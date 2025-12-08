Πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Τουρκία
Οι δρόμοι στην Τουρκία έχουν μετατραπεί σε απέραντες λίμνες ενώ οδηγοί παγιδεύτηκαν στα αυτοκίνητά τους
Σκηνικό καταστροφής με πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Τουρκία μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που σάρωσαν τη χώρα.
Κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται στην Αττάλεια ενώ σε «κίτρινο συναγερμό» τέθηκαν 22 επαρχίες, μεταξύ αυτών η Κωνσταντινούπολη, η Προύσα, το Κοτζαέλι, η Γιάλοβα, και το Μπαλίκεσιρ, αλλά και περιοχές της Ανατολίας και της Μαύρης Θάλασσας.
Antalya’nın Alanya ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, kısa sürede sele dönüştü. Araçlar suya gömülerek ilerlemekte zorlandı, bazı sürücüler alt geçitte mahsur kaldı. Çok sayıda iş yerini su basarken, denizin rengi yoğun çamur akışı nedeniyle kahverengiye döndü. Yetkililer,… pic.twitter.com/Wy8lLBYhiB
— Antalya Hakkinda (@AntalyaHakkinda) December 7, 2025
Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε απέραντες λίμνες ενώ οδηγοί παγιδεύτηκαν στα αυτοκίνητά τους.
