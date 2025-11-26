newspaper
Σημαντική είδηση
26.11.2025 | 08:29
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Ινδονησία: 8 νεκροί εξαιτίας πλημμυρών στη Σουμάτρα
Κόσμος 26 Νοεμβρίου 2025 | 08:25

Ινδονησία: 8 νεκροί εξαιτίας πλημμυρών στη Σουμάτρα

Άλλες τρεις περιοχές, εκτός από τη Βόρεια Σουμάτρα, πλήττονται από πλημμύρες και κατολισθήσεις εξαιτίας των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πενήντα και πλέον τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων που προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις στο ινδονησιακό νησί Σουμάτρα, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Η κλιματική αλλαγή έχει επιδεινώσει τη σφοδρότητα των καταιγίδων

Καταρρακτώδες βροχές σημειώνονται εδώ και μέρες στην επαρχία Βόρεια Σουμάτρα (δυτικά), ιδίως στην περιοχή νότια Ταπανούλι, όπου από τη Δευτέρα αναφέρθηκαν πλημμύρες, σύμφωνα με την BNPB, την ινδονησιακή εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Δείτε βίντεο:

Άλλες τρεις περιοχές πλήττονται από πλημμύρες και κατολισθήσεις εξαιτίας των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων, διευκρίνισε.

Βαριά μηχανήματα αναπτύχθηκαν στη Σουμάτρα

«Στη νότια Ταπανούλι οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις προκάλεσαν οκτώ θανάτους, 58 τραυματισμούς και ανάγκασαν 2.851 κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα» από τα σπίτια τους, συνόψισε ο Άμπντουλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της BNPB.

Αναπτύχθηκαν βαριά μηχανήματα για να απομακρυνθούν συντρίμμια έπειτα από κατολίσθηση που εμπόδιζε την οδική πρόσβαση στην περιοχή, πρόσθεσε.

Άλλες τρεις περιοχές πλήττονται από πλημμύρες και κατολισθήσεις εξαιτίας των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων, διευκρίνισε.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ινδονησία δοκιμάζεται συχνά από τέτοιες καταστροφές κατά τη διάρκεια της περιόδου των βροχών, που κατά κανόνα διαρκεί από τον Νοέμβριο ως τον Απρίλιο.

Η κλιματική αλλαγή έχει επιδεινώσει τη σφοδρότητα των καταιγίδων, καθώς πλέον οι βροχοπτώσεις γίνονται κατά πολύ μεγαλύτερες ποσότητες, προκαλώντας ξαφνικές πλημμύρες.

Στην αρχή του μήνα κατολισθήσεις έπληξαν την Ιάβα, όπου οι αρχές ανακοίνωσαν πως τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης τερματίστηκαν χθες Τρίτη, παρότι 11 άνθρωποι παρέμεναν αγνοούμενοι, σύμφωνα με την BNPB.

Economy
Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Δυτική Όχθη: Νέα επιχείρηση ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ – Κλιμακώνεται η βία κατά των Παλαιστινίων
Στόχος η προσάρτηση 26.11.25

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νέα επιχείρηση στη Δυτική Όχθη - Κλιμακώνεται η βία κατά των Παλαιστινίων

Το Ισραήλ δεν κρύβει ότι στόχος του είναι να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη - Οι επιχειρήσεις εκτοπισμού Παλαιστινίων από τα σπίτια τους έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα

Σύνταξη
Ταϊβάν: Ο πρόεδρος Λάι προωθεί επιπλέον στρατιωτικές δαπάνες 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων
Με παρότρυνση Τραμπ 26.11.25

Πρόβες πολέμου: Η Ταϊβάν σχεδιάζει να αυξήσει κατά 40 δισ. δολάρια τις στρατιωτικές δαπάνες με το βλέμμα στην Κίνα

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, προωθεί την αύξηση στρατιωτικών δαπανών μετά από παροτρύνσεις της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Εισάγει η ΕΕ περισσότερα από την Ρωσία από όσα δίνει στην Ουκρανία σε βοήθεια;
Διεθνής Οικονομία 26.11.25

Εισάγει η ΕΕ περισσότερα από την Ρωσία από όσα δίνει στην Ουκρανία σε βοήθεια;

Η ΥΠΕΞ της Σουηδίας ισχυρίστηκε την περασμένη εβδομάδα ότι η ΕΕ εισήγαγε περισσότερα από την Ρωσία στη διάρκεια του πολέμου από όσα ξόδεψε για την υποστήριξη της Ουκρανίας - Τι δείχνουν τα νούμερα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ουκρανία: Ένα σαφές τελεσίγραφο και μια προειδοποίηση – Τι ζητά η Ρωσία για να τελειώσει τον πόλεμο
Ουκρανικό 26.11.25

