Με θερμοκρασίες που φτάνουν τους -23°C στη Νέα Υόρκη και πέφτουν κάτω από τους -46°C στις Βόρειες Πεδιάδες, 40 πολιτείες των ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με ακραία κακοκαιρία, η οποία έως την Κυριακή εκτιμάται ότι θα επηρεάσει έως και 150 εκατομμύρια πολίτες.

Ήδη έντονες χιονοπτώσεις πλήττουν το βορειοδυτικό Τέξας και την Οκλαχόμα, όπου περίπου 24.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Στο Σικάγο το θερμόμετρο έδειξε -27°C. Οι κυβερνήτες σε τουλάχιστον 12 πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων των Αρκάνσας, Τζόρτζια, Τέξας, Βόρειας Καρολίνας και Νότιας Καρολίνας, έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θέτοντας σε επιφυλακή και τα στρατεύματα της Εθνοφρουράς.

Well I felt all that -27 degrees getting these images this morning. Stay warm Chicago! pic.twitter.com/K2kMSgoNJu — Tyler Pasciak LaRiviere (@TylerLaRiviere) January 23, 2026

Ακυρώθηκαν πάνω από 10.000 πτήσεις

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στις αερομεταφορές, με περισσότερες από 10.000 πτήσεις να έχουν ακυρωθεί. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλας Φορτ Γουόρθ, ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας, έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα, καθώς πάνω από 1.200 πτήσεις αναχώρησης και άφιξης του Σαββατοκύριακου έχουν ακυρωθεί μέχρι στιγμής.

«Αυτή η καταιγίδα θα συζητείται για πολύ καιρό»

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ δήλωσε ότι η πολιτεία επιστρατεύει πάνω από 1.600 εκχιονιστικά μηχανήματα και 114.000 τόνους αλατιού για την αντιμετώπιση της καταιγίδας, η οποία, όπως είπε, δεν θα αφήσει καμία γωνιά της πολιτείας «άτρωτη από την οργή της Μητέρας Φύσης».

Snow coming down in the Texas panhandle pic.twitter.com/XPPvFj86ux — Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) January 23, 2026

«Αν λάβουμε υπόψη και το κρύο, ο αριθμός των ανθρώπων που θα επηρεαστούν ανέρχεται σε 220 εκατομμύρια», δήλωσε ο Τζέικομπ Άσερμαν, μετεωρολόγος στο Κέντρο Πρόβλεψης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Scenes here in Dallas, Texas. Heavy snow coming down, strong gusts of winds up to 60mph. #SnowStorm pic.twitter.com/vLXbiHJlkI — Gerald (@GeraldBets) January 23, 2026

«Αυτή η καταιγίδα θα συζητείται για πολύ καιρό», δήλωσε την Παρασκευή η Κέιτλιν Ντιρκς, μετεωρολόγος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, εξηγώντας: «Αποκαλούμε αυτή τη χειμερινή καταιγίδα ιστορική επειδή τα συνολικά στρώματα πάγου προβλέπονται καταστροφικά για τις υποδομές».

Ενδεικτική της έντασης της κακοκαιρίας είναι η εικόνα που επικρατεί σε πολλές περιοχές, με ουρές πολιτών έξω από καταστήματα για προμήθειες πρώτης ανάγκης και τα ράφια να αδειάζουν με ταχύ ρυθμό.