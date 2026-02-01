newspaper
Η Πορτογαλία ετοιμάζεται για σφοδρές βροχοπτώσεις, 200.000 πολίτες χωρίς ηλεκτρικό
Κόσμος 01 Φεβρουαρίου 2026, 02:02

Η Πορτογαλία ετοιμάζεται για σφοδρές βροχοπτώσεις, 200.000 πολίτες χωρίς ηλεκτρικό

Η Πορτογαλία αναμένει νέες έντονες βροχοπτώσεις, την ώρα που υπάρχουν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με 200.000 άτομα χωρίς ηλεκτρικό.

Η Πορτογαλία ετοιμαζόταν χθες Σάββατο για νέες έντονες βροχοπτώσεις, καθώς περίπου 200.000 πολίτες της ακόμη στερούνται την ηλεκτροδότηση, αρκετές ημέρες μετά το πέρασμα της καταιγίδας Κριστίν, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους.

Δυο άνδρες έχασαν χθες τη ζωή τους σε δυστυχήματα, σε χωριστά περιστατικά, καθώς επισκεύαζαν οροφές που υπέστησαν ζημιές από τους σφοδρούς ανέμους. Άνδρας 73 ετών έπεσε καθώς επισκεύαζε κεραμίδια στην πόλη Μπατάλια, κοντά στη Λαΐρια (κεντρικά), σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Στην Αλκβάσα (κεντρικά), άλλος άνδρας είχε την ίδια τύχη, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ερμίνιου Χοντρίγκες, ο οποίος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Απευθύνουμε έκκληση στον πληθυσμό να μην θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο προσπαθώντας να επιλύσει τέτοια προβλήματα χωρίς τεχνικές γνώσεις ή καλές συνθήκες ασφαλείας», πρόσθεσε.

Η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία IPMA έθεσε το σύνολο της επικράτειας της ηπειρωτικής Πορτογαλίας σε κατάσταση συναγερμού ενόψει ισχυρών βροχοπτώσεων ως αύριο Δευτέρα και κάλεσε τον πληθυσμό να ενημερώνεται για την κατάσταση.

Ξεριζωμένα δέντρα, διασώσεις σε θάλασσα και στεριά στην Πορτογαλία

Το πέρασμα της Κριστίν, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, που έφερε κατακρημνίσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δημόσιες υποδομές και σε πολλά σπίτια. Ξερίζωσε επίσης κάπου 5.800 δέντρα στη χώρα.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε 34 χερσαίες επιχειρήσεις διάσωσης και άλλες 17 θαλάσσιες, όπως σημειώνει το ΑΠΕ.

Με τα εδάφη ήδη κορεσμένα και τα ποτάμια ήδη φουσκωμένα, η πολιτική προστασία της Πορτογαλίας προειδοποίησε εναντίον ξαφνικών πλημμυρών σε αστικές περιοχές, κατολισθήσεων και πτώσεων βράχων. Σύμφωνα με τον διαχειριστή του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού E-redes,κάπου 98.000 πελάτες συνέχιζαν να μην έχουν ρεύμα χθες το απόγευμα, κυρίως στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Στην πλειονότητά τους εντοπίζονται στην περιοχή όπου βρίσκεται η Λαΐρια. Η καταιγίδα προκάλεσε την πτώση στύλων με καλώδια υψηλής τάσης. Χρησιμοποιούνται γεννήτριες για την τροφοδοσία των νοσοκομείων, του δικτύου ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών.

World
Ρωσία: Η πολεμική μηχανή του Πούτιν ξεμένει από καύσιμα [γράφημα]

Ρωσία: Η πολεμική μηχανή του Πούτιν ξεμένει από καύσιμα [γράφημα]

World
America First, World Last: Πώς η πολιτική Τραμπ ωθεί Καναδά, ΕΕ σε άλλες… αγκαλιές

America First, World Last: Πώς η πολιτική Τραμπ ωθεί Καναδά, ΕΕ σε άλλες… αγκαλιές

Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει εντολή σε ICE και CBP να μείνουν μακριά από διαδηλώσεις
Κόσμος 01.02.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει εντολή σε ICE και CBP να μείνουν μακριά από διαδηλώσεις

Υποχώρηση Τραμπ, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε εντολή στις υπηρεσίες που ελέγχονται από το υπουργείο Εσωτερικών να παραμείνουν μακριά από διαδηλώσεις σε πολιτείες Δημοκρατικών

Σύνταξη
Ιράν: Η Τεχεράνη κάνει λόγο για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον
Καρότο και μαστίγιο 01.02.26

Ιράν: Η Τεχεράνη κάνει λόγο για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον

Την ώρα Που ο αρχηγός του στρατού του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ιράν ότι η πυρηνική τεχνολογία που έχει αποκτήσει το Ιράν δεν μπορεί να «εξαλειφθεί». Και πως ο στρατός είναι σε ύψιστη επιφυλακή.

Σύνταξη
Τι συνέβη με τα αλυσιδωτά μπλακ άουτ σε Ουκρανία, Ρουμανία και Μολδαβία
Κόσμος 31.01.26

Τι συνέβη με τα αλυσιδωτά μπλακ άουτ σε Ουκρανία, Ρουμανία και Μολδαβία

Στο σκοτάδι μεγάλο μέρος του Κιέβου, το Χάρκοβο και το Σούμι, μετά από βλάβη που έπληξε κυρίως την κεντρική Ουκρανία, αλλά και τις Ρουμανία και Μολδαβία. Όλα δείχνουν για τεχνική βλάβη λέει ο Ζελένσκι.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Δικαστής απέρριψε αίτημα παύσης των επιχειρήσεων της ICE
Απογοήτευση στην πόλη 31.01.26

Μινεάπολη: Δικαστής απέρριψε αίτημα παύσης των επιχειρήσεων της ICE

Παρά το γεγονός ότι η δικαστής αναγνώρισε πως οι τακτικές των πρακτόρων της ICE στη Μινεάπολη έχουν οδυνηρές συνέπειες, έκρινε ότι τα επιχειρήματα των εναγόντων δεν ήταν επαρκή για να εκδώσει εντολή.

Σύνταξη
Τορίνο: Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές για το κλείσιμο κοινωνικού κέντρου – Στόχος επίθεσης συνεργείο της RAI
Σκληρή δήλωση Μελόνι 31.01.26

Βίαιες συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία στο Τορίνο - Τραυμάτισαν αστυνομικό, επιτέθηκαν σε συνεργείο της RAI

«Αυτό που συνέβη σήμερα στο Τορίνο, κατά τη διάρκεια της πορείας διαμαρτυρίας κατά της εκκένωσης του κτιρίου Askatasuna, είναι σοβαρό και απαράδεκτο», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι

Σύνταξη
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα 3 εκατ. έγγραφα της λίστας Έπσταϊν που κυκλοφόρησαν
Κόσμος 31.01.26

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα 3 εκατ. έγγραφα της λίστας Έπσταϊν που κυκλοφόρησαν

Περίπου 3 εκατ. έγγραφα από την λίστα Έπσταϊν δημοσιεύθηκαν και κάποιοι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι ή ερευνώμενοι ήδη «χρεώνονται» πως είχαν αναφέρει ψευδώς πως είχαν κόψει σχέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πυροβολισμοί στη Λουιζιάνα κατά τη διάρκεια του Μαρντί Γκρα – Επτά τραυματίες ανάμεσά τους ένα παιδί [βίντεο]
Κόσμος 31.01.26

Πυροβολισμοί στη Λουιζιάνα κατά τη διάρκεια του Μαρντί Γκρα - Επτά τραυματίες ανάμεσά τους ένα παιδί

Κατά τη διάρκεια παρέλασης - γιορτής για το Μαρντί Γκρα, το καρναβαλικό αντίστοιχο της Τσικνοπέμπτης, σημειώθηκαν πυροβολισμοί με 7 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί έξι ετών

Σύνταξη
Δανία: «Ζήτα συγγνώμη!» – Διαδήλωση κατά των δηλώσεων Τραμπ για την υπηρεσία στρατιωτών χωρών του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν
Κοπεγχάγη 31.01.26

Δανία: «Ζήτα συγγνώμη!» – Διαδήλωση κατά των δηλώσεων Τραμπ για την υπηρεσία στρατιωτών χωρών του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν

«Ο Τραμπ είναι τόσο ηλίθιος», έγραφε ένα πλακάτ που κρατούσε ένας διαδηλωτής, ενώ ένα άλλο, που κρατούσε ένα παιδί, έγραφε: «Τραμπ, ζήτα συγγνώμη!»

Σύνταξη
Σφαγές στο Πακιστάν: 92 μαχητές σκοτώθηκαν μετά από επιθέσεις στο Μπαλοχιστάν
Κόσμος 31.01.26

Σφαγές στο Πακιστάν: 92 μαχητές σκοτώθηκαν μετά από επιθέσεις στο Μπαλοχιστάν

Μια αιματηρή κλιμάκωση συγκλόνισε το Μπαλοχιστάν του Πακιστάν, με δεκάδες νεκρούς από συγκρούσεις μεταξύ μαχητών, δυνάμεων ασφαλείας και επιθέσεις σε αμάχους σε πολλές πόλεις της επαρχίας.

Σύνταξη
Εκατομμύρια, δαχτυλίδι 33 καρατίων και το «νησί των παιδόφιλων» σκόπευε να αφήσει ο Έπσταϊν στη σύντροφό του
Τεράστια κληρονομιά 31.01.26

Εκατομμύρια, δαχτυλίδι 33 καρατίων και το «νησί των παιδόφιλων» σκόπευε να αφήσει ο Έπσταϊν στη σύντροφό του

Στη διαθήκη του, ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε την πρόθεση να αφήσει 50 εκατομμύρια δολάρια και σημαντικά περιουσιακά στοιχεία στην τότε σύντροφο του

Σύνταξη
Βόρεια Ιρλανδία: Η πρωθυπουργός προτείνει δημοψήφισμα για ένωση με την Ιρλανδία
Έως το 2030 31.01.26

Βόρεια Ιρλανδία: Η πρωθυπουργός προτείνει δημοψήφισμα για ένωση με την Ιρλανδία

Ο λαός της Βόρειας Ιρλανδίας πρέπει να πάρει την τύχη του στα χέρια του, δήλωσε η Μισέλ Ο’Νιλ. Θύμησε ότι το Brexit έγινε χωρίς την έγκρισή του και δήλωσε ότι πρέπει να ψηφίσει ένωση με την Ιρλανδία.

Σύνταξη
Αρχεία Επστάιν: Παραιτήθηκε πρώην υπουργός της Σλοβακίας και έμπιστος του Φίτσο λόγω αποκαλύψεων
364 έγγραφα 31.01.26

Αρχεία Επστάιν: Παραιτήθηκε πρώην υπουργός της Σλοβακίας και έμπιστος του Φίτσο λόγω αποκαλύψεων

Ο Σλοβάκος διπλωμάτης φέρεται να είχε εκτεταμένη αλληλογραφία με τον Επστάιν και να του έχει ζητήσει χάρες. Αρνείται ότι γνώριζε για τα εγκλήματά του.

Σύνταξη
«Εποικοδομητική» η συνάντηση ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ για την Ουκρανία στη Φλόριντα
Πρώτες δηλώσεις 31.01.26

«Εποικοδομητική» η συνάντηση ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ για την Ουκρανία στη Φλόριντα

Οι Στιβ Γουίτκοφ και Κίριλ Ντμίτριεφ έκαναν τις πρώτες τους δηλώσεις με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ να δηλώνει πως η Ρωσία «επιδιώκει να εργαστεί για την ειρήνη στην Ουκρανία»

Σύνταξη
Η «τυραννία της ποσοτικοποίησης»: Τι μας μας έχει στερήσει η τεχνολογία – Και πώς να το πάρουμε πίσω
Κοινωνική αποσύνδεση 31.01.26

Η «τυραννία της ποσοτικοποίησης»: Τι μας μας έχει στερήσει η τεχνολογία – Και πώς να το πάρουμε πίσω

Αποφάσεις που ανατίθενται σε τρίτους, chatbot φίλοι, ο φυσικός κόσμος σε δεύτερη μοίρα: η τεχνολογία μας προσφέρει μια ζωή χωρίς σύνδεση. Υπάρχει διέξοδος – αλλά θα χρειαστεί συλλογική προσπάθεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το Ισραήλ επιζητά αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν – Και ο Τραμπ είναι αυτός που μπορεί να τη δώσει
Η στρατηγική Νετανιάχου 31.01.26

Το Ισραήλ επιζητά αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν – Και ο Τραμπ είναι αυτός που μπορεί να τη δώσει

Μεγάλη είναι συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, με τα όπλα στραμμένα στην Τεχεράνη. Για τον Νετανιάχου ίσως δίνεται η χρυσή ευκαιρία για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κρίσιμη καμπή στο Ουκρανικό: Το «σχέδιο των 28 σημείων» και η διάσκεψη του Άμπου Ντάμπι στη σκιά του πολέμου φθοράς
Κόσμος 31.01.26

Κρίσιμη καμπή στο Ουκρανικό: Το «σχέδιο των 28 σημείων» και η διάσκεψη του Άμπου Ντάμπι στη σκιά του πολέμου φθοράς

Η ουκρανική ηγεσία βρίσκεται πλέον μπροστά στο πιο δύσκολο δίλημμα της σύγχρονης ιστορίας της: να αποδεχθεί μια επώδυνη ειρήνη που ακρωτηριάζει εδαφικά και στρατιωτικά τη χώρα ή να συνεχίσει έναν πόλεμο φθοράς με αβέβαιη έκβαση και μειούμενη δυτική υποστήριξη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
