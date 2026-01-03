Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τεσσάρων νεαρών, δύο αγοριών και δύο κοριτσιών, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν από το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου στην περιοχή της Λίμνης στη Σέττα, όταν το όχημά τους ακινητοποιήθηκε λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η παρουσία χιονιού και έντονης λάσπης εμπόδισε το αυτοκίνητό τους να προχωρήσει, με αποτέλεσμα να παραμείνουν αποκλεισμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή της Εύβοιας.

Νωρίς το πρωί, ο σύλλογος fetesclub 4×4 ενημερώθηκε για το περιστατικό τόσο από την Πανελλαδική Ομάδα Βοήθειας 4×4 όσο και μέσω μηνυμάτων που αναρτήθηκαν στη σελίδα του συλλόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αμέσως σήμανε συναγερμός και οργανώθηκε επιχείρηση προσέγγισης του σημείου, με τη συγκρότηση ομάδας που ξεκίνησε με πλήρως εξοπλισμένο όχημα κατάλληλο για δύσβατες καιρικές και οδικές συνθήκες.

Παρά τις δυσκολίες που παρουσίαζε το έδαφος, η ομάδα κατάφερε να προσεγγίσει τους νεαρούς και να προχωρήσει στον απεγκλωβισμό τόσο των ίδιων όσο και του οχήματός τους. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός, ενώ οι τέσσερις νεαροί συνοδεύτηκαν με ασφάλεια σε ασφαλές σημείο.