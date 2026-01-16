Τρομακτικό βίντεο από τη Ρωσία: Η στιγμή που σημειώνεται χιονοστιβάδα στο χιονοδρομικό κέντρο Έλμπρους
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί επίσημα θύματα από τη χιονοστιβάδα που έπληξε το χιονοδρομικό ωστόσο οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.
Μια τεράστια χιονοστιβάδα έπληξε το χιονοδρομικό κέντρο Έλμπρους στην περιοχή Καμπαρντίνο-Μπαλκαρία της νότιας Ρωσίας, κοντά στα σύνορα με τη Γεωργία.
Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή που τεράστιοι όγκοι χιονιού κατεβαίνουν με μεγάλη ταχύτητα από τις πλαγιές του όρους Έλμπρους, καλύπτοντας τμήματα του χιονοδρομικού κέντρου και περιοχές κοντά σε εγκαταστάσεις και πίστες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τοπικές αρχές τέθηκαν άμεσα σε συναγερμό, ενώ ομάδες διάσωσης κινητοποιήθηκαν για προληπτικούς ελέγχους στην περιοχή, καθώς υπήρχαν φόβοι για εγκλωβισμένους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί επίσημα θύματα, ωστόσο οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.
Το χιονοδρομικό κέντρο Έλμπρους, που βρίσκεται στον Καύκασο και είναι δημοφιλής προορισμός για σκιέρ και ορειβάτες, επηρεάζεται συχνά από ακραία καιρικά φαινόμενα κατά τη χειμερινή περίοδο, με τις αρχές να προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο χιονοστιβάδων.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους επισκέπτες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας και να αποφεύγουν τις επικίνδυνες περιοχές μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτίμηση της κατάστασης.
Δείτε το βίντεο:
Holy shit, this morning this is scary! A massive avalanche struck the Elbrus Resort in Kabardino-Balkaria, Russia 🇷🇺 on January 15. pic.twitter.com/cl0RxbvlWS
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 15, 2026
