Στον κλοιό της Kristin η χώρα – Έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας τα επόμενα 24ωρα

Σε τροχιά διαδοχικών κυμάτων χειμωνιάτικης κακοκαιρίας εισέρχεται η χώρα, καθώς η Kristin εξακολουθεί να σαρώνει την επικράτεια, με εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων και θυελλωδών ανέμων.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, πρόκειται για πανελλαδική χειμωνιάτικου τύπου κακοκαιρία που θα παραμείνει στη χώρα μας και τα επόμενα 24ωρα.

Ο ίδιος διευκρινίζει ότι το πιο οργανωμένο και επικίνδυνο σύστημα αναμένεται από το απόγευμα του Σαββάτου έως και το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, αυτό θα φέρει έντονα και εκτεταμένα φαινόμενα που θα έχουν διάρκεια, ενώ οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις.

Αυξημένες είναι οι πιθανότητες για χαλάζι, ανεμοστρόβιλους και βροχή με μεγάλη ραγδαιότητα

Τι αναμένουμε από το Σάββατο

Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, από το Σάββατο το απόγευμα και μέχρι το βράδυ της Δευτέρας «πολύ βαθύ και καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό θα προκαλέσει κακοκαιρία, με τα φαινόμενα να εμφανίζουν ένταση, διάρκεια και θα είναι εκτεταμένα».

Ταυτόχρονα, συμπληρώνει ο ίδιος, η μεγάλη διαφορά πίεσης θα προκαλέσει θυελλώδεις και τοπικά πολύ θυελλώδεις ανέμους σε ξηρά και θάλασσα. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε υψηλό – επικίνδυνο κυματισμό στις θάλασσές μας.

Επιπλέον, φαινόμενα όπως το χαλάζι, οι υδροστρόβιλοι – ανεμοστρόβιλοι, βροχή με μεγάλη ραγδαιότητα, αλλά και η εντονη κεραυνική δραστηριότητα έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανιστούν.

Ο κ. Μαρουσάκης συνεχίζει λέγοντας ότι «απομακρυνόμενη αυτή η κακοκαιρία ανατολικότερα θα αναγκάσει πολικές αέριες μάζες να κινηθούν νοτιότερα, επομένως είναι αρκετά πιθανό εκτός από τα πολλά νερά αυτή η κακοκαιρία να φέρει και πολλά χιόνια και όχι μόνο στα βουνά μας».

Τέλος, ο γνωστός μετεωρολόγος απευθύνει σύσταση προς τους πολίτες να δείχνουν την απαιτούμενη προσοχή, όπως και για κάθε «φυσιολογική – αναμενόμενη κακοκαιρία για την εποχή που βρισκόμαστε και για τα δικά μας γεωγραφικά πλάτη».

Καταληκτικά, ο κ. Μαρουσάκης κάνει και μία επισήμανση ως προς την ονοματοδοσία των κακοκαιριών: «Επειδή με τα ονόματα που δίνονται στις κακοκαιρίες από την κάθε χώρα επικρατεί μεγάλη σύγχυση και ακούγοντας ένα όνομα κακοκαιρίας που επηρέασε μια περιοχή της Ευρώπης βγαίνουν συμπεράσματα που μόνο πανικό προκαλούν, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι οι κακοκαιρίες δεν είναι σαν τα τρένα που περνάνε και το ίδιο τρένο θα μας έρθει και στην επόμενη στάση».

Όπως τόνισε, «τροποποιούνται στον χώρο και τον χρόνο. Με άλλα λόγια εξασθενούν, ενισχύονται, διαλυονται και πιθανόν να δημιουργούνται νέες κτλ. Αυτά είναι δυστυχώς τα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείς μια μεθοδολογία για την οποία οι αποδέκτες δεν έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτή τη λογική».