Η κακοκαιρία σαρώνει την Ευρώπη: Χιόνια, παγετός και χάος στις μετακινήσεις

Σοβαρές αναταράξεις στις μετακινήσεις και την καθημερινότητα προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Ευρώπη την Τρίτη, με χιονοπτώσεις, παγετό και ακραίες θερμοκρασίες να οδηγούν σε θανατηφόρα τροχαία, μαζικές ακυρώσεις πτήσεων και εκτεταμένα προβλήματα σε οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα.

Τραγωδίες και χάος στη Γαλλία

Στη Γαλλία, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα, καθώς οι παγωμένοι δρόμοι μετατράπηκαν σε παγίδες. Τρεις θάνατοι καταγράφηκαν στην περιοχή Λε Λαντ στη νοτιοδυτική χώρα, ενώ ακόμη δύο σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Στην Ιλ-ντε-Φρανς, οι αρχές απαγόρευσαν την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, μετά τα εκτεταμένα μποτιλιαρίσματα που προκάλεσε η έντονη χιονόπτωση από τη Δευτέρα.

Το Παρίσι ντύθηκε στα λευκά, με το χιόνι να καλύπτει μνημεία και εμβληματικά σημεία της πόλης. Πολλά σχολεία παρέμειναν κλειστά, χαρίζοντας στους μαθητές μια απρόσμενη αργία. Αντίθετα, οι επιβάτες των αεροπλάνων βρέθηκαν αντιμέτωποι με εκτεταμένες ακυρώσεις, καθώς έκλεισαν έξι αεροδρόμια στη βόρεια και δυτική Γαλλία λόγω των καιρικών συνθηκών.

Le Stade de France sous la neige ❄#neige pic.twitter.com/SoampcoeOs — Stade de France (@StadeFrance) January 5, 2026

Παραλύει το δίκτυο μεταφορών στην Ολλανδία

Οι χιονοπτώσεις προκάλεσαν σήμερα προβλήματα στις αεροπορικές, σιδηροδρομικές και οδικές συγκοινωνίες στην Ολλανδία ενώ εκατοντάδες πτήσεις ματαιώθηκαν και τα τρένα στην περιοχή του Άμστερνταμ ακινητοποιήθηκαν.

Το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ, το Σκίπολ, ένα από τα πιο πολυσύχναστα της Ευρώπης, ματαίωσε σήμερα το πρωί σχεδόν 500 πτήσεις και έκλεισε για τις εισερχόμενες μέχρι τις 1400 ώρα Ελλάδος εξαιτίας του χιονιού, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANP. Τα αεροπλάνα με προορισμό το Άμστερνταμ εκτράπησαν σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με το πρακτορείο. Το Σκίπολ δεν ήταν άμεσα προσβάσιμο να σχολιάσει.

Door het aantal incidenten kunnen onze weginspecteurs niet overal op tijd bij zijn. Bij afrit Utrecht-Langerak (#A2) proberen weggebruikers elkaar zo goed mogelijk te helpen om verder te komen. https://t.co/DvlAzjUEi9 pic.twitter.com/PHGqRKVp9Z — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) January 5, 2026

Το αεροδρόμιο ήδη αναγκάστηκε να ακυρώνει εκατοντάδες πτήσεις την ημέρα από την Παρασκευή εξαιτίας του χιονιού και του πάγου από τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Το χιόνι, το οποίο σήμερα το πρωί κάλυπτε μεγάλα τμήματα της Ολλανδίας, προκάλεσε τεράστια προβλήματα στις μετακινήσεις. Η ολλανδική σιδηροδρομική εταιρεία NS ανακοίνωσε ότι κανένα τρένο της δεν κινήθηκε στην περιοχή γύρω από το Άμστερνταμ και ότι οι δημόσιες συγκοινωνίες επλήγησαν σημαντικά σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ο πάγος και το χιόνι προκάλεσαν επίσης σημαντικές καθυστερήσεις και ατυχήματα στους δρόμους, παρότι οι αρχές συμβούλευσαν τους κατοίκους να μένουν στα σπίτια τους αν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι χιονοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν στη χώρα όλη την εβδομάδα.

