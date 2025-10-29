newspaper
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
«Βούλιαξαν» Σεβίλλη και Ουέλβα από τις πλημμύρες στην πρώτη καταιγίδα του Φθινοπώρου
Κόσμος 29 Οκτωβρίου 2025 | 20:47

«Βούλιαξαν» Σεβίλλη και Ουέλβα από τις πλημμύρες στην πρώτη καταιγίδα του Φθινοπώρου

Η πρώτη μεγάλη καταιγίδα του φθινοπώρου προκαλεί σημαντικές πλημμύρες και τουλάχιστον 600 περιστατικά στην Ουέλβα και τη Σεβίλλη, στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας ενεργοποιεί το επιχειρησιακό επίπεδο 1 του Σχεδίου για τον Κίνδυνο από τις Πλημμύρες (PERI) μετά από προειδοποίηση της Ισπανικής Κρατικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας – AEMET. Δεκάδες δρόμοι  και πανεπιστήμια σταμάτησαν να λειτουργούν σε μια χαοτική μέρα που έθεσε σε δοκιμασία τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπως αναφέρει η El Pais.

Οι πολυαναμενόμενες βροχές έφτασαν επιτέλους στην «διψασμένη» Ανδαλουσία, αλλά η πρώτη καταιγίδα του φθινοπώρου έπληξε σφοδρά το δυτικό τμήμα της περιοχής. Την Τετάρτη, οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ριπές ανέμου προκάλεσαν περισσότερα από 600 περιστατικά, κυρίως στις επαρχίες της Ουέλβα (291) και της Σεβίλλης (190), σύμφωνα με το Κέντρο Συντονισμού Έκτακτης Ανάγκης της Ανδαλουσίας 112.

Η Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (AEMET) διατήρησε κόκκινο συναγερμό για καταρρακτώδεις βροχές μέχρι τις 2:00 μ.μ. κατά μήκος της ακτής της Ουέλβα και στις περιοχές Αντεβάλο και Κοντάδο, πριν τον χαμηλώσει σε πορτοκαλί, αν και οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίστηκαν.

Η Περιφερειακή Κυβέρνηση της Ανδαλουσίας αντέδρασε γρήγορα, ενεργοποιώντας την Επιχειρησιακή Κατάσταση 1, η οποία περιλαμβάνει την κινητοποίηση περιφερειακών πόρων και τον συντονισμό της περιφέρειας με επαρχιακές και τοπικές υπηρεσίες.

Υδροστρόβιλος χτύπησε το νησί Κριστίνα

Οι πρώτες πρωινές ώρες ήταν ήδη δύσκολες στην ακτή της Ουέλβα, αλλά η κατάσταση επιδεινώθηκε καθώς προχωρούσε η μέρα. Οι έντονες βροχοπτώσεις πλημμύρισαν δρόμους, ξερίζωσαν δέντρα και προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές σε αρκετές παράκτιες πόλεις.

Στην νήσο Κριστίνα, ένας υδροστρόβιλος προκάλεσε την πτώση δέντρων, τοίχων και άλλων κατασκευών. Ο δήμαρχος Τζενάρο Όρτα εξήγησε ότι «από τις 8:00 π.μ. σημειώθηκε αύξηση των βροχοπτώσεων, συνοδευόμενη από υδροστρόβιλο που προκάλεσε πολυάριθμα περιστατικά».

Ο δήμαρχος αναγνώρισε ότι το φαινόμενο ήταν ξαφνικό, «επειδή δεν είχαμε καν πορτοκαλί συναγερμό, μόνο κίτρινο αρχικά», και ζήτησε από τους κατοίκους «να μην ταξιδεύουν εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο». Προειδοποίησε επίσης ότι «περισσότερες έντονες βροχοπτώσεις αναμένονταν γύρω στις 2:00 μ.μ.».

Σύμφωνα με την ΑΕΜΕΤ, η συσσωρευμένη βροχόπτωση ξεπέρασε τα 70 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο στην Αλμόντε και τα 65 στην Αγιαμόντε. Στην πόλη της Ουέλβα, το Πανεπιστήμιο της πόλης ανέστειλε τα απογευματινά μαθήματα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των περιστατικών που αναφέρθηκαν στη γύρω περιοχή.

Ανά περιοχές έκλεισαν αυτοκινητόδρομοι, διακόπηκαν σιδηροδρομικές συνδέσεις και στο Βαλβέρδε ντελ Καμίνο εκκενώθηκε η Μονάδα Ψυχικής Υγείας λόγω πλημμύρας και τουλάχιστον δύο σχολεία επηρεάστηκαν από τις πλημμύρες, όπου το ένα εκκενώθηκε.

Σεβίλλη: πλημμυρισμένοι δρόμοι, διακοπή των συγκοινωνιών και πάνω από 190 περιστατικά

Η καταιγίδα έπληξε επίσης σφοδρά την επαρχία της Σεβίλλης, όπου η ΑΕΜΕΤ εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό μέχρι τις 9:00 μ.μ. Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε διάφορες γειτονιές της πόλης και κλείσιμο δρόμων, σύμφωνα με το Δημοτικό Συμβούλιο της Σεβίλλης, το οποίο ενεργοποίησε το Εδαφικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. Προβλήματα αντιμετωπίζει το νοσοκομείο Virgen Macarena (της Ευλογημένης Παρθένου) στη Σεβίλλη όπου πλημμύρισε.

Οι πλημμύρες ανάγκασαν την αναστολή της λειτουργίας του μετρό, ενώ τα προαστιακά τρένα παραμένουν ακινητοποιημένα. Επιπλέον, η γραμμή Σεβίλλη-Ουέλβα παραμένει κλειστή λόγω διακοπής ρεύματος. Το Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο Fibes υπέστη επίσης τις επιπτώσεις της καταιγίδας και, λόγω διακοπής ρεύματος, αναγκάστηκε να κλείσει τις πόρτες του και να αναβάλει την έναρξη του Σαλονιού Αυτοκινήτου της Σεβίλλης.

Το Επαρχιακό Πυροσβεστικό Σώμα ανταποκρίθηκε σε πάνω από εκατό περιστατικά από νωρίς το πρωί, μεταξύ των οποίων άνθρωποι που είχαν παγιδευτεί σε οχήματα, πλημμυρισμένοι δρόμοι και η κατάρρευση της στέγης ενός βιομηχανικού κτιρίου. Στο Κάμας, ένα νηπιαγωγείο υπέστη ζημιές από το νερό.

Διατηρείται το επίπεδο συναγερμού ανά περιοχές

Στο Πίλας, το Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στην οδό Μποντέγκας επίσης υπέστη ζημιές. Στο Καρμόνα, ο άνεμος έσκισε τη στέγη ενός σπιτιού, έριξε έναν τοίχο πάνω σε έναν άνδρα και πλημμύρισε ένα γηροκομείο.

Η Αρχή της Λεκάνης του ποταμού Γουαδαλκιβίρ διατηρεί το επίπεδο πορτοκαλί συναγερμού για τον ποταμό Μαχαλμπεράκε καθώς περνάει από το Ουμπρέτε. Εν τω μεταξύ, τα πανεπιστήμια της Σεβίλλης και του Πάμπλο ντε Ολαβίντε έχουν αναστείλει τα απογευματινά μαθήματα, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο της Σεβίλλης συνεχίζει τις επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης εν αναμονή περαιτέρω βροχοπτώσεων.

World
Fed: Δεύτερη συνεχόμενη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μ.β. – Τέλος στην ποσοτική σύσφιγξη

Fed: Δεύτερη συνεχόμενη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μ.β. – Τέλος στην ποσοτική σύσφιγξη

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηγήθηκε της αντίδρασης η Motor Oil

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηγήθηκε της αντίδρασης η Motor Oil

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Stream newspaper
Ζορίζεται το Κίεβο – Από την επίθεση στην άμυνα για να μη παγώσουν οι πολίτες;
Άνευ προηγουμένου 29.10.25

Ζορίζεται το Κίεβο - Από την επίθεση στην άμυνα για να μη παγώσουν οι πολίτες;

Ειδικοί παρατηρούν ότι η ουκρανική αεράμυνα υποφέρει σε τέτοιο βαθμό από τις ρωσικές επιθέσεις που το Κίεβο προσπαθεί να κρατήσει όρθιες τις ενεργειακές υποδομές του με νύχια και δόντια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πάνω από 30 οι νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα – Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στην Τζαμάικα [βίντεο]
Κόσμος 29.10.25

Πάνω από 30 οι νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα – Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στην Τζαμάικα [βίντεο]

Τεράστιες καταστροφές σε υποδομές και σπίτια στην Τζαμάικα από το πέρασμα του τυφώνα Μελίσα. Βαρύς ο «φόρος αίματος» στην Αϊτή με 20 νεκρούς και 10 αγνοούμενους.

