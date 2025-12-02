Φονικές πλημμύρες στη Σουμάτρα: Τουλάχιστον 631 νεκροί και 1 εκατομμύριο εκτοπισμένοι
Ακόμη 472 άνθρωποι συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι και άλλοι 2.600 τραυματίστηκαν κατά τις φονικές πλημμύρες στη Σουμάτρα
Ο αριθμός των θυμάτων από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Σουμάτρα στην Ινδονησία ανήλθε την Τρίτη στους 631 νεκρούς, ενώ ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και φιλοξενούνται σε καταφύγια, σύμφωνα με την ινδονησιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών.
Ακόμη 472 άνθρωποι συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι και άλλοι 2.600 τραυματίστηκαν σε τρεις επαρχίες του νησιού, στο δυτικό τμήμα του ινδονησιακού αρχιπελάγους, διευκρίνισε η υπηρεσία.
Η κυβέρνηση και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες για να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στις πληγείσες περιοχές, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για τους 472 αγνοούμενους που παραμένουν καταγεγραμμένοι στις λίστες.
Τεράστια καταστροφή
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πάνω από 3,3 εκατ. κάτοικοι επλήγησαν από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις, πέρα από το ένα εκατομμύριο που απομακρύνθηκε εσπευσμένα από τα σπίτια του και πλέον φιλοξενείται προσωρινά σε καταλύματα ή καταφύγια.
Από την περασμένη εβδομάδα, πλημμύρες και κατολισθήσεις σάρωσαν –πέρα από την Ινδονησία–, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία, καθώς και τη Σρι Λάνκα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ. Αθροιστικά, στοίχισαν τη ζωή σε σχεδόν 1.200 ανθρώπους, ενώ εκατοντάδες άλλοι παραμένουν αγνοούμενοι.
Στην Ινδονησία αυτό που κρίνεται επείγον είναι πλέον η διανομή βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και πόσιμου νερού, σε περιοχές που έχουν αποκοπεί εντελώς, είναι προσβάσιμες σε κάποιες περιπτώσεις μόνο από τον αέρα ή διά θαλάσσης.
