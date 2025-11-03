Ο Κάρλος Μαθόν, ο πρόεδρος της ανατολικής ισπανικής περιφέρειας της Βαλένθια, υπέκυψε στην οργή των πολιτών και στην πολιτική πίεση και παραιτήθηκε λόγω της κακής διαχείρισης των καταστροφικών πλημμυρών που στοίχισαν τη ζωή σε 229 άτομα στην περιοχή το 2024.

Είχε αρνηθεί πέρσι να παραιτηθεί ο πρόεδρος της Βαλένθια

Ο Μαθόν, μέλος του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP), παρέμεινε στη θέση του παρά τις εκκλήσεις να παραιτηθεί, αφού αποκαλύφθηκε ότι πέρασε περισσότερες από τρεις ώρες γευματίζοντας με μία δημοσιογράφο, ενώ οι πλημμύρες έπλητταν την περιοχή και άνθρωποι πνίγονταν στα σπίτια, τα γκαράζ και τα αυτοκίνητά τους, όπως αναφέρει ο Guardian.

Η επίμονη άρνησή του να παραιτηθεί προκάλεσε μια σειρά μαζικών διαδηλώσεων σε όλη τη Βαλένθια, πολλές από τις οποίες είχαν ως σύνθημα: «Λάσπη στα χέρια μας, αίμα στα δικά του». Μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι το 75% των κατοίκων της Βαλένθια πίστευαν ότι ο Μαθόν έπρεπε να παραιτηθεί.

Ωστόσο, τη Δευτέρα, ο Μαθόν υπέκυψε στο αναπόφευκτο και ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από την περιφερειακή προεδρία.

Ο Μαθόν είχε προηγουμένως επιμείνει ότι «καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν διαθέτει τα μέσα για να αλλάξει, να σταματήσει ή να αποφύγει ένα επεισόδιο καταρρακτώδους βροχής που καταρρίπτει τα ιστορικά ρεκόρ βροχοπτώσεων σε μια δεδομένη περιοχή, σε μια δεδομένη χρονική στιγμή».

Η οργή για την αντίδραση της κυβέρνησής του στην συγκεκριμένη κρίση – και κυρίως για το γεγονός ότι η ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης στάλθηκε στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών μετά τις 8 το βράδυ της ημέρας των πλημμυρών – κορυφώθηκε στην κρατική τελετή μνήμης για τα θύματα που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη στη Βαλένθια.

Είχε παραδεχτεί ότι «υπήρχαν πράγματα που θα έπρεπε να είχαν λειτουργήσει καλύτερα».

Ο Μαθόν έφτασε στην τελετή, που πραγματοποιήθηκε στην πρώτη επέτειο της καταστροφής, και τον υποδέχτηκαν με φωνές αποκαλώντας τον «δολοφόνο», «δειλό» και λέγοντάς του ότι «πρέπει να είσαι στη φυλακή».

Νωρίτερα την ίδια μέρα, είχε παραδεχτεί ότι «υπήρχαν πράγματα που θα έπρεπε να είχαν λειτουργήσει καλύτερα».

Σε εξέλιξη έρευνα για τις φονικές πλημμύρες

Σε εξέλιξη είναι μια κοινοβουλευτική έρευνα για τα γεγονότα της 29ης Οκτωβρίου 2024, καθώς και μια έρευνα από έναν δικαστή στη Βαλένθια για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στοιχεία για εγκλήματα αμέλειας που προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

Η δημοσιογράφος εξέδωσε δήλωση στην οποία επιβεβαίωσε ότι το γεύμα της με τον Μαθόν ξεκίνησε στις 3 μ.μ. και διήρκεσε μέχρι τις 6.30 μ.μ. ή 6.45 μ.μ., αλλά δήλωσε ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης που εξελισσόταν σε ολόκληρη την περιοχή.

«Σε κάποιο σημείο κατά τη διάρκεια του γεύματος, ο πρόεδρος άρχισε να λαμβάνει τηλεφωνήματα που διέκοπταν επανειλημμένα τη συζήτησή μας», είπε. «Εγώ παρέμεινα στο εστιατόριο, έχοντας πλήρη άγνοια αυτών των επικοινωνιών. Δεν έκανα ερωτήσεις, δεν συμμετείχα, ούτε καν έμαθα για το περιεχόμενό τους, και ο πρόεδρος δεν μου εξέφρασε ποτέ καμία ανησυχία σχετικά με αυτά».

Η δημοσιογράφος αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του δικαστή στη Βαλένθια τη Δευτέρα, αναφέρει ο Guardian.

Ο Μαθόν είχε αρχικά δηλώσει ότι έφτασε στο κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων, ή στο Κέντρο Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Συντονισμού (Cecopi), μετά τις 7 μ.μ. εκείνης της ημέρας. Η ειδοποίηση τελικά στάλθηκε στις 8.11 μ.μ., οπότε και τα περισσότερα θύματα είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους.

Παραμένει ασαφές τι έκανε ο Μαθόν μεταξύ του τέλους του γεύματος και της άφιξής του στο κέντρο ελέγχου.

Ο Μαθόν διευκρίνισε αργότερα ότι δεν είχε φτάσει στο Cecopi μέχρι τις 8:28 μ.μ. – σχεδόν 20 λεπτά μετά την καθυστερημένη προειδοποίηση – αλλά είπε ότι δεν είχε αλλάξει την εκδοχή του για τα γεγονότα. «Δεν καταλαβαίνω αυτό το θέμα με την αλλαγή της εκδοχής μου», είπε. «Προφανώς, οι 8:28 μ.μ. είναι μετά τις 7:30 μ.μ. Αυτό είναι γεγονός».

Παραμένει ασαφές τι έκανε ο Μαθόν μεταξύ του τέλους του γεύματος και της άφιξής του στο κέντρο ελέγχου.

Τα πρόσωπα πίσω από τον πρόεδρο

Σύμφωνα με τον Guardian, στις αρχές Οκτωβρίου, η ανακριτική δικαστής Νούρια Ρουίθ Τομπάρα αρνήθηκε να αρχειοθετήσει την έρευνα για τις ενέργειες της τότε υπουργού Δικαιοσύνης και Εσωτερικών του Μαθόν, Σαλομέ Πράδα.

Είπε ότι υπήρχαν στοιχεία που υποδηλώνουν «βαριά αμέλεια» στην υπόθεση.

Η Ρουίθ Τομπάρα περιέγραψε τη φυσική καταστροφή ως «ένα δαιμονικό επεισόδιο, μια πραγματική κόλαση καταστροφής, θανάτου και τελικά σκοταδιού». Είπε επίσης ότι υπήρχαν «συντριπτικές αποδείξεις αμέλειας», προσθέτοντας ότι υπήρξε «προφανής καθυστέρηση» στη σύγκληση της Cecopi, καθώς και «απαράδεκτη καθυστέρηση στην αποστολή προειδοποιήσεων στους πολίτες».

Είπε ότι υπήρχαν στοιχεία που υποδηλώνουν «βαριά αμέλεια» στην υπόθεση, «λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο το εξαιρετικά σοβαρό θανατηφόρο αποτέλεσμα, αλλά και την αργοπορία στην υιοθέτηση των μέτρων και τον εσφαλμένο χαρακτήρα τους».

Η Πράδα, εν τω μεταξύ, επέμεινε ότι ενήργησε «με τον καλύτερο δυνατό τρόπο» καθώς προσπάθησε να ανταποκριθεί στην κρίση. Ωστόσο, παραδέχτηκε επίσης ότι δεν είχε καμία εμπειρία στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μέχρι που διορίστηκε υπουργός Εσωτερικών τρεις μήνες πριν από τις πλημμύρες.

«Δεν είχα καμία θεσμική ή πολιτική θέση σχετική με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μέχρι εκείνη τη στιγμή», δήλωσε στο δικαστήριο φέτος.

Επίσης, αποκαλύφθηκε ότι η αντιπρόεδρος του Μαθόν, Σουζάνα Καμαρέρο, έφυγε από μια συνάντηση της Cecopi για να παραστεί σε μια τελετή απονομής βραβείων αργά το απόγευμα της 29ης Οκτωβρίου 2024.