Κακοκαιρία Κριστίν: Τουλάχιστον τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Σφοδρό πλήγμα και στην Ισπανία

Η κακοκαιρία Κριστίν, την οποία περιμένουμε στην Ελλάδα από αύριο Πέμπτη, ήταν η αιτία να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι στην Πορτογαλία. Περισσότεροι από 800.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στην κεντρική και βόρεια χώρα, ενώ μεγάλα προβλήματα προκάλεσε η χιονοθύελλα και στην Ισπανία.

Efeitos da tempestade Kristin, em Portugal, na zona oeste do país, principalmente na região de Leiria. Fotografias: João Porfírio / @observadorpt pic.twitter.com/keWXib8n1M — João Porfírio (@porfiriojoao1) January 28, 2026

Πορτογαλία

Οι ισχυροί άνεμοι που έφερε η κακοκαιρία Κριστίν έριξαν δέντρα, κατέστρεψαν σπίτια, ενώ διακόπηκε η οδική και σιδηροδρομική κυκλοφορία.

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του στη Βίλα Φράνκα ντε Σίρα, στα περίχωρα της Λισαβόνας. Δύο ακόμη σκοτώθηκαν στην κεντρική περιοχή της Λεϊρία, που είναι από τις περισσότερο πληγείσες.



Οι αρχές πολιτικής προστασίας ανέφεραν περισσότερα από 3.000 περιστατικά που σχετίζονται με καιρικά φαινόμενα, τα οποία προκλήθηκαν από ριπές ανέμου έως και 150 χλμ./ώρα, έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις.

🔴 Le Portugal frappé par la tempête Kristin 🌪⛈

Le bilan s’alourdit avec déjà 2 victimes 🌬 Rafales à 200 km/h

⚡ 800 000 foyers sans électricité

🌊 Vagues géantes (14m) sur le littoral

🚧 Nombreuses routes coupées & arbres arrachés

L’alerte rouge est maintenue ⚠🇵🇹 pic.twitter.com/flgTfUG9qk — Todos Portugal (@todos_portugal) January 28, 2026



Ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου E-Redes δήλωσε ότι τεχνικές ομάδες εργάζονταν για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε περίπου μισό εκατομμύριο πελάτες το απόγευμα της Τετάρτης. Το πρωί, έως και 855.000 νοικοκυριά είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ισπανία

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Ισπανία, όπου η κακοκαιρία Κριστίν προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις, χιονοθύελλα και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Η γυναίκα σκοτώθηκε στην παραθαλάσσια πόλη Τορεμολίνος, όταν εξαιτίας των ανέμων την καταπλάκωσε ένας φοίνικας.

❄ La borrasca Kristin tiñe España de blanco: #nieve, viento y casi un centenar de carreteras afectadas 🌬 La AEMET mantiene avisos meteorológicos en todo el país por lluvia, nieve, viento y oleaje, con nivel rojo por rachas de hasta 130 km/h en Almería https://t.co/24z53sPh61 pic.twitter.com/FRX79baojj — La Región Internacional (@LaRegion_Int) January 28, 2026



Περισσότεροι από 160 οδικές αρτηρίες σε όλη την Ισπανία επηρεάστηκαν από το χιόνι νωρίς την Τετάρτη. Μεταξύ αυτών και ο κεντρικός δρόμος A-6 που συνδέει τη Μαδρίτη με τα βορειοδυτικά. Το χιόνι κάλυψε επίσης στέγες σε περιοχές της κεντρικής Μαδρίτης, αλλά δεν προκάλεσε σημαντικές διαταραχές.

#EN6 | Una intensa nevada asociada a la tormenta #Kristin ha provocado cierres de carreteras y suspensión de clases en varias zonas de #España, especialmente en comunidades como Madrid, Ávila y Burgos. 🇪🇸🌨 Las autoridades informaron que fuertes rachas de viento, lluvias… pic.twitter.com/nypwTkWHSd — El Noticiero (@elnoticiero_6) January 28, 2026



Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας, AEMET, προειδοποίησε ότι μεγάλες περιοχές της χώρας θα αντιμετωπίσουν πολύ ισχυρούς ανέμους, με ορισμένες ριπές να φτάνουν σε ένταση τυφώνα. Οι αρχές εξέδωσαν κόκκινο συναγερμό σε περιοχές της νότιας επαρχίας Αλμερία λόγω της έντασης των ανέμων.

Οι τοπικές αρχές έκλεισαν πάρκα και σε ορισμένες περιοχές ανεστάλησαν υπαίθριες αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.