Ακραία χιονοθύελλα στις ΗΠΑ – Τουλάχιστον 16 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Μια πρωτοφανής χιονοκαταιγίδα χτυπά την Αμερική, με τις Αρχές των ΗΠΑ να προειδοποιούν πως τις επόμενες ώρες οι συνθήκες θα είναι επικίνδυνες.

Το κύμα πολικού ψύχους επηρεάζει πάνω 150 εκατομμύρια πολίτες σε συνολικά 40 πολιτείες.

Στη Νέα Υόρκη η θερμοκρασία αγγίζει τους -23 βαθμούς, ενώ στο Σικάγο το θερμόμετρο υποχώρησε στους -27 βαθμούς Κελσίου.

Τα δύο τρίτα του πληθυσμού των ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπα με χιονοθύελλα και ακραίο κρύο. Οι Αρχές προειδοποιούν πως τις επόμενες ώρες το χιόνι και ο πάγος θα εκτείνονται σε μήκος άνω των 3 χιλιάδων χιλιομέτρων, από το Τέξας έως τη Νέα Αγγλία.

Ήδη, έντονες χιονοπτώσεις πλήττουν το βορειοδυτικό Τέξας και την Οκλαχόμα, όπου περίπου 24.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τουλάχιστον 16 πολιτείες

Οι κυβερνήτες τουλάχιστον 16 πολιτειών έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θέτοντας σε ετοιμότητα και μονάδες της Εθνοφρουράς.

Πάνω από 10.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γεμίσει με βίντεο που δείχνουν ακόμα και τα μακαρόνια να παγώνουν στον αέρα από το πολικό ψύχος.



Οι κάτοικοι αδειάζουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Κονσέρβες, νερά και είδη πρώτης ανάγκης έχουν κάνει φτερά. Προσπαθούν να πάρουν τα απαραίτητα όσο είναι καιρός, σε περίπτωση που κάνουν μέρες να βγουν από το σπίτι τους.

Οι Αρχές των ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει τους πολίτες σε όλη τη χώρα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες ώρες.