Σύνταξη
Βραζιλία: Δεκάδες πτώματα σε δρόμο του Ρίο, μετά την επιχείρηση κατά των συμμοριών – 132 νεκροί
Ρίο ντε Τζανέιρο 29.10.25

Βραζιλία: Δεκάδες πτώματα σε δρόμο του Ρίο, μετά την επιχείρηση κατά των συμμοριών – 132 νεκροί

Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών της αστυνομικής επιχείρησης κατά των ναρκοσυμμοριών. Τα πτώματα των νεκρών έχουν παραταχθεί σε δρόμο, σε μια από τις φαβέλες στη Βραζιλία.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο στο Ελ Φάσερ – Έκκληση του ΠΟΥ για κατάπαυση πυρός
Σφαγή στο Ελ Φάσερ 29.10.25

Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο στο Ελ Φάσερ – Έκκληση του ΠΟΥ για κατάπαυση πυρός

Ο ΠΟΥ καλεί τις αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν να σεβαστούν τα νοσοκομεία και τις υποδομές υγείας. Οι RSF κατηγορούνται ότι σκότωσαν ασθενείς και συνοδούς τους στο μαιευτήριο.

Σύνταξη
Βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά η ολλανδική κάλπη – «Δεν θα κοιμόμουν ήσυχα τη νύχτα»
«Πρώτα η Ολλανδία» 29.10.25

Βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά η ολλανδική κάλπη - «Δεν θα κοιμόμουν ήσυχα τη νύχτα»

Η σημερινή ψήφος στην Ολλανδία μετρά εάν οι ψηφοφόροι επιβραβεύουν τη σκληρή γραμμή ή τιμωρούν την αστάθεια - ένα μοτίβο που αφορά κάθε χώρα όπου η ακροδεξιά γεύεται ή δυσκολεύεται με την εξουσία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Διπλωματία των δασμών» – Ο περιοδεύων Τραμπ, ένα αμφίβολο «στοίχημα» και η επόμενη ημέρα στην Ασία
Ασκήσεις ισορροπιών 29.10.25

«Διπλωματία των δασμών» – Ο περιοδεύων Τραμπ, ένα αμφίβολο «στοίχημα» και η επόμενη ημέρα στην Ασία

H περιοδεία του Αμερικανού προέδρου Τραμπ στην Ασία περιστρέφεται γύρω από εμπορικά και διπλωματικά ντιλς, με επίκεντρο την Κίνα, όμως η πολιτική δασμολογικού εκφοβισμού έχει «πήλινα πόδια»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τουρκία: Ένα 18χρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε
Σε εξέλιξη οι έρευνες 29.10.25

Ένα 18χρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε στην Τουρκία

Τα δύο μικρότερα αδελφάκια της εντοπίστηκαν νεκρά - Η επιχείρηση διάσωσης στην πόλη Γκεμπζέ στην Τουρκία βρίσκεται σε εξέλιξη - Συμμετέχουν 147 διασώστες, ανάμεσά τους 80 μέλη της AFAD

Σύνταξη
«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»
Εκτός πραγματικότητας 29.10.25

«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»

Ακούγοντας ειδικός αναλυτής την δήλωση του Αμερικανού προέδρου υπογράμμισε πως είναι απλά... εκτός πραγματικότητας να βρεθούν σπάνιες γαίες σε αφθονία και πολύ φτηνά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η στιχομυθία Μητσοτάκη, Δένδια και Δούκα στην εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Παρασκήνιο 29.10.25

Η στιχομυθία Μητσοτάκη, Δένδια και Δούκα στην εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Μητσοτάκης, Δούκας, Δένδιας: τα τρία κεντρικά πολιτικά πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη βρέθηκαν στην εκδήλωση

Σύνταξη
Από τον Κένεντι στους Τριντό: Όταν η πολιτική πέφτει στο κρεβάτι με τους σταρ μπαίνουμε όλοι κάτω από τα σεντόνια
Fizz 29.10.25

Από τον Κένεντι στους Τριντό: Όταν η πολιτική πέφτει στο κρεβάτι με τους σταρ μπαίνουμε όλοι κάτω από τα σεντόνια

Το «σοκαριστικό ζευγάρι της χρονιάς» Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι είναι το τελευταίο σε μια σειρά σχέσεων πολιτικών και σταρ με αμφίβολα αποτελέσματα. Ρωτήστε και τον μπαμπά του....

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό
Euroleague 29.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μονακό για την 7η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Κράτος δικαίου: Σταθερά χαμηλά η Ελλάδα – Στις τρεις τελευταίες της Ευρώπης
World Justice Project 29.10.25

Σταθερά χαμηλά η Ελλάδα στον δείκτη κράτους δικαίου - Στις τρεις τελευταίες της Ευρώπης

Κάτι σάπιο υπάρχει στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Η κατάσταση στη χώρα μας συνεχίζει να είναι προβληματική κάτι που πιστοποιούν όλες οι τελευταίες εκθέσεις που έχουν δημοσιευτεί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέες ταυτότητες: Εκτός λειτουργίας η υπηρεσία στο gov.gr – Κατέρρευσε μέσα σε λίγη ώρα όταν άνοιξαν νέα ραντεβού
Ελλάδα 29.10.25

Εκτός λειτουργίας η υπηρεσία στο gov.gr για τη νέα ταυτότητα - Κατέρρευσε μέσα σε λίγη ώρα όταν άνοιξαν νέα ραντεβού

Το πρόβλημα οφείλεται πιθανότατα λόγω της υπερβολική ζήτησης και της μαζικής εισόδου χρηστών στην εφαρμογή για να κλείσουν ραντεβού για τη νέα ταυτότητα

Σύνταξη
«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»
Μάταια μάρτυρας 29.10.25

«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»

Στα 90 του, ο Σερ Ντον ΜακΚάλιν, ο θρυλικός φωτογράφος και πολεμικός ανταποκριτής γλίτωσε από σφαίρες και αιχμαλωσία, όχι όμως από τις ενοχές. «Δεν κατάφερα τίποτα»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ολυμπιακός – Βόλος 5-0: Περίπατος των «ερυθρόλευκων» με πολλά γκολ και σούπερ Γιάρεμτσουκ (vids)
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Ολυμπιακός – Βόλος 5-0: Περίπατος των «ερυθρόλευκων» με πολλά γκολ και σούπερ Γιάρεμτσουκ (vids)

Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός και αποτελεσματικός και με πρωταγωνιστές τους Γιάρεμτσουκ και Μπιανκόν, συνέτριψε 5-0 τον Βόλο στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Διαγωνισμό για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ανακοίνωσε ο Δένδιας
Ελλάδα 29.10.25

Διαγωνισμό για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ανακοίνωσε ο Δένδιας

Διαγωνισμό «για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς» ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 29.10.25

LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατρόμητος – Παναθηναϊκός, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Γλυφάδα: Η δικαστική απόφαση για τον εγκλεισμό του 38χρονου που επιτέθηκε στην 70χρονη και δεν εκτελέστηκε ποτέ
Ελλάδα 29.10.25

Γλυφάδα: Η δικαστική απόφαση για τον εγκλεισμό του 38χρονου που επιτέθηκε στην 70χρονη και δεν εκτελέστηκε ποτέ

Όπως αναφέρει Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, από τις 14 Μαρτίου είχε κοινοποιηθεί δικαστική απόφαση στο Δρομοκαΐτειο για νοσηλεία του 38χρονου

Σύνταξη
Η κυβέρνηση ανοίγει μέτωπα αντί να κλείνει τα παλιά – Η παρέμβαση Παυλόπουλου για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Η κυβέρνηση ανοίγει μέτωπα αντί να κλείνει τα παλιά – Η παρέμβαση Παυλόπουλου για το Κράτος Δικαίου

Η κυβέρνηση μάλλον αρμενίζει στραβά καθώς οι επιλογές της προκαλούν συνεχώς παρεμβάσεις σημαντικών στελεχών που προέρχονται από τους κόλπους της. Γιατί η ρήση του Κωνσταντίνου Καραμανλή για το στραβό αρμένισμα ταιριάζει στην κυβέρνηση.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ενοχλήσεις ο Γιόβιτς, σε αναμμένα κάρβουνα η ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Ενοχλήσεις ο Γιόβιτς, σε αναμμένα κάρβουνα η ΑΕΚ

Ο Σέρβος, ο οποίος δεν έπαιξε στο ματς Κυπέλλου με την Ηλιούπολη, θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί αν θα είναι διαθέσιμος ενόψει των αγώνων της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό και τη Σάμροκ Ρόβερς

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

