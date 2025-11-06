Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η πολύνεκρη πλημμύρα της Αττικής το 1961
Ιστορικό Αρχείο 06 Νοεμβρίου 2025 | 08:30

Η πολύνεκρη πλημμύρα της Αττικής το 1961

Οι τραγικές στιγμές μίας από τις πιο πολύνεκρες πλημμύρες στην πρωτεύουσα και τις γύρω περιοχές

Γιάννης Θ. Διαμαντής
ΚείμενοΓιάννης Θ. Διαμαντής
A
A
Vita.gr
Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Spotlight

Στις 6 Νοεμβρίου 1961, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της ελληνικής κοινής γνώμης έχει συγκεντρώσει η ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμανλή, όμως όλα θα τα αλλάξη μια πρωτοφανής νυχτερινή νεροποντή, η οποία πλημμυρίζει την Αθήνα και τις γύρω περιοχές οδηγώντας τελικά στον θάνατο 43 ανθρώπους και προκαλώντας ανυπολόγιστης αξίας ζημιές σε πολλές εκατοντάδες σπίτια.

Όπως αναφέρει «ΤΟ ΒΗΜΑ» της 7ης Νοεμβρίου 1961:

«Δεκάδες νεκροί, αρκεταί εκατοντάδες τραυματίαι, πολλαί χιλιάδες άστεγοι και εκτεταμέναι ζημίαι, των οποίων η αξία δεν δύναται αμέσως να εκτιμηθή, υπήρξαν το αποτέλεσμα μιας νεροποντής εις το αστικόν σύμπλεγμα της Πρωτευούσης, συμπεριλαμβανομένου του Πειραιώς και των προαστίων.

»Η νεροποντή υπήρξε πράγματι μεγάλη και συνωδεύετο υπό σφοδροτάτου ανέμου ο οποίος εις μερικάς στιγμάς έφθανε την βιαιότητα του κυκλώνος κατά την νύκτα της Κυριακής προς την Δευτέραν.

(…)

»Τα θύματα και αι καταστροφαί που εσημειώθησαν την προπαρελθούσαν νύκτα εις τας Αθήνας θα ημπορούσαν να συμβούν και συχνά συμβαίνουν εις αγροτικάς και ΑΝΟΡΓΑΝΩΤΟΣ περιφερείας άλλων χωρών, ποτέ όμως εις τας μεγαλοπόλεις και μάλιστα εις τας ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΩΝ.

»Αυτό αποδεικνύει ότι αι Αθήναι είναι πόλις ανοργάνωτος, όπου τα πάντα σταματούν ή ανατρέπονται με την πρώτην σοβαράν κακοκαιρίαν».

«ΤΟ ΒΗΜΑ», 7.11.1961, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ»

Σύμφωνα με «ΤΑ ΝΕΑ» της 6ης Νοεμβρίου:

«Καταρρακτώδεις βροχαί συνοδευόμεναι υπό αναρριθμήτων κεραυνών και χαλάζης μετέβαλον τας Αθήνας εις απέραντον τέλμα. Πολλαί κεντρικαί οδοί της πρωτευούσης, ως η οδός Κοραή, Σίνα, Ομήρου, Βουκουρεστίου, Πατησίων, Αλεξάνδρας, Συγγρού κλπ. είχον μεταβληθή εις ορμητικούς χειμάρρους, ενώ αρκετά αυτοκίνητα είχον αποκλεισθή εις το μέσον αυτών μη δυνάμενα να προχωρήσουν λόγω του ύψους των υδάτων.

«ΤΑ ΝΕΑ», 6.11.1961, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

»Υπολογίζεται ότι άνω των 1.500 οικιών επλημμύρισαν και 700 αυτοκίνητα ακινητοποιήθησαν εις Αθήνας. Εις τον Πειραιά επικρατεί η ίδια τραγική κατάστασις. Όλα τα μέσα των Σωμάτων Ασφαλείας, ελικόπτερα της Αεροπορίας, βυτιοφόρα και βάρκες του Στρατού επιστρατεύθησαν προς παροχήν βοηθείας εις τους πλημμυροπαθείς».

«ΤΑ ΝΕΑ», 6.11.1961, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

«Υπολογίζεται ότι τα 60%  των υπογείων των Αθηνών επλημμύρισαν, ενώ δεκάδες πλινθόκτιστοι οικίαι των συνοικισμών Δουργουτίου, Ασυρμάτου, Μεταξουργείου, Περιστερίου κλπ κατέρρευσαν ή κατέστησαν ακατοίκητοι»

Τεράστιες ζημιές καταγράφηκαν σε περιοχές όπως το Μπουρνάζι και τα Νέα Λιόσια αλλά και το Νέο Φάληρο, το Μοσχάτο και τα Καμίνια.

«ΤΑ ΝΕΑ», 7.11.1961, Ιστορικό Αρχείο

«Συνεπεία των πλημμυρών εις τας περιοχάς του Νέου Φαλήρου, του Μοσχάτου και των Καμινίων διεκόπησαν άπασαι αι συγκοινωνίαι μεταξύ των δύο πόλεων. Διεκόπη ωσαύτως και η συγκοινωνία δια του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Πραγματικήν λιμνοθάλασσαν εμφανίζει η περιοχή Νέου Φαλήρου – Μοσχάτου.

»Ο Κηφισσός έχει υπερχειλίσει (…) κατεστράφησαν δύο γέφυραι διά τους πεζούς (…) Τεραστία είναι η έκτασις των ζημιών αι οποίαι υπερβαίνουν και αυτάς τα ζημίας αι οποίαι υπερβαίνουν και αυτάς τας ζημιάς αι οποίαι είχον σημειωθή κατά τας μεγάλας πλημμύρας του 1955 και 1935».

Την επόμενη ημέρα της νεροποντής, η περιοχή Μπουρνάζι, στο Περιστέρι, και τα Νέα Λιόσια παρουσίαζαν μια εικόνα πρωτόγνωρη.

«ΤΑ ΝΕΑ», 6.11.1961, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

«Τραγικήν όψιν παρουσίαζαν σήμερον την πρωίαν οι συνοικισμοί Μπουρνάζι και Κάτω Λιοσίων, όπου περί τους 20.000 κάτοικοι ημίγυμνοι είχον εξέλθει εις τας οδούς με την απόγνωσιν ζωγραφισμένην εις τα πρόσωπά των, συνεπεία των καταστροφών τας οποίας επροκάλεσεν η νυκτερινή θεομηνία».

«ΤΑ ΝΕΑ», 6.11.1961, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

»Αι οικίαι του συνοικισμού Μπουρνάζι επλημμύρισαν συνεπεία καταρρεύσεως του παρά την εκκλησίαν Παναγίτσα φράγματος του χειμάρρου του Αγίου Φανουρίου. Μέχρι της στιγμής ανεσύρθησαν εκ των ερειπίων 13 νεκροί (…) Εις τον συνοικισμόν Άγιος Ιωάννης παρά τις Τρεις Γέφυρες όπου ευρίσκονται δύο βουστάσια, επνίγησαν 50 αγελάδες» επίσης ανάμεσα στα οικόσιτα ζώα  που βρέθηκαν νεκρά ήταν και «τρία γαϊδουράκια, επτά σκυλιά, δύο γάτες, μια κατσίκα και 30 κόττες, που επνίγηκαν».

Δεκάδες κάτοικοι ανέβηκαν στις στέγες των σπιτιών τους για να μην παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά.

«ΤΑ ΝΕΑ», 6.11.1961, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Όπως αναφέρει το «ΤΟ ΒΗΜΑ» της 7ης Νοεμβρίου «Το νερό σάρωνε τα πάντα. Όσοι άνθρωποι είχαν σκαρφαλώσει στις στέγες κύτταζαν με δέος τα θολά κύματα που έρχονταν το ένα πίσω από το άλλο και γκρέμιζαν και κατέστρεφαν. Πολλά σπίτια πέφταν με πάταγο και έθαβαν κάτω από τα ερείπια και μέσα στις λάσπες  εκείνους που δεν πρόφτασαν να ξεφύγουν.

»Στο νερό επιπλέουν τώρα πτώματα ανθρώπων, πτώματα οικιακών ζώων, έπιπλα, κλινοστρωμνές, οικιακά σκεύη, κρεβάτια…Οι άνθρωποι αδυνατούν να προσφέρουν ο ένας στον άλλον βοήθεια…»

«ΤΑ ΝΕΑ», 6.11.1961, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

«Διετέθη ελικόπτερον της αεροπορίας το οποίον παραλαμβάνει άτομα που απεκλείσθησαν εις οροφάς οικιών. Το εν λόγω ελικόπτερον δεν ηδυνήθη να παραλάβη τους προαναφερθέντας πέντε αξιωματικούς της αεροπορίας λόγω του ισχυρώς πνέοντος ανέμου»

Καθώς οι ώρες περνούσαν ο αριθμός των νεκρών αυξανόταν.

«ΤΟ ΒΗΜΑ», 7.11.1961, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ»

Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν μέσα σε λίγες ώρες χάσει τα πάντα. Τους μοιράστηκαν ψωμί και ρούχα και για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιήθηκαν βάρκες.

«Ο Στρατός διένειμε περί τους 9.000 άρτους. Και αι υπηρεσία του υπουργείου Προνοίας διένειμαν δέματα με τρόφιμα και ρουχισμόν (…) Βάρκες στις λιμνοθάλασσες των συνοικιών. Στο Μοσχάτο, τα Καμίνια και το Περιστέρι, οι κάτοικοι έκαναν ευρύτατη χρήσι λέμβων»

Κατά τραγική συγκυρία και κατά μεγάλο ποσοστό λόγω της καταστροφικής ανθρώπινης παρέμβασης στη φύση, οι εικόνες αυτές επαναλήφθηκαν ως σήμερα πολλές φορές ακόμα σε πολλά σημεία της χώρας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
ΟΤ FORUM: Ανοίγει η αυλαία του 6ου ΟΤ FORUM -Η επιχείρηση του μέλλοντος

ΟΤ FORUM: Ανοίγει η αυλαία του 6ου ΟΤ FORUM -Η επιχείρηση του μέλλοντος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Τράπεζες: Προς καθαρά κέρδη 4,4 δισ. ευρώ το 2025 οι συστημικοί όμιλοι

Τράπεζες: Προς καθαρά κέρδη 4,4 δισ. ευρώ το 2025 οι συστημικοί όμιλοι

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Ιστορικό Αρχείο
H Δίκη των Έξι: Η δικαστική κάθαρση στο δράμα της Μικρασιατικής Καταστροφής
Ιστορικό Αρχείο 31.10.25

Το δράμα της Δίκης των Έξι

Πώς εξελίχθηκε η ιστορική Δίκη των Έξι για τη Μικρασιατική Καταστροφή

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιώργος Σεφέρης: Ο μυθικός χώρος του
Χρέος ανεξόφλητο 24.10.25

Γιώργος Σεφέρης: Γλώσσα βιωμένη

Ο Σεφέρης μιλά με συγκεκριμένες λέξεις για συγκεκριμένα πράγματα μέσα από τη λειτουργία της συγκεκριμένης του εμπειρίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ντόρις Λέσινγκ: Όλοι ήμασταν κομμουνιστές τότε
Ποιες αρχές; 22.10.25

Ντόρις Λέσινγκ: Quite possible

Οι άνθρωποι φτιάχνονται από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Διονύσης Σαββόπουλος: Το 1989 και «ο καιρός της μετάνοιας»
Ιστορικό Αρχείο 22.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ήρθε ο καιρός της μετάνοιας»

Όσα έλεγε ο Διονύσης Σαββόπουλος σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Ταχυδρόμος» το 1989 - «Ας μην μιλάω τώρα εγώ για τα τραγούδια μου. Αλλού αισθάνομαι ότι προχώρησα κι αλλού όχι»

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η μαύρη λίστα της Paramount: Το στούντιο βάζει στο στόχαστρο τους πολιτικοποιημένους σταρ του Χόλιγουντ
Νέος Μακαρθισμός 06.11.25

Η μαύρη λίστα της Paramount: Το στούντιο βάζει στο στόχαστρο τους πολιτικοποιημένους σταρ του Χόλιγουντ

Το νέο αφεντικό της Paramount και στενός φίλους του Τραμπ, Ντέιβιντ Έλισον, είναι έτοιμος να βάλει σε «μαύρη λίστα» και να κόψει δουλειές από τους πολιτικοποιημένους σταρ αν δεν συμμορφωθούν, σύμφωνα με το Variety.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βορίζια: Στο μικροσκόπιο των Αρχών το βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς με καλάσνικοφ από ψηλά – Αναζητείται και δεύτερο άτομο
Δείτε το βίντεο 06.11.25

Βορίζια: Στο μικροσκόπιο των Αρχών το βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς με καλάσνικοφ από ψηλά – Αναζητείται και δεύτερο άτομο

Το βίντεο-ντοκουμέντο για το μακελειό στα Βορίζια που δημοσιεύει το in, έφτασε ανώνυμα στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ και οδήγησε στο να μπουν στο κάδρο οι δύο άντρες

Σύνταξη
ΝΔ: Κρίση χωρίς επιστροφή σηματοδοτεί η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών για τα ΕΛΤΑ
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

ΝΔ: Κρίση χωρίς επιστροφή σηματοδοτεί η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών για τα ΕΛΤΑ

Βαθαίνει το χάσμα μεταξύ κυβερνητικού κέντρου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Ο παραγκωνισμός που αισθάνονται πολλοί βουλευτές από την «επιτελική» διακυβέρνηση. Η δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση για ΕΛΤΑ. Δεν εκτονώνει το βαρύ κλίμα η παραίτηση του CEO.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Η Γουόλ Στριτ δεν ήθελε δήμαρχο τον Μαμντάνι – Αλλά είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί μαζί του
Αποδοχή ήττας; 06.11.25

Νέα Υόρκη: Η Γουόλ Στριτ δεν ήθελε δήμαρχο τον Μαμντάνι – Αλλά είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί μαζί του

Προσπάθησαν να αποτρέψουν την εκλογή του, ξόδεψαν χρήματα, πίεσαν κόσμο να ψηφίσει άλλους. Τώρα ελπίζουν να βρουν τρόπο να συνεργαστούν με τον Μαμντάνι. Κανείς δεν φεύγει από το κέντρο του καπιταλισμού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σηκώνει αυλαία το 6ο ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος
OT FORUM 06.11.25

Σηκώνει αυλαία το 6ο ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος

Στην πρώτη ημέρα του 6ου ΟΤ FORUM κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικής και οικονομικής σκηνής του τόπου τοποθετούνται για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας

Σύνταξη
Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει «γενικευμένες» παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Τυνησία
Κόσμος 06.11.25

Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει «γενικευμένες» παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Τυνησία

Η ΜΚΟ αναφέρεται σε «ανατριχιαστικές μαρτυρίες για απάνθρωπη σεξουαλική βία, ξυλοδαρμούς και άλλες μορφές βασανιστηρίων και σκληρής μεταχείρισης από την τυνησιακή Εθνική Φρουρά». Επικρίσεις και για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνταξη
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – «Να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία»
Ελλάδα 06.11.25

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – «Να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία»

Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ζητούν να καλυφθούν άμεσα τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία, να γίνουν μόνιμοι διορισμοί και να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς. Στις 12 το συλλαλητήριο στα Προπύλαια

Σύνταξη
Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»
Λογοτεχνία 06.11.25

Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»

«Το γράψιμο είναι γράψιμο και σκέψη από το μηδέν. Στην πάλη δεν μαθαίνεις κάτι αν δεν το επαναλάβεις εκατοντάδες φορές», λέει μεταξύ άλλων ο Τζον Ίρβινγκ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ο γρίφος των κλειστών ακινήτων: Πώς θα πέσουν σπίτια στην αγορά – Επέκταση των φοροαπαλλαγών ζητάει η ΠΟΜΙΔΑ
Στεγαστικό 06.11.25

Ο γρίφος των κλειστών ακινήτων: Πώς θα πέσουν σπίτια στην αγορά – Επέκταση των φοροαπαλλαγών ζητάει η ΠΟΜΙΔΑ

H ΠΟΜΙΔΑ ζητάει να επεκταθούν οι φοροαπαλλαγές για εισοδήματα από ενοίκια σε όλα τα διαμερίσματα που περνάνε στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης. Προτάσεις της ΕΕΚΕ για κοινωνικά ομόλογα

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο