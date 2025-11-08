newspaper
08.11.2025 | 18:31
Συναγερμός στην Πάτρα - Φωτιά σε ορφανοτροφείο
Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη
Κόσμος 08 Νοεμβρίου 2025 | 20:47

Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη

Πολικό κύμα ψύχους θα σαρώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό το Σαββατοκύριακο και για πέντε ημέρες. Θα πέσουν τα πρώτα χιόνια, ενώ το κρύο θα φτάσει ακόμη και έως τη Φλόριντα.

Spotlight

Από αυτό το Σαββατοκύριακο έως την Τετάρτη, περισσότεροι από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με πολικές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το πολικό κύμα ψύχους θα φέρει μάζες κρύου αέρα άγνωστες στις ΗΠΑ για μια περίοδο που πάει πίσω στον 19ο αιώνα.

Το πολικό κύμα ψύχους θα επηρεάσει τις μεσοδυτικές και βορειοανατολικές πολιτείες, αλλά θα φτάσει και έως τη Φλόριντα. Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι θα πέσουν τα πρώτα χιόνια της χρονιάς και ο καιρός θα θυμίζει μάλλον Δεκέμβριο.

Προσοχή στα… ιγκουάνα

Με αφορμή το καιρικό φαινόμενο, σε άρθρο της η Washington Post, προειδοποιεί: παγωμένα ιγκουάνα, άκαμπτα σαν πτώματα, θα πέσουν βροχή από τα δέντρα στη Φλόριντα από αυτό το Σαββατοκύριακο. Συνιστάται προσοχή τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη: αυτά τα ερπετά μπορούν να έχουν μήκος έως και 1,5 μέτρο και βάρος έως και 5 κιλά.

Το ρεπορτάζ είναι ενδεικτικό για το τι επίκειται. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν σε τέτοια ακραία επίπεδα τις επόμενες ημέρες που τα ιγκουάνα, ψυχρόαιμα ερπετά που ζουν σε δέντρα, θα παγώσουν εντελώς. Και θα παγώσουν επειδή τα σώματά τους δεν έχουν πλέον αρκετή θερμότητα για να συνεχίσουν να κινούνται.

Ωστόσο, μόλις ζεστάνει ο καιρός, γύρω στα μέσα Νοεμβρίου, θα ανακάμψουν.

Πολική δίνη

Το πρώτο αρκτικό κύμα ψύχους της σεζόν, που πρόκειται να σαρώσει τον Ατλαντικό, είναι μια πολική δίνη που προέρχεται από τον Καναδά και κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ. Εκτός από το ασυνήθιστο κρύο και το χιόνι, θα φέρει ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις.

Οι πολιτείες του Μίσιγκαν, του Οχάιο, της Πενσυλβάνια και της Νέας Υόρκης αναμένεται να πληγούν περισσότερο.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα Daily, νέα ρεκόρ θερμοκρασίας θα μπορούσαν να καταρριφθούν σε δεκατρείς πολιτείες. Το κρύο θα επηρεάσει πρώτα το κεντρικό τμήμα της χώρας και τις βόρειες πεδιάδες: για παράδειγμα, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους -2°C στο Σικάγο το πρωί της Κυριακής. Στη Νέα Υόρκη, ο υδράργυρος θα πέσει στους 2°C μεταξύ Δευτέρας και Τρίτης. Στο Νάσβιλ της Οκλαχόμα, οι κάτοικοι θα πρέπει να υπομείνουν θερμοκρασίες υπό το μηδέν, ενώ στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, μια πόλη που δεν είναι συνηθισμένη σε τέτοιο καιρό, οι θερμοκρασίες δεν θα ξεπεράσουν τους 4°C. Το κρύο θα γίνει πιο έντονο τη Δευτέρα και την Τρίτη, καθώς θα πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Ιστορικά χαμηλές θερμοκρασίες

Στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, η μέγιστη θερμοκρασία που προβλέπεται για το απόγευμα της Δευτέρας είναι 5°C, κάτω από το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 1950.

Η πολική δίνη θα είναι ακόμη πιο ιστορική στο Ταλαχάσι του Μισισιπή: η πόλη αναμένεται να καταγράψει μέγιστη θερμοκρασία 12°C τη Δευτέρα, μια θερμοκρασία που δεν έχει ξαναδεί από τότε που ξεκίνησαν οι μετεωρολογικές καταγραφές το 1800. Παράλληλα με αυτές τις παγωμένες θερμοκρασίες, ένα παχύ στρώμα χιονιού θα μπορούσε να καλύψει τις πόλεις του Σικάγο, της Ινδιανάπολης και του Λούισβιλ κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Κυριακή έως τη Δευτέρα.

Οι πολικές δίνες δεν είναι κάτι ασυνήθιστο στη Βόρεια Αμερική. Εμφανίζονται κατά μέσο όρο τρεις έως πέντε φορές το χρόνο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια ενός έτους που κυριαρχείται από το κλιματικό φαινόμενο Λα Νίνια. Το φαινόμενο Λα Νίνια παράγει κλιματικές επιπτώσεις αντίθετες από εκείνες του Ελ Νίνιο, το οποίο τις περισσότερες φορές οδηγεί σε αύξηση των παγκόσμιων θερμοκρασιών.

Stream newspaper
Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media
Φαύλος κύκλος 08.11.25

Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media

Έρευνες δείχνουν ότι αλγόριθμοι social media και η θεματολογία πολλών ΜΜΕ έχουν κάτι κοινό. Επιλέγουν, στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής, να ενισχύουν τη διχόνοια με θέματα «πολιτιστικού πολέμου»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ: Προτείνει την απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές
Εν μέσω shutdown 08.11.25

Ο Τραμπ προτείνει την... απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι στόχος είναι να μπορούν οι Αμερικανοί να αγοράσουν μόνοι τους μια «καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη υγείας» και να τους περισσεύουν χρήματα

Σύνταξη
Η σφαγή της οικογένειας Moore: Το ανεξιχνίαστο έγκλημα που στοιχειώνει την Βιλίσκα για πάνω από έναν αιώνα
ΗΠΑ 08.11.25

Η σφαγή της οικογένειας Moore: Το ανεξιχνίαστο έγκλημα που στοιχειώνει την Βιλίσκα για πάνω από έναν αιώνα

Το 1912, μια ήσυχη πόλη των ΗΠΑ έγινε μάρτυρας ενός φρικτού εγκλήματος όταν κάποιος άγνωστος δράστης σκότωσε με τσεκούρι μία ολόκληρη οικογένεια και άλλα δύο μικρά κοριτσάκια που φιλοξενούσε

Σύνταξη
Πού είναι τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας; – Κανείς, εκτός από το Βέλγιο, δεν θέλει να πει
Τείχος σιωπής 08.11.25

Πού είναι τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας; – Κανείς, εκτός από το Βέλγιο, δεν θέλει να πει

Η συζήτηση για την έκδοση δανείου επανορθώσεων στην Ουκρανία έχει οδηγήσει σε ένα φλέγον ερώτημα: Πού ακριβώς βρίσκονται τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παρίσι: Συνέλαβαν τρεις νεαρές γυναίκες – Φέρονται ότι σχεδίαζαν τζιχαντιστική επίθεση
Γαλλία 08.11.25

Παρίσι: Συνέλαβαν τρεις νεαρές γυναίκες – Φέρονται ότι σχεδίαζαν τζιχαντιστική επίθεση

Τρεις γυναίκες, ηλικίας 18, 19 και 20 ετών συνελήφθησαν στη Γαλλία. Κατηγορούνται ότι ετοίμαζαν «τζιχαντιστική επίθεση» στο Παρίσι εν όψει επετείου των τρομοκρατικών ενεργειών της 13ης Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Λίβανος: Δύο αδέρφια νεκρά από ισραηλινή επίθεση – Πυκνώνουν τα χτυπήματα του Τελ Αβίβ παρά την εκεχειρία
Απανωτές επιθέσεις 08.11.25

Δύο αδέρφια σκοτώθηκαν στον Λίβανο από ισραηλινή επίθεση - Πυκνώνουν τα χτυπήματα του Τελ Αβίβ παρά την εκεχειρία

Ο Λίβανος δεν έχει σταματήσει να δέχεται επιθέσεις από το Ισραήλ παρά τη συμφωνία εκεχειρίας με το Τελ Αβίβ να απειλεί ότι θα εντείνει τις επιχειρήσεις του

Σύνταξη
Γνωρίστε τον «Κινέζο Τραμπ» που κατακτά το social media – Συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές από ένα… στοίχημα
Κόσμος 08.11.25

Γνωρίστε τον «Κινέζο Τραμπ» που κατακτά το social media – Συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές από ένα… στοίχημα

To βίντεο έγινε αμέσως viral. Eκατομμύρια άνθρωποι από όλη την Κίνα παρακολουθούν τις εξελίξεις στις ΗΠΑ μέσω του διαδικτύου, και ο Τσεν λειτουργεί σαν «καθρέφτης» του Τραμπ.

