Καλιφόρνια: «Ατμοσφαιρικό ποτάμι» θα πλήξει την πολιτεία – Εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λος Άντζελες
Η κορύφωση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που θα πλήξουν την Καλιφόρνια αναμένεται σήμερα, παραμονή των Χριστουγέννων, με αυξημένη πιθανότητα για πρόκληση πλημμυρών και κατολισθήσεων.
Οι Αρχές του Λος Άντζελες εξέδωσαν χθες Τρίτη εντολές εκκένωσης για ορισμένες περιοχές, καθώς καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις αναμένεται να πλήξουν την Καλιφόρνια, αυξάνοντας τους φόβους για επικίνδυνες πλημμύρες την παραμονή των Χριστουγέννων.
Ένα «ατμοσφαιρικό ποτάμι» -δηλαδή μια καταιγίδα που μοιάζει με ποτάμι στον ουρανό- αναμένεται να πλήξει τη νότια Καλιφόρνια τις επόμενες ώρες και η κακοκαιρία θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι κάτοικοι των περιοχών Πασίφικ Παλισέιντς και Μαλιμπού, οι οποίες επλήγησαν από καταστροφικές πυρκαγιές πριν από έναν χρόνο
«Πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη χριστουγεννιάτικη καταιγίδα», προειδοποίησε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ (National Weather Service / NWS), προβλέποντας έως και 250 χιλιοστά βροχής σε ορισμένες περιοχές.
Η κορύφωση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναμένεται σήμερα, παραμονή των Χριστουγέννων, με αυξημένη πιθανότητα για πρόκληση πλημμυρών και κατολισθήσεων.
Μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως η καταιγίδα θα συνοδεύεται επίσης από ισχυρούς ανέμους, αυξάνοντας τους φόβους για διακοπές στην ηλεκτροδότηση
Ο σερίφης του Λος Άντζελες, Ρόμπερτ Λούνα, δήλωσε πως περισσότερα από 100 νοικοκυριά έχουν λάβει εντολές εκκένωσης και ότι οι κάτοικοι αρκετών περιοχών έχουν ενημερωθεί να προετοιμαστούν ώστε να είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις εστίες τους, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
Βίντεο από τη χθεσινή ημέρα:
Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι κάτοικοι των περιοχών Πασίφικ Παλισέιντς και Μαλιμπού, οι οποίες επλήγησαν από καταστροφικές πυρκαγιές πριν από έναν χρόνο, καθώς οι προβλεπόμενες ισχυρές βροχοπτώσεις εγείρουν ανησυχίες για κατολισθήσεις.
Μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως η καταιγίδα θα συνοδεύεται επίσης από ισχυρούς ανέμους, αυξάνοντας τους φόβους για διακοπές στην ηλεκτροδότηση και αποκλεισμούς δρόμων εξαιτίας πτώσης δέντρων. Για τον λόγο αυτόν, οι Αρχές προειδοποίησαν τους εκδρομείς να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί.