Ένα σαφές τελεσίγραφο και μια προειδοποίηση - Τι ζητά η Ρωσία για να τελειώσει τον πόλεμο

Το ερώτημα είναι κατά πόσο το Κίεβο και η Ουάσιγκτον μπορούν -ή θέλουν- ν’ αποδεχθούν τους σκληρούς όρους που θέτει η Μόσχα προκειμένου να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Από «CEO του στρατού» των ΗΠΑ, έμπιστος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία – Ο ρόλος του Νταν Ντρίσκολ
Προεδρικός «αγγελιοφόρος» 26.11.25

Από «CEO του στρατού» των ΗΠΑ, έμπιστος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία – Ο ρόλος του Νταν Ντρίσκολ

Πώς ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ έγινε άνθρωπος-κλειδί της κυβέρνησης Τραμπ για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, με φόντο έναν παρασκηνιακό πόλεμο εξουσίας στον Λευκό Οίκο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βόρεια Μακεδονία: Ερευνα για τις επιθέσεις εναντίον Βουλγάρων, ζητά ο πρόεδρος της Βουλγαρίας
Βουλγαρία 26.11.25

Ο Ράντεφ ζητά έρευνα για τις επιθέσεις κατά Βουλγάρων στη Β. Μακεδονία

Προϋπόθεση για να επιτύχει η Βόρεια Μακεδονία την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι να προχωρήσει σε αποτελεσματική έρευνα για όλες τις επιθέσεις εναντίον των Βουλγάρων, δηλώνει ο Ρούμεν Ράντεφ.

Σύνταξη
Βραζιλία: Δημοσκοπικό προβάδισμα του Λούλα έναντι πιθανών αντιπάλων του στις εκλογές του 2026
Βραζιλία 26.11.25

Δημοσκοπικό προβάδισμα του Λούλα

Ο Λούλα προηγείται στις δημοσκοπήσεις έναντι πιθανών αντιπάλων του για τις εκλογές του 2026 στη Βραζιλία, ενώ αυξάνει τη δημοτικότητά του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Την Κωνσταντινούπολη προτείνει ο Ερντογάν για τις απευθείας συνομιλίες με τη Ρωσία
Συμμαχία Προθύμων 26.11.25

Σφήνα Ερντογάν για συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη

Η Ερντογάν δηλώνει ότι η Αγκυρα θα συνεχίσει να εργάζεται για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη», προτείνοντας την Τουρκία ως τόπο απευθείας συνομιλιών Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Προσβλέπει στην επίσκεψη Ντρίσκολ με στόχο την οριστικοποίηση του σχεδίου ειρήνευσης
Ουκρανία 26.11.25

Στην επίσκεψη Ντρίσκολ προσβλέπει το Κίεβο για τη συμφωνία ειρήνευσης

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας αναμένει την επίσκεψη του Ντάνιελ Ντρίσκολ αυτήν την εβδομάδα στο Κίεβο προκειμένου να οριστικοποιηθούν «τα απαραίτητα βήματα για τον τερματισμό» του πολέμου.

Σύνταξη
Συμβούλιο Ασφαλείας: Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα και ανησυχία για τη Δυτική Όχθη
Μέση Ανατολή 26.11.25

Συμβούλιο Ασφαλείας: Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα και ανησυχία για τη Δυτική Όχθη

Οι πρόσφατες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και οι σποραδικές επιθέσεις Παλαιστινίων μαχητών «θέτουν σε κίνδυνο την εύθραυστη εκεχειρία», αναφέρει στην έκθεσή του το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Σύνταξη
Οι «ευρωκλέφτες», η απάντηση της Ζαχάροβα στον Μακρόν και τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Κόσμος 25.11.25

Οι «ευρωκλέφτες», η απάντηση της Ζαχάροβα στον Μακρόν και τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

«Μόνο η Ρωσία έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τι θα συμβεί με τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας», τονίζει σε αυστηρό τόνο η Μαρία Ζαχάροβα.

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Νέα επιχείρηση ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ – Κλιμακώνεται η βία κατά των Παλαιστινίων
Στόχος η προσάρτηση 26.11.25

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νέα επιχείρηση στη Δυτική Όχθη - Κλιμακώνεται η βία κατά των Παλαιστινίων

Το Ισραήλ δεν κρύβει ότι στόχος του είναι να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη - Οι επιχειρήσεις εκτοπισμού Παλαιστινίων από τα σπίτια τους έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα

Σύνταξη
«Πυλώνας» των φοροεσόδων ο ΦΠΑ – Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα κρατικά ταμεία
ΦΠΑ 26.11.25

Ο αγαπημένος φόρος των… κρατικών ταμείων - Δέκα μήνες ανοδικής τροχιάς και έπεται συνέχεια

Η μεγέθυνση της οικονομίας αλλά και η ακρίβεια που πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς τροφοδοτούν με επιπλέον έσοδα τα κρατικά ταμεία. «Ατμομηχανή» των εσόδων ο ΦΠΑ το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λάρισα: Ποινές με αναστολή για τον θάνατο φοιτητή που καταπλακώθηκε από τοίχο – Ξεσπά η οικογένεια
Το 2022 στη Λάρισα 26.11.25

Ποινές με αναστολή για τον θάνατο φοιτητή που καταπλακώθηκε από τοίχο - Ξεσπά η οικογένεια

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας έκρινε ένοχους τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και την πρώην προϊσταμένη της Πολεοδομίας, επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης με αναστολή για τον θάνατο του φοιτητή.

