ΗΠΑ: Ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων λόγω των κακών καιρικών συνθηκών
Καθυστερήσεις ή ακυρώσεις χιλιάδων πτήσεων καταγράφονται σήμερα στις ΗΠΑ, εν μέσω της αυξημένης κίνησης λόγω της εορταστικής περιόδου, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο παρακολούθησης της εναέριας κυκλοφορίας FlightAware και τη μετεωρολογική υπηρεσία NWS.
«Σφοδρές χιονοπτώσεις» αναμένονται στην περιοχή της Νέας Υόρκης αργά το βράδυ της Παρασκευής και μέχρι το πρωί του Σαββάτου, καθώς και στα Βραχώδη Όρη. Χιονόνερο και χαλάζι προβλέπεται ότι θα πέσει στη ζώνη των Μεγάλων Λιμνών.
«Αποφύγετε εάν είναι δυνατόν την οδήγηση και προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς», προέτρεψε ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς
Ο «ατμοσφαιρικός ποταμός», το καιρικό φαινόμενο που συνοδεύεται από καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες στην Καλιφόρνια «θα εξασθενήσει προς το τέλος της ημέρας», προβλέπει εξάλλου η NWS.
Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν στις ΗΠΑ
Συνολικά, ακυρώθηκαν 1.364 πτήσεις και 4.267 κατέγραφαν καθυστερήσεις μέχρι τις 20.30 (ώρα Ελλάδας). Περισσότερο επηρεάστηκαν τα αεροδρόμια στη Νέα Υόρκη και το Σικάγο.
Στη Νέα Υόρκη και στη γειτονική Πολιτεία του Νιου Τζέρσι αναμένονται έως και 20 εκατοστά χιονιού κατά τόπους και οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους «να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους». Όλοι οι Νεοϋορκέζοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι. Αποφύγετε εάν είναι δυνατόν την οδήγηση και προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς», προέτρεψε ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς.
An absolute mess working into the Northeast today… freezing rain and icing in Pennsylvania, with snow – some significant – in New York, New Jersey and Connecticut.
Timing: pic.twitter.com/Y16MdgwWvh
— MyRadar Weather (@MyRadarWX) December 26, 2025
