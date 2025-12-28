Χιόνι και πάγος δημιουργούν προβλήματα στις συγκοινωνίες των ΗΠΑ – Στα λευκά η Νέα Υόρκη

Ένα μείγμα χιονιού και πάγου έπληξε το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ νωρίς το Σάββατο, διαταράσσοντας την αεροπορική κίνηση μετά τις διακοπές του Σαββατοκύριακου και ωθώντας τις αρχές της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ να δηλώσουν έκτακτη ανάγκη λόγω καιρικών συνθηκών, ακόμη και όταν η καταιγίδα είχε υποχωρήσει μέχρι το μεσημέρι.

Στους κατοίκους του μεγαλύτερου μέρους της βορειοανατολικής περιοχής συνιστάται να μην κυκλοφορούν στους δρόμους λόγω των επικίνδυνων συνθηκών, ενώ έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ.

«Η ασφάλεια των κατοίκων της Νέας Υόρκης είναι η πρώτη μου προτεραιότητα και συνεχίζω να καλώ σε εξαιρετική προσοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της καταιγίδας», δήλωσε η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ σε ανακοίνωσή της.

Μέχρι το πρωί του Σαββάτου, είχαν πέσει περίπου 15 έως 25 εκατοστά χιονιού σε μια περιοχή που εκτεινόταν από τις Συρακούσες στο κέντρο της Νέας Υόρκης έως το Λονγκ Άιλαντ στο νοτιοανατολικό τμήμα της πολιτείας, καθώς και στο Κονέκτικατ, σύμφωνα με τον Μπομπ Οράβετς, μετεωρολόγο στο Κέντρο Πρόγνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας κοντά στην Ουάσινγκτον.

Περίπου 9.000 πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν στις ΗΠΑ

Η πόλη της Νέας Υόρκης δέχτηκε 5 έως 10 εκατοστά χιονιού κατά τη διάρκεια της νύχτας, με 11 εκατοστά να έχουν καταγραφεί στο Σέντραλ Παρκ, σύμφωνα με τον Oravec, το μεγαλύτερο ύψος χιονιού από το 2022.

«Τα καλά νέα είναι ότι η πιο έντονη χιονόπτωση έχει περάσει», είπε. «Μόνο λίγες χιονοπτώσεις παραμένουν σήμερα το πρωί και αυτές θα σταματήσουν μέχρι το απόγευμα». Ωστόσο, οι επιπτώσεις έγιναν αισθητές στους ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης FlightAware, μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες του Σαββάτου, περισσότερες από 9.000 πτήσεις εσωτερικού στις ΗΠΑ είχαν ακυρωθεί ή καθυστερήσει, πολλές από τις οποίες στην περιοχή της Νέας Υόρκης, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων John F. Kennedy International Airport, LaGuardia Airport και Newark Liberty International Airport.

Εκπρόσωποι των American Airlines, United Airlines και JetBlue Airways δήλωσαν στο Reuters ότι οι αεροπορικές εταιρείες είχαν απαλλάξει τους επιβάτες των οποίων τα ταξιδιωτικά σχέδια ενδέχεται να επηρεαστούν από διαταραχές λόγω καιρικών συνθηκών από τα τέλη αλλαγής που συνήθως χρεώνονται για την εκ νέου κράτηση.

Προειδοποιήσεις για παγετό και συμβουλές για χειμερινές καιρικές συνθήκες εκδόθηκαν επίσης για το μεγαλύτερο μέρος της Πενσυλβανίας και μεγάλο μέρος της Μασαχουσέτης. Το Νιου Τζέρσεϊ και η Πενσυλβάνια εξέδωσαν περιορισμούς για τα εμπορικά οχήματα σε ορισμένους δρόμους, συμπεριλαμβανομένων πολλών διαπολιτειακών αυτοκινητοδρόμων.

«Αυτή η καταιγίδα θα προκαλέσει επικίνδυνες συνθήκες στους δρόμους και θα επηρεάσει τα ταξίδια των διακοπών», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η αναπληρώτρια κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Ταχέσα Γουέι. «Καλούμε τους ταξιδιώτες να αποφύγουν τα ταξίδια κατά τη διάρκεια της καταιγίδας και να επιτρέψουν στα συνεργεία να φροντίσουν τους δρόμους».