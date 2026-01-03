Εύβοια: Αίσιο τέλος για τέσσερις νέους που εγκλωβίστηκαν για ώρες στα χιόνια στην περιοχή της Λίμνης στη Σέττα
Μία περιπέτεια έζησαν δύο αγόρια και δύο κορίτσια, που εγκλωβίστηκαν από το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου στην περιοχή της Λίμνης στη Σέττα στην Εύβοια.
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τεσσάρων νεαρών, δύο αγοριών και δύο κοριτσιών, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν από το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου στην περιοχή της Λίμνης στη Σέττα, όταν το όχημά τους ακινητοποιήθηκε λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η παρουσία χιονιού και έντονης λάσπης εμπόδισε το αυτοκίνητό τους να προχωρήσει, με αποτέλεσμα να παραμείνουν αποκλεισμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή της Εύβοιας.
Νωρίς το πρωί, ο σύλλογος fetesclub 4×4 ενημερώθηκε για το περιστατικό τόσο από την Πανελλαδική Ομάδα Βοήθειας 4×4 όσο και μέσω μηνυμάτων που αναρτήθηκαν στη σελίδα του συλλόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αμέσως σήμανε συναγερμός και οργανώθηκε επιχείρηση προσέγγισης του σημείου, με τη συγκρότηση ομάδας που ξεκίνησε με πλήρως εξοπλισμένο όχημα κατάλληλο για δύσβατες καιρικές και οδικές συνθήκες.
Παρά τις δυσκολίες που παρουσίαζε το έδαφος, η ομάδα κατάφερε να προσεγγίσει τους νεαρούς και να προχωρήσει στον απεγκλωβισμό τόσο των ίδιων όσο και του οχήματός τους. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός, ενώ οι τέσσερις νεαροί συνοδεύτηκαν με ασφάλεια σε ασφαλές σημείο.
- Live streaming: Ολυμπιακός – Πρωτέας Βούλας
- Βενεζουέλα: Όλα όσα ξέρουμε για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο
- Άννα Βίσση: Κυκλοφόρησε το live album της από το Παναθηναϊκό Στάδιο – Το ορόσημο, τα ρεκόρ, και ένα σαρωτικό 2025
- Μαγνησία: Στο νοσοκομείο 67χρονη μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της
- Ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – «Το διεθνές δίκαιο δεν συνάδει με καουμπόικες λογικές»
- LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ
- Σέρρες: Βρέθηκε σορός άντρα στο όρος Μπέλλες – Εξετάζεται αν ανήκει στον διοικητή του πυροσβεστικού σώματος στα Πορόια
- Κηφισιά: Βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία του μεθυσμένου οδηγού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις