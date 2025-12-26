Καλιφόρνια: Τρεις νεκρούς άφησε πίσω της η σαρωτική καταιγίδα

Περαιτέρω βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι προβλέπονται για την Καλιφόρνια, μετά από μια σειρά καταιγίδων που έπληξαν την αμερικανική πολιτεία.

Οι καταιγίδες έφεραν καταρρακτώδεις βροχές, προκαλώντας πλημμύρες και προειδοποιήσεις για μπάζα σε περιφέρειες που έχουν πληγεί από πυρκαγιές στο νότιο τμήμα της πολιτείας.

Υπό την επίδραση ενός ατμοσφαιρικού ρεύματος, γνωστού ως «Pineapple Express», το οποίο μεταφέρει έντονη υγρασία από τη Χαβάη προς την δυτική ακτή των ΗΠΑ, οι καταιγίδες προβλέπεται να ρίξουν βροχές που αντιστοιχούν σε ένα μήνα στην Καλιφόρνια.

WOW! Hard work last night by Los Angeles County Fire Department, who conducted more than 100 water rescues from the ongoing atmospheric river. One chopper hoisted 21 people from cars, and another engine transported 20 people, two deputies and a dog to safety. pic.twitter.com/mthoWVtpIt — MyRadar Weather (@MyRadarWX) December 26, 2025

Έκτακτη ανάγκη

Στις 25 Δεκέμβρη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) ανακοίνωσε ότι η νότια Καλιφόρνια, συμπεριλαμβανομένου του Λος Άντζελες, της δεύτερης πιο πυκνοκατοικημένης πόλης των ΗΠΑ, κινδυνεύει από υπερβολικές βροχοπτώσεις.

«Είναι πιθανές πολυάριθμες πλημμύρες. Επιπλέον, πολλά ρέματα ενδέχεται να πλημμυρίσουν, επηρεάζοντας ενδεχομένως μεγαλύτερους ποταμούς. Οι πλημμύρες ενδέχεται να περιλαμβάνουν ροές συντριμμιών σε ή κοντά σε περιοχές που έχουν πρόσφατα καεί», ανέφερε η υπηρεσία, αναφερόμενη σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές.

12-25-25 – An evacuation warning has been issued for the town of Wrightwood as another powerful storm system could bring more flooding and mudslides to Southern California. This video taken on Christmas Eve shows a car buried in mud. https://t.co/6ZjTIdPJJh pic.twitter.com/47r2WfCcYS — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) December 25, 2025

Η NWS προειδοποίησε ότι σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να σημειωθούν ριπές ανέμου με ταχύτητα έως 88,5 χλμ/ώρα.

Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε αρκετές κομητείες, συμπεριλαμβανομένου του Λος Άντζελες.

«Δεν έχουμε ξεφύγει ακόμα. Η βροχή συνεχίζει να πέφτει σε ολόκληρη την κομητεία του Λος Άντζελες, καθιστώντας τους δρόμους, τις πλωτές οδούς και τα κανάλια αποστράγγισης εξαιρετικά επικίνδυνους.

Ελέγξτε τις συνθήκες πριν βγείτε έξω», δήλωσαν αξιωματούχοι της κομητείας του Λος Άντζελες.

Περίπου 100.000 κάτοικοι της πολιτείας βρέθηκαν χωρίς ρεύμα έως το βράδυ της Πέμπτης.

Severe flooding in Southern California shut down major highways, including I-15, leaving holiday travelers stuck for miles as floodwaters and mud overtake roads and bridges. . pic.twitter.com/LrTEHF6Pno — AccuWeather (@accuweather) December 25, 2025

Ανθρώπινες απώλειες

Τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικά που σχετίζονται με την καταιγίδα, μεταξύ των οποίων ένας άνδρας που σκοτώθηκε από ένα δέντρο που έπεσε, σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times.

Ο 64χρονος άνδρας από το Σαν Ντιέγκο σκοτώθηκε την Τετάρτη το πρωί από την πτώση δέντρου.

Ένας ακόμη άνδρας, 74 ετών, έχασε τη ζωή του από τα νερά της πλημμύρας το Σαββατοκύριακο, ενώ η αστυνομία προσπαθούσε να τον διασώσει από όχημα στην πόλη Ρέντινγκ.

Τέλος, μια γυναίκα περίπου 70 ετών πέθανε τη Δευτέρα αφού παρασύρθηκε στη θάλασσα από μεγάλο κύμα.

Η υπηρεσία προέβλεπε επίσης ότι μια καταιγίδα θα μπορούσε να φέρει έντονες χιονοπτώσεις στα βουνά της Σιέρα Νεβάδα κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της Καλιφόρνιας.