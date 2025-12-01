Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 800 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Τρομάζει το μέγεθος της καταστροφής

Η Νοτιοανατολική Ασία βίωσε τις συνέπειες από την κλιματική κρίση, στην τεράστια καταστροφή που προκάλεσε η τροπική καταιγίδα. Πλημμύρες, κατολισθήσεις λάσπης και καταρρακτώδεις βροχές έχουν αφαιρέσει τις ζωές πάνω από 800 ανθρώπων σε τρεις χώρες.

Ταϊλάνδη, Μαλαισία και Ινδονησία μετρούν τις πληγές, ενώ πολλές κοινότητες δεν είναι ακόμη προσβάσιμες, λόγω των πλυμμηρών και των κατολισθήσεων. Μόνο στην Ινδονησία οι επιβεβαιωμένοι νεκροί είναι 600, ενώ οι αγνοούμενοι είναι περισσότεροι από 460.

In Sumatra, Indonesia, a mother digs through mud and fallen trees with her bare hands, searching for her child after a devastating flash flood.

Nothing is stronger than a mother’s love, not even a disaster. 💔🙏 Indonesia Sumatra flood disaster pic.twitter.com/0U4FP9M9vU — Hasbi (@asfan_warah) November 30, 2025

Στη μάχη και ο στρατός

Η σπάνια τροπική καταιγίδα που σχηματίστηκε στο Στενό της Μάλακα, προκάλεσε καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρές ριπές ανέμου για μια εβδομάδα. Οι συνθήκες αυτές απέτρεψαν τα σωστικά συνεργεία να προσεγγίσουν ανθρώπους που έχουν αποκλειστεί από κατολισθήσεις λάσπης και πλημμύρες.

Καθώς ο καιρός βελτιώθηκε, στην πόλη Παλεμπαγιάν στη Δυτική Σουμάτρα, εκατοντάδες άνθρωποι δουλεύουν. Προσπαθούν να καθαρίσουν τη λάσπη, τα σπασμένα δέντρα και τα συντρίμμια από τους δρόμους. Οι κάτοικοι δίνουν αγώνα για να σώσουν ότι δεν έχει καταστραφεί από τις πλημμύρες και τη λάσπη μέσα στα σπίτια τους.

Στο Παλεμπαγιάν, σειρές σπιτιών είχαν καταρρεύσει. Αυτοκίνητα έχουν διαλυθεί από τα φερτά υλικά. Μοτοσικλέτες έχουν μαζευτεί σε κουβάρια στους πλημμυρισμένους δρόμους, έχοντας παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά που προκάλεσαν τις πλημμύρες.

Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχει και ο στρατός της Ινδονησίας. Στρατιώτες και πολίτες αναζητούν ανάμεσα στα φερτά υλικά και τα γκρεμισμένα ή πλημμυρισμένα οικήματα ζώντες και νεκρούς, μέλη των οικογενειών τους που αγνοούνται.

The death toll from cyclone-triggered floods and landslides in Southeast Asia passed 800 as rescuers worked to clear roads and improved weather revealed the scale of devastation https://t.co/s2NgO9Nstd pic.twitter.com/3y6wq9Hljf — Reuters (@Reuters) December 1, 2025

1,5 εκατ. πληγέντες στην Ινδονησία

Η κυβέρνηση στην Ινδονησία ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει μια σειρά από έργα αποκατάστασης δρόμων, γεφυρών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Περισσότερα από 28.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν πληγεί, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, από τη Βόρεια Σουμάτρα, δήλωσε: «Υπάρχουν δρόμοι που εξακολουθούν να είναι αποκομμένοι, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Αντιμετωπίζουμε αυτήν την καταστροφή με ανθεκτικότητα και αλληλεγγύη. Το έθνος μας είναι δυνατό αυτήν τη στιγμή, είναι ικανό να ξεπεράσει την καταστροφή».

Κλιματική κρίση

Η καταστροφή στην Ινδονησία, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη ήρθε έπειτα από μήνες θανατηφόρων καιρικών συνθηκών στη Νοτιοανατολική Ασία, συνέπεια της κλιματικής κρίσης. Τυφώνες έπληξαν τις Φιλιππίνες και το Βιετνάμ και έχουν προκαλέσει συχνές και παρατεταμένες πλημμύρες αλλού.

Αντιμέτωπες με καταιγίδες και πλημμύρες είναι επίσης αυτές τις ημέρες η Σρι Λάνκα και η Ινδία.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα γίνουν πιο συχνά. Αιτία, η υπερθέρμανση του πλανήτη.

Ταϊλάνδη και Μαλαισία

Στη γειτονική Μαλαισία, 11.600 άνθρωποι βρίσκονται σε καταφύγια, αφού απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών δήλωσε ότι βρισκόταν ακόμη σε επιφυλακή για ένα δεύτερο, ακόμη και τρίτο κύμα πλημμυρών.

🇮🇩 This is how terrifyingly fast the flooding arrived in Minturun in West Sumatra, Indonesia on Thursday 👀 pic.twitter.com/b5pDtoknkn — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 1, 2025

Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε ελαφρώς στους 176 στην Ταϊλάνδη τη Δευτέρα από τις πλημμύρες σε οκτώ νότιες επαρχίες. Τα φαινόμενα έχουν προκαλέσει προβλήματα σε περίπου 3 εκατομμύρια ανθρώπους. Η κυβέρνηση κινητοποίηση δυνάμεις του στρατού για την απομάκρυνση ασθενών που κινδύνευαν από τα νοσοκομεία. Ο στρατός επίσης συμμετείχε στην εκστρατεία προσέγγισης ανθρώπων που είχαν αποκλειστεί για μέρες.

Μεγάλο μέρος της προσπάθειας ανάκαμψης της Ταϊλάνδης επικεντρώνεται στην πόλη Χατ Γιάι που έχει πληγεί περισσότερο. Η πόλη είναι εμπορικός κόμβος στον Νότο της χώρας. Στις 21 Νοεμβρίου δέχτηκε 335 χιλιοστά βροχής, τον υψηλότερο ημερήσιο απολογισμό εδώ και 300 χρόνια. Και τις επόμενες ημέρες έβρεχε ασταμάτητα.