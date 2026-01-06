newspaper
Η κακοκαιρία σαρώνει την Ευρώπη: Χιόνια, παγετός και χάος στις μετακινήσεις
Κόσμος 06 Ιανουαρίου 2026 | 17:34

Η κακοκαιρία σαρώνει την Ευρώπη: Χιόνια, παγετός και χάος στις μετακινήσεις

Αρκετές χώρες της Ευρώπης πλήττονται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, με χιονοπτώσεις και αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αισιοδοξία: Πώς η καλή διάθεση μπορεί να μας εξασφαλίσει περισσότερα χρόνια ζωής;

Αισιοδοξία: Πώς η καλή διάθεση μπορεί να μας εξασφαλίσει περισσότερα χρόνια ζωής;

Spotlight

Σοβαρές αναταράξεις στις μετακινήσεις και την καθημερινότητα προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Ευρώπη την Τρίτη, με χιονοπτώσεις, παγετό και ακραίες θερμοκρασίες να οδηγούν σε θανατηφόρα τροχαία, μαζικές ακυρώσεις πτήσεων και εκτεταμένα προβλήματα σε οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα.

Τραγωδίες και χάος στη Γαλλία

Στη Γαλλία, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα, καθώς οι παγωμένοι δρόμοι μετατράπηκαν σε παγίδες. Τρεις θάνατοι καταγράφηκαν στην περιοχή Λε Λαντ στη νοτιοδυτική χώρα, ενώ ακόμη δύο σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Στην Ιλ-ντε-Φρανς, οι αρχές απαγόρευσαν την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, μετά τα εκτεταμένα μποτιλιαρίσματα που προκάλεσε η έντονη χιονόπτωση από τη Δευτέρα.

Το Παρίσι ντύθηκε στα λευκά, με το χιόνι να καλύπτει μνημεία και εμβληματικά σημεία της πόλης. Πολλά σχολεία παρέμειναν κλειστά, χαρίζοντας στους μαθητές μια απρόσμενη αργία. Αντίθετα, οι επιβάτες των αεροπλάνων βρέθηκαν αντιμέτωποι με εκτεταμένες ακυρώσεις, καθώς έκλεισαν έξι αεροδρόμια στη βόρεια και δυτική Γαλλία λόγω των καιρικών συνθηκών.

Παραλύει το δίκτυο μεταφορών στην Ολλανδία

Οι χιονοπτώσεις προκάλεσαν σήμερα προβλήματα στις αεροπορικές, σιδηροδρομικές και οδικές συγκοινωνίες στην Ολλανδία ενώ εκατοντάδες πτήσεις ματαιώθηκαν και τα τρένα στην περιοχή του Άμστερνταμ ακινητοποιήθηκαν.

Το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ, το Σκίπολ, ένα από τα πιο πολυσύχναστα της Ευρώπης, ματαίωσε σήμερα το πρωί σχεδόν 500 πτήσεις και έκλεισε για τις εισερχόμενες μέχρι τις 1400 ώρα Ελλάδος εξαιτίας του χιονιού, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANP. Τα αεροπλάνα με προορισμό το Άμστερνταμ εκτράπησαν σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με το πρακτορείο. Το Σκίπολ δεν ήταν άμεσα προσβάσιμο να σχολιάσει.

Το αεροδρόμιο ήδη αναγκάστηκε να ακυρώνει εκατοντάδες πτήσεις την ημέρα από την Παρασκευή εξαιτίας του χιονιού και του πάγου από τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Το χιόνι, το οποίο σήμερα το πρωί κάλυπτε μεγάλα τμήματα της Ολλανδίας, προκάλεσε τεράστια προβλήματα στις μετακινήσεις. Η ολλανδική σιδηροδρομική εταιρεία NS ανακοίνωσε ότι κανένα τρένο της δεν κινήθηκε στην περιοχή γύρω από το Άμστερνταμ και ότι οι δημόσιες συγκοινωνίες επλήγησαν σημαντικά σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ο πάγος και το χιόνι προκάλεσαν επίσης σημαντικές καθυστερήσεις και ατυχήματα στους δρόμους, παρότι οι αρχές συμβούλευσαν τους κατοίκους να μένουν στα σπίτια τους αν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι χιονοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν στη χώρα όλη την εβδομάδα.

Βροχές και χιόνια στην Ιταλία

Στην Ιταλία, οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων είχαν ως αποτέλεσμα την υπερχείλιση του Τίβερη, επηρεάζοντας ακόμη και τους εορτασμούς των Θεοφανείων στη Ρώμη. Η πλατεία του Αγίου Πέτρου παρέμεινε μισοάδεια, με τους πιστούς να παρακολουθούν την ευλογία του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ υπό βροχή και με ομπρέλες. Ο δήμαρχος της πόλης διέταξε περιορισμούς στην πρόσβαση σε πάρκα και επικίνδυνες περιοχές, λόγω φόβων για πτώσεις δέντρων και πλημμύρες.

Στη βόρεια Ιταλία, χιονοπτώσεις σημειώθηκαν και στην Μπολόνια, ενώ στα Δολομιτικά Άλπεα το χιόνι έφερε αυξημένη κίνηση στα χιονοδρομικά κέντρα. Παράλληλα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Πολικό ψύχος στη Βρετανία

Στη Βρετανία, οι θερμοκρασίες κατρακύλησαν έως τους -12,5 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα σε δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές και αεροδρόμια. Εκατοντάδες σχολεία στις βόρειες περιοχές παρέμειναν κλειστά, ενώ ακυρώθηκαν αθλητικές διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων ιπποδρομίες και ποδοσφαιρικοί αγώνες.

Στη Γλασκώβη, το μετρό τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω διακοπής ρεύματος από τον παγετό, ενώ το αεροδρόμιο Τζον Λένον στο Λίβερπουλ ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του. Στη βόρεια Σκωτία, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για χιονοπτώσεις έως και 15 εκατοστών, με αρκετές περιοχές να έχουν ήδη αποκοπεί. Οι τοπικές αρχές χαρακτήρισαν την κατάσταση «κρίσιμη» και ζήτησαν τη συνδρομή του στρατού για τη μεταφορά προμηθειών και τον απεγκλωβισμό κατοίκων.

Δύσκολες συνθήκες και στα Βαλκάνια

Η κακοκαιρία έπληξε και τα Βαλκάνια, με χιόνια και ισχυρές βροχοπτώσεις να προκαλούν πλημμύρες, προβλήματα στην κυκλοφορία και διακοπές σε ηλεκτροδότηση και υδροδότηση. Στη Βοσνία, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στο Σαράγεβο όταν κλαδί δέντρου, βαρύ από το χιόνι, κατέρρευσε πάνω της. Στη Σερβία, αρκετοί δήμοι κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι οδηγοί προειδοποιήθηκαν για τον κίνδυνο σχηματισμού «μαύρου πάγου», ενόψει των μετακινήσεων για τα Ορθόδοξα Χριστούγεννα.

Παράλληλα, ισχυροί άνεμοι και έντονος κυματισμός έπληξαν τις ακτές της Αδριατικής σε Κροατία και Μαυροβούνιο, με εικόνες να καταγράφουν κύματα να εισβάλλουν σε παραθαλάσσια κτίρια, ιδιαίτερα στο νότιο Μαυροβούνιο.

