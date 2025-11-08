Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη

Από αυτό το Σαββατοκύριακο έως την Τετάρτη, περισσότεροι από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με πολικές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το πολικό κύμα ψύχους θα φέρει μάζες κρύου αέρα άγνωστες στις ΗΠΑ για μια περίοδο που πάει πίσω στον 19ο αιώνα.

Το πολικό κύμα ψύχους θα επηρεάσει τις μεσοδυτικές και βορειοανατολικές πολιτείες, αλλά θα φτάσει και έως τη Φλόριντα. Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι θα πέσουν τα πρώτα χιόνια της χρονιάς και ο καιρός θα θυμίζει μάλλον Δεκέμβριο.

Προσοχή στα… ιγκουάνα

Με αφορμή το καιρικό φαινόμενο, σε άρθρο της η Washington Post, προειδοποιεί: παγωμένα ιγκουάνα, άκαμπτα σαν πτώματα, θα πέσουν βροχή από τα δέντρα στη Φλόριντα από αυτό το Σαββατοκύριακο. Συνιστάται προσοχή τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη: αυτά τα ερπετά μπορούν να έχουν μήκος έως και 1,5 μέτρο και βάρος έως και 5 κιλά.

Το ρεπορτάζ είναι ενδεικτικό για το τι επίκειται. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν σε τέτοια ακραία επίπεδα τις επόμενες ημέρες που τα ιγκουάνα, ψυχρόαιμα ερπετά που ζουν σε δέντρα, θα παγώσουν εντελώς. Και θα παγώσουν επειδή τα σώματά τους δεν έχουν πλέον αρκετή θερμότητα για να συνεχίσουν να κινούνται.

Ωστόσο, μόλις ζεστάνει ο καιρός, γύρω στα μέσα Νοεμβρίου, θα ανακάμψουν.

BREAKING: Long-range models are signaling the potential for an exceptionally cold and snowy December across the Eastern U.S. ❄ A major stratospheric polar vortex collapse appears increasingly likely – a pattern shift that could supercharge the chances of a classic White… pic.twitter.com/5YNlb1NVqg — Connor’s Climate Corner (@ClimateCornerHQ) November 7, 2025

Πολική δίνη

Το πρώτο αρκτικό κύμα ψύχους της σεζόν, που πρόκειται να σαρώσει τον Ατλαντικό, είναι μια πολική δίνη που προέρχεται από τον Καναδά και κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ. Εκτός από το ασυνήθιστο κρύο και το χιόνι, θα φέρει ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις.

Οι πολιτείες του Μίσιγκαν, του Οχάιο, της Πενσυλβάνια και της Νέας Υόρκης αναμένεται να πληγούν περισσότερο.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα Daily, νέα ρεκόρ θερμοκρασίας θα μπορούσαν να καταρριφθούν σε δεκατρείς πολιτείες. Το κρύο θα επηρεάσει πρώτα το κεντρικό τμήμα της χώρας και τις βόρειες πεδιάδες: για παράδειγμα, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους -2°C στο Σικάγο το πρωί της Κυριακής. Στη Νέα Υόρκη, ο υδράργυρος θα πέσει στους 2°C μεταξύ Δευτέρας και Τρίτης. Στο Νάσβιλ της Οκλαχόμα, οι κάτοικοι θα πρέπει να υπομείνουν θερμοκρασίες υπό το μηδέν, ενώ στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, μια πόλη που δεν είναι συνηθισμένη σε τέτοιο καιρό, οι θερμοκρασίες δεν θα ξεπεράσουν τους 4°C. Το κρύο θα γίνει πιο έντονο τη Δευτέρα και την Τρίτη, καθώς θα πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Lobe of the polar vortex drops out of Hudson Bay Purple color (contour) is colder than -40°C at 500 mb (middle troposphere) = winter time Arctic cold pool It’s early November, so we won’t see bone crushing cold, but still historic for this time of autumn in Southeast. pic.twitter.com/3rsxidW36F — Ryan Maue (@RyanMaue) November 8, 2025

Ιστορικά χαμηλές θερμοκρασίες

Στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, η μέγιστη θερμοκρασία που προβλέπεται για το απόγευμα της Δευτέρας είναι 5°C, κάτω από το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 1950.

Η πολική δίνη θα είναι ακόμη πιο ιστορική στο Ταλαχάσι του Μισισιπή: η πόλη αναμένεται να καταγράψει μέγιστη θερμοκρασία 12°C τη Δευτέρα, μια θερμοκρασία που δεν έχει ξαναδεί από τότε που ξεκίνησαν οι μετεωρολογικές καταγραφές το 1800. Παράλληλα με αυτές τις παγωμένες θερμοκρασίες, ένα παχύ στρώμα χιονιού θα μπορούσε να καλύψει τις πόλεις του Σικάγο, της Ινδιανάπολης και του Λούισβιλ κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Κυριακή έως τη Δευτέρα.

Well winter wonderland is in full effect here in the great north central plains of north america, we’re getting our first taste of snowfall ❄ 🏔 🌨 ☃ today, may u all be layered up with extra coverings to keep the heat trapped inside and stay warm while moving thru the elements pic.twitter.com/Age3jQcBtL — Yosef Da Bey™☄🐆9👑13💎🗝🔔🧠🗿🧬⚓🌬🌊⛵☸🌞✡⚖🕎🦬 (@Obey13Omm) November 8, 2025

Οι πολικές δίνες δεν είναι κάτι ασυνήθιστο στη Βόρεια Αμερική. Εμφανίζονται κατά μέσο όρο τρεις έως πέντε φορές το χρόνο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια ενός έτους που κυριαρχείται από το κλιματικό φαινόμενο Λα Νίνια. Το φαινόμενο Λα Νίνια παράγει κλιματικές επιπτώσεις αντίθετες από εκείνες του Ελ Νίνιο, το οποίο τις περισσότερες φορές οδηγεί σε αύξηση των παγκόσμιων θερμοκρασιών.