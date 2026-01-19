view
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
InShorts 19 Ιανουαρίου 2026 | 08:50
Eνσωμάτωση

Ρωσία: Θαμμένες κάτω από το χιόνι ολόκληρες γειτονιές – Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]

Η ζωή στην χερσόνησο Καμτσάτκα έχει ουσιαστικά παραλύσει μετά από αρκετές ημέρες σφοδρής χιονόπτωσης και ολόκληρες γειτονιές έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

Spotlight

Απόκοσμες εικόνες έρχονται από την Ρωσία, αφού σε μεγάλο μέρος της χερσονήσου Καμτσάτκα έριξε τόσο πολύ χιόνι που σε ορισμένες περιπτώσεις έφτασε το 1,5- 2 μέτρα, θάβοντας στην κυριολεξία ολόκληρες γειτονιές.

Να σημειωθεί ότι ήταν τόσο πολύ το χιόνι που έριξε που σε σχηματίστηκαν ακόμη και χιονοστιβάδες.

Η περιοχή μετρά ήδη δύο θύματα από τον ισχυρό χιονιά, τον δριμύτερο που καταγράφεται την τελευταία τριακονταετία.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την χιονοθύελλα

Τα σχολεία έχουν κλείσει, οι δημόσιες συγκοινωνίες έχουν διακοπεί.

Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πρωτεύουσα και τις γύρω περιοχές, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν καταπλακώθηκαν από όγκους χιονιού που έπεφτε από στέγες, σύμφωνα με πληροφορίες από το The Moscow Times.

Σε πολλές συνοικίες, όπως φαίνεται και στα βίντεο που αναρτούν οι κάτοικοι στο διαδίκτυο, το χιόνι φτάνει στον δεύτερο σε ορισμένες φορές μέχρι και τον τέταρτο όροφο των κτηρίων.

Οι άνθρωποι σκάβουν στο χιόνι για να μπορέσουν να μπουν στα σπίτια τους.

Ολόκληρη αυτήν την εβδομάδα, πολλά συστήματα χαμηλής πίεσης που σχηματίζονται στην Οχοτσκική Θάλασσα έχουν σαρώσει την Καμτσάτκα και άλλα μέρη της Άπω Ανατολής, προκαλώντας ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις ρεκόρ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Επενδύσεις: Στον αστερισμό… του real estate «Τραμπ» και της Chevron η Ελλάδα

Επενδύσεις: Στον αστερισμό… του real estate «Τραμπ» και της Chevron η Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

World
Γροιλανδία: Οι απειλές Τραμπ οδηγουν Ευρώπη και ΗΠΑ σε… διαζύγιο 

Γροιλανδία: Οι απειλές Τραμπ οδηγουν Ευρώπη και ΗΠΑ σε… διαζύγιο 

inWellness
inTown
Stream view
Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη
Φωτογραφίες 19.01.26

Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη

Η αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, πριγκίπισσα Ειρήνη, έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί το μεσημέρι, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τατόι.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις
Δείτε βίντεο 19.01.26

Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις

Η φωτιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κατακαίει εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές - Ήχησε 112 για τους καπνούς ενώ ακούγονταν απανωτές εκρήξεις

Σύνταξη
Αγρότες: Με 14 αιτήματα «επιβίωσης» πάνε στο Μαξίμου – Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Οι «κόκκινες γραμμές» 19.01.26

Αγρότες: Με 14 αιτήματα «επιβίωσης» πάνε στο Μαξίμου – Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Με τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 13:00, ζητώντας από την κυβέρνηση να δείξει αν έχει την πολιτική βούληση να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά τους

Σύνταξη
Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας
Τι είπε στις Αρχές 18.01.26

Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας

Ο δράστης μεταφέρθηκε υπό αστυνομικό κλοιό, ενώ ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται και στη Μακρυνεία μετά από την δολοφονία, καθώς οι Αρχές φοβούνται τα αντίποινα.

