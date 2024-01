Στο έλεος της κακοκαιρίας «Γερτρούδη» η Γερμανία – Μεγάλα προβλήματα στις συγκοινωνίες

Για «επίμονες και μερικές φορές έντονη χιονόπτωση και παγωμένη βροχή» θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και σήμερα οι κάτοικοι της κεντρικής Γερμανίας από την περιοχή της Κολωνίας έως και την Θουριγγία, η οποία πλήττεται από χθες, Τετάρτη, από την κακοκαιρία «Γερτρούδη», προειδοποίησε τα ξημερώματα η Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD), απευθύνοντας εκ νέου έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις.

«Περιμένουμε μεγάλες ποσότητες φρέσκου χιονιού, σαν καταιγίδα, έως και 30 εκατοστά εντός 24 ωρών», ανακοίνωσε η Υπηρεσία και έκανε λόγο για τον κίνδυνο «σημαντικών προβλημάτων στην κυκλοφορία». Τα φαινόμενα αναμένεται ωστόσο να εκτονωθούν από το βράδυ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκατοντάδες αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν σε αυτοκινητοδρόμους στην Έσση και στην Ρηνανία – Παλατινάτο, λόγω μεγάλης ποσότητας χιονιού και ολισθηρότητας. Σωστικά συνεργεία παρείχαν κουβέρτες και ζεστά ροφήματα στους οδηγούς, ανέφερε η αστυνομία.

Εκατοντάδες ήταν και τα μικρής κλίμακας ατυχήματα που προκλήθηκαν χθες λόγω του παγετού σε πολλές περιοχές, καθώς είχε σχηματιστεί πάγος σε δρόμους και πεζοδρόμια, ενώ ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το οποίο είχε προηγουμένως εκτραπεί της πορείας του λόγω της κατάστασης του οδοστρώματος.

Στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης αναμένονται και σήμερα προβλήματα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συμβουλεύουν τους επιβάτες να ελέγχουν τις πτήσεις τους και, εφόσον ακυρώνονται, να μην μεταβαίνουν στο αεροδρόμιο.

Χθες εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, καθώς δεν ήταν εφικτό να αφαιρεθούν εγκαίρως και με ασφάλεια ο πάγος και το χιόνι από τα αεροσκάφη. Σε πολλές περιοχές της Βαυαρίας και της Έσσης τα σχολεία παρέμειναν κλειστά και το μάθημα έγινε διαδικτυακά, κάτι που αναμένεται να επαναληφθεί και σήμερα.

Στους σιδηροδρόμους η κατάσταση ήταν καλύτερη, τα τρένα ωστόσο δέχονται αυτές τις μέρες μεγαλύτερη πίεση, λόγω των περιορισμών στις αεροπορικές και οδικές μετακινήσεις. Χθες και σήμερα ακυρώθηκαν τα δρομολόγια από την Φραγκφούρτη, την Στουτγάρδη και το Ζααρμπρούκεν προς το Παρίσι.

Good morning! We got a little more snow. In our area it is not dangerous, but in other parts of Germany. We are grateful and hope the best for everyone affected. Stay warm and safe everyone pals! ♥️🤗😘🐶🐾 pic.twitter.com/D3VgsvVdVf

— TIMMY 🐾❤️ (@huhnerfee) January 18, 2024