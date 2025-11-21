newspaper
Σημαντική είδηση:
21.11.2025 | 08:30
Παράσυρση πεζού από μηχανή στους Αμπελόκηπους
Σημαντική είδηση:
21.11.2025 | 07:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων – Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας
Ινδονησία: Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα
Κόσμος 21 Νοεμβρίου 2025 | 08:30

Ινδονησία: Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα

Η πρώτη κατολίσθηση, την περασμένη Πέμπτη, έπληξε τρία χωριά στην παραθαλάσσια περιοχή Τσίλατσαπ στην Ιάβα - Άλλες δυο κατολισθήσεις έπληξαν χωριό στην περιοχή Μπαντζαρνεγκαρά

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων των κατολισθήσεων που προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις στη νήσο Ιάβα έγινε ακόμη πιο βαρύς, φθάνοντας τους 30 νεκρούς, ανακοίνωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας διάσωσης, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται.

Πάνω από 700 άνθρωποι – μέλη υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, εθελοντές – έχουν αναπτυχθεί στην Μπαντζαρνεγκαρά

Η πρώτη κατολίσθηση, την περασμένη Πέμπτη, έπληξε τρία χωριά στην παραθαλάσσια περιοχή Τσίλατσαπ, κάπου 400 χιλιόμετρα ανατολικά από την πρωτεύουσα Τζακάρτα.

Άλλες δυο κατολισθήσεις έπληξαν χωριό στην περιοχή Μπαντζαρνεγκαρά, στην ίδια επαρχία, το Σάββατο και την Κυριακή.

«Η κοινή ομάδα έρευνας και διάσωσης εντόπισε επτά θύματα που είχαν αποβιώσει στην κατολίσθηση» στην Μπαντζαρνεγκαρά, ανέφερε ο Άμπντουλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της ινδονησιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, αργά χθες βράδυ, προσθέτοντας ότι ο απολογισμός εκεί ανέρχεται πλέον σε 10 νεκρούς και 18 αγνοούμενους.

Στην Τσίλατσαπ, 20 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο όταν κατολίσθηση έπληξε τρία χωριά, ενώ άλλοι τρεις συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι.

Προηγούμενος απολογισμός, που είχε δημοσιοποιηθεί προχθές Τετάρτη, έκανε λόγο για 21 νεκρούς συνολικά και στις δυο τοποθεσίες.

Πάνω από 700 άνθρωποι – μέλη υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, εθελοντές – έχουν αναπτυχθεί στην Μπαντζαρνεγκαρά και συμμετέχουν στις προσπάθειες εντοπισμού των αγνοουμένων, σύμφωνα με τον Μουχάρι.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Υπάρχει κίνδυνος νέων κατολισθήσεων στην Ιάβα

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το εγχείρημα δυσχεραίνει ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων εξαιτίας των βροχοπτώσεων και της συγκέντρωσης υδάτων στην περιοχή.

Συνεργεία έρευνας χρησιμοποιούν εκσκαφείς και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους στην επιχείρηση.

Παράλληλα, κάπου χίλιοι κάτοικοι βρίσκονταν στη διαδικασία εσπευσμένης απομάκρυνσης από τα σπίτια τους στην ίδια περιοχή.

Η περίοδος του μουσώνα στην Ινδονησία, κατά κανόνα από τον Νοέμβριο ως τον Απρίλιο, είναι συχνά συνώνυμη με κατολισθήσεις, ξαφνικές πλημμύρες και ασθένειες η εξάπλωση των οποίων διευκολύνεται από τα νερά.

Η ινδονησιακή μετεωρολογική, κλιματολογική και γεωφυσική υπηρεσία εξέδωσε πρόσφατα έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο κάνοντας λόγο για πιθανές ισχυρές βροχοπτώσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν «υδρομετεωρολογικές καταστροφές» τις επόμενες εβδομάδες.

Η κλιματική αλλαγή επιτείνει τη σφοδρότητα των καταιγίδων, μεγεθύνοντας τη διάρκεια και την ένταση της περιόδου, αυξάνει τις ποσότητες κατακρημνίσεων και την ένταση των ανέμων.

