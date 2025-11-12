Ρεκόρ ψύχους στις ΗΠΑ: Οι «χιονοθύελλες λίμνης» και τα παγωμένα ιγκουάνα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

To πλέον πολικό φθινόπωρο από το 1976 βιώνουν οι μεσοδυτικές και οι ανατολικές ΗΠΑ με ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών (εικόνα πάνω από USA Today μέσω cnn.com) από το Μίσιγκαν ως τη Φλόριντα.

Πάνω από 24 πόλεις ισοφάρισαν ή κατέρριψαν το ρεκόρ ημερήσιων χαμηλών θερμοκρασιών για την 11η Νοεμβρίου, όπως μεταδίδει το cnn. Το κύμα αρκτικού ψύχους έχει φτάσει μέχρι και τη Νότια Φλόριντα, όπου τα ψυχρόαιμα ιγκουάνα, ανίκανα να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους, «παγώνουν» και χάνουν τον έλεγχο των μυών τους, με αποτέλεσμα πολλά να πέφτουν αναίσθητα από τα δέντρα.

Οι ειδικοί διευκρινίζουν πως τα ερπετά δεν είναι νεκρά, αλλά βρίσκονται σε παροδική παράλυση και επανέρχονται όταν οι θερμοκρασίες ανέβουν.

ΗΠΑ: Το φαινόμενο lake effect snow

Οι ψυχρές καιρικές συνθήκες πιο βόρεια έχουν θέσει σε λειτουργία το φαινόμενο lake-effect snow (χιονοθύελλα λίμνης) για πρώτη φορά φέτος.

Η εξέλιξη της χιονοθύελλας που παίρνει «σχήμα λίμνης», χαρακτηρίζεται ως σπάνιο φαινόμενο στα μετεωρολογικά χρονικά.

A look at today’s progression of the lake-effect snow band (via Satellite) that dropped several inches of snow along the Lake Michigan shoreline. Notice the snow melting in Eastern IL as the day progresses as well. pic.twitter.com/IhxnM7GRJz — NEXLAB (@CODMeteorology) November 11, 2025

Χιόνι έως 30 εκατοστά προκάλεσε επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης

Το χιόνι προκάλεσε επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης την Τρίτη στις ζώνες των Μεγάλων Λιμνών που περιλαμβάνουν το βορειοανατολικό Οχάιο, τη βορειοδυτική Πενσυλβάνια και τη δυτική Νέα Υόρκη. Έως και 30 εκατοστά χιονιού στρώθηκε μέσα σε λίγες ώρες νότια του Σικάγο, ενώ το χιόνι από το βορειοανατολικό Ιλινόις έως το νοτιοανατολικό Ουισκόνσιν, ξεπέρασε τις 25 εκατοστά.

Lake effect snow rond Lake Michigan.❄☃❄ 📷Max Velocity pic.twitter.com/Iwlt9PD6kb — Michael vd Poel (@WeermanMichael) November 10, 2025

Το ίδιο το Σικάγο δέχτηκε πιο περιορισμένες ποσότητες χιονιού, από 2 έως 8 εκατοστά, συνοδευόμενες από ισχυρούς ανέμους και κεραυνούς. Αν και οι προβλέψεις έκαναν λόγο για ιστορικά επίπεδα χιονόπτωσης για τον Νοέμβριο, άνω των 25 εκατοστών, οι πιο βαριές ζώνες χιονιού τελικά προσπέρασαν το κέντρο της πόλης.

Το φαινόμενο «lake-effect» δημιουργεί τεράστιες διαφορές στα ύψη χιονιού από περιοχή σε περιοχή, καθώς οι στενές ζώνες έντονης χιονόπτωσης μετακινούνται απρόβλεπτα — όπως συνέβη και τη Δευτέρα κοντά στη λίμνη Μίσιγκαν.