στον Λευκό Οίκο για ντοκιμαντέρ με τη ζωή της
ΗΠΑ 24.01.26

Μελάνια Τραμπ: Οργανώνει ιδιωτική προβολή στον Λευκό Οίκο για ντοκιμαντέρ με τη ζωή της

Η ταινία «Μελάνια» θα προβληθεί παγκοσμίως στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου. Θα ακολουθήσουν κι άλλες ταινίες για τη ζωή και τις δραστηριότητές της Μελάνια Τραμπ.

Σύνταξη
Mercosur: Η ηγεσία της ΕΕ πιέζει για την εφαρμογή της συμφωνίας, που έχει παραπεμφθεί στο Ευρωδικαστήριο
Ποιοι ζητούν τι 24.01.26

Mercosur: Η ηγεσία της ΕΕ πιέζει για την εφαρμογή της συμφωνίας, που έχει παραπεμφθεί στο Ευρωδικαστήριο

Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε μέσα στην εβδομάδα υπέρ της παραπομπής της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις για την εφαρμογή της. Η εκδίκαση ίσως χρειαστεί δύο χρόνια.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ απειλούν να στερήσουν από το Ιράκ τα πετροδολάριά του λόγω της ιρανικής επιρροής στη χώρα
Προειδοποίηση 23.01.26

Οι ΗΠΑ απειλούν να στερήσουν από το Ιράκ τα πετροδολάριά του λόγω της ιρανικής επιρροής στη χώρα

Πρόκειται για την πιο σκληρή προειδοποίηση της κυβέρνησης Τραμπ, που προσπαθεί να αποκόψει την επιρροή του Ιράν στο Ιράκ. Η χώρα είναι σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή, αλλά επηρεάζεται από το Ιράν.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
From Crisis to Clicks: How Greek Banks Went Fully Digital
English edition 24.01.26

From Crisis to Clicks: How Greek Banks Went Fully Digital

The success of bank digitization is particularly evident in consumer lending. According to sources, nearly seven out of ten consumer loans granted last year were issued exclusively through banks’ digital channels.

Σύνταξη
Airbnb: Νέοι περιορισμοί το 2026 – Σε ποια περίπτωση χάνεται η άδεια μίσθωσης
Οικονομικές Ειδήσεις 24.01.26

Airbnb: Νέοι περιορισμοί το 2026 – Σε ποια περίπτωση χάνεται η άδεια μίσθωσης

Στην Αθήνα, οι περιορισμοί νέων αδειών που τέθηκαν σε ισχύ από το 2025 εξακολουθούν να ισχύουν στο ακέραιο και το 2026. Ενώ από την 1η Μαρτίου 2026 στο καθεστώς αυτό εντάσσονται και νέες περιοχές στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός ψάχνει μόνο τρίποντο κόντρα στον Βόλο – Δύσκολη έξοδος για την ΑΕΚ στην Τρίπολη
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Ο Ολυμπιακός ψάχνει μόνο τρίποντο κόντρα στον Βόλο – Δύσκολη έξοδος για την ΑΕΚ στην Τρίπολη

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Καραϊσκάκη (17:00) για την 18η αγωνιστική της Super League, σε ένα must win παιχνίδι, ενώ η ΑΕΚ έχει δύσκολο εκτός έδρας ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Σύνταξη
Ιράν: «Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου» – Η απάντηση στην ανάπτυξη αμερικανικού στρατού
Κόσμος 24.01.26

«Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη πολέμου»: Η απάντηση του Ιράν στην ανάπτυξη αμερικανικού στρατού στην περιοχή

Νέο επεισόδιο έντασης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι αναπτύσσεται αρμάδα με αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικά στην περιοχή - «Θέλουμε να έχουμε επιλογές», λέει ο Βανς

Σύνταξη
Λόρα: Άφαντη για 16η ημέρα – Έφυγε με λεωφορείο από την Ομόνοια για Γερμανία; – Η έκκληση της μητέρας της
Παράταση στο θρίλερ 24.01.26

Άφαντη για 16η ημέρα η Λόρα: Έφυγε με λεωφορείο από την Ομόνοια για Γερμανία; - Η έκκληση της μητέρας της

