Καιρός: Πότε έρχονται τα έντονα φαινόμενα με βροχές και καταιγίδες
31 Ιανουαρίου 2026, 08:15

Καιρός: Πότε έρχονται τα έντονα φαινόμενα με βροχές και καταιγίδες

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα το Σαββατοκύριακο - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ έως και την Τετάρτη

Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Spotlight

Το βαθύ βαρομετρικό Kristin συνεχίζει να επηρεάζει τη χώρα μας και το Σάββατο, με νέο κύμα κακοκαιρίας να αναμένεται τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά του Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, όμως από αργά το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 12 με 13 και τοπικά 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19, τοπικά στα Δωδεκάνησα 20 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν στη Χαλκιδική μέχρι το μεσημέρι.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί 4 με 5, από το βράδυ στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 και τοπικά 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν, όμως από αργά το βράδυ θα ενταθούν και τη νύχτα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους έντονες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νότια έως 6 μποφόρ στρεφόμενοι από το βράδυ σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 με 17 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από -1 έως 10 με 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Από το μεσημέρι στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και στην Κρήτη έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα βαθμιαία θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα βόρεια βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα ανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Αυξημένες νεφώσεις και βροχές σε όλη τη χώρα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και το Αιγαίο. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά από την αρχή της ημέρας στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά και τη Θεσσαλία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία, την Κρήτη και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και σε ημιορεινά της βόρειας Ελλάδας, αλλά και σε περιοχές της Θράκης και της ανατολικής Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Στη Μακεδονία, τη Θράκη, το εσωτερικό της Ηπείρου και τη Θεσσαλία δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις βραδινές κυρίως ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Δευτέρα

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά καθώς και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και πρόσκαιρα το πρωί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο νοτιοδυτικοί, 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Τρίτη

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην κεντρική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση, στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο από το απόγευμα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες κυρίως τιμές της. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Τετάρτη

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στα βορειοδυτικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Όλες οι ροές που περιμένουν οι ξένοι ανά μετοχή

Χρηματιστήριο Αθηνών: Όλες οι ροές που περιμένουν οι ξένοι ανά μετοχή

