Η Πορτογαλία ετοιμάζεται για σφοδρές βροχοπτώσεις, 200.000 πολίτες χωρίς ηλεκτρικό

Η Πορτογαλία ετοιμαζόταν χθες Σάββατο για νέες έντονες βροχοπτώσεις, καθώς περίπου 200.000 πολίτες της ακόμη στερούνται την ηλεκτροδότηση, αρκετές ημέρες μετά το πέρασμα της καταιγίδας Κριστίν, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους.

Δυο άνδρες έχασαν χθες τη ζωή τους σε δυστυχήματα, σε χωριστά περιστατικά, καθώς επισκεύαζαν οροφές που υπέστησαν ζημιές από τους σφοδρούς ανέμους. Άνδρας 73 ετών έπεσε καθώς επισκεύαζε κεραμίδια στην πόλη Μπατάλια, κοντά στη Λαΐρια (κεντρικά), σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Στην Αλκβάσα (κεντρικά), άλλος άνδρας είχε την ίδια τύχη, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ερμίνιου Χοντρίγκες, ο οποίος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

A passagem da depressão Kristin deixou um rasto de destruição em todo o país, com muita chuva e rajadas de vento que ultrapassaram os 178 km/h. Câmaras de videovigilância de uma loja de móveis no Montijo mostram bem a violência da tempestade.#tempestade #meteorologia #portugal… pic.twitter.com/ONU386ZeZ9 — SIC Notícias (@SICNoticias) January 30, 2026

«Απευθύνουμε έκκληση στον πληθυσμό να μην θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο προσπαθώντας να επιλύσει τέτοια προβλήματα χωρίς τεχνικές γνώσεις ή καλές συνθήκες ασφαλείας», πρόσθεσε.

Η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία IPMA έθεσε το σύνολο της επικράτειας της ηπειρωτικής Πορτογαλίας σε κατάσταση συναγερμού ενόψει ισχυρών βροχοπτώσεων ως αύριο Δευτέρα και κάλεσε τον πληθυσμό να ενημερώνεται για την κατάσταση.

Portugal is reeling from Storm Kristin – hurricane-force winds hit hard, especially in the Leiria district. Hundreds of thousands remain without power, water, mobile signal or internet for days. Families are isolated, and emergency services are struggling to coordinate.… pic.twitter.com/KaQJsm5jYG — Anita (@AnitaJC9) January 30, 2026

Ξεριζωμένα δέντρα, διασώσεις σε θάλασσα και στεριά στην Πορτογαλία

Το πέρασμα της Κριστίν, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, που έφερε κατακρημνίσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δημόσιες υποδομές και σε πολλά σπίτια. Ξερίζωσε επίσης κάπου 5.800 δέντρα στη χώρα.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε 34 χερσαίες επιχειρήσεις διάσωσης και άλλες 17 θαλάσσιες, όπως σημειώνει το ΑΠΕ.

🚨🇵🇹 Portugal Air Force Update Portugal’s Air Force says Air Base No. 5 at Monte Real sustained significant material damage after Storm Kristin hit the Leiria region on Jan 28, 2026. No injuries were reported. Photos circulating online appear to show multiple F-16s inside a… pic.twitter.com/DCVCRFGQ6M — Aviation Reporter (@TripppleSeven7) January 29, 2026

Με τα εδάφη ήδη κορεσμένα και τα ποτάμια ήδη φουσκωμένα, η πολιτική προστασία της Πορτογαλίας προειδοποίησε εναντίον ξαφνικών πλημμυρών σε αστικές περιοχές, κατολισθήσεων και πτώσεων βράχων. Σύμφωνα με τον διαχειριστή του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού E-redes,κάπου 98.000 πελάτες συνέχιζαν να μην έχουν ρεύμα χθες το απόγευμα, κυρίως στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Στην πλειονότητά τους εντοπίζονται στην περιοχή όπου βρίσκεται η Λαΐρια. Η καταιγίδα προκάλεσε την πτώση στύλων με καλώδια υψηλής τάσης. Χρησιμοποιούνται γεννήτριες για την τροφοδοσία των νοσοκομείων, του δικτύου ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών.