Ισχυρή κακοκαιρία πλήττει αυτή την περίοδο τη Νέα Υόρκη και τις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα στις αεροπορικές συνδέσεις, εν μέσω της εορταστικής περιόδου.

Οι έντονες χιονοπτώσεις, ο παγετός και οι περιορισμένες ορατότητες δυσχεραίνουν την κυκλοφορία στους δρόμους και στους αιθέρες, με αποτέλεσμα μαζικές ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων.

Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, μόνο την Παρασκευή (26/12) ακυρώθηκαν περισσότερες από 1.600 εμπορικές πτήσεις σε όλη τη χώρα ή με προορισμό τις ΗΠΑ, ενώ πάνω από 7.800 πτήσεις παρουσίασαν καθυστέρηση λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Τα τρία μεγάλα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης -John F. Kennedy, Newark Liberty και LaGuardia- σημειώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ακυρώσεων, ενημερώνοντας συνεχώς τους επιβάτες για πιθανές αλλαγές στα δρομολόγια.

«Περιορίστε τις μετακινήσεις»

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες και να τηρούν αυστηρά μέτρα ασφαλείας, καθώς οι δρόμοι παρουσιάζουν παγετό και συχνά διακόπτεται η κυκλοφορία.

The winter storm in New York is currently very strong! The snowstorm in New York City began on Friday, December 26, 2025, and lasted until this morning (December 27), covering the city with a snow layer of up to 2-5 inches in most neighborhoods, with some northern and eastern… pic.twitter.com/3Ok0NuWmgL — Yasser alkhader (@AlkhaderYasser) December 27, 2025

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για χειμερινές καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της βορειοανατολικής ζώνης, με επίκεντρο τη Νέα Υόρκη, την Πενσυλβάνια, τη Μασαχουσέτη, το Νιου Τζέρσι και το Κονέκτικατ, όπου περισσότερα από 60 εκατομμύρια πολίτες έχουν ενημερωθεί για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

It’s 3:00 AM in New York City and the snow is falling ❄ 53rd Street and 6th Avenue headed northbound towards Central Park South. I’d estimate we got around 4 inches of Snow so far in Midtown Manhattan 🇺🇸 🚨Total delays today at JFK: 74 🚨Total delays within, into, or out of… pic.twitter.com/FlT2GdBGTE — Walks&WallStreet (@WalksWallstreet) December 27, 2025

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η Νέα Υόρκη θα βιώσει τις πιο έντονες χιονοπτώσεις των τελευταίων τεσσάρων ετών, με ρυθμούς που σε ορισμένα σημεία φτάνουν τα 5 εκατοστά ανά ώρα.

Η κακοκαιρία «χτυπά» την περίοδο των γιορτών, δυσκολεύοντας την επιστροφή εκατομμυρίων πολιτών στις δουλειές τους και προκαλώντας χάος στα δρομολόγια εντός και εκτός των ΗΠΑ.