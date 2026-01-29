Τη διαφωνία του ως προς το επίπεδο επικινδυνότητας της κακοκαιρίας Kristin, η οποία έχει θέσει σε συναγερμό της Αρχές, εκφράζει ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος με ανάρτησή του στην προσωπική του ιστοσελίδα.

Ο κ. Ζιακόπουλος στην ανάρτησή του παραθέτει έναν χάρτη με τον τίτλο «Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο!» και εξηγεί ότι «Kristin είναι το όνομα το οποίο έδωσαν οι μετεωρολόγοι της Πορτογαλίας σε ένα πολύ βαθύ βαρομετρικό χαμηλό (μετεωρολογική βόμβα), το οποίο με ανέμους έως τα 150 χιλιόμετρα την ώρα προκάλεσε στη χώρα τους τον θάνατο πέντε ανθρώπων και μεγάλες υλικές καταστροφές».

Στην ίδια ανάρτηση, ο ίδιος τονίζει καταληκτικά ότι «η Kristin με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Αυτά που θα έρθουν είναι οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες, όπως τις προβλέπει η ΕΜΥ».

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο, αυτό που θα φέρει η Kristin θα είναι βροχές και τοπικές καταιγίδες

Ζιακόπουλος: «Ακόμα ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Εσπερία…»

Σε χθεσινή του ανάρτηση, ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρεται σε ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό στο Τυρρηνικό Πέλαγος, συνοδευόμενο από μέτωπα κακοκαιρίας, το οποίο κινείται Α-ΒΑ και θα επηρεάσει με βροχές και τοπικές καταιγίδες σχεδόν όλη τη χώρα.

Τα φαινόμενα αυτά, επισημαίνει, κατά τόπους στη Δ. Ελλάδα, τη Θράκη και το Α. Αιγαίο θα είναι έντονα. «Κατά τα άλλα, [την Πέμπτη] οι άνεμοι θα πνέουν ΝΔ έως ΒΔ με ένταση 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Β. Ελλάδα δύσκολα θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς, αλλά στη Β. Κρήτη θα φθάσει τους 20 βαθμούς».

Για αύριο και μεθαύριο, ο κ. Ζιακόπουλος προβλέπει ότι την Παρασκευή (30/1) τοπικές βροχές κατά κανόνα μικρής διάρκειας θα σημειωθούν στη Δ. Ελλάδα, τη Β-ΒΑ χώρα το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα θα βρέξει στην Κρήτη και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ-ΒΔ 4 με 5 και στα νότια πελάγη 6 με 7 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Το Σάββατο (31/1), παροδικές βροχές αναμένονται στην ανατολική και τη νότια νησιωτική Ελλάδα και τη Δ-ΒΔ χώρα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα επίπεδα των προηγούμενων ημερών.