newspaper
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ισπανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βαλένθια μετά τη δημόσια κατακραυγή για τις θανατηφόρες πλημμύρες
Κόσμος 03 Νοεμβρίου 2025 | 11:09

Ισπανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βαλένθια μετά τη δημόσια κατακραυγή για τις θανατηφόρες πλημμύρες

Ο Κάρλος Μαθόν, πρόεδρος της Βαλένθια της Ισπανίας, παραιτήθηκε μετά τις κατηγορίες για κακή διαχείριση των πλημμυρών του 2024 που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα μυστικά των αιωνόβιων: Πάμε για τα 100

Τα μυστικά των αιωνόβιων: Πάμε για τα 100

Spotlight

Ο Κάρλος Μαθόν, ο πρόεδρος της ανατολικής ισπανικής περιφέρειας της Βαλένθια, υπέκυψε στην οργή των πολιτών και στην πολιτική πίεση και παραιτήθηκε λόγω της κακής διαχείρισης των καταστροφικών πλημμυρών που στοίχισαν τη ζωή σε 229 άτομα στην περιοχή το 2024.

Είχε αρνηθεί πέρσι να παραιτηθεί ο πρόεδρος της Βαλένθια

Ο Μαθόν, μέλος του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP), παρέμεινε στη θέση του παρά τις εκκλήσεις να παραιτηθεί, αφού αποκαλύφθηκε ότι πέρασε περισσότερες από τρεις ώρες γευματίζοντας με μία δημοσιογράφο, ενώ οι πλημμύρες έπλητταν την περιοχή και άνθρωποι πνίγονταν στα σπίτια, τα γκαράζ και τα αυτοκίνητά τους, όπως αναφέρει ο Guardian.

Η επίμονη άρνησή του να παραιτηθεί προκάλεσε μια σειρά μαζικών διαδηλώσεων σε όλη τη Βαλένθια, πολλές από τις οποίες είχαν ως σύνθημα: «Λάσπη στα χέρια μας, αίμα στα δικά του». Μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι το 75% των κατοίκων της Βαλένθια πίστευαν ότι ο Μαθόν έπρεπε να παραιτηθεί.

Ωστόσο, τη Δευτέρα, ο Μαθόν υπέκυψε στο αναπόφευκτο και ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από την περιφερειακή προεδρία.

Καταστροφικές πλημμύρες στη Βαλένθια. REUTERS/Nacho Doce

Ο Μαθόν είχε προηγουμένως επιμείνει ότι «καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν διαθέτει τα μέσα για να αλλάξει, να σταματήσει ή να αποφύγει ένα επεισόδιο καταρρακτώδους βροχής που καταρρίπτει τα ιστορικά ρεκόρ βροχοπτώσεων σε μια δεδομένη περιοχή, σε μια δεδομένη χρονική στιγμή».

Η οργή για την αντίδραση της κυβέρνησής του στην συγκεκριμένη κρίση – και κυρίως για το γεγονός ότι η ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης στάλθηκε στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών μετά τις 8 το βράδυ της ημέρας των πλημμυρών – κορυφώθηκε στην κρατική τελετή μνήμης για τα θύματα που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη στη Βαλένθια.

Είχε παραδεχτεί ότι «υπήρχαν πράγματα που θα έπρεπε να είχαν λειτουργήσει καλύτερα».

Ο Μαθόν έφτασε στην τελετή, που πραγματοποιήθηκε στην πρώτη επέτειο της καταστροφής, και τον υποδέχτηκαν με φωνές αποκαλώντας τον «δολοφόνο», «δειλό» και λέγοντάς του ότι «πρέπει να είσαι στη φυλακή».

Νωρίτερα την ίδια μέρα, είχε παραδεχτεί ότι «υπήρχαν πράγματα που θα έπρεπε να είχαν λειτουργήσει καλύτερα».

Σε εξέλιξη έρευνα για τις φονικές πλημμύρες

Σε εξέλιξη είναι μια κοινοβουλευτική έρευνα για τα γεγονότα της 29ης Οκτωβρίου 2024, καθώς και μια έρευνα από έναν δικαστή στη Βαλένθια για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στοιχεία για εγκλήματα αμέλειας που προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

Η δημοσιογράφος εξέδωσε δήλωση στην οποία επιβεβαίωσε ότι το γεύμα της με τον Μαθόν ξεκίνησε στις 3 μ.μ. και διήρκεσε μέχρι τις 6.30 μ.μ. ή 6.45 μ.μ., αλλά δήλωσε ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης που εξελισσόταν σε ολόκληρη την περιοχή.

«Σε κάποιο σημείο κατά τη διάρκεια του γεύματος, ο πρόεδρος άρχισε να λαμβάνει τηλεφωνήματα που διέκοπταν επανειλημμένα τη συζήτησή μας», είπε. «Εγώ παρέμεινα στο εστιατόριο, έχοντας πλήρη άγνοια αυτών των επικοινωνιών. Δεν έκανα ερωτήσεις, δεν συμμετείχα, ούτε καν έμαθα για το περιεχόμενό τους, και ο πρόεδρος δεν μου εξέφρασε ποτέ καμία ανησυχία σχετικά με αυτά».

REUTERS/Susana Vera

Η δημοσιογράφος αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του δικαστή στη Βαλένθια τη Δευτέρα, αναφέρει ο Guardian.

Ο Μαθόν είχε αρχικά δηλώσει ότι έφτασε στο κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων, ή στο Κέντρο Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Συντονισμού (Cecopi), μετά τις 7 μ.μ. εκείνης της ημέρας. Η ειδοποίηση τελικά στάλθηκε στις 8.11 μ.μ., οπότε και τα περισσότερα θύματα είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους.

Παραμένει ασαφές τι έκανε ο Μαθόν μεταξύ του τέλους του γεύματος και της άφιξής του στο κέντρο ελέγχου.

Ο Μαθόν διευκρίνισε αργότερα ότι δεν είχε φτάσει στο Cecopi μέχρι τις 8:28 μ.μ. – σχεδόν 20 λεπτά μετά την καθυστερημένη προειδοποίηση – αλλά είπε ότι δεν είχε αλλάξει την εκδοχή του για τα γεγονότα. «Δεν καταλαβαίνω αυτό το θέμα με την αλλαγή της εκδοχής μου», είπε. «Προφανώς, οι 8:28 μ.μ. είναι μετά τις 7:30 μ.μ. Αυτό είναι γεγονός».

Παραμένει ασαφές τι έκανε ο Μαθόν μεταξύ του τέλους του γεύματος και της άφιξής του στο κέντρο ελέγχου.

Τα πρόσωπα πίσω από τον πρόεδρο

Σύμφωνα με τον Guardian, στις αρχές Οκτωβρίου, η ανακριτική δικαστής Νούρια Ρουίθ Τομπάρα αρνήθηκε να αρχειοθετήσει την έρευνα για τις ενέργειες της τότε υπουργού Δικαιοσύνης και Εσωτερικών του Μαθόν, Σαλομέ Πράδα.

Είπε ότι υπήρχαν στοιχεία που υποδηλώνουν «βαριά αμέλεια» στην υπόθεση.

Η Ρουίθ Τομπάρα περιέγραψε τη φυσική καταστροφή ως «ένα δαιμονικό επεισόδιο, μια πραγματική κόλαση καταστροφής, θανάτου και τελικά σκοταδιού». Είπε επίσης ότι υπήρχαν «συντριπτικές αποδείξεις αμέλειας», προσθέτοντας ότι υπήρξε «προφανής καθυστέρηση» στη σύγκληση της Cecopi, καθώς και «απαράδεκτη καθυστέρηση στην αποστολή προειδοποιήσεων στους πολίτες».

REUTERS/Eva Manez

Είπε ότι υπήρχαν στοιχεία που υποδηλώνουν «βαριά αμέλεια» στην υπόθεση, «λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο το εξαιρετικά σοβαρό θανατηφόρο αποτέλεσμα, αλλά και την αργοπορία στην υιοθέτηση των μέτρων και τον εσφαλμένο χαρακτήρα τους».

Η Πράδα, εν τω μεταξύ, επέμεινε ότι ενήργησε «με τον καλύτερο δυνατό τρόπο» καθώς προσπάθησε να ανταποκριθεί στην κρίση. Ωστόσο, παραδέχτηκε επίσης ότι δεν είχε καμία εμπειρία στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μέχρι που διορίστηκε υπουργός Εσωτερικών τρεις μήνες πριν από τις πλημμύρες.

«Δεν είχα καμία θεσμική ή πολιτική θέση σχετική με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μέχρι εκείνη τη στιγμή», δήλωσε στο δικαστήριο φέτος.

Επίσης, αποκαλύφθηκε ότι η αντιπρόεδρος του Μαθόν, Σουζάνα Καμαρέρο, έφυγε από μια συνάντηση της Cecopi για να παραστεί σε μια τελετή απονομής βραβείων αργά το απόγευμα της 29ης Οκτωβρίου 2024.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πολυεθνικές: Το αίνιγμα του 2026 ταλαιπωρεί τους μάνατζερς

Πολυεθνικές: Το αίνιγμα του 2026 ταλαιπωρεί τους μάνατζερς

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα μυστικά των αιωνόβιων: Πάμε για τα 100

Τα μυστικά των αιωνόβιων: Πάμε για τα 100

Τράπεζες
UniCredit: Πώς η Alpha Bank μπορεί να σώσει την παρτίδα για τον Ορσέλ

UniCredit: Πώς η Alpha Bank μπορεί να σώσει την παρτίδα για τον Ορσέλ

inWellness
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ζόραν Μαμντάνι: Το φαβορί για δήμαρχος Νέας Υόρκης που μπορεί να γίνει αντίπαλο δέος στον Τραμπ
Ζόραν Μαμντάνι 03.11.25

Αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές της Νέας Υόρκης - Ένας 34χρονος μουσουλμάνος σοσιαλιστής απειλεί τον Τραμπ

Ο Ζόραν Μαμντάνι ετοιμάζεται να γράψει ιστορία - Οι εκλογές της Νέας Υόρκης είναι το «μικρόβιο που θα μολύνει» την Αμερική του Τραμπ;

Σύνταξη
Ληστεία στο Λούβρο: Ερασιτέχνες, όχι επαγγελματίες, πραγματοποίησαν την κλοπή – Ζευγάρι με παιδιά ανάμεσά τους
Τι λέει η εισαγγελέας 03.11.25

«Ερασιτέχνες, όχι επαγγελματίες»: Ζευγάρι με παιδιά μεταξύ των συλληφθέντων για την κλοπή στο Λούβρο

«...είναι ένα είδος εγκληματικότητας που γενικά δεν συνδέουμε με τα ανώτερα κλιμάκια του οργανωμένου εγκλήματος», δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού για την κλοπή στο Λούβρο

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών – Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης
Κόσμος 03.11.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών – Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης

Το Αφγανιστάν είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στους σεισμούς, καθώς βρίσκεται πάνω σε δύο ενεργά ρήγματα που μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές όταν ενεργοποιηθούν.

Σύνταξη
Η Τουρκία συγκαλεί τους ΥΠΕΞ μουσουλμανικών κρατών με φόντο τις εξελίξεις στη Γάζα
Κόσμος 03.11.25

Η Τουρκία συγκαλεί τους ΥΠΕΞ μουσουλμανικών κρατών με φόντο τις εξελίξεις στη Γάζα

Σύμφωνα με πηγές στο τουρκικό ΥΠΕΞ, ο κ. Φιντάν θα απευθύνει σήμερα έκκληση να δημιουργηθούν μηχανισμοί που θα επιτρέψουν Παλαιστίνιοι να εγγυηθούν την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση του μικρού παραθαλάσσιου θυλάκου

Σύνταξη
Από τον Λουδοβίκο ΙΔ’ έως τον Ντόναλντ Τραμπ – Η ανακαίνιση των επίσημων κτιρίων έχει κάτι να διδάξει
Περί ανακαινίσεων 03.11.25

Από τον Λουδοβίκο ΙΔ’ έως τον Ντόναλντ Τραμπ – Η ανακαίνιση των επίσημων κτιρίων έχει κάτι να διδάξει

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ο μοναδικός ηγέτης που θέλει να «ανακαινίσει» τον οίκο του. Και άλλοι το έκαναν στο παρελθόν και η ιστορία δεν τους ξέχασε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ματωμένες φαβέλες – Ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα, άγρια καταστολή και προεκλογικά «παιχνίδια» στη Βραζιλία
Φτώχεια, βία, αίμα 03.11.25

Ματωμένες φαβέλες – Ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα, άγρια καταστολή και προεκλογικά «παιχνίδια» στη Βραζιλία

Λαϊκή οργή και διχασμός στη Βραζιλία μετά το μακελειό από την αστυνομική επιχείρηση «κατά ναρκο-τρομοκρατών» σε φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο, ένα χρόνο πριν η χώρα οδηγηθεί στις κάλπες

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Ευρώπη των αξιών στον γύψο – Έρευνα αποκαλύπτει τον ρατσισμό των Βρυξελλών
Κόσμος 03.11.25

Η Ευρώπη των αξιών στον γύψο - Έρευνα αποκαλύπτει τον ρατσισμό των Βρυξελλών

Επιστήμονες διαπιστώνουν ότι η Ευρώπη δεν λέει να ξεχάσει τις αποικιοκρατικές καταβολές της, καταγράφοντας τον τρόπο που αντιμετώπισε δύο πρόσφατους πολέμους, της Γάζας και της Ουκρανίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Τραμπ απαντά ότι «είναι μετρημένες» οι μέρες του Μαδούρο στην εξουσία
Βενεζουέλα 03.11.25

Ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι «είναι μετρημένες» οι μέρες του Μαδούρο

«Είναι μετρημένες» οι μέρες του Νικολάς Μαδούρο στην εξουσία, απαντά με κυνισμό ο «ειρηνοποιός» Ντόναλντ Τραμπ, που αμφιβάλλει παράλληλα για το εάν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: 4 νεκροί και φόβοι ακόμα και για εκατοντάδες θύματα από τα 6,3 Ρίχτερ – Εχουν καταρρεύσει σπίτια
Κατέρρευσαν σπίτια 03.11.25

4 νεκροί - Φόβοι ακόμα και για εκατοντάδες θύματα από τα 6,3 Ρίχτερ

Τέσσερις νεκροί έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής στο Αφγανιστάν από τον ισχυρό σεισμό των 6,3 Ρίχτερ, ενώ εκφράζονται φόβοι ακόμα και για εκατοντάδες νεκρούς κάτω από τα συντρίμμια κτισμάτων.

Σύνταξη
Ουκρανία: 6 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις – Οι Ουκρανοί έπληξαν πετρελαϊκό λιμάνι
Ουκρανία - Ρωσία 03.11.25

Πολύνεκρες ρωσικές επιθέσεις και ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκό λιμάνι

Οι δυνάμεις της Ουκρανίας έπληξαν ρωσικό πετρελαϊκο λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, και οι ρωσικές εξαπέλυσαν επιθέσεις σε διάφορες ουκρανικές περιοχές, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διαγράφει τον λογαριασμό της στο Instagram μετά από μια σειρά ανησυχητικών αναρτήσεων
Τι συμβαίνει; 03.11.25

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διαγράφει τον λογαριασμό της στο Instagram μετά από μια σειρά ανησυχητικών αναρτήσεων

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απενεργοποίησε τον λογαριασμό της στο Instagram εν μέσω δημόσιας διαμάχης σχετικά με τo νέο βιβλίο αποκαλύψεων του πρώην συζύγου της Κέβιν Φέντερλαϊν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βορίζια – Αδελφός 56χρονης στο in: Είδα τη Βαγγελιώ πεσμένη στην άσφαλτο – Πρέπει πια να επικρατήσει η λογική
Ελλάδα 03.11.25

Βορίζια – Αδελφός 56χρονης στο in: Είδα τη Βαγγελιώ πεσμένη στην άσφαλτο – Πρέπει πια να επικρατήσει η λογική

Ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών στα Βορίζια περιέγραψε στο in, όλα όσα έζησε

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Άρης: Οι επιστροφές που περιμένει ο Χιμένεθ και ο Πέρεθ
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Οι επιστροφές που περιμένει ο Χιμένεθ και ο Πέρεθ

Ο Χιμένεθ περιμένει τους παίκτες που θα ξεπεράσουν τα προβλήματα τραυματισμών για να καταστρώσει τα αγωνιστικά του πλάνα για το κυριακάτικο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ θέση βασικού διεκδικεί ο Ισπανός εξτρέμ.

Σύνταξη
«Όχι» του ΔΣ Γρεβενών στο σχέδιο για τον υγειονομικό χάρτη της Δ. Μακεδονίας
Αντιρρήσεις 03.11.25

«Όχι» του ΔΣ Γρεβενών στο σχέδιο για τον υγειονομικό χάρτη της Δ. Μακεδονίας

Ο Δήμος Γρεβενών απορρίπτει το σχέδιο για την αναδιοργάνωση και ενίσχυση των Υπηρεσιών και Δομών Υγείας προς όφελος των πολιτών στο πλαίσιο συνολικού σχεδιασμού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Συγκλονίζει μαρτυρία γυναίκας στο in από τα Βορίζια: «Άκουσα φωνές, δεν υπολόγιζα ότι ήταν τραυματίας ή νεκρός»
Ελλάδα 03.11.25

Συγκλονίζει μαρτυρία γυναίκας στο in από τα Βορίζια: «Άκουσα φωνές, δεν υπολόγιζα ότι ήταν τραυματίας ή νεκρός»

Κάτοικος που άκουσε το περιστατικό στα Βορίζια μίλησε στο in και έκανε λόγο για πολλούς πυροβολισμούς στην περιοχή

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ζόραν Μαμντάνι: Το φαβορί για δήμαρχος Νέας Υόρκης που μπορεί να γίνει αντίπαλο δέος στον Τραμπ
Ζόραν Μαμντάνι 03.11.25

Αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές της Νέας Υόρκης - Ένας 34χρονος μουσουλμάνος σοσιαλιστής απειλεί τον Τραμπ

Ο Ζόραν Μαμντάνι ετοιμάζεται να γράψει ιστορία - Οι εκλογές της Νέας Υόρκης είναι το «μικρόβιο που θα μολύνει» την Αμερική του Τραμπ;

Σύνταξη
Λάνθιμος και Έμα Στόουν έδωσαν συνέντευξη για την ταινία τους και κατέληξαν στον Ολυμπιακό (vids)
Μπάσκετ 03.11.25

Λάνθιμος και Έμα Στόουν έδωσαν συνέντευξη για την ταινία τους και κατέληξαν στον Ολυμπιακό (vids)

Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος πήρε συνέντευξη από τον Γιώργο Λάνθιμο και την Έμα Στόουν για τη νέα ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη, όμως κατέληξαν στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Από το Royal Lodge στο Σάντρινγχαμ: Ο Άντριου μεταφέρεται σε ιδιωτικό κτήμα του Καρόλου
Fizz 03.11.25

Από το Royal Lodge στο Σάντρινγχαμ: Ο Άντριου μεταφέρεται σε ιδιωτικό κτήμα του Καρόλου

Μετά τα σκάνδαλα και την οργή της κοινής γνώμης, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ εγκαταλείπει το Royal Lodge και μετακομίζει στο ιδιωτικό Σάντρινγχαμ. Ο Κάρολος καλύπτει προσωπικά το κόστος.

Σύνταξη
«Συμβασιούχοι 17 ετών μένουν χωρίς δουλειά» – Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ
Ελλάδα 03.11.25

«Συμβασιούχοι 17 ετών μένουν χωρίς δουλειά» – Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ

Απεργία ενάντια στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ πραγματοποιείται σήμερα σε Ικαρία και Σάμο - Για «μαύρη ημέρα» στην Αττική όπου σφραγίζονται άμεσα 38 καταστήματα κάνει λόγο ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων

Σύνταξη
Είναι αδιανόητο να αφήσουμε το αδεσποτάκι, κουταβάκι με μειωμένη όραση, Λάκυ χωρίς οικογένεια
Υιοθεσία 03.11.25

Αγκαλιάζουμε το αδεσποτάκι, κουταβάκι, Λάκυ με τη μειωμένη όραση, που τόσο έχει ανάγκη την αγάπη μας

Ο Λάκυ σώθηκε την τελευταία στιγμή από διερχόμενο αυτοκίνητο που κατευθυνόταν προς το μέρος του καθώς βρισκόταν στη μέση της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη Ν. Αττικής.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
PETA: «Τα ζώα πετιούνται σαν σκουπίδια» – Έκκληση στον Αλ-Σίσι να σταματήσει τις βόλτες με καμήλες στις Πυραμίδες
Βίντεο 03.11.25

PETA: «Τα ζώα πετιούνται σαν σκουπίδια» – Έκκληση στον Αλ-Σίσι να σταματήσει τις βόλτες με καμήλες στις Πυραμίδες

Μετά το άνοιγμα του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, η PETA ζητά να διατεθεί μέρος των εσόδων για τη δημιουργία καταφυγίου και την απόσυρση των ζώων από τις τουριστικές διαδρομές στις Πυραμίδες.

Σύνταξη
Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΚΔ’)
Literature 03.11.25

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΚΔ’)

Ο Αριστοτέλης κατάφερε να προλειάνει το έδαφος για τον απογαλακτισμό των επιμέρους επιστημών από τη φιλοσοφία, συνδέοντας έτσι τους παλαιότερους ίωνες φιλοσόφους με τους αλεξανδρινούς επιστήμονες

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Αγώνας δρόμου της ΕΕ για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Τα πιθανά σενάρια
Αβέβαιο 03.11.25

Αγώνας δρόμου της ΕΕ για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Τα πιθανά σενάρια

Η ΕΕ δίνει μάχη με τον χρόνο ώστε να καταλήξει σε μία κοινά αποδεκτή λύση για την οικονομική επικουρία της Ουκρανίας, με εναλλακτικά σχέδια να πέφτουν στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ληστεία στο Λούβρο: Ερασιτέχνες, όχι επαγγελματίες, πραγματοποίησαν την κλοπή – Ζευγάρι με παιδιά ανάμεσά τους
Τι λέει η εισαγγελέας 03.11.25

«Ερασιτέχνες, όχι επαγγελματίες»: Ζευγάρι με παιδιά μεταξύ των συλληφθέντων για την κλοπή στο Λούβρο

«...είναι ένα είδος εγκληματικότητας που γενικά δεν συνδέουμε με τα ανώτερα κλιμάκια του οργανωμένου εγκλήματος», δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού για την κλοπή στο Λούβρο

Σύνταξη
Βορίζια: Το μεσημέρι η κηδεία του 39χρονου – Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις υπό τον φόβο αντιποίνων
Αναζητούνται 3 άτομα 03.11.25

Σε αστυνομικό κλοιό τα Βορίζια ενόψει της κηδείας του 39χρονου - Αύριο στα Χανιά το τελευταίο αντίο στην 56χρονη

Η αστυνομική παρουσία στα Βορίζια είναι ισχυρή και διαρκής, υπό τον φόβο αντιποίνων - Θεωρείται πως όσοι εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό δεν έχουν ακόμη αφοπλιστεί - Αύριο η κηδεία της 56χρονης

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Κεφαλή επί πίνακι: Βεντέτα για την Κέιτ Μίντλετον ανάμεσα σε Άντριου και Γουίλιαμ – «Θα είναι αδυσώπητος»
«Εξοργισμένος» 03.11.25

Κεφαλή επί πίνακι: Βεντέτα για την Κέιτ Μίντλετον ανάμεσα σε Άντριου και Γουίλιαμ – «Θα είναι αδυσώπητος»

Μπορεί επίσημα ο λόγος για την πτώση του πρώην πρίγκιπα Άντριου να είναι η αμφιλεγόμενη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ωστόσο φήμες θέλουν τον Γουίλιαμ να αποφάσισε να «αποκεφαλίσει» τον θείο του εξαιτίας της Κέιτ Μίντλετον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο