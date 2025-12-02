Ένα εντεινόμενο μετεωρολογικό σύστημα έχει φέρει ισχυρή χιονοθύελλα και βροχές σε περιοχές του μεσοδυτικού τμήματος των ΗΠΑ, των Απαλαχίων και του βορειοανατολικού τμήματος της χώρας την Τρίτη, με περισσότερους από 50 εκατομμύρια Αμερικανούς να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού λόγω χειμερινής καταιγίδας.

Προβλέπεται να πέσει έως και 30 εκατοστά χιόνι στην κοιλάδα του Οχάιο, την Πενσυλβάνια, το βόρειο τμήμα της Νέας Υόρκης και τη Νέα Αγγλία, με ορισμένες περιοχές να δέχονται έως και 2,5 εκατοστά την ώρα, δήλωσε ο Άστον Ρόμπινσον Κουκ, μετεωρολόγος στο Κέντρο Πρόγνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. «Αν δεν χρειάζεται να βγείτε στους δρόμους σήμερα, μείνετε στο σπίτι», είπε ο Κουκ.

«Σε περιοχές με έντονη χιονόπτωση, είναι καλύτερο να μην ταξιδεύετε. Αλλά αν πρέπει να βγείτε, αφήστε αρκετό χρόνο για το ταξίδι σας». Ήπια έως μέτρια χιονόπτωση έπεφτε ήδη από τη δυτική Πενσυλβάνια έως την κεντρική Νέα Αγγλία την Τρίτη το πρωί, είπε.

Εκατοντάδες σχολικές περιφέρειες από το Σινσινάτι και τη δυτική Πενσυλβάνια έως το Νιου Χάμσαϊρ και το Μέιν ανακοίνωσαν το κλείσιμο των σχολείων ή την καθυστέρηση της έναρξης των μαθημάτων.

Η χιονοθύελλα εναλλάσσεται με βροχή και δημιουργεί πολύ επικίνδυνα φαινόμενα

Η χιονόπτωση αναμένεται να μην επηρεάσει ορισμένες περιοχές ανατολικά της Διαπολιτειακής Οδού (Interstate) 95, ενός σημαντικού διαδρόμου βορρά-νότου που αγκαλιάζει την ακτή του Ατλαντικού, αλλά οι κάτοικοι μπορούν να αναμένουν βροχή και παγωμένη βροχή στην Ουάσιγκτον, τη Νέα Υόρκη και τη Φιλαδέλφεια, όπου οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν πάνω από το σημείο πήξης.

Ο καιρός στη Βοστώνη ενδέχεται να εναλλάσσεται μεταξύ χιονιού και βροχής αργότερα την Τρίτη, είπε ο Κουκ.

Επιπλέον, ορισμένες περιοχές κατά μήκος των κεντρικών και νότιων Απαλαχίων θα έχουν παγωμένη βροχή και ολισθηρούς δρόμους. Η χιονόπτωση ενδέχεται να συνεχιστεί μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης σε ορισμένες περιοχές της Νέας Αγγλίας.

