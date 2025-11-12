science
12.11.2025 | 00:00
COP30: Διαδηλωτές οπλισμένοι με ξύλα εισέβαλαν στον χώρο της Συνόδου
Ο Νοέμβριος με τις βροχές και τις φονικές πλημμύρες
Περιβάλλον 12 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Ο Νοέμβριος με τις βροχές και τις φονικές πλημμύρες

Οι μεγάλες καταστροφές στην Αττική με τους δεκάδες νεκρούς από το 1896 μέχρι την τραγωδία στη Μάνδρα το 2017 ? Διαχρονικά υπαρκτός ο πλημμυρικός κίνδυνος στην Αθήνα

Οι καταστροφικές και φονικές κακοκαιρίες στην Ελλάδα προτιμούν… τον Νοέμβριο. Από την εφιαλτική «πλημμύρα του Αγίου Φιλίππου» το 1896 με τους 60 και πλέον νεκρούς και τις μεγάλες πλημμύρες της Αθήνας το 1961 και το 1977 που αφαίρεσαν τη ζωή συνολικά 80 ανθρώπων ως την πρόσφατη τραγωδία της Μάνδρας, ο Νοέμβριος έχει να επιδείξει τουλάχιστον δέκα μετεωρολογικά επεισόδια που έμειναν στην Ιστορία τα τελευταία 130 χρόνια.

«Ο Νοέμβριος ονομάζεται από τον λαό και βροχάρης λόγω των πολλών και έντονων βροχοπτώσεων που σημειώνονται στη διάρκειά του», λέει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

«Και αν σε πολλές περιπτώσεις οι βροχές είναι ευεργετικές για τη γεωργία, υπάρχουν και άλλες που είναι καταστροφικές, ιδιαίτερα όταν άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ή μένουν άστεγοι. Σε λίγες μέρες κλείνουν 8 χρόνια από τη φονική καταιγίδα που έπληξε τη Μάνδρα Αττικής στις 15 Νοεμβρίου 2017, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που κατά τον μήνα Νοέμβριο πλήττεται ιδιαίτερα το λεκανοπέδιο της Αττικής από σφοδρές βροχοπτώσεις».

Μία από τις εντονότερες καταιγίδες

Στη συλλογική μνήμη έχει εντυπωθεί η φονική κακοκαιρία που έπληξε την Αττική στις 2 Νοεμβρίου του 1977 αφήνοντας πίσω της 39 νεκρούς. «Την ημέρα εκείνη εκδηλώθηκε μία από τις εντονότερες καταιγίδες που επηρέασε την Αθήνα και τον Πειραιά. Εκείνο το απόγευμα ο καιρός στην Αττική ‘έκλεισε’ από τα δυτικά προς τα ανατολικά και όχι από τα νότια – νοτιοδυτικά, όπως συνηθίζεται σε άλλες ιστορίες καταιγίδας», λέει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Περισσότερα από 1.900 υπόγεια κτίσματα του Λεκανοπεδίου πλημμύρισαν, το Αιγάλεω και το Μοσχάτο κηρύχθηκαν σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, 170 αυτοκίνητα παρασύρθηκαν. Κατά τη διάρκεια της θεομηνίας, σειρήνες της Αεροπορίας ακούγονταν στην Αθήνα και τον Πειραιά εξαιτίας βραχυκυκλώματος, το αεροδρόμιο του Ελληνικού έκλεισε, τα δρομολόγια του ΗΣΑΠ διακόπηκαν, ο Κηφισός ξεχείλισε, σε πολλά νοσοκομεία τα χειρουργεία σταμάτησαν και μεγάλο κομμάτι του δικτύου του ΟΤΕ κατέρρευσε. Το ανησυχητικό είναι ότι, σύμφωνα με τους ειδικούς, η Αθήνα είναι πιθανό να ξαναζήσει μια τραγωδία αντίστοιχη του Νοεμβρίου του 1977.

«Η εκδήλωση ενός αντίστοιχου φαινομένου στο άμεσο μέλλον θεωρείται πιθανή, δεδομένων των σύγχρονων συνθηκών. Η αστικοποίηση, η συρρίκνωση των φυσικών απορροών και οι έντονες βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας αυξάνουν κατακόρυφα τον κίνδυνο», σχολιάζει ο Θ. Κολυδάς. «Το 1977 η ποσότητα του υετού ήταν τεράστια, με έως 165 τόνους νερού να πέφτουν ανά στρέμμα γης. Αν έχουμε ανάλογη βροχόπτωση με εκείνη, ο πλημμυρικός κίνδυνος στην Αθήνα είναι υπαρκτός. Δεν είναι απαραίτητο να είναι της τάξεως των βροχοπτώσεων στη Βαλένσια ή παρόμοια με εκείνη που έπληξε το 2023 τον θεσσαλικό κάμπο. Σήμερα ξέρουμε ότι σε μια τέτοια πλημμύρα θα έχουμε τεράστια καταστροφή, ειδικά στον Νότο της Αθήνας. Ενα νέο επεισόδιο με νότια συστήματα που αντλούν υγρασία από τον Σαρωνικό θα μπορούσε να πλήξει εκτεταμένα την Αθήνα, προκαλώντας τεράστια οικονομική και κοινωνική ζημιά. Οι στατιστικές περίοδοι επαναφοράς προσφέρουν μακροχρόνιες ενδείξεις, αλλά δεν μπορούν να εγγυηθούν ασφάλεια σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο κλίμα», προσθέτει.

Ανήμερα του Αγίου Φιλίππου

Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η πλημμύρα του 1896, ανήμερα του Αγίου Φιλίππου, στην Αθήνα όταν η καταρρακτώδης βροχή έπεφτε ασταμάτητα στους χωματόδρομους μιας πόλης με πρόχειρα σπίτια και χωρίς αποχετευτικό δίκτυο. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, την ημέρα εκείνη στην Αθήνα έπεσαν 150 χιλιοστά βροχής μέσα σε 11 ώρες… Περισσότεροι από 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 12 εκ των οποίων στο Βατραχονήσι, μια περιοχή του Παγκρατίου, δίπλα στο Καλλιμάρμαρο, όπου λίγους μήνες νωρίτερα είχαν σημειωθεί διευθετήσεις στην κοίτη του Ιλισού στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων που είχαν διοργανωθεί στην Αθήνα… Τους περισσότερους νεκρούς θρήνησε ο Πειραιάς, όπου 450 σπίτια κατέρρευσαν, ενώ το Φάληρο έγινε ένα με τη θάλασσα.

Ισχυρό παράδειγμα τοπικότητας μετεωρολογικού φαινομένου αποτελεί η περίπτωση της Μάνδρας, όπου στις 15 Νοεμβρίου 2017 εκδηλώθηκε η τέταρτη πιο φονική πλημμύρα στην Αθήνα. «Την ημέρα εκείνη η βροχόπτωση στην Ελευσίνα δεν ξεπέρασε τα 15 χιλιοστά, ενώ τα ραντάρ στην περιοχή Μάνδρας Δαφνίου κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά βροχής σε λιγότερο από έξι ώρες. Μάλιστα, σύμφωνα με την έκθεση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μέσα σε μόλις δυόμισι ώρες έπεσαν 120-130 χιλιοστά βροχής», λέει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Στο μεταξύ, η χθεσινή κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα κυρίως στην Πελοπόννησο και την Ηπειρο. Πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, δέντρα κατέρρευσαν, υπόγεια πλημμύρισαν, ισχυρή ανεμοθύελλα έσπασε τζαμαρίες στο κέντρο της Πάτρας, ενώ στην Αργολίδα έπεσε και χαλάζι καταστρέφοντας καλλιέργειες. Τα μεγαλύτερη ύψη βροχής κατεγράφησαν, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στην Πετάλεια Κέρκυρας και στη Μεγαλόπολη με 94 και 90 χιλιοστά νερού αντίστοιχα.

Η μάχη του Τραμπ με το BBC — Και ένας ευρύτερος πόλεμος ενάντια στα μέσα ενημέρωσης
Απειλές και μηνύσεις 12.11.25

Η μάχη του Τραμπ με το BBC — Και ένας ευρύτερος πόλεμος ενάντια στα μέσα ενημέρωσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την έναρξη της θητείας του έχει εξαπολύσει μια εκστρατεία ενάντια στα ΜΜΕ. Και με την απειλή για μήνυση στο BBC ο πόλεμος περνάει τον Ατλαντικό και έρχεται στην Ευρώπη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα – Τι σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford στην περιοχή
«Μυρίζει» μπαρούτι 12.11.25

Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα – Τι σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford στην περιοχή

Συνεχίζονται οι κινήσεις Τραμπ να παρέμβει στη Βενεζουέλα, ανατρέποντας τον Μαδούρο, με πρόσχημα τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών»

Σύνταξη
Τατσούγια Νακαντάι: Πέθανε ο «Όγδοος Σαμουράι» του ιαπωνικού κινηματογράφου
The Human Condition 12.11.25

Τατσούγια Νακαντάι: Πέθανε ο «Όγδοος Σαμουράι» του ιαπωνικού κινηματογράφου

Ο Τατσούγια Νακαντάι, ο ηθοποιός που χάρισε στον Ακίρα Κουροσάβα την πιο σκοτεινή και συγκλονιστική ενσάρκωση ενός «Βασιλιά Ληρ» στο επικό Ran, πέθανε στο Τόκιο σε ηλικία 92 ετών.

Σύνταξη
Η βιογραφική ταινία «Christy» δεν τα πήγε καλά στο box office, αλλά η Σίντνεϊ Σουίνι δεν πτοείται
«Ελπίδα» 12.11.25

Η βιογραφική ταινία «Christy» δεν τα πήγε καλά στο box office, αλλά η Σίντνεϊ Σουίνι δεν πτοείται

Η ταινία κατάφερε να συγκεντρώσει μόνο 1,3 εκατομμυρίων δολάρια στο box office, ωστόσο η ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι υποστηρίζει ότι η τέχνη δεν αφορά μονάχα τα ταμεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακρίβεια: Η έλλειψη πολιτικής βούλησης και τα μέτρα ανακούφισης που δίνουν λύσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη
Ο «σιωπηλός» πληθωρισμός στο ράφι 12.11.25

Ακρίβεια: Η έλλειψη πολιτικής βούλησης και τα μέτρα ανακούφισης που δίνουν λύσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη

Η κυβέρνηση ρίχνει όλο της το βάρος στη δημοσιονομική σταθερότητα και στην προστασία της κερδοφορίας της ελεύθερης αγοράς, αφήνοντας την ακρίβεια να επιβαρύνει δυσανάλογα στους καταναλωτές.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Από την αλ Κάιντα, «εκλεκτός» της Δύσης – Ο αλ Σάρα, η νέα Συρία και η κυνική «Realpolitik» ΗΠΑ και ΕΕ
Γεωπολιτικές ζυμώσεις 12.11.25

Από την αλ Κάιντα, «εκλεκτός» της Δύσης – Ο αλ Σάρα, η νέα Συρία και η κυνική «Realpolitik» ΗΠΑ και ΕΕ

Στη μετά Άσαντ εποχή, η ηγεσία της Δύσης προσφέρει απλόχερα νομιμοποίηση στο νέο ισλαμιστικό καθεστώς της Δαμασκού υπό τον «μετανοημένο» τζιχαντιστή Αχμέντ αλ Σάρα, με πολλαπλά ανυπολόγιστο το κόστος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πωλείται η πιο σπάνια και πειραματική Lamborghini στην ιστορία
Μοναδική στο είδος της 12.11.25

Πωλείται η πιο σπάνια και πειραματική Lamborghini στην ιστορία

Το μοναδικό πρωτότυπο του 1998, εμπνευσμένο από την αεροπορική βιομηχανία και σχεδιασμένο πριν από την εξαγορά της Lamborghini από τη Volkswagen δημοπρατείται στο Zoute Grand Prix του Βελγίου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γερουλάνος: Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε «έκρηξη δημοκρατίας» – Χρειάζονται αλλαγές στο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Γερουλάνος: Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε «έκρηξη δημοκρατίας» – Χρειάζονται αλλαγές στο κόμμα

Ερωτηθείς αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δέχεται τις προτάσεις που θα καταθέσει στο συνέδριο του κόμματος, ο Π. Γερουλάνος απάντησε: «Δεν ξέρω αν τις δέχεται ο κ. Ανδρουλάκης, αυτό θα φανεί στην πορεία».

Σύνταξη
Κατεχόμενη Δυτική Οχθη: Ισραηλινοί έποικοι τραυμάτισαν Παλαιστινίους και πυρπόλησαν περιουσίες
Πυρπόλησαν περιουσίες 12.11.25

Νέες αιματηρές επιθέσεις ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη

Φορτηγά, καλλιέργειες και παράγκες πυρπόλησαν ισραηλινοί έποικοι στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, ενώ από τις επιθέσεις τους τραυματίστηκαν τέσσερις Παλαιστίνιοι.

Σύνταξη
COP30: «Ο Τραμπ είναι προσωρινός» δηλώνει από την Μπελέμ ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας
Γκάβιν Νιούσομ 12.11.25

«Ο Ντόναλντ Τραμπ διπλασίασε τη βλακεία»

«Ο Ντόναλντ Τραμπ διπλασίασε τη βλακεία», είπε ο Γκάβιν Νιούσομ που παρευρίσκεται στην COP30, αναφερόμενος στις υπαναχωρήσεις της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου όσον αφορά την ενέργεια και το κλίμα.

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Σχεδιάζει αυστηρότερους νόμους για την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών από κυβερνοεπιθέσεις
Κόσμος 12.11.25

Μεγάλη Βρετανία: Σχεδιάζει αυστηρότερους νόμους για την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών από κυβερνοεπιθέσεις

Η Μεγάλη Βρετανία σχεδιάζει να απαιτήσει από τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στο δημόσιο, να λάβουν μέτρα απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις

Σύνταξη
Παναμάς: Κατάσχεσαν 12 τόνους κοκαΐνης με προορισμό τις ΗΠΑ
Παναμάς 12.11.25

Κατάσχεσαν 12 τόνους κοκαΐνης

Επιχείρηση των αρχών του Παναμά σε πλοίο που είχε αναχωρήσει από την Κολομβία με προορισμό τις ΗΠΑ οδήγησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση 12 τόνων κοκαΐνης.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Πώς θα απαντήσει σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters
Reuters 12.11.25

Πώς θα απαντήσει η Βενεζουέλα σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ

Η πραγματικότητα οδήγησε την κυβέρνηση του Μαδούρο να σχεδιάσει δύο πιθανές στρατηγικές τις οποίες θα εφαρμόσει για να αμυνθεί σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αναφέρει το Reuters.

Σύνταξη
Παρτιζάν – Μονακό 78-76: Νικητές στο θρίλερ οι Σέρβοι – Ιστορική αγκαλιά Ομπράντοβιτς – Σπανούλη (vid)
Euroleague 12.11.25

Νίκη της Παρτιζάν επί της Μονακό με 78-76 και ιστορική αγκαλιά Ομπράντοβιτς - Σπανούλη (vid)

Η Παρτιζάν προηγήθηκε με 74-54 στο 33', η Μονακό απάντησε με 22-0 σερί (74-76), όμως τελικά η ομάδα του Ζοτς αντέξε και νίκησε στο θρίλερ με 78-76. Αγκαλιάστηκαν στο τέλος Ομπράντοβιτς και Σπανούλης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπόκο Χαράμ εναντίον Ισλαμικού Κράτους: Η μάχη των ισλαμιστών για τη Νιγηρία [Βίντεο]
Κόσμος 12.11.25

Μπόκο Χαράμ εναντίον Ισλαμικού Κράτους: Η μάχη των ισλαμιστών για τη Νιγηρία

Μάχη μεταξύ των τρομοκρατικών οργανώσεων που παλεύουν για τον έλεγχο του βορρά έχει ξεσπάσει στη λίμνη Τσαντ έχει ξεσπάσει εδώ και μερικές ημέρες με την Νιγηριανή Αεροπορία να μπαίνει στη μάχη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
