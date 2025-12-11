Έως και 100.000 άτομα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον ενδέχεται να λάβουν εντολή εκκένωσης καθώς «καταστροφικές πλημμύρες» απειλούν μεγάλο μέρος της πολιτείας, σύμφωνα με αξιωματούχους, όπως μεταδίδει το ABC.

Ο κυβερνήτης της Ουάσιγκτον, Μπομπ Φέργκιουσον, ο οποίος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την Τετάρτη, παρακάλεσε τους κατοίκους να ακολουθήσουν τις εντολές εκκένωσης και προειδοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «είναι πιθανό να συμβούν καταστροφικές πλημμύρες».

Washington: be aware of flash flooding and steer clear of flooded roads. Never drive around barricades as you don’t know how deep the water is. Remember, “Turn Around, Don’t Drown!” pic.twitter.com/vqqSExMR22 — FEMA (@fema) December 11, 2025

Στην κομητεία Σκάγκιτ, βόρεια του Σιάτλ, οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να εκκενώσουν τις περιοχές που πληγούν από τις μεγάλες πλημμύρες, λέγοντας ότι «οι κάτοικοι που βρίσκονται στην περιοχή που πλημμυρίζει κάθε 100 χρόνια σύμφωνα με την FEMA πρέπει να εκκενώσουν αμέσως τις περιοχές αυτές και να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία».

Skykomish River this am at Monroe, Washington. River was over 22ft level at this time. #wawx #flooding pic.twitter.com/H75bENNO0g — Brian Emfinger (@brianemfinger) December 11, 2025

Οι πλημμύρες σπάνε στο ένα ρεκόρ μετά το άλλο

Πολλά ποτάμια βρίσκονται σε επίπεδο μεγάλης πλημμύρας και αναμένεται ότι και άλλα θα φτάσουν σε στάδιο μεγάλης πλημμύρας αργότερα την Πέμπτη.

Ο ποταμός Σνόχομις έφτασε σε ρεκόρ ύψους 11 μέτρων την Πέμπτη το πρωί και ενδέχεται να παραμείνει κοντά σε αυτό το επίπεδο για 24 ώρες. Τα πλημμυρικά ύδατα αναμένεται να κατακλύσουν μεγάλο μέρος της κοιλάδας του ποταμού και ενδέχεται να ξεπεράσουν όσα από τα αναχώματα δεν έχουν ξεπεράσει ήδη.

Είναι πιθανό να σημειωθούν ρεκόρ πλημμύρας και σε άλλα σημεία ποταμών, όπως στον ποταμό Σκάγκιτ , στον ποταμό Σνοκουάλμι, στον ποταμό Σένταρ και στον ποταμό Σνόχομις.

Dramatic new video captures the before and after of major river flooding at Snoqualmie Falls in Washington state, showing the waterfall transformed by the surge in water flow. — AccuWeather#WashingtonEye pic.twitter.com/f7DwOOZSf0 — Washington Eye (@washington_EY) December 11, 2025

Η γερουσιαστής της Ουάσιγκτον Μαρία Κάντγουελ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «ανησύχησε» όταν έμαθε ότι ο ποταμός Σκάγκιτ ενδέχεται να ξεπεράσει το ρεκόρ του κατά 1,5 μέτρο. «Σας παρακαλώ, παραμείνετε σε εγρήγορση και ακολουθήστε τις εντολές εκκένωσης», έγραψε. «Αυτή δεν είναι μια απλή πλημμύρα».

Οι δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι και κλειστοί σε ολόκληρο το North Bend, μια πόλη περίπου 30 μίλια ανατολικά του Σιάτλ, ενώ οι κατολισθήσεις έχουν κλείσει τμήματα της Διαπολιτειακής Οδού 90.

Water rescue this morning on 124th near Duvall – one person and a dog unable to leave home due to rising floodwaters. pic.twitter.com/esIBYgRSZT — Eastside Fire & Rescue (@EastsideFire) December 11, 2025

Δραματικές διασώσεις

Η Eastside Fire and Rescue, που εξυπηρετεί τμήματα του Κινγκ Κάουντι ανατολικά του Σιάτλ, άρχισε να πραγματοποιεί διασώσεις από το νερό την Τετάρτη. Τρεις ενήλικες και ένας σκύλος διασώθηκαν μετά την πλημμύρα του σπιτιού τους, ενώ δύο ενήλικες και ένα παιδί διασώθηκαν σε άλλο περιστατικό.

Dramatic video of the river rescue last night. EF&R, Fall City Fire, KCSO and Whidby Navel Helicopter Team worked to rescue two drivers caught in the swiftwaters. One ended up on the roof of their vehicle and the other in a tree. Stay home and don’t travel unless necessary. pic.twitter.com/lO11Uo06QK — Eastside Fire & Rescue (@EastsideFire) December 11, 2025

Η Eastside Fire and Rescue δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή που δύο οδηγοί διασώθηκαν με ελικόπτερο την Τετάρτη το βράδυ. Αφού οι οδηγοί παγιδεύτηκαν στα νερά της πλημμύρας, αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε υψηλότερο έδαφος, με τον έναν να αναρριχάται στην οροφή του αυτοκινήτου του και τον άλλο να αναζητά ασφάλεια σε ένα δέντρο, σύμφωνα με τις αρχές.

«Μείνετε στο σπίτι και μην ταξιδεύετε εκτός αν είναι απαραίτητο», προέτρεψε το γραφείο του σερίφη την Πέμπτη.

Η πλημμύρα προκλήθηκε από ένα φαινόμενο ατμοσφαιρικού ποταμού που έριξε πάνω από 300 χιλιοστά βροχής σε υψηλότερα υψόμετρα της δυτικής πολιτείας της Ουάσιγκτον τα τελευταία τρία ημέρες. Η έντονη βροχή συνεχίζεται την Πέμπτη το πρωί και στη συνέχεια θα εξασθενήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας.