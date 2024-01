ΗΠΑ: Τουλάχιστον 50 νεκροί στις ΗΠΑ από τη σφοδρή κακοκαιρία με χιονοπτώσεις και παγετό

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αυτή την εβδομάδα λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι τοπικές αρχές και μέσα ενημέρωσης.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες, οι χιονοπτώσεις και ο παγετός καθιστούν τους δρόμους ιδιαίτερα επικίνδυνους, διαταράσσουν την αεροπορική κυκλοφορία, οδηγούν στο κλείσιμο σχολείων και αφήνουν χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Χιλιάδες Αμερικανοί έχουν λάβει προειδοποιήσεις για έκτακτα καιρικά φαινόμενα.

Millions of Americans across several regions are dealing with snow, ice and cold temperatures. pic.twitter.com/T0PIeRPPjx

— USA TODAY Weather (@usatodayweather) January 19, 2024