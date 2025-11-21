Τουλάχιστον 41 νεκροί λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας στο Βιετνάμ – «Η βροχή δεν έχει σταματήσει»

Αδιάκοπες βροχές και πλημμύρες έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 41 άτομα στο κεντρικό Βιετνάμ από το Σαββατοκύριακο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για εννέα άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τραγική η κατάσταση στο Βιετνάμ από την κακοκαιρία

Η κατακλυσμιαία βροχόπτωση έχει πλημμυρίσει περισσότερα από 52.000 σπίτια και έχει αφήσει μισό εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με αναφορές. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν εκκενωθεί από τις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές.

Η βροχόπτωση ξεπέρασε τα 1,5 μέτρα σε αρκετές περιοχές τις τελευταίες τρεις ημέρες, φτάνοντας σε ορισμένα σημεία ακόμη και πάνω από το υψηλότερο επίπεδο που είχε καταγραφεί κατά τις πλημμύρες του 1993, το οποίο ήταν 5,2 μέτρα, αναφέρει χαρακτηριστικά δημοσίευμα του BBC.

Τους τελευταίους μήνες, το Βιετνάμ έχει πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα. Δύο τυφώνες, ο Καλμαέγκι και ο Μπουαλόι, άφησαν πίσω τους θανάτους και καταστροφές σε διάστημα λίγων εβδομάδων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της κυβέρνησης, οι φυσικές καταστροφές στο Βιετνάμ προκάλεσαν ζημιές ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.

Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις περιλαμβάνουν τις παράκτιες πόλεις Χόι Αν και Νχα Τρανγκ, καθώς και μια σημαντική ζώνη παραγωγής καφέ στα κεντρικά υψίπεδα, όπου οι αγρότες έχουν ήδη πληγεί από την καθυστέρηση της συγκομιδής λόγω των προηγούμενων καταιγίδων.

Στην επαρχία Ντακ Λακ, τη μεγαλύτερη περιοχή καλλιέργειας καφέ της χώρας, δεκάδες χιλιάδες σπίτια κατακλύστηκαν από τα νερά, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tuoi Tre.

Το Βιετνάμ είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς ρομπούστα, που αποτελεί χαρμάνι καφέ.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή. Στρατιωτικές δυνάμεις και αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί για να δημιουργήσουν καταφύγια έκτακτης ανάγκης και να μεταφέρουν τους ανθρώπους σε ασφαλή μέρη.

Η επαρχία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από κατολισθήσεις που προκάλεσαν ζημιές σε κύριους δρόμους και αυτοκινητόδρομους.

Επιδείνωση παρατηρείται στα ακραία καιρικά φαινόμενα

Η κυκλοφορία σταμάτησε εντελώς μετά την κατάρρευση τμήματος του Μιμόζα Πας, μιας βασικής οδού πρόσβασης στην δημοφιλή τουριστική πόλη Ντα Λατ, σε ένα φαράγγι, ενώ ένα λεωφορείο απέφυγε παρά λίγο την πτώση στο κενό, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ανθρώπους να έχουν εγκλωβιστεί στις στέγες των κατοικιών τους, καθώς τα νερά της πλημμύρας εισχωρούν στα σπίτια τους, ενώ ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει μια κρεμαστή γέφυρα στην επαρχία Λαμ Ντονγκ να αποσπάται από τα στηρίγματά της.

Ο ιδιοκτήτης ενός εστιατορίου στο Να Τρανγκ δήλωσε στο AFP ότι τα καταστήματά του έχουν πλημμυρίσει από περίπου ένα μέτρο νερό.

«Ανησυχώ για τα έπιπλα στα εστιατόρια και τα καταστήματά μου, αλλά φυσικά δεν μπορώ να κάνω τίποτα τώρα», είπε ο Μπούι Κουόκ Βιν.

«Δεν νομίζω ότι το νερό θα υποχωρήσει σύντομα, καθώς η βροχή δεν έχει σταματήσει».

Νωρίτερα τον Νοέμβριο, ο τυφώνας Καλμαέγκι σκότωσε τουλάχιστον πέντε άτομα στην κεντρική ακτή του Βιετνάμ, ξεριζώνοντας δέντρα, σκίζοντας στέγες και σπάζοντας παράθυρα. Πολλοί στην επαρχία Ντακ Λακ δήλωσαν ότι τα σπίτια τους είχαν καταρρεύσει ή πλημμυρίσει.

Ο ίδιος τυφώνας είχε σκοτώσει 188 άτομα στο νησί Κεμπού στις Φιλιππίνες, πριν φτάσει στο Βιετνάμ.

Τον Σεπτέμβριο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την πρόσκρουση του τυφώνα Μπουαλόι στο κέντρο και το βόρειο τμήμα του Βιετνάμ. Ο τυφώνας έφερε ανέμους ταχύτητας 117 χλμ/ώρα όταν έπληξε την κεντρική περιοχή του Βιετνάμ.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η κλιματική αλλαγή έχει επιδεινώσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, με τους τυφώνες να γίνονται ισχυρότεροι και πιο συχνοί.