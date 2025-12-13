Ιστορική κακοκαιρία έπληξε το δυτικό τμήμα της πολιτείας Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ, με παρατεταμένες και σφοδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πρωτοφανείς πλημμύρες από υπερχείλιση ποταμών.

Ολόκληρες κοινότητες βυθίστηκαν στα νερά, ενώ οι Αρχές κήρυξαν την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το Fox13 Seattle μεταδίδει ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν λάβει εντολές εκκένωσης, ενώ η Εθνοφρουρά έχει τεθεί σε επιφυλακή για να υποστηρίξει επιχειρήσεις διάσωσης και να βοηθήσει τους πληγέντες να μεταφερθούν σε καταφύγια.

Στην κομητεία Σκάγκιτ, κοινότητες όπως η Μπέρλινγκτον, με περίπου 9.200 κατοίκους, εκκενώθηκαν καθώς η στάθμη των νερών συνεχίζει να ανεβαίνει επικίνδυνα.

Entire towns are underwater as widespread, historic flooding grips Washington, caused by days of heavy rain that have pushed rivers to levels never seen before. pic.twitter.com/7EwRcyotCe — AccuWeather (@accuweather) December 12, 2025

Σημαντικές υποδομές επλήγησαν στην Ουάσινγκτον

Οι καταστροφικές πλημμύρες έχουν πλήξει σημαντικές υποδομές: δρόμοι και σιδηροδρομικές γραμμές έκλεισαν λόγω καταρρεύσεων και φερτών υλικών, ενώ κατολισθήσεις σε ορεινές περιοχές δυσχεραίνουν την πρόσβαση των συνεργείων διάσωσης.

Δεκάδες άτομα διασώθηκαν με βάρκες και ελικόπτερα, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν ότι η στάθμη των υδάτων θα παραμείνει υψηλή για ημέρες.

Footage from Washington, USA this evening. Another powerful storm system is heading toward Washington, bringing a higher risk of flooding and landslides across the Pacific Northwest. video from 007sig4I. pic.twitter.com/MIiZnAOwwu — Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 13, 2025

Ο Έντι Γουίκς και η σύζυγός του, που ζουν εδώ και 30 χρόνια κοντά στον ποταμό Snoqualmie, νόμιζαν πως ήταν προετοιμασμένοι για ακόμη μία πλημμύρα. Ωστόσο, η άνοδος της στάθμης του νερού αποδείχθηκε πρωτοφανής.

«Δεν μιλάμε για μέρες, αλλά για ώρες. Μέσα σε τέσσερις ώρες τα νερά ανέβηκαν πάνω από ένα μέτρο», δήλωσε. Το σπίτι τους κατακλύστηκε και διασώθηκαν μαζί με τον σκύλο τους από το θαλάσσιο τμήμα διάσωσης της κομητείας Κινγκ.

Σε περιοχές κοντά στα σύνορα με τον Καναδά, όπως το Sumas και το Everson, σπίτια πλημμύρισαν, ενώ έκλεισε ένας συνοριακός σταθμός.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι, αν και ένα μεμονωμένο καιρικό φαινόμενο δεν μπορεί να αποδοθεί απευθείας στην κλιματική αλλαγή, η τελευταία συνδέεται με την αύξηση της συχνότητας και της έντασης ακραίων φαινομένων, όπως πλημμύρες και σφοδρές καταιγίδες.