Τα σενάρια για το πού μπορεί να βρίσκεται η Λόρα είναι πολλά - Τα ίχνη της όμως, όσο περνούν οι μέρες, λιγοστεύουν - Ο βουβός πόνος της μητέρας της και η ελπίδα να σφίξει στην αγκαλιά της το παιδί της

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Και με την… αξία της ισχύος και με τις Βρυξέλλες – Δύο βάρκες για τον Τραμπ και μία απουσία από το Νταβός
Πολιτική Γραμματεία 24.01.26

Κυρ. Μητσοτάκης: Και με την… αξία της ισχύος και με τις Βρυξέλλες – Δύο βάρκες για τον Τραμπ και μία απουσία από το Νταβός

Πώς, με έκδηλη την προσπάθεια να μην δυσαρεστήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Κυρ. Μητσοτάκης απέφυγε να εμφανιστεί στο Νταβός, για να παρουσιαστεί στη συνέχεια στις Βρυξέλλες με πιο προωθημένες προς την πλευρά του Τραμπ θέσεις, αναφορικά με το Συμβούλιο Ειρήνης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Από τύχη ζούμε» επεισόδιο 4.568
Opinion 24.01.26

«Από τύχη ζούμε» επεισόδιο 4.568

Αν κι όπως όλα δείχνουν έξω πάμε καλά, στο εσωτερικό η πραγματικότητα απέχει από τις πρωθυπουργικές διακηρύξεις για «την αντιμετώπιση μιας οξείας κλιματικής κρίσης». Δεν έχουμε ζήσει λίγα τα τελευταία 7 χρόνια.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ως ο Τζέιμς Μποντ της Ρωσίας; – Πώς ο δυτικός κινηματογράφος αναπαράγει τον μύθο του Κρεμλίνου
Πολιτικός υπερήρωας 24.01.26

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ως ο Τζέιμς Μποντ της Ρωσίας; – Πώς ο δυτικός κινηματογράφος αναπαράγει τον μύθο του Κρεμλίνου

Η εικόνα του Βλαντίμιρ Πούτιν ως ψυχρού, μυθικού στρατηγού δεν είναι τόσο ανατρεπτική όσο μοιάζει. Ο δυτικός κινηματογράφος συχνά αναπαράγει τον ίδιο μύθο που εδώ και χρόνια καλλιεργεί το Κρεμλίνο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Πόσο χρεώνει το ΑΦΜ;» – Πρόσωπα από διαλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετήθηκαν ξανά σε θέσεις ευθύνης
«Συνέχεια του κράτους» 24.01.26

«Πόσο χρεώνει το ΑΦΜ;» – Πρόσωπα από διαλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετήθηκαν ξανά σε θέσεις ευθύνης

Το in φέρνει στο φως τρία πρόσωπα που εμφανίζονται μέσω επισυνδέσεων στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία τοποθετήθηκαν σε θέσεις ευθύνες χωρίς να έχουν ελεγχθεί πειθαρχικά

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Πώς θα ειναι η αγορά εργασίας σε Ελλάδα και ΕΕ το 2040; Τρεις εμπειρογνώμονες απαντούν στο in
Οικονομία 24.01.26

Πώς θα ειναι η αγορά εργασίας σε Ελλάδα και ΕΕ το 2040; Τρεις εμπειρογνώμονες απαντούν στο in

Με αφορμή νέα πανευρωπαϊκή έρευνα, τρεις εμπειρογνώμονες του Cedefop μιλάνε στο in για τις επιπτώσεις της ΑΙ στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Τραμπ κυριάρχησε στο Νταβός, αλλά ο Κάρνεϊ ήταν το αστέρι – Η ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού που «έστησε στον τοίχο» τις ΗΠΑ
«Πύρινος» λόγος 24.01.26

Ο Τραμπ κυριάρχησε στο Νταβός, αλλά ο Κάρνεϊ ήταν το αστέρι – Η ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού που «έστησε στον τοίχο» τις ΗΠΑ

Ο Κάρνεϊ εκφώνησε μια εντυπωσιακή ομιλία που αντιμετώπισε ευθέως τον κόσμο που δημιούργησε η προεδρία του Τραμπ. Οι παρευρισκόμενοι στο Νταβός - συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ - την έλαβαν υπόψη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο