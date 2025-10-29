«Βούλιαξαν» Σεβίλλη και Ουέλβα από τις πλημμύρες στην πρώτη καταιγίδα του Φθινοπώρου

Η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας ενεργοποιεί το επιχειρησιακό επίπεδο 1 του Σχεδίου για τον Κίνδυνο από τις Πλημμύρες (PERI) μετά από προειδοποίηση της Ισπανικής Κρατικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας – AEMET. Δεκάδες δρόμοι και πανεπιστήμια σταμάτησαν να λειτουργούν σε μια χαοτική μέρα που έθεσε σε δοκιμασία τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπως αναφέρει η El Pais.

Cuando os he dicho antes que jarreaba no exageraba… imágenes de la calle Alfonso XII en Sevilla hace unos momentos. pic.twitter.com/AI7HoGywNF — Pepe Fernández (@Pepe_Fdez) October 29, 2025

Οι πολυαναμενόμενες βροχές έφτασαν επιτέλους στην «διψασμένη» Ανδαλουσία, αλλά η πρώτη καταιγίδα του φθινοπώρου έπληξε σφοδρά το δυτικό τμήμα της περιοχής. Την Τετάρτη, οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ριπές ανέμου προκάλεσαν περισσότερα από 600 περιστατικά, κυρίως στις επαρχίες της Ουέλβα (291) και της Σεβίλλης (190), σύμφωνα με το Κέντρο Συντονισμού Έκτακτης Ανάγκης της Ανδαλουσίας 112.

Temporal en Ayamonte pic.twitter.com/KfAKJRgb9k — COPE Huelva (@COPEHuelva) October 29, 2025

Η Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (AEMET) διατήρησε κόκκινο συναγερμό για καταρρακτώδεις βροχές μέχρι τις 2:00 μ.μ. κατά μήκος της ακτής της Ουέλβα και στις περιοχές Αντεβάλο και Κοντάδο, πριν τον χαμηλώσει σε πορτοκαλί, αν και οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίστηκαν.

Η Περιφερειακή Κυβέρνηση της Ανδαλουσίας αντέδρασε γρήγορα, ενεργοποιώντας την Επιχειρησιακή Κατάσταση 1, η οποία περιλαμβάνει την κινητοποίηση περιφερειακών πόρων και τον συντονισμό της περιφέρειας με επαρχιακές και τοπικές υπηρεσίες.

Υδροστρόβιλος χτύπησε το νησί Κριστίνα

Οι πρώτες πρωινές ώρες ήταν ήδη δύσκολες στην ακτή της Ουέλβα, αλλά η κατάσταση επιδεινώθηκε καθώς προχωρούσε η μέρα. Οι έντονες βροχοπτώσεις πλημμύρισαν δρόμους, ξερίζωσαν δέντρα και προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές σε αρκετές παράκτιες πόλεις.

Στην νήσο Κριστίνα, ένας υδροστρόβιλος προκάλεσε την πτώση δέντρων, τοίχων και άλλων κατασκευών. Ο δήμαρχος Τζενάρο Όρτα εξήγησε ότι «από τις 8:00 π.μ. σημειώθηκε αύξηση των βροχοπτώσεων, συνοδευόμενη από υδροστρόβιλο που προκάλεσε πολυάριθμα περιστατικά».

Ο δήμαρχος αναγνώρισε ότι το φαινόμενο ήταν ξαφνικό, «επειδή δεν είχαμε καν πορτοκαλί συναγερμό, μόνο κίτρινο αρχικά», και ζήτησε από τους κατοίκους «να μην ταξιδεύουν εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο». Προειδοποίησε επίσης ότι «περισσότερες έντονες βροχοπτώσεις αναμένονταν γύρω στις 2:00 μ.μ.».

🎦 VIDEONOTICIA. Tornado en Gibraleón, manga marina en Isla Cristina e inundaciones en Mazagón y Almonte. El tornado en la zona de Gibraleón ha levantado techos, ha desplazado estructuras de torres eléctricas de alta tensión y ha provocado roturas de cables. En el municipio de… pic.twitter.com/OXJCKcCr7O — 1 Minuto (@Somos1Minuto) October 29, 2025

Σύμφωνα με την ΑΕΜΕΤ, η συσσωρευμένη βροχόπτωση ξεπέρασε τα 70 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο στην Αλμόντε και τα 65 στην Αγιαμόντε. Στην πόλη της Ουέλβα, το Πανεπιστήμιο της πόλης ανέστειλε τα απογευματινά μαθήματα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των περιστατικών που αναφέρθηκαν στη γύρω περιοχή.

Ανά περιοχές έκλεισαν αυτοκινητόδρομοι, διακόπηκαν σιδηροδρομικές συνδέσεις και στο Βαλβέρδε ντελ Καμίνο εκκενώθηκε η Μονάδα Ψυχικής Υγείας λόγω πλημμύρας και τουλάχιστον δύο σχολεία επηρεάστηκαν από τις πλημμύρες, όπου το ένα εκκενώθηκε.

Σεβίλλη: πλημμυρισμένοι δρόμοι, διακοπή των συγκοινωνιών και πάνω από 190 περιστατικά

Η καταιγίδα έπληξε επίσης σφοδρά την επαρχία της Σεβίλλης, όπου η ΑΕΜΕΤ εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό μέχρι τις 9:00 μ.μ. Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε διάφορες γειτονιές της πόλης και κλείσιμο δρόμων, σύμφωνα με το Δημοτικό Συμβούλιο της Σεβίλλης, το οποίο ενεργοποίησε το Εδαφικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. Προβλήματα αντιμετωπίζει το νοσοκομείο Virgen Macarena (της Ευλογημένης Παρθένου) στη Σεβίλλη όπου πλημμύρισε.

#Sevilla | Así está el interior del Hospital Virgen Macarena 🎥 Delegados de CSIF Sanidad Sevilla #SevillaHoy pic.twitter.com/KPERb2Qu4v — CSIF Sevilla (@SevillaCSIF) October 29, 2025

Οι πλημμύρες ανάγκασαν την αναστολή της λειτουργίας του μετρό, ενώ τα προαστιακά τρένα παραμένουν ακινητοποιημένα. Επιπλέον, η γραμμή Σεβίλλη-Ουέλβα παραμένει κλειστή λόγω διακοπής ρεύματος. Το Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο Fibes υπέστη επίσης τις επιπτώσεις της καταιγίδας και, λόγω διακοπής ρεύματος, αναγκάστηκε να κλείσει τις πόρτες του και να αναβάλει την έναρξη του Σαλονιού Αυτοκινήτου της Σεβίλλης.

Το Επαρχιακό Πυροσβεστικό Σώμα ανταποκρίθηκε σε πάνω από εκατό περιστατικά από νωρίς το πρωί, μεταξύ των οποίων άνθρωποι που είχαν παγιδευτεί σε οχήματα, πλημμυρισμένοι δρόμοι και η κατάρρευση της στέγης ενός βιομηχανικού κτιρίου. Στο Κάμας, ένα νηπιαγωγείο υπέστη ζημιές από το νερό.

Διατηρείται το επίπεδο συναγερμού ανά περιοχές

Στο Πίλας, το Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στην οδό Μποντέγκας επίσης υπέστη ζημιές. Στο Καρμόνα, ο άνεμος έσκισε τη στέγη ενός σπιτιού, έριξε έναν τοίχο πάνω σε έναν άνδρα και πλημμύρισε ένα γηροκομείο.

Huelva inundándose literalmente y canalsú con su toñi moreno y haciendo cocinillas en vez de ir con un ultima hora por como esta parte del pueblo andaluz.@JuanMa_Moreno hace unos días corridita de toros pá tapar la mani hoy zumbándote los huevos de informarnos.

Sin vergüenza. pic.twitter.com/CVfHyfBu4N — Carmela🪳 ۞ 🔻 (@carmelacruz97) October 29, 2025

Η Αρχή της Λεκάνης του ποταμού Γουαδαλκιβίρ διατηρεί το επίπεδο πορτοκαλί συναγερμού για τον ποταμό Μαχαλμπεράκε καθώς περνάει από το Ουμπρέτε. Εν τω μεταξύ, τα πανεπιστήμια της Σεβίλλης και του Πάμπλο ντε Ολαβίντε έχουν αναστείλει τα απογευματινά μαθήματα, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο της Σεβίλλης συνεχίζει τις επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης εν αναμονή περαιτέρω βροχοπτώσεων.