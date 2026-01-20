view
20 Ιανουαρίου 2026 | 16:37
Eνσωμάτωση

Ασία: Η ρωσική Άπω Ανατολή θάφτηκε στο χιόνι, προβλήματα στις μετακινήσεις στην Κίνα και την Ιαπωνία

Η πιο σφοδρή χιονόπτωση των τελευταίων 60 ετών στη ρωσική Άπω Ανατολή - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα στην Ασία

Σύνταξη
Spotlight

Η ρωσική Άπω Ανατολή είχε θαφτεί σήμερα κάτω από μέτρα χιονιού λόγω της πιο σφοδρής χιονόπτωσης των τελευταίων 60 ετών καθώς ο χειμώνας σαρώνει την Ασία, προκαλώντας χιονόστρωση στη Σανγκάη και καθηλώνοντας στο έδαφος αεροσκάφη στο βορειοδυτικό τμήμα της Ιαπωνίας.

Είσοδοι κτιρίων αποκλείστηκαν, αυτοκίνητα θάφτηκαν κάτω από το χιόνι

Το κύμα ψύχους προκάλεσε προβλήματα στις μεταφορές σε όλη την περιοχή, κλείνοντας αυτοκινητοδρόμους στην Κίνα, εγκλωβίζοντας επιβάτες σε αεροδρόμια της Ιαπωνίας και παραλύοντας τμήματα της ρωσικής Άπω Ανατολής.

Συγκλονιστικές εικόνες από την επέλαση του χιονιά.

Τι λένε οι επιστήμονες για την επέλαση του χιονιά στη ρωσική Άπω Ανατολή και την Ασία

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επιστήμονες δήλωσαν ότι ο καιρός συνδέεται με κύματα ψυχρού αέρα που έρχονται από την Αρκτική, κάτι που επηρεάζει ταυτόχρονα την ανατολική Ρωσία και την Ασία, και ενός δεύτερου, που επηρεάζει την ανατολική Ευρώπη.

«Έχεις αυτές τις δύο ταυτόχρονες εισβολές ψυχρού αέρα που έρχονται από την Αρκτική λόγω κυμάτωσης του αεροχειμμάρου», δήλωσε ο κλιματολόγος Θίοντορ Κίπινγκ, αναφερόμενος στα ρεύματα αέρα στην ανώτερη ατμόσφαιρα που καθορίζουν τα καιρικά μοτίβα.

«Ο αρκτικός πολικός στρόβιλος, που είναι αυτές οι τεράστιες μάζες ψυχρού αέρα που κυκλοφορούν στην Αρκτική, είναι σχετικά αδύναμος αυτή τη στιγμή και αυτό σημαίνει ότι κινεί τον αεροχείμαρρο με μικρότερη ένταση και αυτό οδηγεί στην κάθοδο κυμάτων ψυχρού αέρα από την Αρκτική», δήλωσε ο Κίπινγκ, ερευνητής ακραίων καιρικών φαινομένων για το World Weather Attribution στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Imperial College του Λονδίνου.

Σφοδρές χιονοθύελλες στην Καμτσάτκα

Στη χερσόνησο Καμτσάτκα στη ρωσική Άπω Ανατολή, οι σφοδρές χιονοθύελλες απέκλεισαν τις εισόδους κτιρίων και έθαψαν αυτοκίνητα, καθώς σε κάποιες περιοχές έπεσαν πάνω από 2 μέτρα χιονιού το πρώτο 15ήμερο του Ιανουαρίου, ύστερα από 3,7 μέτρα τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με μετεωρολογικούς σταθμούς.

Κάποια οχήματα ήταν σχεδόν ολοκληρωτικά καλυμμένα με χιόνι, άλλα με τετρακίνηση πάσχιζαν να κινηθούν ή ήταν εντελώς ακινητοποιημένα, ενώ οι κάτοικοι έσκαψαν στενούς διαδρόμους μέσα στο χιόνι για να φθάσουν στην είσοδο των πολυκατοικιών τους. Στην πόλη Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι, που βρίσκεται περίπου 6.800 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, κάτοικοι τράβηξαν βίντεο ενώ περπατούσαν πάνω σε σωρούς από χιόνι στο ίδιο ύψος με τους φωτεινούς σηματοδότες κυκλοφορίας.

Δείτε σχετικές αναρτήσεις:

Σπάνια χιονόπτωση στη Σανγκάη

Το ίδιο σύστημα κινήθηκε νοτίως σαρώνοντας την Κίνα, όπου κύμα χαμηλών θερμοκρασιών έφερε σπάνιες χιονοπτώσεις στην Σανγκάη και οι αρχές προειδοποίησαν ότι αυτές οι καιρικές συνθήκες μπορεί να διαρκέσουν για τουλάχιστον τρεις ημέρες. Η τελευταία φορά που η πόλη αυτή στις ανατολικές ακτές της Κίνας είχε σφοδρή χιονόπτωση ήταν τον Ιανουάριο του 2018.

«Ήταν η πρώτη φορά που είδα τέτοια χιονόπτωση στη Σανγκάη», δήλωσε ο 23χρονος φοιτητής Λι Μενγκ.

Το χειμωνιάτικο σκηνικό αποτελεί απότομη μεταβολή από την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η Σανγκάη κατέγραψε ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, περίπου 20 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να ανθίσουν κάποια δέντρα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο καιρός φαίνεται μάλλον περίεργος φέτος», δήλωσε ο 30χρονος Γιου Σιν, κάτοικος της Σανγκάης. «Την περασμένη εβδομάδα, ήταν πάνω από 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά αυτή την εβδομάδα η θερμοκρασία έπεσε κάτω από το μηδέν και άρχισε να χιονίζει. Γενικά, οι διακυμάνσεις στις θερμοκρασίες είναι αρκετά σημαντικές, άρα κάποιοι μπορεί να μην νιώθουν πολύ καλά».

Δείτε σχετικό βίντεο:

Προειδοποίηση για τις μετακινήσεις στην Ιαπωνία

Στην Ιαπωνία, ισχυροί άνεμοι και σφοδρή χιονόπτωση προκάλεσαν προβλήματα στις μετακινήσεις στη βορειοδυτικές ακτές, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν δεκάδες πτήσεις και να επηρεαστούν δημοφιλείς περιοχές για σκι στην καρδιά του χειμώνα.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι σφοδρές χιονοπτώσεις θα πλήξουν τις βόρειες και δυτικές περιοχές μεταξύ 21 και 25 Ιανουαρίου, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν τα μη απαραίτητα ταξίδια.

Η ANA Holdings ακύρωσε 56 πτήσεις, επηρεάζοντας 3.900 επιβάτες, ενώ η Japan Airlines ακύρωσε 37 πτήσεις επηρεάζοντας 2.213 ταξιδιώτες. Σχεδόν το σύνολο των ακυρώσεων της ANA αφορούσε το αεροδρόμιο New Chitose κοντά στο Σαπόρο, στο Χοκάιντο.

World
Δασμοί Τραμπ: Πιέσεις στην ΕΕ για ενεργοποίηση του εμπορικού «μπαζούκα»

Δασμοί Τραμπ: Πιέσεις στην ΕΕ για ενεργοποίηση του εμπορικού «μπαζούκα»

Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Συνεχίζουν να ανασύρουν νεκρούς
Έρευνες σε εξέλιξη 20.01.26

Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Συνεχίζουν να ανασύρουν νεκρούς

Ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί κι άλλο στην Ισπανία, καθώς υπάρχουν 43 αγνοούμενοι. Εξιτήριο από τα νοσοκομεία έχουν πάρει 86 τραυματίες, ενώ εννέα ακόμη παραμένουν στις ΜΕΘ.

Σύνταξη
Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα – Bίντεο από τη γέφυρα στο Ρίο – Αντίριο
Κακοκαιρία 20.01.26 Upd: 20:28

Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα – Bίντεο από τη γέφυρα στο Ρίο – Αντίριο

Από τις οκτώ περιοχές που έχουν καταγράψει τις ταχύτερες ριπές ανέμων από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, οι τέσσερις βρίσκονται στην Αχαΐα, και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Σύνταξη
Ισπανία: Ανέβηκε στους 40 ο αριθμός των νεκρών – Τριήμερο πένθος μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα
43 αγνοοούμενοι 19.01.26 Upd: 22:46

Ισπανία: Ανέβηκε στους 40 ο αριθμός των νεκρών – Τριήμερο πένθος μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Οι αρχές στην Ισπανία υπόσχονται ενδελεχή έρευνα για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Συνεχίζονται οι έρευνες σε βαγόνια των τρένων που εκτροχιάστηκαν για τυχόν περισσότερα θύματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Το τελευταίο «αντίο» στη Μητρόπολη Αθηνών – Σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή στο Τατόι
Φωτογραφίες 19.01.26 Upd: 14:02

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Το τελευταίο «αντίο» στη Μητρόπολη Αθηνών – Σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή στο Τατόι

Το τελευταίο «αντίο» είπαν το μεσημέρι της Δευτέρας συγγενείς και φίλοι στην πριγκίπισσα Ειρήνη, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη 15 Ιανουαρίου σε ηλικία 83 ετών.

Σύνταξη
Ρωσία: Θαμμένες κάτω από το χιόνι ολόκληρες γειτονιές – Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης 19.01.26

Θαμμένες κάτω από το χιόνι γειτονιές στη Ρωσία - Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]

Η ζωή στην χερσόνησο Καμτσάτκα έχει ουσιαστικά παραλύσει μετά από αρκετές ημέρες σφοδρής χιονόπτωσης και ολόκληρες γειτονιές έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι

Σύνταξη
Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις
Δείτε βίντεο 19.01.26

Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις

Η φωτιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κατακαίει εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές - Ήχησε 112 για τους καπνούς ενώ ακούγονταν απανωτές εκρήξεις

Σύνταξη
Αγρότες: Με 14 αιτήματα «επιβίωσης» πάνε στο Μαξίμου – Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Οι «κόκκινες γραμμές» 19.01.26

Αγρότες: Με 14 αιτήματα «επιβίωσης» πάνε στο Μαξίμου – Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Με τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 13:00, ζητώντας από την κυβέρνηση να δείξει αν έχει την πολιτική βούληση να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά τους

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας
Τι είπε στις Αρχές 18.01.26

Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας

Ο δράστης μεταφέρθηκε υπό αστυνομικό κλοιό, ενώ ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται και στη Μακρυνεία μετά από την δολοφονία, καθώς οι Αρχές φοβούνται τα αντίποινα.

Σύνταξη
Ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – «Η κυβέρνηση να αποκτήσει βούληση να δώσει λύσεις»
Τι ζητούν 18.01.26

Ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – «Η κυβέρνηση να αποκτήσει βούληση να δώσει λύσεις»

Οι αγρότες καλούν την κυβέρνηση να μην απαξιώνει τη συνάντηση - «Κόκκινες γραμμές» παραμένουν τα αιτήματα που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν στον τόπο τους, τα χωράφια τα κοπάδια και τις εκμεταλλεύσεις τους

Σύνταξη
Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έψαξαν ακόμη σε εκκλησίες και στάνες
Παραμένει άφαντος 18.01.26

Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έψαξαν ακόμη σε εκκλησίες και στάνες

Άκαρπες αποδείχθηκαν οι έρευνες για τον εξαφανισμένο 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Επισκοπής Ρεθύμνου και στις Βρύσσες Αποκορώνου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι φούσκα» – Ο προφήτης Εντ Ζίτρον και η κατάρρευση της μεγάλης απάτης του 21ου αιώνα
Μόνο αλήθειες 20.01.26

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι φούσκα» – Ο προφήτης Εντ Ζίτρον και η κατάρρευση της μεγάλης απάτης του 21ου αιώνα

Σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται ως η πανάκεια για κάθε πρόβλημα της ανθρωπότητας, ο Εντ Ζίτρον έχει καταφέρει να γίνει ο πιο θορυβώδης και ουσιαστικός επικριτής της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης Betsson 107-113: «Ζωντανός» για πρόκριση, με νίκη στην 2η παράταση
Μπάσκετ 20.01.26

Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης Betsson 107-113: «Ζωντανός» για πρόκριση, με νίκη στην 2η παράταση

Μετά από συγκλονιστικό ματς στην Πολωνία που κρίθηκε στις δύο παρατάσεις, ο Άρης Betsson επικράτησε της Σλασκ στην Πολωνία με 113-107 και παρέμεινε ζωντανός για πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroCup

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Με εξαιρετικό Τολιόπουλο οι «πράσινοι»
Μπάσκετ 20.01.26

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Με εξαιρετικό Τολιόπουλο οι «πράσινοι»

Με τον Βασίλη Τολιόπουλο να έχει 21 πόντους και 5 ασίστ, στην καλύτερη εμφάνισή του με τα «πράσινα», ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε εύκολα της Μπασκόνια (93-74) για βελτιώσει το ρεκόρ του στο 14-9.

Σύνταξη
Ο Τραμπ είπε πως το Συμβούλιο Ειρήνης «μπορεί» να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και μετά έκανε πίσω
Αποτυχία; 20.01.26

Ο Τραμπ είπε πως το Συμβούλιο Ειρήνης «μπορεί» να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και μετά έκανε πίσω

Κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των συντακτών του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το Συμβούλιο Ειρήνης που προωθεί να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καιρός: Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από την κακοκαιρία – Υποχρεωτική παύση εργασιών
Τι ανακοινώθηκε 20.01.26

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από την κακοκαιρία - Υποχρεωτική παύση εργασιών

H κακοκαιρία που ξεκίνησε να πλήττει πολλές περιοχές της χώρας έχει θέσει σε «κόκκινο συναγερμό» τον κρατικό μηχανισμό. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η Ρωσία παρακολουθεί από μακριά – Και ίσως βλέπει την «ιδανική λύση» στον πόλεμο στην Ουκρανία
Κανόνες Τραμπ 20.01.26

Γροιλανδία: Η Ρωσία παρακολουθεί από μακριά – Και ίσως βλέπει την «ιδανική λύση» στον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Λαβρόφ είπε ότι η Γροιλανδία είναι για τις ΗΠΑ, ό,τι η Κριμαία για τη Ρωσία. Και πως λόγω των ενεργειών Τραμπ, οι «προοπτικές διατήρησης του ΝΑΤΟ ως ενοποιημένου στρατιωτικοπολιτικού μπλοκ» είναι μειωμένες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πάρτι, crypto, πόζα και ματωμένα supercar ενώ το Ιράν φλέγεται – Oργή για τη χλιδή των γόνων της ιρανικής ελίτ
«Ας φάνε παντεσπάνι» 20.01.26

Πάρτι, crypto, πόζα και ματωμένα supercar ενώ το Ιράν φλέγεται – Oργή για τη χλιδή των γόνων της ιρανικής ελίτ

Οι απόγονοι της θρησκευτικής και πολιτικής ελίτ του Ιράν ζουν μια ζωή βουτηγμένη στη χλιδή και την υπερβολή πυροδοτώντας περισσότερη οργή στη χώρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Επίθεση Δούκα και Γερουλάνου σε Ανδρουλάκη με πρόφαση τη «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ, που φροντίζουν με τη στάση τους να μην κουνηθεί
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Επίθεση Δούκα και Γερουλάνου σε Ανδρουλάκη με πρόφαση τη «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ, που φροντίζουν με τη στάση τους να μην κουνηθεί

Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος, πιστοί στη γραμμή που ακολουθούν τον τελευταίο καιρό, εξαπέλυσαν εμμέσως νέα επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη για τη στρατηγική του κόμματος και τη δημοσκοπική στασιμότητα, ενισχύοντας την εσωστρέφεια και τις εσωκομματικές έριδες που δεν ωφέλησαν ποτέ κανένα κόμμα, πόσο μάλλον στη κούρσα για την εξουσία

Σύνταξη
Καιρός: Ακραίας επικινδυνότητας η κακοκαιρία την Τετάρτη – Οι 7 κόκκινες περιοχές – Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία
Live η πορεία του καιρού 20.01.26

Ακραίας επικινδυνότητας η κακοκαιρία την Τετάρτη - Οι 7 κόκκινες περιοχές - Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Οι βροχοπτώσεις θα αρχίσουν από νωρίς την Τετάρτη αλλά σταδιακά τα φαινόμενα θα επιδεινωθούν. Ειδικά στην Αττική από το μεσημέρι οι εκτιμήσεις μιλούν για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Λόγω της επικινδυνότητας της κακοκαιρίας κλειστά θα μείνουν τα σχολεία σε Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας

Σύνταξη
Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Συνεχίζουν να ανασύρουν νεκρούς
Έρευνες σε εξέλιξη 20.01.26

Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Συνεχίζουν να ανασύρουν νεκρούς

Ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί κι άλλο στην Ισπανία, καθώς υπάρχουν 43 αγνοούμενοι. Εξιτήριο από τα νοσοκομεία έχουν πάρει 86 τραυματίες, ενώ εννέα ακόμη παραμένουν στις ΜΕΘ.

Σύνταξη
Αμφίβολος για το παιχνίδι με την Εφές ο Μιλουτίνοφ, υπέστη διάσειση
Μπάσκετ 20.01.26

Αμφίβολος για το παιχνίδι με την Εφές ο Μιλουτίνοφ, υπέστη διάσειση

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποκάλυψε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι πως η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον αγώνα με την Εφές στην Κωνσταντινούπολη είναι αμφίβολη λόγω διάσεισης

Σύνταξη
Το να είσαι μέλος ΜΚΟ γίνεται ποινικά κολάσιμο, λένε 56 οργανώσεις – Ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου Πλεύρη
Οι υπογράφουσες 20.01.26

Το να είσαι μέλος ΜΚΟ γίνεται ποινικά κολάσιμο, λένε 56 οργανώσεις – Ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου Πλεύρη

Την άμεση απόσυρση των διατάξεων του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που στοχοποιούν την κοινωνία των πολιτών ζητούν με κοινή ανακοίνωσή τους 56 οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην προστασία προσφύγων και μεταναστών.

Σύνταξη
LIVE: Κοπεγχάγη – Νάπολι
Champions League 20.01.26

LIVE: Κοπεγχάγη – Νάπολι

LIVE: Κοπεγχάγη – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Κοπεγχάγη – Νάπολι για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Άγιαξ
Champions League 20.01.26

LIVE: Βιγιαρεάλ – Άγιαξ

LIVE: Βιγιαρεάλ – Άγιαξ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Βιγιαρεάλ – Άγιαξ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Ντόρτμουντ
Champions League 20.01.26

LIVE: Τότεναμ – Ντόρτμουντ

LIVE: Τότεναμ – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Ντόρτμουντ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 20.01.26

LIVE: Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό
Champions League 20.01.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Άρσεναλ
Champions League 20.01.26

LIVE: Ίντερ – Άρσεναλ

LIVE: Ίντερ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ίντερ – Άρσεναλ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Μπόντο Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι 3-1: Χιονοστιβάδα στη Νορβηγία διέλυσε τους Αγγλους (vid)
Ποδόσφαιρο 20.01.26

Μπόντο Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι 3-1: Χιονοστιβάδα στη Νορβηγία διέλυσε τους Αγγλους (vid)

Καταπέλτης στη Νορβηγία για τη Μάντσεστερ Σίτι, όπου η Μπόντο Γκλιμτ την υποχρέωσε σε ήττα-σοκ. Μεγάλη εμφάνιση από τον Χεγκ που πέτυχε δυο γκολ σε 3’. Με δέκα η Σίτι από το 62’ .

Βάιος Μπαλάφας