Economy
Ελληνική οικονομία: Η αναμέτρηση της οικονομίας με την κανονικότητα

Ελληνική οικονομία: Η αναμέτρηση της οικονομίας με την κανονικότητα

Vita.gr
Αισιοδοξία: Πώς η καλή διάθεση μπορεί να μας εξασφαλίσει περισσότερα χρόνια ζωής;

Αισιοδοξία: Πώς η καλή διάθεση μπορεί να μας εξασφαλίσει περισσότερα χρόνια ζωής;

Economy
Ανάπτυξη: Οι 1+1 φετινές προκλήσεις για το 2026

Ανάπτυξη: Οι 1+1 φετινές προκλήσεις για το 2026

inWellness
inTown
Πως άλλαξαν οι καιροί – Όταν οι ΗΠΑ προστάτευσαν τη Βενεζουέλα από ευρωπαϊκή επίθεση
Διαβολικές ομοιότητες 06.01.26

Πως άλλαξαν οι καιροί - Όταν οι ΗΠΑ προστάτευσαν τη Βενεζουέλα από ευρωπαϊκή επίθεση

Διαβάζοντας κανείς την τραγική μοίρα του Τσιπριάνο Κάστρο, ίσως αντιληφθεί ότι οι τελευταίες εξελίξεις με την απαγωγή Μαδούρο, είναι μια επανάληψη της ιστορίας στην πολύπαθη Βενεζουέλα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γερμανία: Διαλύθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο – Αποχώρησαν οι βουλευτές της Σάρα Βάγκενκνεχτ
Γερμανία 06.01.26

Διαλύθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο - Αποχώρησαν οι βουλευτές της Σάρα Βάγκενκνεχτ

Ο πρωθυπουργός του ομόσπονδου κρατιδίου της Γερμανίας διαβεβαίωσε ωστόσο ότι δεν τίθεται ζήτημα ακυβερνησίας για το κρατίδιο, καθώς σε πρώτη φάση οι υπουργοί θα παραμείνουν στις θέσεις τους

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: 1000 σκιέρ σχημάτισαν καρδιά στο χιόνι για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς
Δείτε βίντεο 06.01.26

Πάνω από 1.000 σκιέρ σχημάτισαν καρδιά στο χιόνι για τα θύματα της πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά

Η τραγωδία στο Κραν Μοντανά έχει συνταράξει την Ελβετία - 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταγγέλλει την επέμβαση των ΗΠΑ
Αιχμηρή ανακοίνωση 06.01.26

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταγγέλλει την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών σημειώνει ότι «η επέμβαση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Σύνταξη
Γροιλανδία: Κοινή δήλωση – μήνυμα σε Τραμπ από ευρωπαίους ηγέτες – Συλλογική ευθύνη η ασφάλεια στην Αρκτική
Κόσμος 06.01.26

«Συλλογική ευθύνη η ασφάλεια στην Αρκτική»: Κοινή δήλωση - μήνυμα σε Τραμπ από ευρωπαίους ηγέτες

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίσουν για τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους», αναφέρει η κοινή δήλωση επτά ευρωπαίων ηγετών

Σύνταξη
Ουκρανία: Ευρωπαίοι και Αμερικανοί συναντώνται στο Παρίσι – Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφάλειας
Ο πόλεμος μαίνεται 06.01.26

Ευρωπαίοι και Αμερικανοί συναντώνται στο Παρίσι για την Ουκρανία - Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφάλειας

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Μακρόν, «πετύχαμε σε αυτήν την άσκηση σύγκλισης ανάμεσα στην Ουκρανία, την Ευρώπη και την Αμερική» - Στο Παρίσι συνεχίζονται οι συνομιλίες

Σύνταξη
Ανεστάλησαν στην Ολλανδία όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού και του πάγου – Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις
Πνίγεται στο χιόνι 06.01.26

Ανεστάλησαν στην Ολλανδία όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού και του πάγου – Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις

Η ολλανδική εταιρία σιδηροδρόμων NS ανέφερε ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κανένα σιδηροδρομικό δρομολόγιο τουλάχιστον μέχρι τις 09:00 ώρα Γκρίνουιτς (11:00 ώρα Ελλάδας)

Σύνταξη
Ο άφαντος Λανουά και οι μόνοι διαιτητές
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Ο άφαντος Λανουά και οι μόνοι διαιτητές

Ούτε ένα μάθημα από τον Λανουά στους ρέφερι το διάστημα των γιορτών, προτιμώντας τις διακοπές από το να προβληματιστεί με τα πολλά λάθη. Ο Λανουά αγνόησε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Βόλος – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Βόλος – Κηφισιά

LIVE: Βόλος – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Κηφισιά για τα πλέι-οφ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Άρης – Παναιτωλικός 2-0: Άνετα στους «8» οι «κίτρινοι» και τώρα Παναθηναϊκός (vid)
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Άρης – Παναιτωλικός 2-0: Άνετα στους «8» οι «κίτρινοι» και τώρα Παναθηναϊκός (vid)

Ο Άρης ήταν κατά κράτος ανώτερος του Παναιτωλικού στο «Βικελίδης» (2-0), εξασφάλισε την πρόκρισή του στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και εκεί θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ζιλ Λιποβέτσκι: «Αν θέλεις να ζήσεις καλύτερα και να ερωτευτείς, πάρε Prozac, μην αναζητάς τη φιλοσοφία»
«Υπερμοντερνισμός» 06.01.26

Ζιλ Λιποβέτσκι: «Αν θέλεις να ζήσεις καλύτερα και να ερωτευτείς, πάρε Prozac, μην αναζητάς τη φιλοσοφία»

Ο Γάλλος φιλόσοφος, Ζιλ Λιποβέτσκι, εξετάζει φαινόμενα όπως η μαζική κατανάλωση, η αισθητική, ο ελεύθερος χρόνος και το κιτς για να αναλύσει τον κόσμο μας και επιμένει ότι, ενώ ο τομέας του μπορεί να συμβάλει στην κατανόησή του, η λήψη αντικαταθλιπτικών μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική για την αντιμετώπισή του από την ανάγνωση του Σωκράτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φαραντούρης: Συζητώ με την Καρυστιανού, υπάρχει μια συναντίληψη στη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια
Ζυμώσεις 06.01.26

Φαραντούρης: Συζητώ με την Καρυστιανού, υπάρχει μια συναντίληψη στη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια

«Δεν είναι κρυφό. Άλλωστε πριν από ένα μήνα περίπου συνδιοργανώσαμε μια εξαιρετική θεσμική εκδήλωση», επισήμανε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
ΥΠΑ: Δεν υπάρχουν σημάδια κυβερνοεπίθεσης για το «μπλακ άουτ» στο FIR
Ελλάδα 06.01.26

Δεν υπάρχουν σημάδια κυβερνοεπίθεσης για το «μπλακ άουτ» στο FIR, λέει η ΥΠΑ

Σε ανακοίνωσή της η ΥΠΑ περιγράφει τα όσα συνέβησαν με το μπλακ άουτ στο FIR και τις ενέργειες που έκανε για να αποκαταστήσει το πρόβλημα - Συνεχίζονται οι έρευνες για να βρεθεί η αιτία της τεχνικής βλάβης

Σύνταξη
Πέθανε ο Μπέλα Ταρ – Ο σκηνοθέτης που έκανε τον χρόνο να «πονά»
Θλίψη 06.01.26

Πέθανε ο Μπέλα Ταρ – Ο σκηνοθέτης που έκανε τον χρόνο να «πονά»

Ο Μπέλα Ταρ, ο σκηνοθέτης που μετέτρεψε τον χρόνο, τη σιωπή και την επανάληψη σε υπαρξιακό σινεμά, πέθανε σε ηλικία 70 ετών έπειτα από μακρά ασθένεια, αφήνοντας πίσω του ταινίες που δεν παρηγορούν, αλλά επιμένουν να κοιτούν κατάματα την ανθρώπινη φθορά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πως άλλαξαν οι καιροί – Όταν οι ΗΠΑ προστάτευσαν τη Βενεζουέλα από ευρωπαϊκή επίθεση
Διαβολικές ομοιότητες 06.01.26

Πως άλλαξαν οι καιροί - Όταν οι ΗΠΑ προστάτευσαν τη Βενεζουέλα από ευρωπαϊκή επίθεση

Διαβάζοντας κανείς την τραγική μοίρα του Τσιπριάνο Κάστρο, ίσως αντιληφθεί ότι οι τελευταίες εξελίξεις με την απαγωγή Μαδούρο, είναι μια επανάληψη της ιστορίας στην πολύπαθη Βενεζουέλα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πώς βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ το κόμμα Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Πώς βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ το κόμμα Καρυστιανού

Γιατί το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να ακολουθήσει «μη επιθετική» στρατηγική απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού - Οι χαμηλοί τόνοι και οι εκλογικές δεξαμενές

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
LIVE: Πίζα – Κόμο
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Πίζα – Κόμο

LIVE: Πίζα – Κόμο. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Πίζα – Κόμο για τη 19η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Γερμανία: Διαλύθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο – Αποχώρησαν οι βουλευτές της Σάρα Βάγκενκνεχτ
Γερμανία 06.01.26

Διαλύθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο - Αποχώρησαν οι βουλευτές της Σάρα Βάγκενκνεχτ

Ο πρωθυπουργός του ομόσπονδου κρατιδίου της Γερμανίας διαβεβαίωσε ωστόσο ότι δεν τίθεται ζήτημα ακυβερνησίας για το κρατίδιο, καθώς σε πρώτη φάση οι υπουργοί θα παραμείνουν στις θέσεις τους

Σύνταξη
Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει κακοκαιρίας – Ποιες περιφέρειες και δήμοι παραμένουν σε «Red Code»
Βροχές και χαλάζι 06.01.26

Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει κακοκαιρίας – Ποιες περιφέρειες και δήμοι παραμένουν σε «Red Code»

Σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» παραμένουν οι περιφέρειες και οι δήμοι των Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, ενώ η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει ξανά εάν κριθεί αναγκαίο

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: 1000 σκιέρ σχημάτισαν καρδιά στο χιόνι για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς
Δείτε βίντεο 06.01.26

Πάνω από 1.000 σκιέρ σχημάτισαν καρδιά στο χιόνι για τα θύματα της πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά

Η τραγωδία στο Κραν Μοντανά έχει συνταράξει την Ελβετία - 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Σύνταξη
Τι μας λέει το κοστούμι του Ζοχράν Μαμντάνι για τον ίδιο και τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η κοινωνία
Σημειολογία 06.01.26

Τι μας λέει το κοστούμι του Ζοχράν Μαμντάνι για τον ίδιο και τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η κοινωνία

Στην πολιτική, τα ρούχα έχουν σημασία – όπως αποδεικνύει η προτίμηση του νέου, νεαρού δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, για επίσημα ρούχα μεσαίας κατηγορίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πιερρακάκης από Φανάρι: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Πιερρακάκης από Φανάρι: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας

Αμέσως μετά την τελετή, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε πως «το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας και σημείο αναφοράς για το σύνολο του Ελληνισμού»

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναιτωλικός για τα πλέι-οφ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Τζον Μπέρτζερ: Γιατί ο κόσμος των αγροτών που περιέγραψε μας αφορά πιο πολύ από ποτέ
Pig Earth 06.01.26

Τζον Μπέρτζερ: Γιατί ο κόσμος των αγροτών που περιέγραψε μας αφορά πιο πολύ από ποτέ

Εννέα χρόνια μετά τον θάνατό του και με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννησή του το 2026, ο Τζον Μπέρτζερ επιστρέφει ως μια ενοχλητικά επίκαιρη φωνή: ένας στοχαστής που είδε πρώτος την ύπαιθρο να αδειάζει, τη γεωργία να μετατρέπεται σε βιομηχανία και τη σχέση μας με τη γη να χάνεται μαζί με τις εποχές.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