Ξαφνικές πλημμύρες στην ινδονησιακή επαρχία Παπούα στις αρχές του μήνα στοίχισαν τη ζωή σε 23 ανθρώπους. Τον Σεπτέμβριο, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πλημμυρών στο Μπαλί, των χειρότερων της δεκαετίας στο τουριστικό νησί, σύμφωνα με τις αρχές.

Business
Motor Oil: Με «4+1» όπλα, ηγέτης της ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη

Motor Oil: Με «4+1» όπλα, ηγέτης της ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη

Economy
Προϋπολογισμός 2026: Οι 7 «πληγές» – Από την ανάπτυξη έως το κόστος ζωής

Προϋπολογισμός 2026: Οι 7 «πληγές» – Από την ανάπτυξη έως το κόστος ζωής

Stream newspaper
Να μην ευημερούν μόνο οι αριθμοί – Η Ισπανία θα μετρά στο ΑΕΠ τη φτώχεια και τις ανισότητες
Αξιόπιστος δείκτης 21.11.25

Να μην ευημερούν μόνο οι αριθμοί – Η Ισπανία θα μετρά στο ΑΕΠ τη φτώχεια και τις ανισότητες

Η Ισπανία, που έχει αναδειχθεί σε πρωταθλητή της οικονομίας στην ΕΕ, προσθέτει ένα νέο δείκτη μέτρησης της ανάπτυξης, που θα συμπεριλαμβάνει μικροοικονομικά στοιχεία στη μέτρηση της ανάπτυξης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει
«Επιχείρηση Πανδημία» 21.11.25

Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει

Πώς θα αντιδρούσατε σήμερα αν ξαφνικά προέκυπτε μια πανδημία; Ένα παιχνίδι σε σχολείο της Γιούτα των ΗΠΑ έδειξε ότι η πανδημία Covid δεν μας έχει διδάξει πολλά. Και μάλλον θα κάνουμε μεγαλύτερα λάθη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι
Κόσμος 21.11.25

Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι

Ο ένας ελέγχει τις υπηρεσίες πληροφοριών, ο άλλος τα φοβερά ακραία τάγματα Αζόφ. Πόσο ασφαλής μπορεί να αιθάνεται ο Ουκρανός πρόεδρος από ένα πιθανό πραξικόπημα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γεωπολιτική «ρουλέτα» στον Λευκό Οίκο – Ο Τραμπ, η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και η νέα Μέση Ανατολή
Νέο κεφάλαιο 21.11.25

Γεωπολιτική «ρουλέτα» στον Λευκό Οίκο – Ο Τραμπ, η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και η νέα Μέση Ανατολή

Με το τοπίο στην υπό διαμόρφωση νέα Μέση Ανατολή ρευστό, η Σαουδική Αραβία παγιώνει στην εποχή Τραμπ 2.0 ρόλο βασικού συνδιαμορφωτή και στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ απειλεί δημοκρατικούς με εκτέλεση διά απαγχονισμού
«Συλλήψεις, δίκες» 21.11.25

Ο Τραμπ απειλεί να στείλει δημοκρατικούς στην αγχόνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε δημοκρατικούς για «ανταρσία» και «προδοσία», διαμηνύοντας ότι επισύρουν την ποινή του «θανάτου» και αναπαρήγαγε μήνυμα χρήστη με την προτροπή «κρεμάστε τους».

Σύνταξη
Ισραήλ: Ισραηλινή ΜΚΟ καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη
Δυτική Οχθη 21.11.25

Ισραηλινή ΜΚΟ καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού

Η ισραηλινή ΜΚΟ Ειρήνη Τώρα καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη, επισημαίνοντας ότι τα τετελεσμένα επί του πεδίου δεν γνωρίζουν «κανένα όριο».

Σύνταξη
Ουκρανία: Το σχέδιο των ΗΠΑ προβλέπει την παραχώρηση του Ντονμπάς και το μοίρασμα Χερσώνας και Ζαπορίζια
Προσχέδιο 21.11.25

ΗΠΑ προς Ουκρανία: Δώστε Ντονμπάς, μοιραστείτε Χερσώνα και Ζαπορίζια

Εκτός της παραχώρησης του Ντονμπάς, Ρωσία και Ουκρανία θα μοιραστούν άλλες δυο περιφέρειες, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύνταξη
Φλόριντα: Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη – Είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και φόνο γυναίκας
ΗΠΑ 21.11.25

Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα

Η 44η μέσα στη χρονιά εκτέλεση θανατοποινίτη στις ΗΠΑ έλαβε χώρα στη Φλόριντα, με τη θανάτωση άνδρα 63 ετών, ο οποίος το 1988 είχε βιάσει και σκοτώσει τη διευθύντρια του μίνι μάρκετ όπου εργαζόταν.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο προϋπολογισμός αναμένεται να καταψηφιστεί στην πρώτη ψηφοφορία – Εξετάζουν ειδικό νόμο για το 2026
Σε τεντωμένο σχοινί 21.11.25

Γαλλία: Ο προϋπολογισμός αναμένεται να καταψηφιστεί στην πρώτη ψηφοφορία – Εξετάζουν ειδικό νόμο για το 2026

Ο προϋπολογισμός στη Γαλλία αναμένεται να καταψηφιστεί στην ψηφοφορία που αναμένεται να γίνει έως την Κυριακή. Η κυβέρνηση αναζητεί λύση σε περίπτωση αδιεξόδου στο τέλος του χρόνου με ειδική νομοθεσία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
COP30: Πυρκαγιά σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου γίνονται οι συνομιλίες για το κλίμα
Βραχυκύκλωμα 20.11.25

COP30: Πυρκαγιά σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου γίνονται οι συνομιλίες για το κλίμα

Συναγερμός προκλήθηκε στο συνεδριακό κέντρο όπου πραγματοποιείται η COP30, στη Βραζιλία, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε περίπτερο. Μία πτέρυγα εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους.

Σύνταξη
Λίβανος: «Συνελήφθη ο μεγαλύτερος βαρόνος ναρκωτικών της χώρας», λέει ο στρατός
Ο Νουχ Ζαϊτέρ 20.11.25

«Συνελήφθη ο μεγαλύτερος βαρόνος ναρκωτικών της χώρας», λέει ο στρατός του Λιβάνου

Ο βαρόνος των ναρκωτικών «συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης του στρατού κοντά στο Μπάαλμπεκ, στην κοιλάδα Μπεκάα» στα σύνορα με τη Συρία, ανέφερε η στρατιωτική πηγή

Σύνταξη
H παράνοια κυριεύει την Ντάουνιγκ Στριτ – Συνωμοσίες και φανταστικά πραξικοπήματα
Κατά φαντασία... 20.11.25

H παράνοια κυριεύει την Ντάουνιγκ Στριτ – Συνωμοσίες και φανταστικά πραξικοπήματα

Εδώ και 100 χρόνια Βρετανοί πρωθυπουργοί βασανίζονται από συνωμοσιολογίες, αλλά με τον σημερινό ένοικο της Ντάουνιγκ Στριτ συμβαίνει κάτι ακόμα χειρότερο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα
Oops lalala 21.11.25

Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα

Ο Pras Michel καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης για τη διοχέτευση εκατομμυρίων από τον Μαλαισιανό Jho Low στην προεκλογική εκστρατεία Ομπάμα, καθώς και για προσπάθεια παρεμπόδισης έρευνας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
NBA: Οι Γκρίζλις «ισοπέδωσαν» τους Κινγκς (137-96) – Ήττες για Κλίπερς και Μάτζικ (129-101)
Inbox 21.11.25

Οι Γκρίζλις «ισοπέδωσαν» τους Κινγκς (137-96) - Ήττες για Κλίπερς και Μάτζικ (129-101)

Οι Ορλάντο Μάτζικ πήραν εύκολη νίκη απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς με 129-101. Οι Μέμφις Γκρίζλις σταμάτησαν το σερί ηττών επικρατώντας των Κίνγκς με 137-96. Ματσάρα στο Σαν Αντόνιο, με τους Σπερς να επικρατούν 135-126 επί των Χοκς.

