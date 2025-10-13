Ο απολογισμός των θυμάτων εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές της περασμένης εβδομάδας στο Μεξικό έγινε ακόμη πιο βαρύς χθες, έφθασε τους 44 νεκρούς, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, καθώς ομάδες της πολιτικής προστασίας και στοιχεία του στρατού συνέχιζαν με πολλές δυσκολίες τις προσπάθειες να ανοίξουν δρόμους για να φθάσουν σε χωριά που έχουν αποκοπεί από τον κόσμο (φωτογραφία του Reuters/Rolando Ramos, επάνω, από την Πόσα Ρίκα, στην επαρχία Βερακρούς).

Ακόμη τρεις θάνατοι προστέθηκαν στον προηγούμενο απολογισμό, ο οποίος ανερχόταν σε 41 νεκρούς. Οι πολιτείες που θρηνούν τα περισσότερα θύματα κι έχουν υποστεί τις πιο εκτεταμένες ζημιές είναι η Βερακρούς (18 νεκροί), η Ιδάλγο (16) και η Πουέμπλα (9). Αναφέρθηκε επίσης ένας θάνατος στην Κερέταρο, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Ασφαλείας.

10.10.2025 #Mexico

Rains in Mexico caused rivers to overflow their banks and flood streets in Poza Rica. Water levels reached more than 7 meters, inundating infrastructure. Homes, businesses, and roads were completely submerged. Cars were washed away. pic.twitter.com/m2pb0iab6R — Climate Review (@ClimateRe50366) October 10, 2025

Η κυβέρνηση «επιταχύνει τις προσπάθειες» να φθάσει στις «πληγείσες περιοχές» και να βοηθήσει τους κατοίκους, τόνισε σε ανακοίνωσή του.

🌧️ Suman 44 muertos por las inundaciones que golpean el centro de México 💔🇲🇽 📍 Veracruz, Hidalgo y Puebla son los estados más afectados 🏚️, con 18, 16 y 9 víctimas, respectivamente 🌊#Inundaciones #México #DesastreNatural #ProtecciónCivil #Veracruz #Puebla #Hidalgo pic.twitter.com/JoBWH1gJ3q — SDP Noticias (@sdpnoticias) October 12, 2025

Οι περιοχές της οροσειράς ανατολική Σιέρα Μάδρε, που εκτείνεται παράλληλα με την ακτογραμμή στον Κόλπο του Μεξικού, επλήγησαν από τροπική καταιγίδα που προκάλεσε σφοδρές βροχοπτώσεις από την Πέμπτη.

Heavy rain and flooding across Mexico leaves dozens dead https://t.co/XcAZjBEG9d pic.twitter.com/RCiVsYZKcX — The Independent (@Independent) October 12, 2025

Ποτάμια υπερχείλισαν, πλημμύρισαν ολόκληρα χωριά, σημειώθηκαν κατολισθήσεις, δρόμοι και γέφυρες κατακλύστηκαν ή κατέρρευσαν, σημειώθηκαν διακοπές της ηλεκτροδότησης και των τηλεπικοινωνιών.

Η νεφοκάλυψη εντέλει διαλύθηκε χθες, επιτρέποντας να ενταθούν οι προσπάθειες για να ανοίξουν ορεινοί δρόμοι και να φθάσει βοήθεια σε μικρές κοινότητες.

Χωρίς ρεύμα

Παράλληλα, εργαζόμενοι της δημόσιας επιχείρησης ενέργειας έκαναν προσπάθειες να επαναφέρουν την ηλεκτροδότηση στα νοικοκυριά που τη στερούνται.

🔴📹#buzos | Imágenes aéreas de Poza Rica tras la inundación que dejo a miles de veracruzanos sin hogar. Los damnificados siguen denunciando la falta de ayuda del Gobierno de Nahle y la presidenta Sheinbaum a días de la tragedia. pic.twitter.com/vFrJeS5i5A — Buzos de la Noticia (@BuzosNoticias) October 12, 2025

Πολλοί κάτοικοι χρειάστηκε να διανύσουν χιλιόμετρα με τα πόδια, ορισμένοι για να φθάσουν σε αποκομμένες κοινότητες προκειμένου να μάθουν νέα δικών τους ή να βρουν τρόφιμα και φάρμακα.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ αναμενόταν χθες σε πληγείσες περιοχές. «Η εθνική επιτροπή αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων συνεδριάζει μόνιμα», τόνισε μέσω X η αρχηγός του κράτους, η οποία διέταξε το Σάββατο να σπεύσουν να βοηθήσουν τους πλημμυροπαθείς 10.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