Βροχές και χιόνια στην Ιταλία

Στην Ιταλία, οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων είχαν ως αποτέλεσμα την υπερχείλιση του Τίβερη, επηρεάζοντας ακόμη και τους εορτασμούς των Θεοφανείων στη Ρώμη. Η πλατεία του Αγίου Πέτρου παρέμεινε μισοάδεια, με τους πιστούς να παρακολουθούν την ευλογία του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ υπό βροχή και με ομπρέλες. Ο δήμαρχος της πόλης διέταξε περιορισμούς στην πρόσβαση σε πάρκα και επικίνδυνες περιοχές, λόγω φόβων για πτώσεις δέντρων και πλημμύρες.

Στη βόρεια Ιταλία, χιονοπτώσεις σημειώθηκαν και στην Μπολόνια, ενώ στα Δολομιτικά Άλπεα το χιόνι έφερε αυξημένη κίνηση στα χιονοδρομικά κέντρα. Παράλληλα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Fabriano (AN), alberi caduti sulla sede stradale per le precipitazioni nevose: portati a termine dai #vigilidelfuoco diversi interventi per la rimozione delle piante e il ripristino della viabilità#5gennaio pic.twitter.com/RVROacUGeg — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 5, 2026

Πολικό ψύχος στη Βρετανία

Στη Βρετανία, οι θερμοκρασίες κατρακύλησαν έως τους -12,5 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα σε δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές και αεροδρόμια. Εκατοντάδες σχολεία στις βόρειες περιοχές παρέμειναν κλειστά, ενώ ακυρώθηκαν αθλητικές διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων ιπποδρομίες και ποδοσφαιρικοί αγώνες.

We’re still working to clear snowdrifts between Aberdeen-Dundee and Inverness-Wick/Thurso/Kyle of Lochalsh, though Inverness-Elgin services are running. It’s unlikely services on affected routes will run tomorrow morning. Please check with your train operator before you travel. pic.twitter.com/atnAtKp3CJ — Network Rail Scotland (@NetworkRailSCOT) January 5, 2026

Στη Γλασκώβη, το μετρό τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω διακοπής ρεύματος από τον παγετό, ενώ το αεροδρόμιο Τζον Λένον στο Λίβερπουλ ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του. Στη βόρεια Σκωτία, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για χιονοπτώσεις έως και 15 εκατοστών, με αρκετές περιοχές να έχουν ήδη αποκοπεί. Οι τοπικές αρχές χαρακτήρισαν την κατάσταση «κρίσιμη» και ζήτησαν τη συνδρομή του στρατού για τη μεταφορά προμηθειών και τον απεγκλωβισμό κατοίκων.

Δύσκολες συνθήκες και στα Βαλκάνια

Η κακοκαιρία έπληξε και τα Βαλκάνια, με χιόνια και ισχυρές βροχοπτώσεις να προκαλούν πλημμύρες, προβλήματα στην κυκλοφορία και διακοπές σε ηλεκτροδότηση και υδροδότηση. Στη Βοσνία, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στο Σαράγεβο όταν κλαδί δέντρου, βαρύ από το χιόνι, κατέρρευσε πάνω της. Στη Σερβία, αρκετοί δήμοι κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι οδηγοί προειδοποιήθηκαν για τον κίνδυνο σχηματισμού «μαύρου πάγου», ενόψει των μετακινήσεων για τα Ορθόδοξα Χριστούγεννα.

Παράλληλα, ισχυροί άνεμοι και έντονος κυματισμός έπληξαν τις ακτές της Αδριατικής σε Κροατία και Μαυροβούνιο, με εικόνες να καταγράφουν κύματα να εισβάλλουν σε παραθαλάσσια κτίρια, ιδιαίτερα στο νότιο Μαυροβούνιο.