Σύνταξη
Ο απολογισμός του Αμορίμ για τον 1 χρόνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Είμαστε μακριά από την τελειότητα»
Ποδόσφαιρο 21.11.25

Ο απολογισμός του Αμορίμ για τον 1 χρόνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Είμαστε μακριά από την τελειότητα»

Ο Πορτογάλος Ρούμπεν Αμορίμ παραδέχθηκε ότι «πέρυσι ήμουν πάντα καταβεβλημένος από τα παιχνίδια. Δεν είχα τον χρόνο να ηρεμήσω, να καταλάβω»

Βάιος Μπαλάφας
Μετά από ορόσημο δικαστική απόφαση, η οδηγία της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό είναι ακόμα ζωντανή
Θετικά νέα 21.11.25

Μετά από ορόσημο δικαστική απόφαση, η οδηγία της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό είναι ακόμα ζωντανή

Η απόφαση - σταθμός δικαστηρίου της ΕΕ επικυρώνει την προσέγγιση της οδηγίας για επαρκείς μισθούς και συλλογικές διαπραγματεύσεις, αντιμετωπίζοντας μόνο μικρές οπισθοδρομήσεις στην εφαρμογή της σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Να μην ευημερούν μόνο οι αριθμοί – Η Ισπανία θα μετρά στο ΑΕΠ τη φτώχεια και τις ανισότητες
Αξιόπιστος δείκτης 21.11.25

Να μην ευημερούν μόνο οι αριθμοί – Η Ισπανία θα μετρά στο ΑΕΠ τη φτώχεια και τις ανισότητες

Η Ισπανία, που έχει αναδειχθεί σε πρωταθλητή της οικονομίας στην ΕΕ, προσθέτει ένα νέο δείκτη μέτρησης της ανάπτυξης, που θα συμπεριλαμβάνει μικροοικονομικά στοιχεία στη μέτρηση της ανάπτυξης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
CDC: Οι δημόσιες υπηρεσίες υγεία των ΗΠΑ στην υπηρεσία του Τραμπ – Επικίνδυνα fake news για τα εμβόλια
Επιστροφή στον Μεσαίωνα 21.11.25

Οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην υπηρεσία του Τραμπ - Επικίνδυνα fake news για τα εμβόλια από το CDC

Η αναπαραγωγή fake news από το CDC σε σχέση με τη σύνδεση των εμβολίων στα παιδιά με τον αυτισμό αποτελεί επικίνδυνη εξέλιξη καθώς η επιστήμη εργαλειοποιείται από την πολιτική εξουσία

Σύνταξη
Όλες οι σκέψεις του Μπρένταν Φρέιζερ για την επιστροφή του στη Μούμια – Περίμενα 20 χρόνια για αυτό το τηλεφώνημα
Επιτέλους 21.11.25

Όλες οι σκέψεις του Μπρένταν Φρέιζερ για την επιστροφή του στη Μούμια – Περίμενα 20 χρόνια για αυτό το τηλεφώνημα

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μπρένταν Φρέιζερ μίλησε στο Associated Press για την επιστροφή του στον κόσμο της Μούμιας και τον ρόλο του Ρικ Ο' Κόνελ, που τον έκανε σταρ στο Χόλιγουντ.

Σύνταξη
Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει
«Επιχείρηση Πανδημία» 21.11.25

Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει

Πώς θα αντιδρούσατε σήμερα αν ξαφνικά προέκυπτε μια πανδημία; Ένα παιχνίδι σε σχολείο της Γιούτα των ΗΠΑ έδειξε ότι η πανδημία Covid δεν μας έχει διδάξει πολλά. Και μάλλον θα κάνουμε μεγαλύτερα λάθη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι
Κόσμος 21.11.25

Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι

Ο ένας ελέγχει τις υπηρεσίες πληροφοριών, ο άλλος τα φοβερά ακραία τάγματα Αζόφ. Πόσο ασφαλής μπορεί να αιθάνεται ο Ουκρανός πρόεδρος από ένα πιθανό πραξικόπημα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»
Fizz 21.11.25

Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»

Μετά τον σάλο γύρω από την ψηφιακή ηθοποιό Τίλι Νόργουντ , η δημιουργός της τονίζει ότι η AI δεν έρχεται να αντικαταστήσει ηθοποιούς, αλλά να μειώσει κόστος και να ανοίξει νέους τρόπους παραγωγής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