Σύνταξη
«Προσευχόμουν στον Θεό να με σώσει» – Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τα φρικτά βασανιστήρια της Χαμάς
Κόσμος 08.11.25

«Προσευχόμουν στον Θεό να με σώσει» – Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τα φρικτά βασανιστήρια της Χαμάς

Ο Μπράσλαβσκι βρισκόταν σε άδεια από την στρατιωτική του θητεία και εργαζόταν ως σεκιούριτι στο μουσικό φεστιβάλ Nova όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ τον Οκτωβρίου 2023.

Σύνταξη
Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί φάνηκε αδύναμος – Ο κορυφαίος διπλωμάτης στο περιθώριο;
Κόσμος 08.11.25

Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί φάνηκε αδύναμος – Ο κορυφαίος διπλωμάτης στο περιθώριο;

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο μακροβιότερος υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και παραδοσιακά το «δεξί χέρι» του Βλαντιμίρ Πούτιν, φέρεται να έχει μπει στο περιθώριο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων
Κόσμος 08.11.25

Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων

Ο κόσμος μπαίνει σε μια εποχή «ύφεσης των σχέσεων». Οι γάμοι και οι οικογένειες μειώνονται, οι άνθρωποι ζουν μόνοι περισσότερο από ποτέ και η εργένικη ζωή μετατρέπεται σε νέα κανονικότητα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»
Νέα αρχή; 08.11.25

Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»

Τα καλλιστεία Μις Υφήλιος επισκιάστηκαν από ένα πρωτοφανές δράμα δημόσιου εκφοβισμού, το οποίο οδήγησε στην απομάκρυνση του διευθυντή Ναβάτ Ιτσαραγσίλ και ανέδειξε τη Φατίμα Μπος σε νέο σύμβολο γυναικείας αλληλεγγύης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό
Η ανθρωπιά ενώνει 08.11.25

Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό

Ο Αναστάσιος Γκαρίπης, kite surfer, είχε σώσει το καλοκαίρι στην Επανομή ένα κορίτσι και τον πατέρα του, που παρασύρθηκαν από τα κύματα. «Έκανα αυτό που υπαγορεύεται από την ανθρώπινη υπόσταση», είπε.

Σύνταξη
Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»
Μπάσκετ 08.11.25

Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»

Πρώτη εκτός έδρας νίκη για το Μαρούσι και δεύτερη συνολικά μετά το 92-80 επί του Πανιωνίου στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας. Οι «κυανέρυθροι» παρέμειναν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα (0/6).

Σύνταξη
Βορίζια: Μέλος της οικογένειας Καργάκη έβαλε τη βόμβα – Ποιος την κατασκεύασε, πού οδηγείται η αστυνομική έρευνα
Βορίζια 08.11.25

Μέλος της οικογένειας Καργάκη έβαλε τη βόμβα - Ποιος την κατασκεύασε, πού οδηγείται η αστυνομική έρευνα

Η αστυνομία φαίνεται να έχει φτάσει στα ίχνη του βομβιστή και του κατασκευαστή της βόμβας - Μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού οργανώθηκε η βομβιστική επίθεση

Σύνταξη
Λάβρος Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη ΝΔ σε μπλε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ – Διέγραψε εμένα άρον – άρον, για «Φεράρι» και «Φραπέ» το σκέφτηκε
Πολιτική Γραμματεία 08.11.25

Λάβρος Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη ΝΔ σε μπλε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ – Διέγραψε εμένα άρον – άρον, για «Φεράρι» και «Φραπέ» το σκέφτηκε

Με γλώσσα σκληρή και χωρίς περιστροφές ο Αντώνης Σαμαράς εξαπολύει δριμεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η διαφορά μου είναι πολιτική και αξιακή, τονίζει. «Ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει την δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε την ιστορία και τη βάση της ΝΔ. Για αυτό την έχει μετατρέψει σε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα». «Δεν έφυγα για να επιστρέψω. Με διέγραψε», λέει, πετώντας νέα καρφιά

Σύνταξη
Η όμορφη κίνηση του Σλούκα προκειμένου νεαρός παίκτης του Περιστεριού να σκοράρει (vid)
Μπάσκετ 08.11.25

Η όμορφη κίνηση του Σλούκα προκειμένου νεαρός παίκτης του Περιστεριού να σκοράρει (vid)

Ο Κώστας Σλούκας έκανε εσκεμμένα φάουλ στον 18χρονο Δημήτρη Παπαγεωργίου προκειμένου ο νεαρός καλαθοσφαιριστής να σημειώσει τους πρώτους του πόντους με το Περιστέρι.

Σύνταξη
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χιλιάδες δρομείς στα 5χλμ – Νικήτρια με ρεκόρ η Αναστασάκη, πρωτιά και ο Γεωργίου
Μοναδικές στιγμές 08.11.25

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χιλιάδες δρομείς στα 5χλμ – Νικήτρια με ρεκόρ η Αναστασάκη, πρωτιά και ο Γεωργίου

Οι αγώνες ξεκίνησαν από τη Λεωφόρο Αμαλίας και τερμάτισαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με τη συμμετοχή χιλιάδων δρομέων όλων των ηλικιών

Σύνταξη
Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο
Αθλητισμός & Σπορ 08.11.25

Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας θα αναδείξει τους νέους Πανελληνιονίκες προσδίδοντας επιπλέον ενδιαφέρον και ένταση στη μεγάλη αυτή γιορτή.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media
Φαύλος κύκλος 08.11.25

Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media

Έρευνες δείχνουν ότι αλγόριθμοι social media και η θεματολογία πολλών ΜΜΕ έχουν κάτι κοινό. Επιλέγουν, στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής, να ενισχύουν τη διχόνοια με θέματα «πολιτιστικού πολέμου»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το ΕΚΠΑ προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές του στο πρόγραμμα Google AI Pro
Τεχνητή νοημοσύνη 08.11.25

Το ΕΚΠΑ προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές του στο πρόγραμμα Google AI Pro

«Στόχος της δράσης είναι η χρήση των παραπάνω από τους εγγεγραμμένους φοιτητές του Πανεπιστημίου, χρησιμοποιώντας στις σπουδές τους κορυφαία εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης», σημειώνεται από το ΕΚΠΑ

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ

LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Σάντερλαντ – Άρσεναλ για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Διαιτητής Γ’ Εθνικής κατάγγειλε απειλές πριν από αγώνα – ΕΠΟ: «Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας»
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Διαιτητής Γ’ Εθνικής κατάγγειλε απειλές πριν από αγώνα – ΕΠΟ: «Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας»

Ξεπέρασαν κάθε όριο στη Γ’ Εθνική καθώς ο Μεσσήνιος διαιτητής Αλέξανδρος Τσαμούρης κατάγγειλε στην αστυνομία απειλητικό τηλεφώνημα. Δήλωσε κώλυμα και αντικαταστάθηκε από το ματς Πύργος-Ζάκυνθος

Βάιος Μπαλάφας
Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Ανάσα για τους γηπεδούχους, «καμπανάκια» για τους Θεσσαλούς
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Ανάσα για τους γηπεδούχους, «καμπανάκια» για τους Θεσσαλούς

Ηταν ανώτερος και το έδειξε ο Παναιτωλικός, ο οποίος νίκησε άνετα 3-0 την ΑΕΛ, πετυχαίνοντας δυο γκολ με πέναλτι. Οι Αγρινιώτες ανέβηκαν στην 9η θέση και οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να ζορίζονται

Σύνταξη
Τραμπ: Προτείνει την απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές
Εν μέσω shutdown 08.11.25

Ο Τραμπ προτείνει την... απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι στόχος είναι να μπορούν οι Αμερικανοί να αγοράσουν μόνοι τους μια «καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη υγείας» και να τους περισσεύουν χρήματα

Σύνταξη
Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»
Μήλο και μηλιά 08.11.25

Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»

Καθώς ο Ζοράν Μαμντάνι γράφει ιστορία στη Νέα Υόρκη, όλοι συμφωνούν σε ένα. Η μητέρα του Μίρα Ναΐρ και οι ταινίες της είναι γεμάτες από τις αξίες που ο απόγονος της έφερε με κρότο στην πολιτική σκηνή της καπιταλιστικής υπερδύναμης των ΗΠΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