Σύνταξη
Ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – «Η κυβέρνηση να αποκτήσει βούληση να δώσει λύσεις»
Τι ζητούν 18.01.26

Ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – «Η κυβέρνηση να αποκτήσει βούληση να δώσει λύσεις»

Οι αγρότες καλούν την κυβέρνηση να μην απαξιώνει τη συνάντηση - «Κόκκινες γραμμές» παραμένουν τα αιτήματα που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν στον τόπο τους, τα χωράφια τα κοπάδια και τις εκμεταλλεύσεις τους

Σύνταξη
Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έψαξαν ακόμη σε εκκλησίες και στάνες
Παραμένει άφαντος 18.01.26

Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έψαξαν ακόμη σε εκκλησίες και στάνες

Άκαρπες αποδείχθηκαν οι έρευνες για τον εξαφανισμένο 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Επισκοπής Ρεθύμνου και στις Βρύσσες Αποκορώνου.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Αναστάτωση για εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες λόγω μπλακ άουτ σε σιδηροδρομικό δίκτυο του Τόκιο
Στην Ιαπωνία 16.01.26

Αναστάτωση για εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες λόγω μπλακ άουτ σε σιδηροδρομικό δίκτυο του Τόκιο (βίντεο)

Η φωτιά που προκάλεσε το μπλακ άουτ στο δίκτυο του τρένων του Τόκιο φαίνεται να ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα σε μετασχηματιστή - Επιβάτες απεγκλωβίστηκαν περπατώντας για αρκετά μέτρα πάνω στις ράγες

Σύνταξη
«Κόβεται» από τη συνάντηση της Δευτέρας ο Ανεστίδης – «Θα κατέβω Αθήνα και θα δούμε» επιμένει ο ίδιος
Αγρότες 16.01.26

«Κόβεται» από τη συνάντηση της Δευτέρας ο Ανεστίδης – «Θα κατέβω Αθήνα και θα δούμε» επιμένει ο ίδιος

Τη θέση του στην επιτροπή των αγροτών που θα συναντηθούν τη Δευτέρα στο Μαξίμου φαίνεται πως χάνει -μετά τη διαρροή βίντεο με απαράδεκτες εκφράσεις κατά Μητσοτάκη- ο εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Όρμπαν: Ακροδεξιοί ηγέτες τον προμοτάρουν εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία – Το κοινό βίντεο
Ποιοι συμμετέχουν 16.01.26

Ακροδεξιοί ηγέτες προμοτάρουν τον Όρμπαν εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία - Το κοινό βίντεο

Μια ντουζίνα ακροδεξιοί ηγέτες δείχνουν την υποστήριξή τους στον Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος υστερεί στις δημοσκοπήσεις εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γροιλανδία: «Δεν σκέφτομαι πλέον αποκλειστικά την ειρήνη» – Νέες απειλές Τραμπ και έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες
Κόσμος 19.01.26

«Δεν σκέφτομαι πλέον αποκλειστικά την ειρήνη» - Νέες απειλές Τραμπ για την Γροιλανδία και έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στην ΕΕ

Ο Τραμπ, το Νόμπελ Ειρήνης, οι νέες απειλές για την Γροιλανδία και μία έκτακτη Σύνοδος Κορυφής από τους ηγέτες της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»
Agro-in 19.01.26

Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»

Λίγο πριν τη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας, επαναλαμβάνει την επωδό του Μαξίμου «ό,τι δώσαμε, δώσαμε» - «Σήμερα νομίζω ότι είναι, το τελευταίο κεφάλαιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων προκειμένου σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο να τεθούν όλα τα ζητήματα», αναφέρει

Σύνταξη
Η Τόνια Σωτηροπούλου αποχαιρετά τον πατέρα της – Η συγκινητική ανάρτησή της
«Μπαμπά σ´ευχαριστούμε» 19.01.26

Η Τόνια Σωτηροπούλου αποχαιρετά τον πατέρα της – Η συγκινητική ανάρτησή της

«Με έμαθε να πέφτω 7 φορές και να σηκώνομαι 8. Μου έπαιρνε πάντα λουλούδια στη γιορτή της γυναίκας , όπως άλλωστε και στη μητέρα μου», έγραψε μεταξύ άλλων η Τόνια Σωτηροπούλου

Σύνταξη
O Λεβαδειακός και η ευκαιρία για +9 από τον Παναθηναϊκό – Βόλος και Ατρόμητος «μάχονται» στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 19.01.26

O Λεβαδειακός και η ευκαιρία για +9 από τον Παναθηναϊκό – Βόλος και Ατρόμητος «μάχονται» στο Πανθεσσαλικό

Ο Λεβαδειακός φιλοξενείται στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό (19/1, 18:00) και θα επιδιώξει το «διπλό» για να ξεφύγει στο +9 από τον Παναθηναϊκό – Για την επιστροφή στις νίκες θα «μονομαχήσουν» Βόλος και Ατρόμητος (20:00).

Σύνταξη
Γιατί το Landman είναι κάτι περισσότερο από πετρελαϊκή προπαγάνδα του «drill, baby, drill»
Lobbying 19.01.26

Γιατί το Landman είναι κάτι περισσότερο από πετρελαϊκή προπαγάνδα του «drill, baby, drill»

Το «Landman» παρουσιάζεται ως σειρά για την αναπόφευκτη κυριαρχία του πετρελαίου, αλλά όσο ξεδιπλώνεται αποκαλύπτει κάτι άλλο: μια βιομηχανία βίας, θανάτου και φθοράς, με τους ίδιους τους ανθρώπους της να γνωρίζουν ότι το τέλος —αν και όχι άμεσο— πλησιάζει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη
Φωτογραφίες 19.01.26

Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη

Η αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, πριγκίπισσα Ειρήνη, έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί το μεσημέρι, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τατόι.

Σύνταξη
Βρετανία: Νέα αποστασία βουλευτή των συντηρητικών – Μεταπήδησε στο κόμμα του Φάρατζ
Κόσμος 19.01.26

Βρετανία: Νέα αποστασία βουλευτή των συντηρητικών – Μεταπήδησε στο κόμμα του Φάρατζ

Το αντιμεταναστευτικό κόμμα του Φάρατζ, στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται να να κυριαρχεί ως προς τις προθέσεις ψήφου ενόψει των επόμενων βουλευτικών εκλογών στη Βρετανία, το 2029.

Σύνταξη
Ιράν: η Ισλαμική Δημοκρατία στο σταυροδρόμι
Κρίση νομιμοποίησης 19.01.26

Ιράν: η Ισλαμική Δημοκρατία στο σταυροδρόμι

Στο Ιράν το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας φαίνεται ότι άντεξε αυτό το κύμα διαμαρτυρίας, όμως παραμένει σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Όταν τα ντοκιμαντέρ γίνονται screen therapy: Από το πολιτικό χάος στη μαγεία της σύνδεσης και το προσωπικό στοίχημα ενός διάσημου σεφ
Τα Νέα της Αγοράς 19.01.26

Όταν τα ντοκιμαντέρ γίνονται screen therapy: Από το πολιτικό χάος στη μαγεία της σύνδεσης και το προσωπικό στοίχημα ενός διάσημου σεφ

Ανακαλύπτουμε τρία ντοκιμαντέρ που επαναπροσδιορίζουν την ψυχαγωγία, συνδυάζοντας την ένταση ενός «θρίλερ» με τη συγκίνηση αληθινών ιστοριών που μοιάζουν με παραμύθι.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Κορωπί μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Κορωπί μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε βαριά ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ και προκάλεσε αντιδράσεις, με κόσμο της ομάδας να πηγαίνει στο προπονητικό κέντρο και να αποδοκιμάζει διοίκηση και παίκτες.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης «ανοίγεται» στα αριστερά του, ο Δούκας «δεν κάνει πίσω» και ο Γερουλάνος (ξανά) μιλά για τη «βελόνα»
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης «ανοίγεται» στα αριστερά του, ο Δούκας «δεν κάνει πίσω» και ο Γερουλάνος (ξανά) μιλά για τη «βελόνα»

Το νέο «άνοιγμα» του Νίκου Ανδρουλάκη προς τα αριστερά του και η στρατηγική περί διεύρυνσης χωρίς «face control». Το «τρίπτυχο» Δούκα και η απάντησή του στην Άννα Διαμαντοπούλου. Ποια μηνύματα έστειλε ο Παύλος Γερουλάνος ενόψει συνεδρίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις
Δείτε βίντεο 19.01.26

Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις

Η φωτιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κατακαίει εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές - Ήχησε 112 για τους καπνούς ενώ ακούγονταν απανωτές εκρήξεις

Σύνταξη
Τα «παιδικά» που μας μεγάλωσαν ήταν του Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»
Αντίο 19.01.26

Τα «παιδικά» που μας μεγάλωσαν ήταν του Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»

Ο Ρότζερ Άλερς, συν-σκηνοθέτης του εμβληματικού «Βασιλιά των Λιονταριών» και βασικό στέλεχος της «αναγέννησης» της Disney Animation, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, σε ηλικία 76 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο