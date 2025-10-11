Τουλάχιστον 26 νεκροί από τις πλημμύρες στο Μεξικό

Οι πλημμύρες που έφεραν οι καταρρακτώδεις βροχές στο Μεξικό, έχουν αποβεί μοιραίες για τουλάχιστον 26 άτομα στις πόλεις Χιδάλγο, Πουέμπλα, Βερακρούζ και Κερετάρο, την ώρα που δεν υπάρχει ακόμη επίσημος αριθμός των αγνοουμένων, σύμφωνα με την La Jornada. O στρατός και το ναυτικό του Μεξικού είναι στα σημεία των καταστροφών

Οι βροχές των τελευταίων ωρών έχουν προκαλέσει το θάνατο 26 ατόμων σε τέσσερις πόλεις: 18 στο Χιδάλγο, πέντε στο Πουέμπλα, δύο στο Βερακρούζ και ένα παιδί έξι ετών που παρασύρθηκε από χείμαρρο στο Κερετάρο, σύμφωνα με τις αρχές των πολιτειών.

🌀 Integrantes de la #MisiónECO 24 de la #CNPC de la @SSPCMexico, en coordinación con @SEMAR_mx y población local, realizaron acciones de apertura de caminos para restablecer la circulación y garantizar el paso seguro, priorizando la atención oportuna ante las lluvias en la… pic.twitter.com/zMfUsYKuD6 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 10, 2025

Στο Χιδάλγκο, το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας της πολιτείας, με επικεφαλής τον κυβερνήτη Χούλιο Μεντσάκα Σαλαθάρ , διευκρίνισε ότι οι θάνατοι οφείλονται σε πτώσεις βράχων και λάσπης από λόφους σε διάφορα μέρη της πολιτείας, κυρίως στις περιοχές Σιέρα και Χουαστέκα Χιδάλγκο.

#TomaNota En la zona norte del estado de #Veracruz, continúa activo nuestro #PlanMarina en su fase de #Auxilio por las fuertes lluvias y tormentas eléctricas que han afectado significativamente algunas comunidades. Con la participación de 100 elementos navales de las brigadas… pic.twitter.com/TACTtxEzur — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 10, 2025

Τουλάχιστον 18 άτομα έχασαν τη ζωή τους στο Χιδάλγο, περισσότερα από χίλια σπίτια υπέστησαν ζημιές, 87 κατέρρευσαν, 38 κατολισθήσεις, 59 νοσοκομεία και κλινικές υπέστησαν ζημιές και 71 δρόμοι υπέστησαν ζημιές είναι μερικές από τις συνέπειες που έχουν αφήσει μέχρι στιγμής οι βροχές, σύμφωνα με την El Universal.

Νεκροί και αγνοούμενοι από τις πλημμύρες και στο υπόλοιπο Μεξικό

Ο κυβερνήτης της Πουέμπλα, Αλεχάνδρο Αρμέντα Μιέρ, επιβεβαίωσε πέντε θανάτους και τρεις αγνοούμενους στα βουνά Σιέρα Νόρτε, Νοροριεντάλ και Νέγκρα της πολιτείας.

Εν τω μεταξύ, στο Βερακρούζ, ένας άνδρας που ταξίδευε με το όχημά του πέθανε μετά από πτώση από γκρεμό, ενώ προσπαθούσε να αποφύγει μια κατολίσθηση στη Σιέρα ντε Ζονγκολίκα, στην κεντρική ορεινή περιοχή της πολιτείας. Ένας δημοτικός αστυνομικός από το Παπαντλά πέθανε στην κοινότητα του Σαν Πάμπλο, παρασυρμένος από το ρεύμα ενώ προσπαθούσε να διασώσει μια οικογένεια που είχε παγιδευτεί σε μια πλημμύρα.