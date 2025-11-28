Τουλάχιστον 321 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις πλημμύρες σε Ινδονησία, Ταϊλάνδη και Μαλαισία, εξαιτίας την ακραίων, κυκλωνικών βροχοπτώσεων που έχουν πλήξει ολόκληρες περιοχές στη Νοτιοανατολική Ασία την τελευταία εβδομάδα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και των επικοινωνιών. Εκτεταμένες περιοχές στη νοτιοανατολική Ασία πλήττονται επί μία εβδομάδα από καταρρακτώδεις βροχές που τροφοδοτήθηκαν από κυκλώνα, με μια σπάνια τροπική καταιγίδα να σχηματίζεται στα στενά της Μαλάκκα.

Η Σρι Λάνκα μετρά 46 νεκρούς από τον κυκλώνα που χτύπησε το νησιωτικό ασιατικό κράτος, σύμφωνα με τις Αρχές της χώρας.

Τεράστιες καταστροφές σημειώθηκαν στη Σουμάτρα, όπου 174 άνθρωποι έχουν ανακηρυχθεί επισήμως νεκροί

Μεγάλες καταστροφές έχουν σημειωθεί στη Σουμάτρα της Ινδονησίας, όπου 174 άνθρωποι ανακηρύχθηκαν επισήμως νεκροί έως την Παρασκευή, δήλωσε σε σχετική ενημέρωση επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, παρότι η βροχή έχει σταματήσει, 79 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και χιλιάδες οικογένειες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. «Προτεραιότητά μας είναι να βοηθήσουμε τον κόσμο. Ελπίζουμε ότι ο καιρός θα βελτιωθεί και θα μπορέσουμε να στείλουμε ελικόπτερο στην περιοχή», σημείωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας στο AFP, καθώς πολλοί δρόμοι είναι απροσπέλαστοι.

Κάτοικοι στην περιοχή Padang Pariaman της Σουμάτρα, στην Ασία, όπου συνολικά 22 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, έβλεπαν νερά να έχουν καλύψει τα πάντα σε ύψος ενός μέτρου, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει φτάσει βοήθεια από ομάδες διάσωσης.

«Τελειώνουν τα τρόφιμα και τα εφόδια», δήλωσε ο 40χρονος Muhammad Rais, ο οποίος χθες αναγκάστηκε να ανέβει στον δεύτερο όροφο του σπιτιού του για να γλιτώσει από τα νερά που ανέβαιναν όσο η ισχυρή βροχόπτωση έπληττε την περιοχή.

Στην πόλη Batang Toru της βόρειας Σουμάτρας, οι κάτοικοι έθαψαν σε ομαδικό τάφο επτά ανθρώπους, οι σοροί των οποίων δεν είχαν ταυτοποιηθεί. Τυλιγμένα σε μαύρο πλαστικό, τα πτώματα μεταφέρθηκαν στον ανοιχτό χώρο ταφής με φορτηγό.

Floods intensify in Sri Lanka as Cyclone Ditwah’s relentless rains push waters ever higher. This is a factory in Thulhiriya 👀pic.twitter.com/oWsm1k6CAM — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 28, 2025

Οι επικοινωνίες σε ορισμένα σημεία του νησιού εξακολουθούσαν να έχουν κοπεί, ενώ οι Αρχές εργάζονταν για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και τον καθαρισμό δρόμων αποκλεισμένων από κατολισθήσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της Ινδονησίας, Abdul Muhari.

Οι αερομεταφορές ανθρωπιστικής βοήθειας και διασωστών προς τις πληγείσες περιοχές θα συνεχιστούν.

Ταϊλάνδη: 145 νεκροί, πλημμύρες σε οκτώ επαρχίες

Από τις εκτεταμένες πλημμύρες 145 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε οκτώ νότιες επαρχίες, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης. Συνολικά 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επηρεαστεί.

Στην πόλη Hat Yai, τη σφοδρότερα πληγείσα περιοχή της Ταϊλάνδης, η βροχή σταμάτησε μεν αλλά οι κάτοικοι παραμένουν μέχρι τον αστράγαλο στα νερά, πολλοί εξ αυτών δεν έχουν ρεύμα, ενώ κάποιοι άλλοι όπως λένε έχασαν «τα πάντα».

«Μας επηρεάζει σε όλα, με κάθε τρόπο», δήλωσε ο 52χρονος Somporn Petchtae. «Το σπίτι μου δεν πλημμύρισε, αλλά ήμουν παγιδευμένος σαν να βρισκόμουν σε νησί, δεν μπορούσα να πάω πουθενά».

Μαλαισία: 30.000 άνθρωποι σε καταφύγια

Στη γειτονική Μαλαισία, όπου δύο άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί, η τροπική καταιγίδα Senyar έφτασε στη στεριά γύρω στα μεσάνυχτα και έκτοτε έχει εξασθενήσει. Ωστόσο, οι μετεωρολογικές υπηρεσίες εξακολουθούν να αναμένουν ισχυρές βροχές και ανέμους και προειδοποιούν ότι η θαλασσοταραχή μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη για μικρά σκάφη.

Συνολικά 30.000 άνθρωποι παραμένουν σε καταφύγια, λιγότεροι από τους 34.000 της Πέμπτης.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Μαλαισίας δήλωσε την Παρασκευή ότι έχει ήδη απομακρύνει 1.459 Μαλαισιανούς τουρίστες που είχαν αποκλειστεί σε περισσότερα από 25 πλημμυρισμένα ξενοδοχεία στην Ταϊλάνδη, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες διάσωσης θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις για τους υπόλοιπους 300.