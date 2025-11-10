Μέσα σε πρωτοφανή χιονοθύελλα ο τελικός του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου του Καναδά (vids)
Eικόνες που δεν έχουν προηγούμενο στον τελικό της Premier League του Καναδά με -8 βαθμούς θερμοκρασία και τρομερή χιονόπτωση στη διάρκεια του αγώνα.
Πολικές συνθήκες στον τελικό του πρωταθλήματος Καναδά στην Οτάβα όπου η γηπεδούχος ομάδα Ατλέτικο υποδέχθηκε την Κάβαλρι.
Η θερμοκρασία την ώρα του αγώνα έπεσε στους 8 βαθμούς κάτω από το μηδέν ενώ κάθε 15 λεπτά ο αγώνας σταματούσε για να καθαριστούν οι γραμμές και να είναι ορατές στους ποδοσφαιριστές ενώ οι οι τερματοφύλακες χρησιμοποίησαν φτυάρια για να καθαρίζουν τις εστίες τους.
Μετά τη λήξη της κανονικής διάρκειας το παιχνίδι διεκόπη για μία ώρα προκειμένου να καθαρίσουν το χιόνι και να γίνει η παράταση.
«Είχα εμπειρία παίζοντας στο χιόνι στα φοιτητικά μου χρόνια», δήλωσε ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της Κάβαλρι, Σέργιο Καμάργκο στους δημοσιογράφους. «αλλά ποτέ κάτι τέτοιο, όπου το χιόνι ήταν τόσο πυκνό και ήταν τόσο δύσκολο να ντριμπλάρεις και να παίξεις με την μπάλα. Ήταν βέβαια ο παράγοντας και για τις δύο ομάδες, οπότε δεν αποτελεί δικαιολογία», κατέληξε ο ίδιος που είδε την ομάδα του να χάνει με 2-1 από την Ατλέτικο Οτάβα, η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια.
SOCCER IN THE SNOW 😱
The scenes in Ottawa for the Canadian Premier League final. pic.twitter.com/Fnd6QpLLmh
— TSN (@TSN_Sports) November 9, 2025
Το γκολ της ισοφάρισης της Οτάβα με ανάποδο ψαλίδι:
WHAT. A. GOAL. 🤯
ATLETICO OTTAWA TIE THE GAME ON AN ABSOLUTELY INSANE BICYCLE KICK IN THE SNOW ❄😱#CPL pic.twitter.com/A4lZW15ENb
— TSN (@TSN_Sports) November 9, 2025
