Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
ΣΤΑΣΥ: Νέα στάση εργασίας το Σάββατο σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ποιες ώρες θα πραγματοποιηθεί
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 321 νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι, πόλεις βυθισμένες στο νερό
Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 321 νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι, πόλεις βυθισμένες στο νερό

Χιλιάδες άνθρωποι σε Ινδονησία, Ταϊλάνδη και Μαλαισία παραμένουν μακριά από τα σπίτια τους ή παγιδευμένοι στα νερά των πλημμυρών από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη νοτιοανατολική Ασία

Τουλάχιστον 321 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις πλημμύρες σε Ινδονησία, Ταϊλάνδη και Μαλαισία, εξαιτίας την ακραίων, κυκλωνικών βροχοπτώσεων που έχουν πλήξει ολόκληρες περιοχές στη Νοτιοανατολική Ασία την τελευταία εβδομάδα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και των επικοινωνιών. Εκτεταμένες περιοχές στη νοτιοανατολική Ασία πλήττονται επί μία εβδομάδα από καταρρακτώδεις βροχές που τροφοδοτήθηκαν από κυκλώνα, με μια σπάνια τροπική καταιγίδα να σχηματίζεται στα στενά της Μαλάκκα.

Η Σρι Λάνκα μετρά 46 νεκρούς από τον κυκλώνα που χτύπησε το νησιωτικό ασιατικό κράτος, σύμφωνα με τις Αρχές της χώρας.

Τεράστιες καταστροφές σημειώθηκαν στη Σουμάτρα, όπου 174 άνθρωποι έχουν ανακηρυχθεί επισήμως νεκροί

εικόνα που δείχνει διασώστες να μεταφέρουν ένα από τα θύματα που έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες που έπληξαν περιοχή της Δυτικής Σουμάτρας στην Ινδονησία

Διασώστες μεταφέρουν ένα από τα θύματα που έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες που έπληξαν περιοχή της Δυτικής Σουμάτρας στην Ινδονησία

Μεγάλες καταστροφές έχουν σημειωθεί στη Σουμάτρα της Ινδονησίας, όπου 174 άνθρωποι ανακηρύχθηκαν επισήμως νεκροί έως την Παρασκευή, δήλωσε σε σχετική ενημέρωση επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, παρότι η βροχή έχει σταματήσει, 79 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και χιλιάδες οικογένειες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. «Προτεραιότητά μας είναι να βοηθήσουμε τον κόσμο. Ελπίζουμε ότι ο καιρός θα βελτιωθεί και θα μπορέσουμε να στείλουμε ελικόπτερο στην περιοχή», σημείωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας στο AFP, καθώς πολλοί δρόμοι είναι απροσπέλαστοι.

Κάτοικοι στην περιοχή Padang Pariaman της Σουμάτρα, στην Ασία, όπου συνολικά 22 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, έβλεπαν νερά να έχουν καλύψει τα πάντα σε ύψος ενός μέτρου, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει φτάσει βοήθεια από ομάδες διάσωσης.

«Τελειώνουν τα τρόφιμα και τα εφόδια», δήλωσε ο 40χρονος Muhammad Rais, ο οποίος χθες αναγκάστηκε να ανέβει στον δεύτερο όροφο του σπιτιού του για να γλιτώσει από τα νερά που ανέβαιναν όσο η ισχυρή βροχόπτωση έπληττε την περιοχή.

Στην πόλη Batang Toru της βόρειας Σουμάτρας, οι κάτοικοι έθαψαν σε ομαδικό τάφο επτά ανθρώπους, οι σοροί των οποίων δεν είχαν ταυτοποιηθεί. Τυλιγμένα σε μαύρο πλαστικό, τα πτώματα μεταφέρθηκαν στον ανοιχτό χώρο ταφής με φορτηγό.

Οι επικοινωνίες σε ορισμένα σημεία του νησιού εξακολουθούσαν να έχουν κοπεί, ενώ οι Αρχές εργάζονταν για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και τον καθαρισμό δρόμων αποκλεισμένων από κατολισθήσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της Ινδονησίας, Abdul Muhari.

Οι αερομεταφορές ανθρωπιστικής βοήθειας και διασωστών προς τις πληγείσες περιοχές θα συνεχιστούν.

εικόνα που δείχνει πληγέντες στην Ταϊλάνδη να προσπαθούν να διασχίσουν με κάθε μέσο την πλημμυρισμένη πόλη Hat Yai

Πληγέντες στην Ταϊλάνδη προσπαθούν να διασχίσουν με κάθε μέσο την πλημμυρισμένη πόλη Hat Yai

Ταϊλάνδη: 145 νεκροί, πλημμύρες σε οκτώ επαρχίες

Από τις εκτεταμένες πλημμύρες 145 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε οκτώ νότιες επαρχίες, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης. Συνολικά 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επηρεαστεί.

Στην πόλη Hat Yai, τη σφοδρότερα πληγείσα περιοχή της Ταϊλάνδης, η βροχή σταμάτησε μεν αλλά οι κάτοικοι παραμένουν μέχρι τον αστράγαλο στα νερά, πολλοί εξ αυτών δεν έχουν ρεύμα, ενώ κάποιοι άλλοι όπως λένε έχασαν «τα πάντα».

«Μας επηρεάζει σε όλα, με κάθε τρόπο», δήλωσε ο 52χρονος Somporn Petchtae. «Το σπίτι μου δεν πλημμύρισε, αλλά ήμουν παγιδευμένος σαν να βρισκόμουν σε νησί, δεν μπορούσα να πάω πουθενά».

Μαλαισία: 30.000 άνθρωποι σε καταφύγια

Στη γειτονική Μαλαισία, όπου δύο άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί, η τροπική καταιγίδα Senyar έφτασε στη στεριά γύρω στα μεσάνυχτα και έκτοτε έχει εξασθενήσει. Ωστόσο, οι μετεωρολογικές υπηρεσίες εξακολουθούν να αναμένουν ισχυρές βροχές και ανέμους και προειδοποιούν ότι η θαλασσοταραχή μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη για μικρά σκάφη.

Συνολικά 30.000 άνθρωποι παραμένουν σε καταφύγια, λιγότεροι από τους 34.000 της Πέμπτης.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Μαλαισίας δήλωσε την Παρασκευή ότι έχει ήδη απομακρύνει 1.459 Μαλαισιανούς τουρίστες που είχαν αποκλειστεί σε περισσότερα από 25 πλημμυρισμένα ξενοδοχεία στην Ταϊλάνδη, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες διάσωσης θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις για τους υπόλοιπους 300.

Παγκόσμιος συναγερμός για το sextortion: Μάστιγα σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία – Θύματα κάτω των 12 ετών
Ανησυχητική αύξηση των περιστατικών σεξουαλικής εκβίασης (sextortion) ανηλίκων παγκοσμίως - Τι δείχνουν οι τελευταίες έρευνες - Ο ρόλος της τεχνολογίας και των ΑΙ εργαλείων - Γιατί σιωπούν τα θύματα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΟΗΕ: Ζητά «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν
Σκληρές εικόνες 28.11.25

Ο ΟΗΕ ζητά «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν

Δύο Παλαιστίνιοι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης της αστυνομίας και του στρατού του Ισραήλ την ώρα που παραδίδονταν στις δυνάμεις ασφαλείας της Τζενίν

Σύνταξη
Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του
Κόσμος 28.11.25

Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Από τη θέση του υπουργού Άμυνας της Ρουμανίας παραιτήθηκε ο Ιονούτ Μοστεάνου, μετά την παραδοχή του ότι υπήρχαν ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Σύνταξη
Πούτιν: Θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ – Συνάντηση με Όρμπαν
Δείτε βίντεο 28.11.25

Ο Πούτιν θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ - Συνάντηση με Όρμπαν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε τον Βίκτορ Όρμπαν στη Μόσχα - Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αγοράζει υδρογονάνθρακες από τη Ρωσία

Σύνταξη
Ρωσία: Οι ΗΠΑ έδωσαν λεπτομέρειες για το σχέδιο που συμφώνησαν με την Ουκρανία – Οι απαιτήσεις Πούτιν
Επαφών συνέχεια 28.11.25

Κρεμλίνο: Οι ΗΠΑ έδωσαν λεπτομέρειες για το σχέδιο που συμφώνησαν με την Ουκρανία - Οι απαιτήσεις Πούτιν

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον ενημέρωσε τη Μόσχα για τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες του σχεδίου, ωστόσο θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση στη συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ την ερχόμενη εβδομάδα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εύα Κορ: Η ιστορία της γυναίκας που γλίτωσε από τον Μένγκελε στο Άουσβιτς και επέζησε για να τον συγχωρέσει
Κόσμος 28.11.25

Η ιστορία της Εύας που υπέστη τα πειράματα του Μένγκελε στο Άουσβιτς και επέζησε για να τον συγχωρέσει

Η Εύα Κορ υπέστη βασανιστήρια μαζί με τη δίδυμη αδερφή της στο Άουσβιτς. «Αν δεν μπορούσα να συγχωρήσω, θα παρέμενα φυλακισμένη για το υπόλοιπο της ζωής μου», έλεγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κολωνία: Απομακρύνθηκαν εσπευσμένα 6.000 κάτοικοι – Επιχείρηση για την εξουδετέρωση βομβών του Β΄ ΠΠ
Πού εντοπίστηκαν 28.11.25

Απομακρύνθηκαν εσπευσμένα 6.000 κάτοικοι στην Κολωνία - Επιχείρηση για την εξουδετέρωση βομβών του Β΄ ΠΠ

Οι βόμβες, βρετανικής κατασκευής, με μηχανισμούς πυροδότησης κατά την πρόσκρουση, εντοπίστηκαν στην Κολωνία πλάι σε κτίρια όπου βρίσκονται κατοικίες

Σύνταξη
Δικαστής πιέζει για προστασία των θυμάτων του Έπσταϊν μετά την αποκάλυψη δεκάδων ονομάτων σε έγγραφα
Κόσμος 28.11.25

Δικαστής πιέζει για προστασία των θυμάτων του Έπσταϊν μετά την αποκάλυψη δεκάδων ονομάτων σε έγγραφα

Ομοσπονδιακός δικαστής προσπαθεί να ασκήσει πίεση στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για να προστατεύσει την ταυτότητα των θυμάτων του Τζέφρι Έπσταϊν

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ζελένσκι: Έφοδος της εισαγγελίας διαφθοράς στα γραφεία του προσωπάρχη του και βασικού διαπραγματευτή του Κιέβου
Αντρίι Γέρμακ 28.11.25

Έφοδος της εισαγγελίας διαφθοράς στα γραφεία του προσωπάρχη του Ζελένσκι και βασικού διαπραγματευτή του Κιέβου

Ο κλοιός στενεύει γύρω από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι που είναι αντιμέτωπος με σκάνδαλο διαφθοράς εν μέσω της πιο δύσκολης περιόδου για την Ουκρανία από την αρχή του πολέμου

Σύνταξη
Τραμπ: Αναστέλλει τη μετανάστευση από τον «Τρίτο Κόσμο» – Επανεξετάζονται οι πράσινες κάρτες πολιτών
Από 19 χώρες 28.11.25

Αναστέλλει τη μετανάστευση από τον «Τρίτο Κόσμο» ο Τραμπ - Επανεξετάζονται οι πράσινες κάρτες πολιτών

Η κυβέρνηση Τραμπ εργαλειοποιεί την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον για να σκληρύνει τα αντιμεταναστευτικά μέτρα στις ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πάπας Λέων: Ιστορική συνάντηση με Βαρθολομαίο στον τόπο της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, 17 αιώνες μετά
Υψηλός συμβολισμός 28.11.25

Ιστορική συνάντηση Πάπα με Πατριάρχη Βαρθολομαίο στον τόπο της Α' Οικουμενικής Συνόδου, 17 αιώνες μετά

Μήνυμα ενότητας από τους Προκαθήμενους των δύο Εκκλησιών - Πάπας και Πατριάρχης συναντώνται στις 14:30 στη Νίκαια για τους εορτασμούς από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο - Κοινή προσευχή στο Φανάρι

