Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών αλλά και των εκτοπισμένων στη Νοτιοανατολική Ασία από τις εκτεταμένες πλημμύρες. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχουν υποστεί η Ινδονησία και η Σρι Λάνκα, όπου η δυσαρέσκεια κλιμακώνεται λόγω της αργοπορίας παροχής βοήθειας ακόμα και σε αποκομμένες περιοχές λόγω κατολισθήσεων.

Καταρρακτώδεις βροχές του μουσώνα, που οφείλονταν σε δυο διακριτούς τροπικούς κυκλώνες την περασμένη εβδομάδα, κατέκλυσαν τομείς του μεγάλου ινδονησιακού νησιού Σουμάτρα, όλη τη Σρι Λάνκα, τη νότια Ταϊλάνδη και τη βόρεια Μαλαισία.

Στην Ινδονησία οι πλημμύρες στοίχισαν τη ζωή σε 753 ανθρώπους, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων έχει αγγίξει τους 650. Σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις οι Αρχές έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με πρόκληση σχεδόν άνευ προηγουμένου στο πελώριο κράτος 280 εκατομμυρίων κατοίκων, που πλήττεται συχνά από φυσικές καταστροφές, όπως ο σεισμός και το τσουνάμι του 2004.

«Η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης αποτελεί μεγάλη πρόκληση από πλευράς εφοδιασμού», τόνισε ο Άντε Σεκάντις, εκτελεστικός διευθυντής της ΜΚΟ Mercy Corps Indonesia. «Το εύρος των ζημιών και η επιφάνεια των περιοχών που επλήγησαν έχουν αληθινά πελώριες διαστάσεις», εξήγησε προειδοποιώντας παράλληλα ότι η κατάσταση «θα γίνεται πιο προβληματική όσο περνά ο χρόνος».

Πλημμύρες στην Ασία: «Σαν σεισμός»

Ο 52χρονος Ρεϊνάρο, ο οποίος βρέθηκε σε κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων στην Παντάν (βόρεια Σουμάτρα), δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο «απογοητευμένος» για την καθυστέρηση της βοήθειας, που αποδείχτηκε φονική για πολλούς.

«Κάποιοι περίμεναν μία μέρα και μία νύχτα προτού φθάσει βοήθεια και δεν ήταν δυνατό να σωθούν», είπε. «Νιώθω απογοήτευση, είναι ανώφελο να το επαναλαμβάνω. Η αντίδραση των Αρχών ήταν αργή», πρόσθεσε.

Όπως και άλλοι πληγέντες, περιέγραψε ξεσπώντας σε λυγμούς μια καταστροφή άνευ προηγουμένου: «Ήταν λες κι έγινε σεισμός (…) μονολογούσα: ‘ε, λοιπόν, αν πρέπει να πεθάνεις, ας γίνει ό,τι είναι να γίνει’». Οι γείτονές του θάφτηκαν ζωντανοί…

Η 37χρονη Χαμίντα είπε ότι «δεν είχε ξαναδεί» ποτέ τόσο μεγάλους όγκους νερού και «δεν μπορούσε να φανταστεί» τέτοια καταστροφή. Το σπίτι της διαλύθηκε.

Στην Ταϊλάνδη έχασαν τη ζωή τους 176 άνθρωποι. Στη Μαλαισία οι Αρχές κάνουν λόγο για δύο νεκρούς. Οι Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, η Μιανμάρ και περιοχές της Καμπότζης και του Λάος κατέγραψαν επίπεδο βροχοπτώσεων που είχε να παρατηρηθεί από το 2012, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία παρακολούθησης των ωκεανών και της ατμόσφαιρας (NOAA).

Βροχοπτώσεις-ρεκόρ στη Σρι Λάνκα

Σχεδόν σε όλη τη Σρι Λάνκα καταγράφτηκαν επίσης βροχοπτώσεις-ρεκόρ, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε αμερικανικά μετεωρολογικά δεδομένα. Οι ειδικοί εξηγούν ότι η κλιματική αλλαγή κάνει τις βροχοπτώσεις πιο σφοδρές, λόγω του υψηλότερου επιπέδου υγρασίας στην πιο θερμή ατμόσφαιρα, ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην επιφάνεια των ωκεανών κάνουν πιο έντονες τις καταιγίδες.

Στη Σρι Λάνκα, ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται σε τουλάχιστον 465 νεκρούς, ενώ ακόμα 366 άνθρωποι αγνοούνται κι οι πληγέντες ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο. Με άλλα λόγια, πρόκειται για τη χειρότερη καταστροφή στο νησί της νότιας Ασίας μετά το τσουνάμι του 2004.

Η κυβέρνηση υπολόγισε σήμερα ότι το κόστος της ανοικοδόμησης θα ανέλθει σε 6 ως 7 δισ. δολάρια στη χώρα που μόλις είχε εισέλθει σε φάση εύθραυστης ανάκαμψης μετά την ιστορική οικονομική κρίση που την γονάτισε το 2022.

Αντίθετα με ό,τι συνέβη στην Ινδονησία, οι αρχές στη Σρι Λάνκα κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ζήτησαν βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα. Παρά την καταστροφή, η χώρα, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, υποδέχθηκε την Τρίτη πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στο Κολόμπο.

Ο οργανισμός τουρισμού της νήσου τόνισε πως το μήνυμα προς «όλο τον κόσμο» πρέπει να είναι ότι «η Σρι Λάνκα είναι ασφαλής, ανοικτή και έτοιμη να υποδεχτεί εκ νέου επισκέπτες».