Ούτε τα προσχήματα! Βούλωσαν τα αυτιά τους πολλά ΜΜΕ και δεν ακούν τι λέει ο «Φραπές». Ρωτάνε το Μαξίμου και σερβίρουν non paper

«Καταστροφικές πλημμύρες» απειλούν την Ουάσινγκτον – Ρεκόρ στο ύψος των υδάτων ποταμών [βίντεο]
Κόσμος 11 Δεκεμβρίου 2025 | 21:30

«Καταστροφικές πλημμύρες» απειλούν την Ουάσινγκτον – Ρεκόρ στο ύψος των υδάτων ποταμών [βίντεο]

Περίπου 100.000 κάτοικοι της Ουάσινγκτον μπορεί να λάβουν εντολή εκκένωσης καθώς η στάθμη των υδάτων σε ποτάμια σε 7 μεγάλες πόλεις έχει φτάσει ήδη σε ύψος-ρεκόρ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Έως και 100.000 άτομα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον ενδέχεται να λάβουν εντολή εκκένωσης καθώς  «καταστροφικές πλημμύρες» απειλούν μεγάλο μέρος της πολιτείας, σύμφωνα με αξιωματούχους, όπως μεταδίδει το ABC.

Ο κυβερνήτης της Ουάσιγκτον, Μπομπ Φέργκιουσον, ο οποίος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την Τετάρτη, παρακάλεσε τους κατοίκους να ακολουθήσουν τις εντολές εκκένωσης και προειδοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «είναι πιθανό να συμβούν καταστροφικές πλημμύρες».

Στην κομητεία Σκάγκιτ, βόρεια του Σιάτλ, οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να εκκενώσουν τις περιοχές που πληγούν από τις μεγάλες πλημμύρες, λέγοντας ότι «οι κάτοικοι που βρίσκονται στην περιοχή που πλημμυρίζει κάθε 100 χρόνια σύμφωνα με την FEMA πρέπει να εκκενώσουν αμέσως τις περιοχές αυτές και να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία».

Οι πλημμύρες σπάνε στο ένα ρεκόρ μετά το άλλο

Πολλά ποτάμια βρίσκονται σε επίπεδο μεγάλης πλημμύρας και αναμένεται ότι και άλλα θα φτάσουν σε στάδιο μεγάλης πλημμύρας αργότερα την Πέμπτη.

Ο ποταμός Σνόχομις έφτασε σε ρεκόρ ύψους 11 μέτρων την Πέμπτη το πρωί και ενδέχεται να παραμείνει κοντά σε αυτό το επίπεδο για 24 ώρες. Τα πλημμυρικά ύδατα αναμένεται να κατακλύσουν μεγάλο μέρος της κοιλάδας του ποταμού και ενδέχεται να ξεπεράσουν όσα από τα αναχώματα δεν έχουν ξεπεράσει ήδη.

Είναι πιθανό να σημειωθούν ρεκόρ πλημμύρας και σε άλλα σημεία ποταμών, όπως στον ποταμό Σκάγκιτ , στον ποταμό Σνοκουάλμι, στον ποταμό Σένταρ και στον ποταμό Σνόχομις.

Η γερουσιαστής της Ουάσιγκτον Μαρία Κάντγουελ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «ανησύχησε» όταν έμαθε ότι ο ποταμός Σκάγκιτ ενδέχεται να ξεπεράσει το ρεκόρ του κατά 1,5 μέτρο. «Σας παρακαλώ, παραμείνετε σε εγρήγορση και ακολουθήστε τις εντολές εκκένωσης», έγραψε. «Αυτή δεν είναι μια απλή πλημμύρα».

Οι δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι και κλειστοί σε ολόκληρο το North Bend, μια πόλη περίπου 30 μίλια ανατολικά του Σιάτλ, ενώ οι κατολισθήσεις έχουν κλείσει τμήματα της Διαπολιτειακής Οδού 90.

Δραματικές διασώσεις

Η Eastside Fire and Rescue, που εξυπηρετεί τμήματα του Κινγκ Κάουντι ανατολικά του Σιάτλ, άρχισε να πραγματοποιεί διασώσεις από το νερό την Τετάρτη. Τρεις ενήλικες και ένας σκύλος διασώθηκαν μετά την πλημμύρα του σπιτιού τους, ενώ δύο ενήλικες και ένα παιδί διασώθηκαν σε άλλο περιστατικό.

Η Eastside Fire and Rescue δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή που δύο οδηγοί διασώθηκαν με ελικόπτερο την Τετάρτη το βράδυ. Αφού οι οδηγοί παγιδεύτηκαν στα νερά της πλημμύρας, αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε υψηλότερο έδαφος, με τον έναν να αναρριχάται στην οροφή του αυτοκινήτου του και τον άλλο να αναζητά ασφάλεια σε ένα δέντρο, σύμφωνα με τις αρχές.

«Μείνετε στο σπίτι και μην ταξιδεύετε εκτός αν είναι απαραίτητο», προέτρεψε το γραφείο του σερίφη την Πέμπτη.

Η πλημμύρα προκλήθηκε από ένα φαινόμενο ατμοσφαιρικού ποταμού που έριξε πάνω από 300 χιλιοστά βροχής σε υψηλότερα υψόμετρα της δυτικής πολιτείας της Ουάσιγκτον τα τελευταία τρία ημέρες. Η έντονη βροχή συνεχίζεται την Πέμπτη το πρωί και στη συνέχεια θα εξασθενήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Στρασβούργο: Ο 11χρονος από την Ουκρανία που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λυγίσει
Κόσμος 11.12.25

Στρασβούργο: Ο 11χρονος από την Ουκρανία που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λυγίσει

Τα λόγια του 11χρονου, κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης ντοκιμαντέρ για τα παιδιά στην Ουκρανία λύγισαν τον μεταφραστή, καθώς και πολλούς από το κοινό που τον άκουγαν

Σύνταξη
LIVE: Bασιλεία – Άστον Βίλα
Europa League 11.12.25

LIVE: Bασιλεία – Άστον Βίλα

LIVE: Bασιλεία – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Bασιλεία – Άστον Βίλα για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ 3-3: Ζωντανός για πρόκριση με γκολ του Μύθου στο 90′!
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ 3-3: Ζωντανός για πρόκριση με γκολ του Μύθου στο 90′!

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 1-2 στο 48΄, όμως βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ στο 77' (3-2) απέναντι στη Λουντογκόρετς. Εν τέλει όμως με γκολ του Μύθου στο 90ο λεπτό απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία 3-3 στη μάχη της πρόκρισης στο Europa League.

Σύνταξη
Πέρασε από το Ζάγκρεμπ η Μπέτις (1-3), τρίποντο κορυφής για τη Μίντιλαντ (1-0) – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του Europa League
Europa League 11.12.25

Πέρασε από το Ζάγκρεμπ η Μπέτις (1-3), τρίποντο κορυφής για τη Μίντιλαντ (1-0) – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του Europa League

Η Μπέτις πέρασε εύκολα από το Ζάγκρεμπ (3-1), ενώ την ίδια ώρα η Μίντιλαντ νίκησε και την Γκενκ με 1-0 και συνεχίζει στην κορυφή – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στο Europa League, σε ποια θέση βρίσκεται ο ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
LIVE: Σέλτικ – Ρόμα
Europa League 11.12.25

LIVE: Σέλτικ – Ρόμα

LIVE: Σέλτικ – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σέλτικ – Ρόμα για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Κατέρρευσε το όραμα της «Πόλης του Αθλητισμού» στη Μαδρίτη
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Κατέρρευσε το όραμα της «Πόλης του Αθλητισμού» στη Μαδρίτη

Το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώνει το μεγαλεπήβολο σχέδιο της Ατλέτικο και του Δήμου λόγω σοβαρών παρατυπιών στη διαδικασία - σε αβεβαιότητα το μέλλον της ανάπλασης γύρω από το Metropolitano.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν
Europa League 11.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 11.12.25

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός για τη 15η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Εμείς γιατί δεν έχουμε λεφτά;
Σκανδαλώδες 11.12.25

Εμείς γιατί δεν έχουμε λεφτά;

 Παρακολουθούμε την Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κι ακούμε όλες και όλοι για ποσά πάρα πολύ ελκυστικά. Για αυτοκίνητα και ακίνητα και αναρωτιέμαι: εμείς γιατί δεν έχουμε «μία»;

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Η Disney επενδύει 1 δισ. στην OpenAI και ανοίγει το «θησαυροφυλάκιο» χαρακτήρων στο Sora
Culture Live 11.12.25

Η Disney επενδύει 1 δισ. στην OpenAI και ανοίγει το «θησαυροφυλάκιο» χαρακτήρων στο Sora

Σε μια συμφωνία–ορόσημο για την τεχνητή νοημοσύνη, η Disney δίνει πρόσβαση σε πάνω από 200 χαρακτήρες της στο Sora, ενώ επενδύει 1 δισ. δολάρια στην OpenAI, θέτοντας νέους κανόνες στο ΑΙ σύμπαν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μητσοτάκης: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση
Επικαιρότητα 11.12.25

Μητσοτάκης: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση

Όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup «στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».

Σύνταξη
Η Αμάντα Σέιφριντ δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλεσε τον Τσάρλι Κερκ «μισαλλόδοξο»
«Ρατσιστική ρητορική» 11.12.25

Η Αμάντα Σέιφριντ δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλεσε τον Τσάρλι Κερκ «μισαλλόδοξο»

«Αυτό που είπα ήταν αλήθεια και, φυσικά, είμαι ελεύθερη να έχω τη γνώμη μου», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Αμάντα Σέιφριντ, αναφορικά με τα σχόλια που έκανε για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νίκος Ανδρουλάκης: Κάλεσμα στις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86
InSocial 11.12.25

Νίκος Ανδρουλάκης: Κάλεσμα στις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86

«Η θωράκιση της δημοκρατίας και ο αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη καθίσταται επιτακτική και αδήριτη ανάγκη» σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης και απευθύνει κάλεσμα στη δημοκρατική αντιπολίτευση για αναθεώρηση του άρθρου 86.

Σύνταξη
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