Σύνταξη
Η Ρωσία στέλνει drones στον εναέριο χώρο της Ευρώπης – Και εκείνη εξετάζει το αδιανόητο: Αντίποινα
Νόμιμο ή ηθικό; 28.11.25

Η Ρωσία στέλνει drones στον εναέριο χώρο της Ευρώπης – Και εκείνη εξετάζει το αδιανόητο: Αντίποινα

Χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν αυτό που χαρακτηρίζουν «υβριδικό πόλεμο» από τη Ρωσία. Και έχουν βάλει στο τραπέζι το ενδεχόμενο να απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο. Με drones και κυβερνοεπιθέσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΟΠΕΚΕΠΕ: Συγγενής του «Φραπέ» απειλεί τον Ανδρουλάκη – Ενόχλησε η φωτογραφία της κουμπαριάς με την οικογένεια Μητσοτάκη
Σίριαλ 28.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συγγενής του «Φραπέ» απειλεί τον Ανδρουλάκη – Ενόχλησε η φωτογραφία της κουμπαριάς με την οικογένεια Μητσοτάκη

«Φωτιές» άναψε το δημοσίευμα από τα παλιά, που έδειξε στη Βουλή χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να αποδείξει την κουμπαριά της οικογένειας Μητσοτάκη με τον «Φραπέ» του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Μας βίασαν μπροστά σε όλους»: Ο πόλεμος πάνω στα σώματα των κοριτσιών του Σουδάν
Σεξουαλική βία 28.11.25

«Μας βίασαν μπροστά σε όλους»: Ο πόλεμος πάνω στα σώματα των κοριτσιών του Σουδάν

Στο Aweil, γυναίκες και κορίτσια περιγράφουν πώς ομαδικοί βιασμοί, απαγωγές και δολοφονίες τις ανάγκασαν να φύγουν από το Σουδάν. Η σεξουαλική βία δεν ήταν σκιά του πολέμου, αλλά ο πυρήνας του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΟΗΕ: Ζητά «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν
Σκληρές εικόνες 28.11.25

Ο ΟΗΕ ζητά «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν

Δύο Παλαιστίνιοι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης της αστυνομίας και του στρατού του Ισραήλ την ώρα που παραδίδονταν στις δυνάμεις ασφαλείας της Τζενίν

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν οι δρόμοι – Η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων προτεραιότητα της κυβέρνησης
«Παρακμή» 28.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν οι δρόμοι – Η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων προτεραιότητα της κυβέρνησης

«Με δεδομένες τις αδυναμίες της Αττικής και την πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης, οι ευθύνες της κυβέρνησης, αλλά και της Περιφέρειας είναι μεγάλες», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»
«Ο τρόμος του πολέμου» 28.11.25

Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»

Ένα αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix ακολουθεί μια έρευνα για την αλήθεια πίσω από μια από τις πιο σημαντικές φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί ποτέ σε καιρό πολέμου, την ανατριχιαστική εικόνα του «κοριτσιού της Ναπάλμ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τέμπη: Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας – Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους
Δείτε φωτογραφίες 28.11.25

Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας για τα Τέμπη - Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, τόνισε ότι το κράτος όφειλε να προστατεύσει το σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη και να σεβαστεί τους συγγενείς

Σύνταξη
Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του
Κόσμος 28.11.25

Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Από τη θέση του υπουργού Άμυνας της Ρουμανίας παραιτήθηκε ο Ιονούτ Μοστεάνου, μετά την παραδοχή του ότι υπήρχαν ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Σύνταξη
Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες

Από την έκδοση Ελληνικαί Εθνικαί Ενδυμασίαι, στις πολλαπλές αφηγήσεις για την κοινωνία του Μεσοπολέμου

Σύνταξη
Πούτιν: Θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ – Συνάντηση με Όρμπαν
Δείτε βίντεο 28.11.25

Ο Πούτιν θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ - Συνάντηση με Όρμπαν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε τον Βίκτορ Όρμπαν στη Μόσχα - Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αγοράζει υδρογονάνθρακες από τη Ρωσία

Σύνταξη