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της ενίσχυσης την Παρασκευή – Καμπανάκι ΤτΕ
Εκτόξευση τιμών 26.11.25

Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της επιστροφής ενοικίου την Παρασκευή - Καμπανάκι ΤτΕ

Παρά την επιστροφή ενοικίου σε πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, η ΤτΕ προειδοποιεί για επίμονη στεγαστική κρίση και ενδείξεις «φούσκας» ενώ κάνει λόγο για απαρχή συσσώρευσης συστημικών κινδύνων

Σύνταξη
Ποιος είναι ο Άλμα Άλεν που θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη Μπιενάλε Βενετίας 2026;
«Αμερικανική αριστεία» 26.11.25

Ποιος είναι ο Άλμα Άλεν που θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη Μπιενάλε Βενετίας 2026;

Οι ΗΠΑ επιλέγουν τον αυτοδίδακτο γλύπτη Άλμα Άλεν για τη Μπιενάλε 2026, μετά από μια ταραχώδη και πολιτικά φορτισμένη διαδικασία που φωτίζει τις νέες πολιτιστικές προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ενδιαφέρον από επιχειρηματία για την ΠΑΕ Άρης»
Ποδόσφαιρο 26.11.25

«Ενδιαφέρον από επιχειρηματία για την ΠΑΕ Άρης»

Ο σύνδεσμος οργανωμένων «Super-3» ανέφερε ότι έχει γίνει επαφή ανθρώπων του συλλόγου με ισχυρό επιχειρηματία, που είναι πιθανό να καταθέσει πρόταση στον Θόδωρο Καρυπίδη για την απόκτηση της ΠΑΕ Άρης.

Σύνταξη
Κρήτη: Σε επέμβαση στη μύτη θα υποβληθεί η δικυκλίστρια που δέχθηκε την ταμπέλα στο κεφάλι – Θα κινηθεί νομικά
Κρήτη 26.11.25

Στο χειρουργείο η δικυκλίστρια που δέχθηκε την ταμπέλα στο κεφάλι - Θα κινηθεί νομικά

Το σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο στην Κρήτη στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Ταμπέλα παρασύρθηκε από τον αέρα και προσγειώθηκε στο κεφάλι της δικυκλίστριας

Σύνταξη
Ταϊβάν: Ο πρόεδρος Λάι προωθεί επιπλέον στρατιωτικές δαπάνες 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων
Με παρότρυνση Τραμπ 26.11.25

Πρόβες πολέμου: Η Ταϊβάν σχεδιάζει να αυξήσει κατά 40 δισ. δολάρια τις στρατιωτικές δαπάνες με το βλέμμα στην Κίνα

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, προωθεί την αύξηση στρατιωτικών δαπανών μετά από παροτρύνσεις της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Καιρός: Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα η κακοκαιρία Adel – Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ [Live χάρτης]
Συναγερμός 26.11.25

Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel - Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα, live η πορεία της

Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Σε πλήρη ισχύ, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, για την κακοκαιρία - Πέμπτη και Παρασκευή οι πιο δύσκολες μέρες

Σύνταξη
Η απάντηση Τσίπρα στις 3 του Δεκέμβρη – Το μήνυμα του βιβλίου και το επόμενο βήμα μετά την «Ιθάκη»
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Η απάντηση Τσίπρα στις 3 του Δεκέμβρη – Το μήνυμα του βιβλίου και το επόμενο βήμα μετά την «Ιθάκη»

Η πολιτική ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου, η διαχωριστική γραμμή από πρόσωπα με βεβαρημένο παρελθόν… και το κάλεσμα για νέες Ιθάκες.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ποιος μπορεί να είναι incel; Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν 6 χαρακτηριστικά που κρύβονται πίσω από το μίσος
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.11.25

Ποιος μπορεί να είναι incel; Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν 6 χαρακτηριστικά που κρύβονται πίσω από το μίσος

Μια νέα μελέτη ρίχνει φως στους incels και στο γιατί ακριβώς ορισμένοι άνδρες είναι πιο επιρρεπείς στο να γίνουν ερημίτες που μισούν τις γυναίκες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
