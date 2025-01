Τουλάχιστον πέντε νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία που σαρώνει τις ΗΠΑ - Φωτογραφίες και βίντεο

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις ΗΠΑ λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το κεντρικό και το ανατολικό τμήμα της χώρας και εξαιτίας της οποίας κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε επτά πολιτείες, ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις και προκλήθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι σε κάποιες περιοχές της χώρας η θερμοκρασία θα πέσει ως τους -18° Κελσίου, ενώ θα σημειωθούν και ισχυρές ριπές ανέμου μετά την πρώτη μεγάλη χειμερινή κακοκαιρία του έτους που μετακινήθηκε τη Δευτέρα το βράδυ «γρήγορα προς τα ανατολικά, προς τον Ατλαντικό ωκεανό».

Οι σφοδρές χιονοπτώσεις έπληξαν αρχικά τη Δευτέρα κεντρικές πολιτείες των ΗΠΑ προτού επεκταθούν προς τις ανατολικές (Ντέλαγουερ, Μέριλαντ, Βιρτζίνια, Περιφέρεια της Κολούμπια), με αποτέλεσμα να ακυρωθούν πτήσεις, να ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων και κάποιων δημόσιων υπηρεσιών και να σημειωθούν τροχαία ατυχήματα.

Winter storm affects residents, including Filipinos who aren’t able to go to work due to thick snow and ice. | via @raphbosano

Snow continues to blanket most parts of Kentucky in the United States.



Περισσότεροι από 50 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από το κύμα κακοκαιρίας, εκ των οποίων σχεδόν 200.000 παρέμεναν στη διάρκεια της χθεσινής νύκτας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, κυρίως στην πολιτεία Βιρτζίνια, σύμφωνα με τον ιστότοπο Poweroutage.us. Παράλληλα 2.300 πτήσεις ακυρώθηκαν και χιλιάδες άλλες καθυστέρησαν.

Πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε δυστυχήματα που προκλήθηκαν από τις κακές καιρικές συνθήκες στις πολιτείες Μιζούρι και Κάνσας, επεσήμαναν οι τοπικές αρχές.

🇺🇸 ❄ A blast of #snow and #ice pounded multiple states of the US, from Kansas to the eastern coast.

Governors of four states declared a state of #emergency on Sunday, January 5. pic.twitter.com/WOZWbMpjjo

