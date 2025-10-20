Στους 76 οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Μεξικό – 27 αγνοούμενοι
Tο κεντρικό και το ανατολικό Μεξικό το τελευταίο δεκαήμερο επλήγησαν από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις.
- «Κάνε όνειρα!» - Η απάντηση Χαμενεΐ στον ισχυρισμό του Τραμπ ότι κατέστρεψε τα πυρηνικά του Ιράν
- Νέοι, παγκόσμιοι και ψηφιακοί – Ποιοι υπερπλούσιοι κρατούν στα χέρια τους 60 τρισ. δολάρια και τι ψάχνουν
- Νέο ειδικό σήμα για τον Δακτύλιο – Οι δύο τρόποι έκδοσής του
- Αποκάλυψη in: Το σκούτερ στο Μοναστηράκι, ο «χωρισμός» στην Φοινικούντα και τα τέσσερα νέα «κλειδιά» στο θρίλερ της Μεσσηνίας
Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που έπληξαν το κεντρικό και το ανατολικό Μεξικό το τελευταίο δεκαήμερο στοίχισαν τη ζωή σε 76 ανθρώπους ενώ άλλοι 27 αγνοούνται ακόμη, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο απολογισμό που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η κυβέρνηση.
Η κακοκαιρία, με ασυνήθιστα σφοδρές βροχοπτώσεις επί πολλές ημέρες, είχε ως αποτέλεσμα να αποκοπούν 119 κοινότητες, επειδή καταστράφηκαν δρόμοι, αναφέρεται στην έκθεση των αρχών που παρουσιάστηκε κατά την καθημερινή ενημέρωση του Τύπου από την πρόεδρο της χώρας Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.
Τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει το έργο τους, είπε η Σεϊνμπάουμ, ανακοινώνοντας ότι δόθηκε η πρώτη δόση της έκτακτης οικονομικής βοήθειας, που θα φτάσει τα 466 εκατομμύρια ευρώ, για περίπου 100.000 οικογένειες.
Οι περισσότερες από τις απομονωμένες κοινότητες, συνολικά 65, βρίσκονται στην Πολιτεία Ιντάλγκο, που συνορεύει με την πρωτεύουσα, επειδή πολλές από αυτές είναι ορεινές και οι δρόμοι καταστράφηκαν από τις κατολισθήσεις.
Η Βερακρούς, στον Κόλπο του Μεξικού, έχει πληγεί επίσης σφοδρά. Πολλές κοινότητές της διασχίζονται από ποταμούς που υπερχειλίζουν μέσα σε μερικές ώρες όταν ξεκινά η βροχή.
Στις πληγείσες περιοχές έχουν αναπτυχθεί 12.700 στρατιώτες και πεζοναύτες. Έχουν στηθεί επίσης πολλές αερογέφυρες για την αποστολή βοήθειας στις αποκλεισμένες κοινότητες.
- Τροχαία: Βεβαιώθηκαν 2.861 παραβάσεις σε ελέγχους για τον νέο ΚΟΚ – Συνελήφθησαν 17 οδηγοί, οι 10 μεθυσμένοι
- Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας
- Ραζνάτοβιτς: «Νέα λίγκα, όχι για συλλόγους, βασισμένη στο μοντέλο της Formula 1»
- Λούβρο: Όταν έκλεψαν τη Μόνα Λίζα και δεν το κατάλαβε κανείς
- Ο Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα αρχές του 2026 – «Δεν θα εισβάλουν στην Ταϊβάν» οι Κινέζοι, λέει
- Στους 76 οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Μεξικό – 27 αγνοούμενοι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις